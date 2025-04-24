  • Новость часаТрамп отказался обсуждать ужесточение санкций против России
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    Мир начинает признание проигрыша Украины
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    Адвокат объяснил, почему генерала Попова не отправили на СВО
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    Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Прозрение» США связано с их интересами

    Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Паша Техник, Кишлак и Бледный – как примеры для подражания

    Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

    27 комментариев
    24 апреля 2025, 21:25 • Новости дня

    Газоснабжение восстановили в большинстве населенных пунктов Киржачского района

    Газоснабжение восстановили в 38 населенных пунктах Владимирской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Газоснабжение частично восстановлено после аварии, произошедшей в поселке Барсово 22 апреля, но некоторые муниципалитеты Киржачского района пока остаются без газа.

    В большинстве населенных пунктов Киржачского района Владимирской области восстановлено газоснабжение после аварии в поселке Барсово в результате детонации снарядов в воинской части. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

    Инцидент произошел 22 апреля, из-за чего подача газа была прекращена в 42 населенных пункта и садоводческих товарищества, где проживают 4 тыс. 70 абонентов.

    «На этот час бригадами Газпрома проведен ремонт и возобновлена подача газа в 38 населенных пунктах для 3 тыс. 734 абонентов. В п. Мирный, СНТ «Звездный», п. Дубки, почтовое отделение Дубки газ будет пущен после снятия ограничений», – отметил Авдеев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киржачском районе произошел взрыв на складе боеприпасов, в результате чего пострадали четыре человека, трое из которых госпитализированы с травмами различной степени тяжести. После ЧП начал работу пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированного населения.


    24 апреля 2025, 11:01 • Новости дня
    Британия и Франция пересмотрели планы по отправке военных на Украину
    Британия и Франция пересмотрели планы по отправке военных на Украину
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Твердое намерение европейских стран по отправке миротворцев на Украину подверглось пересмотру после переговоров представителей Киева и ряда западных государств, пишет Times.

    По данным издания, позиция «коалиции желающих» смягчилась в ходе обсуждений с советниками Франции, Британии и Германии, передает РИА «Новости».

    Times пишет, что премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон ранее предлагали отправить войска в рамках международной миссии, однако часть чиновников опасается, что Россия воспримет такую инициативу как одностороннюю.

    Несмотря на смягчение позиции, военный источник подчеркнул, что Британия не планирует полностью отказываться от своих намерений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении через США потребовать от России «обязательств» по урегулированию ситуации на Украине, британские военные назвали планы лидера лейбористов Кейра Стармера по Украине политическим театром, а страны Запада предложили отправить на Украину «миротворцев» из государств Азии и Южной Америки.

    Коментарии (24)
    24 апреля 2025, 02:20 • Новости дня
    Захарова ответила на заявление главы МИД Польши о Владивостоке

    Захарова назвала слова Сикорского о Владивостоке абсурдными тезисами

    Захарова ответила на заявление главы МИД Польши о Владивостоке
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя высказывания главы МИД Польши Радослава Сикорского о российских территориях, в том числе о Владивостоке, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что руководитель польского дипведомства «спорит сам с собой».

    «Классический пример, когда человек спорит сам с собой, ожесточенно спорит и надеется победить «оппонента». Набор абсурдных тезисов», – приводит ответ Захаровой ТАСС.

    Захарова посоветовала польскому министру заняться нерешенными проблемами внутри НАТО: вопросом принадлежности Гренландии, нестабильностью в Новой Каледонии из-за политики Франции, нарушениями прав человека в Прибалтике и экономическим спадом в Германии. «Без польского МИД в этих вопросах натовцы не разберутся. Как решит все проблемы НАТО, сразу пусть берется за ЕС», – сказала Захарова.

    Сикорский в своих заявлениях говорил, что Россия никогда «не будет править» в Киеве, Вильнюсе, Риге, Таллине и Кишиневе. Он заявил, что Москве надо сосредоточиться на своих территориях, в частности на Владивостоке, который он назвал по-китайски – Хайшэньвэй, передает ТВЦ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается нападать на кого-либо, «потенциала для начала конфликта» нет ни с Финляндией, ни с Прибалтикой – там «по русским не стреляют из танков и боевых самолетов, как это происходило на Донбассе с 2014 года».

    Бразилия посоветовала Европе избавиться от навязчивой идеи о захвате Россией.

