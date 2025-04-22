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Четверо пострадали при взрыве на складе боеприпасов во Владимирской области
Четыре человека получили травмы при детонации склада боеприпасов во Владимирской области
В результате взрыва на складе боеприпасов в Киржачском районе пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
В результате детонации на складе боеприпасов в Киржачском районе Владимирской области пострадали четыре человека, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.
«К счастью, из-за инцидента никто не погиб. Двое госпитализированы в Киржачскую районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Третий пострадавший госпитализирован в Александровскую районную больницу. Его состояние определено как средней степени тяжести. Еще один пострадавший осмотрен врачами, предстоит амбулаторное лечение», - отметил глава региона.
Из района происшествия эвакуировали около 450 человек. Большинство из них проведут ночь в пунктах временного размещения, однако некоторых уже забрали к себе родственники.
Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, на территории воинской части в Киржачском районе произошло возгорание боеприпасов, которые взорвались. Создан оперативный штаб, работает горячая линия.