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Песков: Россия считает ничтожным решение МУС
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Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными, сообщает ТАСС.
«Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой, Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными», – сказал представитель Кремля.
Напомним, решения МУС не имеют для России никакого значения, заявила ранее на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе утверждается, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения», в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию, сообщает ТАСС.
Путин вспомнил слова Марка Твена в связи с ситуацией в российской экономике
Президент России Владимир Путин вспомнил слова писателя Марка Твена, говоря об ожиданиях Запада увидеть «коллапс российской экономики», сказавшего, что «слухи о его смерти сильно преувеличены».
«Инфляция в РФ, конечно, будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики, сами себя и наших партнеров стараются в этом убедить. Но вспомним опять известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил, что спад российской экономики был связан с санкциями, однако с июля 2022 года отмечается ее рост.
Путин: Жители Запада будут ездить в Россию даже за репой
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Западные власти предлагают жителям перейти на репу, но даже за ней европейцам придется ездить в Россию, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Год назад западные власти выкручивали руки своим компаниям и вынудили некоторых из них, многих уйти с российского рынка, тогда зарубежные аналитики пророчили нам депрессию и спад потребительского сектора, обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров, провал сектора услуг», – сказал Путин.
Путин отметил, что жизнь распорядилась по-другому, так как Запад сам столкнулся с такими же проблемами, передает ТАСС.
«Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу: репа – хороший продукт. Но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать, потому что уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе», – сказал он.
Глава государства допустил, что это не их вина, а погодные условия, засуха и тому подобное, но все же без российских удобрений им сложно будет обойтись, для того чтобы повысить урожайность у себя.
Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года.
Путин: Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь
Путин прокомментировал санкции против России пословицей о яме
Говоря о введенных против России санкциях, президент Владимир Путин процитировал известную пословицу о расплате за желание и попытку навредить другому.
«Вспоминается русская пословица: «не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. Похоже, это самое и происходит», – отметил Путин, передает ТАСС.
Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), президент заявил, что страна преодолеет среднесрочное негативное влияние санкций.
«Я прекрасно понимаю и те угрозы, которые имеют место быть, и то, на что указывают нам недоброжелатели, говоря о том, что в среднесрочной перспективе в России возникнут проблемы», – сказал глава государства.
Он выразил уверенность, что Россия преодолеет все проблемы.
Ранее Путин процитировал слова писателя Марка Твена, говоря об ожиданиях Запада увидеть «коллапс российской экономики».
Путин в шутку предложил западным компаниям «перезайти» на рынок России
Президент России Владимир Путин в шутку призвал западные компании перезайти на российский рынок, чтобы получить шанс на смягчение ограничений на ведение бизнеса.
Во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент прокомментировал предложение одного из участников ослабить ограничения на ведение бизнеса для компаний из недружественных стран, передает ТАСС.
Путин в ответ пошутил: «Видите, куда он вас толкает? Он сейчас что сказал? Перерегистрируйтесь, и все будет хорошо. Как будто зашли снова».
По словам главы государства, в России «нет доброго и злого следователя, у нас все хорошие». Также участник предложил ввести новое понятие – «дружественная компания из недружественной страны».
«Потренируйтесь еще немножко. Вы на правильном пути, надо тренироваться», – рассмеялся Путин.
Президент подчеркнул, что меры по смягчению ограничений для некоторых компаний «должны быть максимально прозрачными».
Путин посоветовал российским бизнесменам, куда вложить деньги
Путин призвал бизнес вложить деньги в новый маршрут из России к Персидскому заливу
Президент России Владимир Путин назвал перспективным новый маршрут из России к Персидскому заливу через Дагестан, Азербайджан и Иран, он посоветовал отечественным бизнесменам подумать о вложениях в этот проект.
Путин обратил внимание на необходимость найти деньги на строительство одного из участков маршрута, сообщает ТАСС.