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    24 апреля 2025, 14:58 • Видео
    В немецкой политике сменился лидер

    Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

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    24 апреля 2025, 12:43 • Новости дня
    Суд приговорил генерала Попова к реальному сроку заключения
    Суд приговорил генерала Попова к реальному сроку заключения
    @ Алексей Потицкий/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший командующий 58-й армией Иван Попов признан виновным по делу о хищении более 1,7 тыс. тонн металлопроката военного назначения, сообщил Следственный комитет России.

    Попов и гражданин Сергей Моисеев признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, а также служебном подлоге, совершенном организованной группой, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Попову назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима и штрафа в 800 тыс. рублей с лишением воинского звания.

    Моисеев приговорили к четырем годам колонии и штрафу в 400 тыс. рублей.

    Суд и следствие установили, что с января по июнь 2023 года Попов вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым организовал хищение более 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката военного назначения. В документации были внесены ложные сведения о поступлении этой продукции в части. К реализации похищенного металлопроката был привлечен Моисеев. В результате государству причинен ущерб свыше 100 млн рублей.

    Уголовное преследование Цокова прекращено в связи с его смертью.

    Гособвинение просило для Попова шесть лет лишения свободы. Сам экс-генерал в обращении к суду просил вынести справедливое решение.

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    24 апреля 2025, 06:30 • Новости дня
    В Институте русского языка спрогнозировали перенос ударения в слове «звонит»
    В Институте русского языка спрогнозировали перенос ударения в слове «звонит»
    @ Мосфильм

    Tекст: Антон Антонов

    Ударение в слове «звонит» постепенно смещается на первый слог, и в будущем такое произношение станет нормой, заявила доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.

    Каленчук отметила, что в настоящее время многие уже произносят «звОнит» вместо традиционного «звонИт». По словам Каленчук, все глаголы на «ить» за последние 100 лет демонстрируют тенденцию переноса ударения с окончания на основу слова.

    «Я как специалист знаю, что за этим вариантом («звОнит») будущее», – приводит слова Каленчук РИА «Новости».

    Она указала на слова «варит», «солит», «дружит» и другие. «В этих словах ударение меняется по определенной модели, просто в слове «звонит» изменение началось позже, чем в остальных, а если оно началось, то оно, скорее всего, закончится», – сказала Каленчук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России одобрило создание Национального словарного фонда, который будет собирать и обновлять сведения о современном русском языке каждые пять лет и обеспечивать бесплатный доступ к этой информации.

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    24 апреля 2025, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили Богдановку к северу от Часова Яра в ДНР
    Российские войска освободили Богдановку к северу от Часова Яра в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Богдановка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, бригадам беспилотных систем ВСУ и нацгвардии около Новой Полтавки, Лысовки, Водянского, Удачного, Криворожья ДНР, Межевой и Новоподгородного Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 410 военнослужащих, бронемашину и два артиллерийских орудия.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ возле Осоевки, Угроедов, Миропольского, Великого Прикола и Петрушевки Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили свыше 45 военнослужащих, бронемашина и три орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Купянском, Андреевкой, Дружелюбовкой, Петропавловкой, Каменкой Харьковской области, Новым, Кировском и Ямпольем ДНР.

    Противник потерял до 255 военнослужащих, танк, две бронкмашины, включая турецкий бронеавтомобиль Kirpi, пять пикапов, три артиллерийских орудия, пять станций РЭБ «Октава-С», «Буковель-AD» и «Анклав». Уничтожены три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Южная» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах Щербиновки, Петровки, Краматорска, Славянска, Закотного, Часова Яра Иванополья, Константиновкми Северска ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 405 военнослужащих, бронемашина, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и трех бригад береговой обороны ВСУ у Павловки, Новоданиловки Запорожской области, Понятовки и Токаревки Херсонской области. Были уничтожены свыше 70 военнослужащих, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Тарасовку на Константиновском направлении в ДНР. До этого они освободили Сухую Балку. 22 апреля российские военные освободили Горнальский монастырь.

    Коментарии (2)
    24 апреля 2025, 04:28 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве
    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и других городах Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    СМИ сообщили о четырех сериях взрывов за ночь в украинской столице. Также взрывы произошли в Николаеве, Павлограде и Харькове, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской Весны» пишут, что «российские ракеты долетели до Киева, а затем столицу врага атаковали дроны».

