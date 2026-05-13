    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию, как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивые «старцы» нагоняют жуть

    Часто в «пророчествах» такого рода реализуется схема, знакомая по Ванге и Нострадамусу: берется темная, неопределенная фраза и встраивается в актуальную политическую повестку. А самим «старцам» присваивается роль нострадамусов, которые делают волнующие и мрачные предсказания.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов США повторяют ошибки Ассирии

    США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.

    13 мая 2026, 10:38 • Новости дня

    В Энергодаре после атаки украинских дронов загорелась заправка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские дроны вновь нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Энергодаре Запорожской области, АЗС горит, сообщил глава города Максим Пухов.

    Мэр Энергодара Максим Пухов в Max сообщил о возгорании на территории автозаправочной станции.

    «Вчера были удары БПЛА по АЗС города. Пострадали гражданские. Сегодня ВСУ опять бьют по гражданской инфраструктуре – снова удар по заправке, АЗС горит», – написал он.

    Мэр предупредил о сохраняющейся опасности применения беспилотников и призвал горожан избегать приближения к заправкам. Накануне во вторник в результате аналогичных ударов по городской инфраструктуре ранения получили два человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные атаковали беспилотниками две автозаправки на выезде из Энергодара.

    Взрыв дрона на детской площадке ранил двоих мирных жителей.

    Ранее пятнадцать аппаратов ударили по зданию городской администрации.

    12 мая 2026, 14:50 • Новости дня
    Военный эксперт сказал, как Су-57 мог уничтожить украинский самолет ДРЛО Saab 340

    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если информация о потере Украиной самолета-разведчика Saab 340 подтвердится, то это приведет к сокращению возможностей противника в координации украинской ПВО, а также к затруднению наведения ударов авиабомбами JDAM, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось, что переданный украинским войскам Швецией самолет был поражен ракетой «воздух-воздух» Р-37М.

    «Сообщения о том, что Су-57 сбил один из двух украинских самолетов ДРЛО Saab 340, заслуживают внимания. Если информация подтвердится, то это станет плохой новостью для Украины. С потерей борта-разведчика противнику будет сложнее обнаруживать российскую авиацию в зоне СВО», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, это снизит возможности координации украинской ПВО при массированных авиаударах России, а также затруднит наведение и нанесение ударов авиабомбами JDAM, применение которых малоэффективно без летающего командного пункта. В данном случае его функции выполнял Saab 340», – добавил собеседник.

    Он обратил внимание на то, что противник начал применять «шведов» только в марте текущего года, а ВС России, по сведениям военкоров, уже смогли уничтожить самолет. «Дело в том, что Saab 340 не только принимает, но и отправляет сигналы, а значит является «яркой» целью для захвата и наведения ракеты», – пояснил эксперт.

    По его оценкам, сбитие самолета ДРЛО покажет, что шведская машина не смогла обнаружить российский истребитель на расстоянии нескольких сотен километров. «Это говорит об эффективности технологий Су-57, обеспечивающих его малую заметность», – добавил Кнутов.

    «На Су-57 установлена фазированная антенная решетка большой дальности, позволяющая обнаруживать такие воздушные цели. Наземные РЛС тоже «видят» Saab 340 и идентифицируют его как самолет–разведчик», – пояснил он. Спикер отметил, что инцидент также подтвердит высокие поражающие качества российской дальнобойной ракеты Р-37 класса «воздух–воздух».

    Аналитик уверен: украинская сторона будет еще осторожнее использовать оставшийся самолет ДРЛО, в частности применять его на большей дальности от линии боевого соприкосновения. «Для российской армии он должен стать еще одной важной целью», – подчеркнул Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. Он напомнил, что ракета большой дальности Р-37М разработана еще в советское время специально для борьбы с американскими AWACS. «Активная радиолокационная головка самонаведения позволяет ракете идти к цели без «подсветки» с борта-носителя (выстрелил-забыл), а дальность в 300 километров дает возможность убивать «глаза» авиации врага в глубине его боевых порядков. Р-37М является штатным средством воздушного поражения в боекомплекте Су-57», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    «Тихоходный и достаточно крупный «швед» для таких ракет – идеальная цель. Если информация подтвердится, то уничтожение самолета ДРЛОиУ типа Saab 340 станет очень болезненным ударом по возможностям украинской стороны вести воздушную разведку и координировать действия авиации. Такие машины играют ключевую роль в построении оперативной картины поля боя, обеспечивая раннее предупреждение о приближении противника и целеуказание для собственных сил», – заключил военкор.