«Мы можем найти их внутри страны… у наших потенциальных инвесторов. Обращаюсь ко всем здесь присутствующим: имейте в виду – это очень хороший проект, рентабельный, преференциальный, многие наши партнеры, в том числе в арабском мире, проявляют самый активный интерес к этому, он будет работать», – сказал президент.
Путин отметил, что «СВО прошла, началась, снова началась, опять прошла, а товары будут идти, сто процентов востребованы будут всегда».
«Все согласны, несмотря на сложность геополитических раскладов и противоречий между странами регионов, которые всегда возникают между соседями. С тем, что нужно строить этот маршрут (Дагестан – Азербайджан – Иран), все согласны», – заявил Путин.
Ранее Путин поставил в пример бизнес, который делает жизнь россиян лучше, вместо того, чтобы вести работу в офшорах и выводить средства на вещи «не первой необходимости».
Путин рассказал, почему в России тараканов называют «прусаки»
Путин объяснил шуткой про тараканов-прусаков дружбу с Германией
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него сохранились хорошие отношения с друзьями из Германии, и шуткой объяснил, почему тараканов называют «прусаки».
«У меня там, как вы знаете, очень много друзей, и все друзья, кстати, сохранились. Мои настоящие друзья немецкие все сохранились, мы все время шутим друг над другом. Мы же соседи... У нас тараканов называют «прусаки» – такие большие рыжие, а в Германии называют «русаки». Шутки взаимные – они всегда имеют место между соседями», – сказал Путин на съезде РСПП, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что жители Запада будут ездить в Россию даже за репой.
Путин назвал чушью причастность украинских активистов к взрывам на «Северных потоках»
Путин назвал полной чушью версии о причастности украинских активистов к взрывам на «Северных потоках»
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Версии о том, что теракт на «Северных потоках» был устроен некими украинскими активистами, являются полной чушью, взрывы такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью государства, заявил президент России Владимир Путин.
«Я уверен, что это полная чушь», – сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в ответ на просьбу прокомментировать публикации, где излагался такой вариант, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что взрывы такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью государства.
«Теракт на «Северных потоках» был совершен на государственном уровне, никакие любители это сделать не могли. В 30 км от места теракта на «Северном потоке» обнаружен столбик-антенна, возможно, для активации еще одного взрывного устройства. США теоретически заинтересованы в таких инцидентах, как взрывы на «Северных потоках», чтобы поставлять свой СПГ», – заявил российский лидер.
«Нам очень сложно заниматься своим собственным расследованием, если нас не допускают на место этого теракта», – заявил глава государства.
Напомним, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках». После этого западная пресса решила продвигать версию о том, что теракт якобы совершила группа украинских заговорщиков.
Россия в качестве официального документа распространила в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией по их национальным расследованиям диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Путин поручил Минпромторгу рассмотреть перенос авиаремонтного завода из Читы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию дальневосточных городов, обратившись к главе Минпромторга России Денису Мантурову, поручил рассмотреть проект переноса 810-го авиаремонтного завода из Читы на новое место.
«Вы подняли вопрос очень важный, но дорогу осилит идущий, как в таких случаях говорят. Нужно просто вместе с коллегами все это посчитать, посмотреть внимательно, и если целесообразность есть, а с точки зрения развития города, она, конечно, существует, надо посмотреть, сколько это стоит, какой инвестпроект, ну и, может быть, начать какое-то движение в этом направлении. Имею в виду, что, создавая такие объекты заново, можно делать все на совершенно новой технологической базе. Короче, надо внимательно посмотреть, я попрошу вас это как раз сделать, договорились? Спасибо большое», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин заявил, что Минпромторг России составил список востребованных профессий по теме отсрочки для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), он передан в Минобороны РФ.