    Во вторник сообщалось о нескольких сериях взрывов в подконтрольном украинским войскам Херсоне.

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    23 апреля 2025, 23:47 • Новости дня
    Завершено расследование махинаций при создании российского планшета

    Завершено расследование махинаций при создании российского планшета дочкой «Роснано»

    Tекст: Антон Антонов

    Бывшему руководителю компании «Пластик лоджик», учрежденной АО «Роснано» в том числе для проекта по созданию российского планшета, Борису Галкину предъявлено окончательное обвинение, сообщается в материалах дела.

    Галкину предъявили обвинение в окончательной редакции по делу о хищении более 6 млрд рублей. Галкин обвиняется по части 4 статьи 160 УК – присвоение или растрата в особо крупном размере. Сам Галкин своей вины не признал, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ указала, что более 13 млрд руб. были похищены в компании «Пластик лоджик», занимавшейся созданием российского планшета, а похищенные средства выводились под иностранные юрисдикции; уголовное дело в отношении Галкина выделено в отдельное производство из основного дела и насчитывает около 60 томов, к ознакомлению с которыми уже приступил обвиняемый и его защита.

    «Роснано» инициировала банкротство «Пластик лоджик», суд прекратил дело о банкротстве. В связи с многомиллиардными хищениями у «Роснано» открыто несколько уголовных дел, при этом компания признана потерпевшей стороной.

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    24 апреля 2025, 14:43 • Новости дня
    Пакистан пригрозил Индии войной за перекрытие вод Инда
    Пакистан пригрозил Индии войной за перекрытие вод Инда
    @ REUTERS/Mian Khursheed

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Пакистана по итогам заседания Совета нацбезопасности пригрозили Индии ответом в случае попытки изменить поток воды реки Инд.

    Пресс-служба секретариата премьер-министра страны заявила, что договор по Инду является обязательным международным соглашением, заключенным при посредничестве Всемирного банка, и не предусматривает возможности одностороннего прекращения его действия, передает ТАСС.

    Также подчеркивается, что вода реки Инд жизненно важна для 240-миллионного населения Пакистана, и защита права на ее использование будет обеспечена любой ценой. «Любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, будет расцениваться как акт войны», – говорится в релизе по итогам Совета нацбезопасности страны.

    Напомним, Индия объявила о высылке всех пакистанцев, въехавших по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК), в ответ на теракт в Кашмире.

    После вооруженного нападения в районе Пахалгам, в результате которого погибли 26 мужчин, премьер-министр Нарендра Моди созвал экстренное заседание совета по безопасности.

    Главный дипломат Пакистана в Нью-Дели получил ноту от МИД Индии о высылке военных советников Пакистана после недавней атаки террористов в Джамму и Кашмир.

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    24 апреля 2025, 12:13 • Новости дня
    Минобороны сообщило о массированном ударе по ВПК Украины
    Минобороны сообщило о массированном ударе по ВПК Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные нанесли массированный удар по украинской военной промышленности в ночь на четверг, сообщило российское Министерство обороны.

    Удар наносился по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности киевского режима, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе удара использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотники.

    Поражены также производства ракетного топлива и порохов.

    «Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», – заключили в Минобороны.

    Ранее ВС России нанесли точный удар по защищенному штабу ВСУ под Херсоном в районе села Чернобаевка. В числе погибших значится британский военный советник.

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    24 апреля 2025, 17:36 • Новости дня
    Трамп заявил о недовольстве ударом России по Украине
    Трамп заявил о недовольстве ударом России по Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп высказал неудовольствие по поводу массированного удара России по украинским военным объектам, назвав действия Москвы ненужными и несвоевременными.

    Трамп выразил свое недовольство масштабной атакой России на военные объекты на Украине, передает ТАСС. В сообщении в Truth Social он назвал удары по Киеву ненужными и отметил, что время для такой операции было выбрано крайне неудачно.

    Американский президент призвал президента России Владимира Путина прекратить удары по украинским объектам и предложил перейти к мирному урегулированию конфликта. «Давайте заключим мирную сделку», – подчеркнул Трамп в своем обращении.

    Минобороны России ранее сообщило о массированном ударе по предприятиям авиастроения, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, а также по объектам, связанным с производством ракетного топлива и порохов. В ведомстве уточнили, что все цели были поражены.

