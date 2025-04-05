ВСУ обстреляли группу эвакуируемых из Гуево с несовершеннолетней девочкой

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ходе эвакуации мирных жителей из приграничного района Гуево в Курской области, украинские вооруженные силы открыли артиллерийский огонь по группе, в которой находилась несовершеннолетняя девочка, сообщает РИА «Новости». Эвакуацию организовали военнослужащие 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».

Девочка по имени Олеся, попавшая под обстрел, рассказала, что их группа начала движение после выхода из подвала, но вскоре попала под обстрел. Она описала, как они двигались на улицу, падали и снова укрывались от снарядов, а затем продолжили путь через лес, избегая обнаружения беспилотниками.

По словам Олеси, лесной маршрут был заминирован: на тропинке были натянуты растяжки, установлены баклажки, а также валялись дроны. Она отметила, что российские бойцы аккуратно провели ее семью через это опасное минное поле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Украинские войска не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, созданных для защиты позиций от российских сил.