Эксперты: Российский бизнес становится социально ответственным и патриотичным
Депутат и политолог назвали основные тренды новой экономической стратегии России
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Экономика России начала развиваться по новой модели. Благодаря этому страна движется в сторону экономического и технологического суверенитета, что открывает новые перспективы перед бизнесом, заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. В четверг Владимир Путин выступил на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, где рассказал о позитивных изменениях в экономике страны.
«Можно с уверенностью констатировать, что российская экономика начинает развиваться по новой модели. Есть понимание векторов, по которым страна будет двигаться дальше – в частности, по развитию отраслей и по вопросам обеспечения технологического и экономического суверенитета», – считает Артем Кирьянов, зампредседателя думского комитета по экономической политике.
«С учетом объявленных в ходе послания президента Федеральному собранию новых мер поддержки бизнеса и текущей международной обстановки, встреча президента с представителями РСПП стала своевременной и носила позитивный характер», – добавил депутат.
По его словам, стоит отметить возросший темп принятия решений: «За прошедший год мы можем наглядно его оценить по качеству и скорости принятых Госдумой законодательных инициатив. А вопросы развития и поддержки бизнеса стоят во главе угла экономической повестки».
«Я бы также отметил растущую роль социальной ответственности бизнеса. В нашей стране к предпринимательской деятельности все чаще относятся не только как к механизму извлечения прибыли, но и как к возможности сделать города и села лучше. А это, в свою очередь, позитивно влияет на жизнь каждого гражданина. Исходя из этого, мы можем говорить о возрождении высокой миссии предпринимательства в России», – полагает собеседник.
«Безусловно, отечественный бизнес сегодня вносит неимоверный вклад в экономическое развитие и безопасность нашей страны. Помимо того, что большая часть предпринимателей не уехала за рубеж, многие бизнесмены задумались над тем, чтобы отказаться от офшоров и иностранных юрисдикций. Предприниматели, рассчитывающие работать всерьез и вдолгую, прекрасно понимают это», – отметил депутат.
«Также важны призывы президента к дальнейшему импортозамещению и к использованию ситуации, когда можно заместить продукцию ушедших из России компаний. Здесь нужно отметить поддержку Фонда развития промышленности по проектам импортозамещения», – отметила Дарья Кислицына, директор Департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований.
«Сам контекст выступления президента – это скорее констатация уже сложившихся трендов. Неслучайно Путин привел данные о росте внешнеторгового оборота на 8%, а показатели экспорта взлетели практически до 20%. Очевидный вывод: мы не потеряли внешние рынки, мы их диверсифицировали», – подчеркнула собеседница.
Еще один важный аспект, о которым говорил глава государства, полагает Кислицына – это увеличение внутреннего спроса на услуги и товары наших производителей. «При этом мы не отрезаны от импорта. То есть россияне сами делают выбор в пользу отечественных товаров», – указала она.
«Кроме того, сегодня было четко сформулирована модель созидательного бизнеса. Предприниматели-патриоты не бегут от трудностей, а расширяют производство, создавая рабочие места и развивая регионы, где работает их бизнес, – отметила аналитик. – Путин также предложил ввести для компаний нефинансовую отчетность, где будут отражены их социальные проекты. По данным Индекса деловой среды РСПП на январь 2023 года, социальные программы для сотрудников действуют в 81,9% опрошенных организаций».
Кстати, сегодня итальянский бизнесмен Маттео Вальика, который уже стал гражданином РФ, напомнила Кислицына, подтвердил: российский рынок привлекателен для западного бизнеса. «И многие компании ищут пути возвращения. Об этом же говорят другие зарубежные бизнесмены», – добавила она.
«Этому также способствует поддержка предпринимательской инициативы и совершенствование механизмов промышленной ипотеки. Тем самым мы видим формирование новой единой экономической стратегии», – резюмировала эксперт.
В четверг в ходе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент России Владимир Путин заявил, что национальная экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели. Внутренний спрос в России вышел на траекторию устойчивого и долгосрочного роста.
