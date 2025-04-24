Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Цивилева анонсировала создание сервиса для поддержки семей участников СВО
На конференции в пресс-центре «Россия сегодня» объявили о запуске мобильного приложения, предназначенного для помощи семьям и ветеранам спецоперации.
Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, выступая на Всероссийской научно-практической конференции института демографической политики имени Менделеева «От Года семьи – к веку семьи», рассказала о планах по созданию мобильного приложения для ветеранов специальной военной операции и их семей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Новый сервис разрабатывается в рамках Государственной информационной системы «Защитник Отечества» и будет учитывать успешные практики социальных служб, применяемые в Липецкой области.
Цивилева подчеркнула: «Запустить мобильный сервис планируем уже в этом году, причем только для участников СВО и их родных. В целях информационной безопасности приложение будет распространяться адресно через филиалы фонда. Созданная система поможет не только наладить обратную связь, но и быть всегда рядом с нашими защитниками и их близкими, понимать, какую задачу сейчас необходимо решить».
Также на конференции были отмечены меры по работе с детьми ветеранов и погибших участников СВО. В филиалах фонда оборудованы игровые комнаты, а дети получают поддержку педагогов и психологов. В ряде регионов реализуются пилотные проекты с участием специалистов в школах, где оказывается помощь детям участников спецоперации.
В конференции также приняли участие зампредседателя правительства России, заместитель председателя Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики Татьяна Голикова, полпред президента в ЦФО, член Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики Игорь Щеголев, а также начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.