    Ранее стало известно, что российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, который был передан Киеву. Об этом сообщают авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Официально информация не подтверждена.

    По информации военкоров, для перехвата цели была применена авиационная ракета большой дальности Р-37М класса «воздух-воздух». Самолет был сбит над восточной частью Украины. Напомним, Швеция передала украинским военно-воздушным силам всего два самолета Saab 340. В марте 2026 года появились сообщения о начале их боевого применения.

    Saab 340 AEW&C (ASC 890 или S 100D Argus) оснащен радаром Erieye с активной фазированной антенной решеткой, который позволяет выявлять воздушные и морские цели на дистанции до 450 километров, отслеживая до 1000 воздушных и 500 надводных объектов одновременно. Система управления позволяет передавать данные на наземные пункты и другие самолеты.

    После анонса передачи Saab 340 AEW&C Украине указывалось, что в первую очередь эти самолеты будут использоваться для обнаружения воздушных целей, в том числе крылатых ракет и БПЛА. Газета ВЗГЛЯД писала об особенностях данной машины и о том, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации.

    12 мая 2026, 12:20 • Новости дня
    Эксперт: Сбитый самолет SAAB 340 использовался для наведения ударов по России

    @ Giovanni Colla/Stocktrek Images/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что украинский самолет-разведчик Saab 340 сбит в воздушном пространстве восточной Украины, позволяет сделать предположение: машина использовалась противником для наведения террористических ударов по территории России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее сообщалось, что переданный украинским войскам Швецией самолет был поражен ракетой «воздух-воздух» Р-37М.

    «Если информация о сбитии переданного Украине самолета дальней радиолокационной разведки Saab 340 подтвердится, то это окажется большим успехом российской армии», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский. Собеседник напомнил, что в составе украинской авиации было всего две такие машины, и они представляли колоссальную ценность для украинской армии.

    Аналитик объясняет: ДРЛО среди прочего предназначены для дальнего обнаружения объектов, наведения на них средств поражения. «Так, патрульные самолеты стран НАТО, которые совершают полеты над нейтральными водами Черного моря, корректируют и оценивают результаты ударов по Крыму и по черноморскому побережью Краснодарского края. А те, что летают над территорией Польши, выполняют задачу по предварительному обнаружению ракетных пусков ВС России по военным объектам на территории Украины», – детализировал Джерелиевский.

    При этом самолеты Североатлантического альянса опасаются заходить в украинское воздушное пространство, понимая, что они могут быть уничтожены российскими ракетами. Поэтому Киеву были переданы Saab 340. «По сведениям военкоров, один из них был сбит в воздушном пространстве восточной Украины. Скорее всего, он использовался для наведения ударов по территории России. То есть ВСУ пытались решить террористические задачи, за что и поплатились «шведом», – рассуждает эксперт.

    Собеседник допускает, что экипаж сбитой машины мог состоять из шведских специалистов. Поэтому, возможно, противник не комментирует информацию о «судьбе» Saab 340. Как бы то ни было, сбить самолет удалось благодаря разведке: радиотехнической, космической и агентурной, считает Джерелиевский. «Кроме того, велось наблюдение. Я думаю, что сбитие – закономерный итог. Это должно было произойти», – добавил аналитик.

    Противник не сможет быстро восполнить потерю – даже при помощи европейских стран, подчеркнул спикер. Дело в том, что на фоне операции США против Ирана, в рамках которой несколько американских разведчиков были выведены из строя, западный блок начнет испытывать дефицит этих машин. «Поэтому я не думаю, что Киеву та же Швеция передаст новые самолеты, – сказал эксперт. – Более того, не исключаю, что ВС России рано или поздно уничтожат оставшийся у Украины Saab 340. Возможности подловить его и нанести удар у нас есть».

