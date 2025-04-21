Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», 20 апреля группировка войск «Север» на основании решения Верховного Главнокомандующего придерживалась режима прекращения огня. В течение суток противник неоднократно нарушал перемирие, применяя БпЛА, артиллерию и совершая 12 попыток проникновения на территорию Белгородской области.

Утром три штурмовые группы ВСУ пересекли границу в районе Миропольского, скрывшись в лесополосе, еще две пытались проникнуть на том же участке позже. Пять раз украинские подразделения пытались прорваться через леса Краснояружского района, но были остановлены сбросами средств поражения с российских дронов. Две группы были раскрыты при попытке выйти к Гоптаровке, после чего отошли в Сумскую область. Противник осведомлен о наблюдении российских сил и ведет переговоры о сдаче в плен, двое военных ВСУ уже обратились через чат-бот к российским военным после переброски в 225-й отдельный штурмовой полк.

За неделю украинская армия предприняла 18 попыток переброски подкрепления в район Поповки, численностью более 80 человек. Большинство были уничтожены, остальные отступили. ВСУ не раз атаковали гражданскую инфраструктуру Белгородской области FPV-дронами: в Нечаевке от взрыва пострадали двое детей и женщина, которым оказывается помощь.

На Сумском направлении также отмечены нарушения режима прекращения огня. В приграничье Суджанского района военнослужащие «Севера» проводят разминирование, эвакуацию мирного населения и транспортировку тел украинских военных в российские морги. За сутки обезврежено 12797 взрывоопасных предметов. При эвакуации людей из Гуево российские силы попали под массированный налет вражеских дронов, а при попытке вывоза тел украинских военных подверглись артобстрелу.

Киевское командование препятствует вывозу тел погибших украинских военных, несмотря на то что родственники надеются на их захоронение. На Волчанском и Липцовском направлениях контратак не зафиксировано, но отмечено активное применение тяжелых дронов типа «Баба Яга» и сбитие более 20 БпЛА за сутки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Гуево в Курской области, украинские военные за сутки потеряли в регионе более 230 человек и склад боеприпасов, а при обстреле со стороны ВСУ в Гуево пострадала эвакуировавшаяся семья с ребенком.