Президент назвал основой роста стабильность рынка труда, увеличение доходов и зарплат граждан, снижение инфляции. Он заявил также, что эффективность управления в России и бизнесе нужно вывести на новый уровень. «Повторю, и в бизнесе, и в системе государственной власти надо активно развивать цифровые платформы, осваивать модели управления на основе данных, на основе больших данных», – сказал президент.
По его словам, России нужно развивать собственные производственные мощности в партнерстве с дружественными странами. «Я прекрасно понимаю те угрозы, которые имеют место быть, и то, на что указывают нам недоброжелатели, говоря о том, что в среднесрочной перспективе у России возникнут проблемы. Да это такая угроза, которую нужно иметь в виду», – сказал Путин на съезде. Он добавил, что Россия преодолеет эту угрозу, потому что это среднесрочная перспектива. «Призываю вас не ждать, когда наступят негативные последствия этой среднесрочной перспективы, действовать нужно прямо сейчас», – отметил Путин.
Он отметил также, что «не ровен час некоторые ушедшие компании захотят вернуться». «Ситуация без преувеличения уникальная для многих наших компаний. Своевременные инвестиционные решения сегодня безусловно сторицей окупятся завтра. Это верно как для обрабатывающей промышленности, так и для внутреннего туризма, для российских брендов на рынке потребительских товаров», – подчеркнул президент.
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Путин опробовал тренажер вертолета Ми-171А2
Путин на Улан-Удэнском авиационном заводе опробовал тренажер для пилотов вертолета Ми-171А2
Появилось видео того, как президент Владимир Путин в ходе поездки на Улан-Удэнский авиационный завод опробовал тренажер для пилотов вертолета Ми-171А2.
«Полет» глава государства осуществлял с инструктором. Президент совершил несколько крутых маневров, опробовал режимы полета в разное время суток: днем, вечером и ночью, передает ТАСС.
Ми-171А2 – новейшая многоцелевая модель вертолета тяжелого класса.
Путин прибыл в Улан-Удэ накануне, где пообщался с сотрудниками авиационного завода.
Путин: ЕГЭ дает возможность детям с периферии учиться в ведущих вузах
Путин прокомментировал просьбу отменить ЕГЭ
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) имеет много минусов для школьников, но он дает детям с периферии возможность учиться в ведущих вузах, заявил президент России Владимир Путин, выступая в четверг на съезде РСПП, где его попросили отменить ЕГЭ.
Он признал, что многие граждане возмущаются «чудничеством», которое присутствует в системе ЕГЭ, передает ТАСС.
«Это правда, это существует. Но, с другой стороны, это открывает возможности для очень многих детей с периферии. <…> Потому что в некоторых городах развивается среднее и высшее образование, но не так, как в традиционных образовательных центрах, в миллионниках», – сказал Путин.
Поэтому для детей с периферии ЕГЭ – шанс учиться в ведущих вузах и школах страны.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что перед принятием решения об отмене ЕГЭ нужно проанализировать как плюсы, так и минусы такого шага.
Путин: Оставшиеся в России бизнесмены оказались умнее уехавших
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Президент России Владимир Путин на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) поинтересовался у бизнесменов, которые ранее говорили, что на Западе «надежнее», как там теперь.
Также Путин заявил, что те, кто остался в России, оказались умнее и энергичнее тех, кто уехал и дает советы недоброжелателям страны, передает РИА «Новости».
«Отмечу здесь и руководителей российского бизнеса, их управленческие команды, которые в короткие сроки в условиях серьезного внешнего давления сумели перестроить инвестиционные и торговые цепочки, наладили логистические маршруты, открыли новые направления для кооперации и сотрудничества с предсказуемыми добросовестными зарубежными партнерами», – сказал он.
Путин отметил, что это заслуга тех, кто остался.