    12 мая 2026, 18:23 • Видео
    Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

    Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    13 мая 2026, 02:25 • Новости дня
    Каллас заявила о привлечении спутников для мониторинга при перемирии на Украине

    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После содержательной дискуссии с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и кредита в 90 млрд евро динамика войны, по мнению главы евродипломатии Каи Каллас, меняется, а положение Украины лучше, чем год назад, но, причин для самоуспокоения нет.

    «Во-первых, министры утвердили расширение мандата Консультативной миссии ЕС в Украине. Это позволит нашей миссии активизироваться в борьбе с гибридными угрозами и поддержать реинтеграцию ветеранов.  Во-вторых, мы также продвигаем работу по обеспечению гарантий безопасности ЕС на время перемирия. Это включает укрепление Европейского спутникового центра, чтобы он мог поддерживать мониторинг прекращения огня, а также противодействовать обходу санкций», – заявила она после очередного заседания в Брюсселе.

    Третьей мерой глава евродипломатии назвала разработку санкций для пресечения источников доходов Кремля.

    Обсуждая вопрос мирных переговоров Каллас с министрами решили: чтобы Европа играла более активную роль, надо договориться между собой о том, о чем говорить с Россией, и каковы их «красные линии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас в апреле жаловалась на то, что Евросоюз сталкивается с нехваткой поддержки со стороны партнеров по помощи Киеву. Euractiv сообщил, что ЕК начала разработку карты военной помощи странами ЕС для Украины. Журналист Боуз назвал единственный интерес Евросоюза на Украине.


    13 мая 2026, 06:54 • Новости дня
    Из-за дефицита формы бойцам ВСУ под Сумами выдали иракский камуфляж

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дефицит военной формы образовался в ВСУ, поэтому подразделения в Сумской области получили камуфляж иракской армии, сообщили в российских силовых структурах.

    О серьезных проблемах с вещевым обеспечением противника рассказали представители российских силовых структур, передает ТАСС. Из-за нехватки стандартной экипировки украинские неправительственные организации были вынуждены приобрести партию одежды в Соединенных Штатах.

    «В ВСУ отмечается существенный дефицит военной формы, на фоне которого в подразделениях украинской армии на сумском направлении появился камуфляж иракской армии, закупленный украинскими неправительственными организациями в США», – уточнил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения в Сумской области столкнулись с острой нехваткой материалов для маскировки позиций.

    Бойцы ВСУ на этом направлении использовали женскую одежду для побега от российских войск.

    Пленный украинский солдат рассказал о необходимости покупать снаряжение за свой счет.

    12 мая 2026, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии договоренности с Москвой о Донбассе

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп перед вылетом из Белого дома в КНР заявил журналистам об уверенности в скором окончании украинского конфликта, но при этом подчеркнув, что договоренности с Москвой о Донбассе нет.

    Отвечая на вопрос журналиста, Трамп подтвердил, что сможет обсудить окончание российско-украинской войны с китайским лидером Си Цзиньпином, так как он считает, что конец войны «очень близок», следует из трансляции FOX 5 New York.

    Когда американского президента спросили, существовала ли какая-либо договоренность между ним и российским коллегой Владимиром Путиным о Донбассе.

    «Нет», – ответил Трамп.


    13 мая 2026, 08:10 • Новости дня
    Очевидцы рассказали о серии ночных взрывов над Анапой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Серия взрывов прогремела ночью 13 мая в районе Анапы, пишут Telegram-каналы.

    Громкие звуки в небе над курортным городом раздались в темное время суток, передают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    По предварительным данным, российские зенитчики перехватывали воздушные цели над акваторией Черного моря.

    Местные жители насчитали свыше 17 хлопков. Очевидцы сообщили, что была слышна «серия глухих взрывов со стороны моря», а некоторые наблюдали яркие вспышки.

    На данный момент официального подтверждения или опровержения этой информации от представителей властей и военных ведомств не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Анапы и Геленджика рассказали о звуках взрывов из-за работы систем противовоздушной обороны.