    Коментарии (28)
    24 апреля 2025, 00:40 • Новости дня
    Военкор Гольдин погиб от полученных в результате атаки ВСУ ранений
    Военкор Гольдин погиб от полученных в результате атаки ВСУ ранений
    @ t.me/zvezdanews

    Tекст: Антон Антонов

    Военный корреспондент Никита Гольдин, пострадавший в результате украинской атаки в зоне специальной военной операции, погиб от полученных ранений, пишет «Красная звезда».

    «Скончался военный журналист, офицер редакционно-издательского центра «Красная звезда» лейтенант Никита Максимович Гольдин», – пишет «Красная звезда».

    Указывается, что Гольдин скончался «от ранений, полученных в результате атаки украинских боевиков в зоне СВО», передает ТАСС.

    По группе журналистов был нанесен прицельный удар «мощной ракетой», на месте погибли трое сотрудников СМИ, а Гольдин и сопровождавший их офицер получили тяжелые ранения, передает РИА «Новости».

    «Звезда» пишет, что Гольдин «лежал в госпитале с осколочным ранением головы после атаки ВСУ 24 марта». Канал опубликовал архивные кадры с выпуском Гольдина «из Военного университета Министерства обороны».

    «Звезда» сообщала, что Гольдин получил тяжелое ранение, когда вместе с другими представителями российских СМИ попал под удар двух ракет HIMARS в ЛНР.

    Напомним, в результате удара ВСУ также погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак и двое сотрудников телеканала «Звезда» – оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели.

    Коментарии (3)
    24 апреля 2025, 19:16 • Новости дня
    Адвокат объяснил, почему генерала Попова не отправили на СВО

    Адвокат: Генерала Попова не отправили на СВО из-за отсутствия вакансий

    Адвокат объяснил, почему генерала Попова не отправили на СВО
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экс-командующему 58-й армией Ивану Попову отказали в отправке на спецоперацию из-за нехватки свободных позиций, несмотря на поданное ходатайство.

    Как передает «Коммерсант», экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, осужденный за мошенничество в особо крупном размере, не будет отправлен в зону спецоперации на Украине в ближайшее время. Его адвокат Сергей Буйновский сообщил, что ходатайство об этом отклонено из-за отсутствия вакансий на фронте.

    «Пока никакой СВО не будет, ему отказано», – заявил защитник, добавив, что новое прошение подавать не планируется, но приговор будет обжалован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов признан виновным по делу о хищении более 1,7 тыс. тонн металлопроката военного назначения. Попова приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. рублей с лишением воинского звания.

    Ранее он просил суд приостановить производство по делу в связи с одобрением его контракта Минобороны для участия в спецоперации на Украине.

    Российское руководство отказалось комментировать планы Попова по отправке в зону спецоперации.

    Коментарии (25)
    24 апреля 2025, 12:54 • Новости дня
    Президент Польши признал необходимость уступок со стороны Украины
    Президент Польши признал необходимость уступок со стороны Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Польши Анджей Дуда в интервью Euronews заявил, что Киев не сможет сохранить все свои позиции при достижении соглашения с Россией.

    По его словам, на переговорах по окончанию конфликта Украине «в какой-то мере придется уступить», подчеркнув неизбежность компромисса, передает ТАСС.

    По словам польского лидера, определить конкретный объем уступок пока невозможно.

    Дуда отметил, что обе стороны должны быть готовы идти на уступки ради достижения соглашения.

    «Это должен быть компромисс», – указал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что обсуждения Зеленского условий возможных мирных переговоров по конфликту на Украине через СМИ являются неприемлемыми.

    Ранее газета The Wall Street Journal писала, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине зашли в тупик, причиной стала критика предложенного США плана со стороны Владимира Зеленского.

    Коментарии (7)
    24 апреля 2025, 06:56 • Новости дня
    Рогов сообщил о подготовке Киевом кровавой провокации
    Рогов сообщил о подготовке Киевом кровавой провокации
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В окружении Владимира Зеленского обсуждают возможность резонансной провокации, способной сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине и подорвать мирные инициативы США, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, киевский режим готовит кровавую провокацию с целью сорвать переговоры по урегулированию украинского конфликта, передает РИА «Новости». Он отметил, что подобный сценарий обсуждается в окружении Владимира Зеленского для того, чтобы свернуть все мирные инициативы, в частности президента США Дональда Трампа.