«Надо сказать... это заслуга ваша и ваших команд. Мы с вами знаем, так по-семейному скажу, кто дает советы нашим недоброжелателям, как нас побольше и где ущемить. Но те, кто остался здесь и реально работает, оказались умнее, энергичнее, эффективнее тех, кто уехал и дает там советы нашим недоброжелателям. И успех очевиден, я сейчас только что об этом сказал», – отметил он.
Ранее Путин заявил, что Россия расширила торговые контакты с государствами быстро растущих регионов мира и компенсировала закрытие западных рынков.
Путин заявил о возможности ремонта «Северных потоков»
Президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину о возможности ремонта «Северных потоков» после подрыва, но подчеркнул, что на это понадобятся время, средства и технологии.
По его словам, в мировой практике нет примеров ремонта систем подобных «Северным потокам» после ЧП таких масштабов, передает ТАСС.
«Это вопрос непростой, в мировой практике нет даже примеров ремонта подобных систем после таких происшествий», – подчеркнул глава государства. При этом, по его словам, «теоретически, конечно, технологически все возможно». «Это потребует время, денег определенных, каких-то новых технологий. Но все возможно, конечно, это все можно сделать», – добавил он.
Путин отметил, что у газопроводов есть будущее, если у европейских партнеров России «возродится инстинкт национального интереса». «Конечно, я думаю, что есть. Если есть заинтересованность у наших европейских партнеров, если у них еще возродится вот этот инстинкт национального интереса, то, конечно, [будущее] есть», – сказал он.
При этом президент отметил: «Но знаете, иногда мне кажется, что чего им ни скажут из-за океана, они все делают». Также он добавил, что у европейцев утрачен ген независимости.
«Вообще-то европейцы, на мой взгляд, у них утрачен ген независимости, суверенитета и национального интереса. Их чем больше лупят по носу или по темечку, тем больше они сгибаются и шире улыбаются», – пояснил Путин.
Ранее Путин заявил, что версии о том, что теракт на «Северных потоках» был устроен некими украинскими активистами, являются полной чушью, взрывы такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью государства.
Напомним, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках». После этого западная пресса решила продвигать версию о том, что теракт якобы совершила группа украинских заговорщиков.
Россия в качестве официального документа распространила в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией по их национальным расследованиям диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Путин назначил врио главы Чукотки первого зампреда правительства ЛНР Кузнецова
Путин назначил врио главы Чукотки первого заместителя председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова
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Президент Владимир Путин назначил и. о. главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, сообщила пресс-служба Кремля.
Ранее Кузнецов занимал должность первого зампредседателя правительства ЛНР. Указ о его новом назначении опубликован на сайте Кремля.
Путин также подписал указ, согласно которому Роман Копин по собственному желанию освобожден от должности главы Чукотки. Он с 2008 года возглавлял Чукотский автономный округ.
На встрече с Кузнецовым в режиме видеоконференции Путин отметил его опыт работы, сообщается на сайте Кремля.
«У вас очень хороший опыт на разных участках, по разным направлениям: и в бизнесе поработали, причем крупном, и в административных структурах, в представительных органах власти. Все говорит о том, что вы могли бы работать на участке с большим объемом ответственности», – сказал Путин.
В свою очередь Кузнецов отметил, что готов «послужить Родине там, где нужен». «Когда появилась возможность служить в ЛНР, я вызвался добровольцем, не было никаких сомнений. Если будет оказана честь служить в том регионе, я буду рад быть полезным».
Владислав Кузнецов является выпускником четвертого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют «школой губернаторов» стартовала в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).
Эксперты: Развитие городов Дальнего Востока стало долгосрочным стратегическим трендом
Политологи назвали приоритетом национальной политики озвученный президентом план развития городов Дальнего Востока
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«В истории развитии Дальнего Востока начинается новая глава. Сегодня на совещании с главой государства предложены новые проекты по городам, городским территориям. И это только начало», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян. Ранее во вторник Владимир Путин провел совещание по реализации программ развития дальневосточных городов.