    В небе над Туапсе прогремело более десяти взрывов при отражении атаки вражеских беспилотников.

    Дежурные расчеты ПВО вступили в бой с украинскими дронами в воздушном пространстве над Сочи.

    12 мая 2026, 12:44 • Новости дня
    Песков указал на близость завершения конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Багаж наработок по мирному урегулированию на Украине, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, уже позволяет говорить о приближении завершения, хотя детали пока не определены.

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, существующие наработки по урегулированию конфликта на Украине позволяют говорить о том, что финал процесса становится ближе, передает РИА «Новости».

    «Конечно, тот багаж наработок в плане мирного процесса, он позволяет говорить о том, что близится, действительно, завершение, но говорить в этом контексте о какой-то конкретике в данный момент не приходится», – сказал он журналистам.

    Песков подчеркнул, что обсуждение деталей будущего мирного процесса пока преждевременно, несмотря на сформировавшийся фундамент. Ранее, 9 мая, президент России, отвечая на вопрос о конфликте на Украине, заявил, что дело идет к завершению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о приближении завершения украинского конфликта.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину подчеркнул неизбежность победы России по итогам специальной военной операции.

    Дмитрий Песков на брифинге заявил об открытости Москвы к мирному урегулированию при одновременном продолжении специальной военной операции.

    12 мая 2026, 13:17 • Новости дня
    Песков заявил о возможности остановки СВО при решении Киева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специальная военная операция может остановиться в любой момент, если киевский режим примет решение, какое – ему известно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что специальная военная операция может завершиться в любой момент при условии, что киевский режим примет соответствующее решение, передает РИА «Новости».

    По его словам, «она может остановиться в любой момент, как только киевский режим возьмет, и Зеленский возьмет на себя ответственность и примет необходимое решение, какие решения нужно принять – в Киеве хорошо известно».

    Песков также подчеркнул, что для завершения переговоров по урегулированию ситуации на Украине необходимо провести серьезную подготовительную работу. Он уточнил, что президент России выразил готовность встретиться с Владимиром Зеленским для переговоров как в Москве, так и в любой другой точке, однако встреча в другой точке будет осмысленной только после полной финализации процесса.

    Кроме того, Песков сообщил, что гуманитарное перемирие в зоне специальной военной операции завершилось, и действия российских войск продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, действие объявленного в честь Дня Победы перемирия завершилось в полночь 12 мая.

    Украинская армия неоднократно нарушала режим прекращения огня.

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность направить в Москву переговорщиков для урегулирования конфликта.

    12 мая 2026, 13:01 • Новости дня
    Песков рассказал о готовности Путина к встрече с Зеленским

    Tекст: Ольга Иванова

    По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин ранее дал понять, что не исключает личного контакта с Владимиром Зеленским.

    Песков напомнил слова главы государства: «Президент, выступая на пресс-конференции в Кремле, сказал, что будет готов встретиться в любой момент с Зеленским Москве для переговоров и также в любой другой точке», передает РИА «Новости»,

    Пресс-секретарь отметил, что потенциальная встреча двух лидеров должна завершить переговорный процесс по Украине. По его словам, смысл личного саммита появился бы только в том случае, если бы стороны подошли к полному финализированию договоренностей, и именно тогда такая встреча стала бы логичным итогом предыдущих контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил о готовности Владимира Путина к встрече с Владимиром Зеленским в Москве в любой момент.

    Президент России Владимир Путин отметил отсутствие инициативы с его стороны по организации встречи с Зеленским и назвал такие переговоры возможной окончательной точкой.

    Ранее пресс-секретарь Кремля подчеркнул сохранение предложения о проведении переговоров президентов в Москве и отказ от варианта нейтральной площадки.

    12 мая 2026, 16:14 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки беспилотников на многоквартирный дом в Оренбурге повреждения получили три квартиры, а восстановление начнется уже 12 мая, сообщили городские власти.

