Газоснабжение восстановили в большинстве населенных пунктов Киржачского района

Газоснабжение восстановили в 38 населенных пунктах Владимирской области

Tекст: Евгения Караваева

В большинстве населенных пунктов Киржачского района Владимирской области восстановлено газоснабжение после аварии в поселке Барсово в результате детонации снарядов в воинской части. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 22 апреля, из-за чего подача газа была прекращена в 42 населенных пункта и садоводческих товарищества, где проживают 4 тыс. 70 абонентов.

«На этот час бригадами Газпрома проведен ремонт и возобновлена подача газа в 38 населенных пунктах для 3 тыс. 734 абонентов. В п. Мирный, СНТ «Звездный», п. Дубки, почтовое отделение Дубки газ будет пущен после снятия ограничений», – отметил Авдеев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киржачском районе произошел взрыв на складе боеприпасов, в результате чего пострадали четыре человека, трое из которых госпитализированы с травмами различной степени тяжести. После ЧП начал работу пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированного населения.



