В Дербенте 20 школьников избили девятиклассника

В Дербенте толпа школьников жестоко избила девятиклассника

Tекст: Ольга Иванова

В Дербенте школьники организовали избиение девятиклассника, которого считали слишком самоуверенным. Как передает РИА «Новости», инцидент произошел 9 октября в школе №19. Учеников подстрекал старшеклассник, агитировавший сверстников доказать, что пострадавший не так силен, как утверждает. По словам матери пострадавшего, конфликт был тщательно спланирован: подростки распределили роли и в итоге избили девятиклассника. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, он получил перелом височно-скуловой кости и сотрясение мозга.

Мать подростка говорит, что инициатор также предлагал некоторым участникам избиения деньги за их участие. Она узнала о случившемся случайно, после чего они с сыном решили обратиться в полицию.

Глава города Ахмед Кулиев взял ситуацию под личный контроль. Во вторник состоится встреча с участниками инцидента, их родителями и представителями школы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следственный отдел по городу Видное ГСУ СК по Московской области возбудил уголовное дело за хулиганство против группы мальчиков, отрезавших волосы десятилетней девочке. Вскоре после этого в Екатеринбурге на Эльмаше толпа подростков напала и избила 14-летнего мальчика. В Бурятии также возбудили уголовное дело после публикации видео с избиением 15-летней девушки толпой несовершеннолетних.