    Три квартиры были повреждены в Оренбурге из-за атаки вражеских беспилотников на жилой многоквартирный дом. Глава Оренбурга Альберт Юмадилов сообщил: «К восстановительным работам в доме приступим уже сегодня, начнем с установки стекол. Потребуется ремонт в трех квартирах. Завтра наши специалисты начнут работу с пострадавшими квартирами».

    По его словам, дом был временно обесточен для обеспечения безопасности до завершения работы оперативных служб. Восстановительные работы стартуют 12 мая, а жильцы пострадавших квартир получат необходимую помощь от городских специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Оренбурге в результате атаки беспилотников был поврежден жилой дом и все жильцы были эвакуированы. Ранее в конце апреля средства ПВО уничтожили несколько дронов над промышленными объектами Оренбургской области.

    12 мая 2026, 12:45 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение военным аэродромам на Украине.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 56 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 108 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 144 996 беспилотников, 661 ЗРК, 29 268 танков и других бронемашин, 1 718 боевых машин РСЗО, 34 875 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 401 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в течение недели до перемирия ВС России нанесли шесть групповых ударов по ВСУ, в частности, они поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.

    12 мая 2026, 19:22 • Новости дня
    При атаках ВСУ на Белгородскую область ранены три человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате серии атак ВСУ на территории Белгородской области пострадали три человека, один из которых получил множественные осколочные ранения при взрыве устройства, уточнили местные власти.

    Три мирных жителя получили ранения в результате новых атак со стороны ВСУ на территорию Белгородской области. Об этом сообщил в Мах губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, обстрелы затронули Грайворонский, Корочанский округа и город Шебекино.

    На участке автодороги Грайворон – Илек-Пеньковка в Грайворонском округе был сброшен взрывной объект с беспилотника на легковой автомобиль. В результате мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму, ему оказали необходимую помощь в белгородской городской больнице № 2, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно. Машина также повреждена.

    Вблизи села Шеино в Корочанском округе беспилотник атаковал автомобиль УАЗ, ранив мужчину. Пострадавший госпитализирован с баротравмой и открытой раной ноги, а транспортное средство полностью уничтожено огнем.

    В Шебекино мужчина пострадал, когда кося траву на участке, обнаружил и попытался вскрыть неизвестный предмет, который сдетонировал. Предположительно, это была боевая часть от беспилотника. Мужчина с минно-взрывной травмой и многочисленными осколочными ранениями госпитализирован в местную больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь.

    Как писала ранее во вторник газета ВЗГЛЯД, в больнице после ранения, полученного при атаке дрона ВСУ в Новой Нелидовке Белгородской области 8 мая, скончался мужчина.

    Накануне в реанимации умер еще один мужчина, раненный в результате удара по служебному автомобилю в селе Вознесеновка 7 мая. А 10 мая, во время перемирия, при атаке БПЛА в Белгородской области пострадали восемь человек.

    12 мая 2026, 18:40 • Новости дня
    Взрыв дрона ВСУ на детской площадке Энергодара ранил двух человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Энергодаре в Запорожской области взрыв украинского беспилотника на детской площадке привел к ранениям двоих мирных жителей и повреждению городской инфраструктуры, сообщили местные власти.

    Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила ТАСС, что один из украинских дронов взорвался на территории детской площадки в Энергодаре. По ее словам, степень повреждения будет оценена позже, когда позволит обстановка, поскольку сохраняется угроза повторных ударов, а экстренные службы продолжают работу в усиленном режиме.

    В результате атаки пострадали двое мирных жителей, которые были ранены и доставлены в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь. Также повреждены жилые здания и объекты городской инфраструктуры, уточнила Яшина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник вооруженные силы Украины атаковали дронами две автозаправочные станции на окраине Энергодара. До этого Яшина отмечала, что интенсивность атак ВСУ на Энергодар возросла до беспрецедентного уровня.

    А генеральный директор Росатома Алексей Лихачев назвал атаки ВСУ на Запорожскую АЭС и Энергодар крайне безответственным шагом.

    12 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Мария Иванова

    В соответствии с решением верховного главнокомандующего в дни празднования 81-й годовщины Победы, все группировки ВС России в зоне спецоперации с 00.00 8 мая до 24.00 11 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на занятых и позициях, тем не менее было зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной.