«Также анонсированы различные инфраструктурные проекты для Дальневосточного региона. Я уверен, что дополнительно будут решаться вопросы транспортной связности регионов и всей России. Это придаст экономический импульс для развития страны, и создаст новые рабочие места», – сказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.
«В 90-е годы и начале 2000-х Дальний Восток был территорией, которая функционировала сама по себе. Потом все стало меняться в лучшую сторону. С этой точки зрения для жителей региона важно создать образ будущего, который имеет обозримую перспективу», – добавил эксперт. «Мы также видим, как в регионе меняется экономическая ситуация. На Дальнем Востоке созданы крупные кластеры, в том числе промышленные. Есть широкая портовая зона, которая призвана увеличить наши торговые контакты со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Также развивается авиация и множество других отраслей», – полагает он.
«Теперь развитие этих процессов будет выстроено в единую линию. Новые проекты будут вписываться в концепцию развития региона и федеральных целевых программ», – акцентировал Кирьян.
«Программа развития Дальнего Востока и нынешний ее этап – это приоритет нашей национальной политики и долгосрочный стратегический тренд. Лучшие практики из дальневосточных регионов тиражируются по всей стране», – пояснила Дарья Кислицына, директор Департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований.
«В последние годы акцент сделан именно на развитие дальневосточных городов через призму мастер-планов, выработанных при участии местных жителей. Примечательно, что на совещании были рассмотрены мастер-планы не самых крупных, но важных городов региона – Тынды и Северобайкальска», – пояснила собеседница.
«Что касается инфраструктурной связанности России – то это лейтмотив нашей государственности. Обход Хабаровска, мост через Лену и другие проекты в текущих геополитических реалиях на фоне «разворота на Восток» приобретают дополнительную важность», – добавила аналитик.
При этом пространственная связанность и инфраструктурное развитие регионов является залогом повышения качества жизни граждан. «Когда ты летишь девять часов в другой конец страны, а потом едешь еще три часа на машине, то невольно задумываешься над транспортной связанностью. Уже сделано много, но и предстоит сделать еще больше. В текущих условиях у людей растет запрос на образ будущего. И здесь встает вопрос регионального развития, повышения качества жизни в отдельных городах», – считает Кислицына.
Во вторник в ходе совещания по реализации программ развития дальневосточных городов президент России Владимир Путин сообщил о планах построить жилье и социальные объекты на месте объектов ФСИН и Минобороны в центрах городов Дальнего Востока. Путин отметил важность кардинального улучшения ситуации с расселением в современное жилье жителей Дальнего Востока. По его словам, там «сложилась непростая ситуация». «Сегодня в нашей повестке дня еще пять мастер-планов. Речь идет о проектах развития Читы, Южно-Сахалинской и Улан-Удэнской агломераций, Тынды и Северобайкальска», – сказал президент.
По его словам, в Чите и Улан-Удэ стоит острая проблема загрязнения воздуха. Кроме того, требуется большая работа в модернизации электро- и теплоснабжения. На развитие Петропавловска-Камчатского до 2030 года будет направлено почти 150 млрд рублей. По 11 объектам уже определены земельные участки и инвесторы.
Президент поручил утвердить планы комплексного социально-экономического развития пяти городов до 1 сентября 2023 года. Мастер-планы должны включать не только градостроительные решения, но и базироваться на запросах бизнеса и жителей.
В ходе совещания президент заявил о том, что качество жизни людей в дальневосточных регионах нужно кардинально повысить, «создать комфортную и безопасную городскую среду, решить инфраструктурные, экологические проблемы». По его словам, на Дальнем Востоке нужно «придать дополнительный импульс деловым инициативам, открыть новые возможности и перспективы для образования, трудоустройства и самореализации граждан».
«Ключевая, базовая задача здесь – сделать этот регион по-настоящему современным, притягательным для учебы, работы и ведения бизнеса», – сказал глава государства.