Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.3 комментария
Дело заведено в Бурятии после избиения 15-летней девушки толпой подростков
В Бурятии возбудили уголовное дело после публикации видео с избиением 15-летней девушки толпой несовершеннолетних, сообщили в региональном следственном управлении СК.
В ролике запечатлено, как группа подростков не менее чем из четырех человек избили девушку, пострадавшая падала на землю и пыталась закрыться руками от ударов, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел в селе Хойтобэе Иволгинского района региона, дело возбудили по статье о хулиганстве. Происшествие случилось 10 июня рано утром, группа подростков от 14 до 15 лет избила 15-летнюю девушку «из личной неприязни».
Один из нападавших вытащил нож и пригрозил убить потерпевшую.
Всего, согласно предварительным данным, в нападении участвовали шестеро несовершеннолетних. Их всех установили, в скором времени проведут допросы.
После возвращения домой пострадавшая сообщила о нападении матери, но та не стала обращаться к правоохранителям.
В бурятской прокуратуре начали проверку по этому происшествию. Детский омбудсмен в Бурятии Наталья Ганькина сообщила, что нужно призвать к ответу родителей всех подростков, которые участвовали в преступлении.
Пострадавшей окажут психологическую помощь.