В Башкирии подростки избили сверстников из-за переписки в мессенджере

Подростки в Башкирии избили сверстников из-за переписки с девочкой в мессенджере

Tекст: Вера Басилая

В полицию башкирского Благовещенска поступили заявления от родителей пострадавших школьников 2009 и 2010 годов рождения. По данным МВД, конфликт между учениками одной из школ города произошел 14 октября, следует из сообщения на сайте МВД по Республике Башкортостан.

Сотрудники правоохранительных органов сейчас выясняют обстоятельства произошедшего. «По данному факту проводится проверка. Полицейские установили участников конфликта и по результатам проверки примут процессуальное решение», – сообщили в региональной полиции.

Между тем в соцсетях появилось видео инцидента, снятое участниками драки. На кадрах видно, как двое подростков избивают лежащего на земле мальчика, используя руки и ноги. Как сообщается, причиной избиения стала переписка пострадавшего с девочкой, передает РИА «Новости».

Ранее в Дербенте госпитализировали девятиклассника с серьезными травмами после избиения большой группой школьников.

До этого правоохранители начали проверку после избиения юноши в Ярославле за якобы его антифашистские взгляды.

В мае в Йошкар-Оле подростки напали на ровесника из-за длинных волос.