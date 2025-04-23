Во Владимирской области открыли пункт гуманитарной помощи при ЧС

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших был создан на базе районного Дома культуры в Киржачском районе.

Там принимают средства личной гигиены, предметы первой необходимости, а также новую одежду и обувь. Глава муниципалитета Елена Карпова призвала земляков поддержать попавших в тяжелую ситуацию жителей.

В результате возгорания и последующей детонации боеприпасов на складе воинской части во Владимирской области были госпитализированы три человека, угрозы их жизни нет.

По информации Авдеева, в пунктах временного размещения находятся 495 эвакуированных, среди которых дети. Всего эвакуированы жители семи населенных пунктов и двенадцати дачных поселков. Причиной происшествия стало нарушение техники безопасности при обращении со взрывчатыми материалами.

Волонтерские организации региона также организовали сбор добровольцев для помощи на месте происшествия, уделяя особое внимание соблюдению техники безопасности при эвакуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, детонация снарядов во Владимирской области почти прекратилась.