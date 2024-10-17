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В Башкирии подростки избили сверстников из-за переписки в мессенджере
Подростки в Башкирии избили сверстников из-за переписки с девочкой в мессенджере
В башкирском Благовещенске двое школьников были избиты сверстниками из-за переписки в мессенджере, родители пострадавших детей обратились в полицию, сообщили в МВД по Республике Башкортостан.
В полицию башкирского Благовещенска поступили заявления от родителей пострадавших школьников 2009 и 2010 годов рождения. По данным МВД, конфликт между учениками одной из школ города произошел 14 октября, следует из сообщения на сайте МВД по Республике Башкортостан.
Сотрудники правоохранительных органов сейчас выясняют обстоятельства произошедшего. «По данному факту проводится проверка. Полицейские установили участников конфликта и по результатам проверки примут процессуальное решение», – сообщили в региональной полиции.
Между тем в соцсетях появилось видео инцидента, снятое участниками драки. На кадрах видно, как двое подростков избивают лежащего на земле мальчика, используя руки и ноги. Как сообщается, причиной избиения стала переписка пострадавшего с девочкой, передает РИА «Новости».
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