    Рогов уточнил, что провокация может быть совершена как в отношении российских регионов, так и на постукраинском пространстве, находящемся под контролем киевских властей. По его словам, цель подобных действий – обвинить Россию и переложить на нее ответственность за возможную эскалацию.

    По мнению Рогова, за действиями Зеленского стоят британские спецслужбы. Он считает, что Лондон через киевский режим пытается сорвать переговоры и создать напряженность, чтобы дискредитировать мирные предложения США, а позицию Трампа выставить в неблагоприятном свете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече в Лондоне по Украине участники договорились о проведении новых консультаций, госсекретарь США Рубио предупредил о возможной смене приоритетов Вашингтона по украинскому направлению, а власти США выразили недовольство отказом Киева уступить часть территорий.

    Коментарии (4)
    24 апреля 2025, 17:28 • Новости дня
    Комитет ООН заявил о дискриминации русскоязычных на Украине

    Комитет ООН указал на дискриминацию русскоязычных, армян и цыган на Украине

    Комитет ООН заявил о дискриминации русскоязычных на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Закон Украины «О национальных меньшинствах» 2022 года содержит дискриминационные положения в отношении русскоязычных, армянских и цыганских сообществ.

    В выводах членов Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации сказано, что русскоязычные и другие группы оказались в менее выгодном положении по сравнению с носителями языков Европейского союза, передает РИА «Новости».

    Содокладчик Комитета ООН Ибраима Гиссе приветствовал реформы в украинском законодательстве, в том числе принятие закона о национальных меньшинствах и последующие поправки. Однако он подчеркнул, что в законе «сохраняются определенные дискриминационные положения, в частности, между языковыми меньшинствами, говорящими на одном из официальных языков Европейского союза, и теми, кто, как русские, армянские или цыганские общины, не говорят ни на одном из этих языков».

    Ранее глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак сообщил, что украинские власти не могут ввести прямой запрет на использование русского языка в образовательных учреждениях из-за норм Евросоюза, но продолжают искать пути для его ограничения.

    Напомним, депутаты на Украине предложили законопроект, который запрещает использование русского языка в школах, включая перемены и внеурочные занятия, а инициатором этого законопроекта стал депутат Максим Бужанский.

    Коментарии (6)
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    Фильм «Элизиум» завоевал главный приз Московского кинофестиваля

    Россия стала уникальной авиационной державой

    Впервые совершил полет полностью отечественный самолет SJ-100 с российскими двигателями ПД-8. Это не только беспрецедентные сроки импортозамещения самолета. Это еще и уникальное событие мирового масштаба. Ни одна страна в мире не создавала сама без кооперации полностью отечественный самолет с собственными двигателями. России это удалось на зависть и Boeing, и Airbus, и Китаю. Подробности

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    Западные СМИ: США испытывают соблазн бросить Украину на произвол судьбы

    «Трамп – нечестный посредник: он действует как фактический союзник России», «Трамп только что разорвал Зеленского на тысячу кусочков», «План Трампа – это не что иное, как инструмент капитуляции, и украинцы вряд ли его примут» . С такими оценками выступили западные СМИ после жесткой критики президента США и его администрации в адрес Зеленского, сорвавшего переговоры в Лондоне. Подробности

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    Главная ударная сила российских войск выйдет на новый уровень

    За прошедший год ВПК России поставил на фронт полтора миллиона беспилотников, в том числе четыре тысячи FPV-дронов ежедневно. Но, по словам Владимира Путина, этого недостаточно. Чем обусловлен растущий спрос на FPV-дроны, почему они стали одним из факторов успеха российских военных в зоне и как Россия могла бы масштабировать производство таких беспилотников? Подробности

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    Зеленский вынуждает Россию и США решать судьбу Украины самостоятельно

    Попытки президента США реализовать свой план урегулирования украинского конфликта вновь потерпели крах. И вновь на пути Трампа встал лидер киевского режима. Почему Владимир Зеленский категорически отвергает то, что кажется Дональду Трампу крайне выгодной сделкой – и какими в итоге будут последствия и для него, и для Украины, и для России? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • В немецкой политике сменился лидер

      Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

    • Мира не будет, Зеленский все испортил

      «Прорыва», на который надеялись американцы, не будет: встреча в Лондоне по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины провалилась еще до своего начала. Виноват в этом Владимир Зеленский. И он дорого за это заплатит.

    • Эротические отношения немцев с оружием

      Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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