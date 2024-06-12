Дело заведено в Бурятии после избиения 15-летней девушки толпой подростков

Tекст: Алексей Дегтярев

В ролике запечатлено, как группа подростков не менее чем из четырех человек избили девушку, пострадавшая падала на землю и пыталась закрыться руками от ударов, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел в селе Хойтобэе Иволгинского района региона, дело возбудили по статье о хулиганстве. Происшествие случилось 10 июня рано утром, группа подростков от 14 до 15 лет избила 15-летнюю девушку «из личной неприязни».

Один из нападавших вытащил нож и пригрозил убить потерпевшую.

Всего, согласно предварительным данным, в нападении участвовали шестеро несовершеннолетних. Их всех установили, в скором времени проведут допросы.

После возвращения домой пострадавшая сообщила о нападении матери, но та не стала обращаться к правоохранителям.

В бурятской прокуратуре начали проверку по этому происшествию. Детский омбудсмен в Бурятии Наталья Ганькина сообщила, что нужно призвать к ответу родителей всех подростков, которые участвовали в преступлении.

Пострадавшей окажут психологическую помощь.