Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Газоснабжение восстановили в большинстве населенных пунктов Киржачского района
Газоснабжение восстановили в 38 населенных пунктах Владимирской области
Газоснабжение частично восстановлено после аварии, произошедшей в поселке Барсово 22 апреля, но некоторые муниципалитеты Киржачского района пока остаются без газа.
В большинстве населенных пунктов Киржачского района Владимирской области восстановлено газоснабжение после аварии в поселке Барсово в результате детонации снарядов в воинской части. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел 22 апреля, из-за чего подача газа была прекращена в 42 населенных пункта и садоводческих товарищества, где проживают 4 тыс. 70 абонентов.
«На этот час бригадами Газпрома проведен ремонт и возобновлена подача газа в 38 населенных пунктах для 3 тыс. 734 абонентов. В п. Мирный, СНТ «Звездный», п. Дубки, почтовое отделение Дубки газ будет пущен после снятия ограничений», – отметил Авдеев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киржачском районе произошел взрыв на складе боеприпасов, в результате чего пострадали четыре человека, трое из которых госпитализированы с травмами различной степени тяжести. После ЧП начал работу пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированного населения.