    Несмотря на объявление режима перемирия, ВСУ наносили удары с использованием беспилотников и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск, говорится в канале Max Минобороны.

    За истекшие сутки до 24.00 11 мая ВСУ предприняли пять попыток атак и совершили 859 обстрелов позиций российских войск из РСЗО, артиллерийских орудий и минометов. Нанесли 5 825 ударов с использованием беспилотников.

    В итоге ВС России зеркально реагировали на действия ВСУ. Вели ответный огонь по позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА.

    С окончанием действия режима прекращения огня ВС России продолжили спецоперацию.

    В частности подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ около Запселья Сумской области.

    А в Харьковской области поражены подразделения механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Рясным, Грановым и Волоховкой. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих.

    В то же время подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ возле Пристен, Подлимана и Дружелюбовки Харьковской области. Потери ВСУ при этом составили более 100 военнослужащих и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Константиновки, Тихоновки и Артема Донецкой народной республики (ДНР). Противник потерял до 75 военнослужащих и два артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Сергеевки, Белицкого ДНР, Новоподгородного и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили более 290 военнослужащих, американский бронетранспортер Stryker, пять бронемашин и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады и штурмового полка ВСУ поблизости от Чаривного, Верхней Терсы Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области.

    ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, броне машину и артиллерийское орудие, отчитались в Минобороны.

    Минувшей ночью завершилось объявленное в честь Дня Победы перемирие

    Накануне сообщалось, что ВСУ нарушили перемирие более 23 тыс. раз.

    Украинские войска в целом проигнорировали объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы.

    12 мая 2026, 14:41 • Новости дня
    Сотрудник ЖКХ погиб при атаке ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара дрона по бригаде коммунальщиков в Алешках один человек погиб, еще пятеро получили ранения и были доставлены в больницу, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    ВСУ нанесли удар дроном по сотрудникам коммунальной службы в Алешках Херсонской области. Это случилось во вторник около 10:00 утра у магазина «Ромашка» на улице Голопристанской, когда бригада рабочих занималась благоустройством города, сообщил в своем Телеграм-канале посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, все сотрудники были в ярких оранжевых жилетах. В результате сброса боеприпаса шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в Алешкинскую центральную районную больницу.

    Одна из раненых коммунальщиц скончалась в больнице из-за тяжёлых травм. Остальные пострадавшие продолжают получать медицинскую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска атаковали Херсонскую область 9 и 10 мая, когда действовало перемирие, в результате чего пострадали двое мирных жителей.

    Ранее в области в Кайрах 8 мая в результате обстрела погибли мужчина и его пятнадцатилетняя дочь, которая скончалась в реанимации.  Еще двое мирных жителей Херсонской области погибли от ударов ВСУ 6 мая.

    Астрахань отбила атаку украинских дронов на газоперерабатывающий завод
    Захарова: Мендель дала Зеленскому пендель
    Стармер столкнулся с бунтом однопартийцев
    Бойцам ВСУ под Сумами выдали иракский камуфляж
    МИД: Тысячи украинцев желают переехать в Россию из Европы
    Внучка советского наркома Литвинова найдена мертвой в Москве
    Девятиклассникам ввели обязательный устный экзамен по истории

    Когда экономика России снова начнет расти

    За последние три года российская экономика увеличилась более чем на 10% и стала четвертой в мире. Даже Запад вынужден был признать наши успехи. Однако в 2026 году ожидается замедление темпов роста до 0,4%, говорит вице-премьер Александр Новак. С какими вызовами столкнулась Россия и когда рост нашей экономики восстановится? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Машину пропаганды Зеленского разоблачает ее создательница

    Глава киевского режима еще в 2020 году прямо требовал от подчиненных создать ему «пропаганду Геббельса», заявляет бывшая пресс-секретарь Зеленского. Зачем Юлии Мендель сегодня такие разоблачения, как функционирует украинская пропагандистская машина и какую роль в ее создании сыграла бывшая соратница главы киевского режима? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

