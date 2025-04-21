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    21 апреля 2025, 14:10 • Фоторепортаж

    Реформатор и шутник: каким мир запомнит папу римского

    В Риме 21 апреля 2025 года скончался папа римский Франциск – Хорхе Марио Бергольо. Ему было 88 лет (фото: Osservatore Romano/Vatican Media/REUTERS)

    К идее о служении Богу будущий глава Святого престола пришел не сразу. Он получил образование химика-технолога, успел поработать вышибалой в ночном клубе, уборщиком и лаборантом. Также он очень любил танцевать танго. В День студента Хорхе внезапно почувствовал желание зайти в храм и исповедоваться. Священник был ему незнаком, но будущий папа почувствовал, что его «долго ждали». Все в его душе перевернулось: он решил, что со временем посвятит себя религии (фото: La Nacion/IPA/ZUMA/Reuters)

    Свое новое имя – Франциск – папа, вопреки традиции, взял не в честь одного из предшественников, а в честь Франциска Ассизского, основателя ордена нищенствующих монахов-францисканцев. Этот святой, считающийся покровителем Италии, отрекся от богатства, жил очень аскетично, проповедовал миролюбие и смирение. Папа римский с особой теплотой относился к бездомным и не раз приглашал живущих на площади Святого Петра нищих разделить с ним трапезу (фото: REUTERS/Marcos Brindicci)

    Девизом понтификата Франциска была фраза: «Бедная церковь для бедных людей». Его проповеди были посвящены обездоленным, больным и страдающим. Папа призывал богатых больше жертвовать бедным, а мировых лидеров – активнее бороться с нищетой и неравенством, обеспечить граждан работой, образованием и медицинской помощью, высказывался против «дикого капитализма», называя его «новой тиранией» (фото: Stefano Spaziani/picture alliance/ТАСС)

    Франциск и сам отличался крайне скромным образом жизни: до конца дней он отказывался от роскоши. Даже нагрудный крест носил простой, серебряный, а не золотой. Он отказался жить в папских апартаментах, заняв две комнаты площадью 50 кв. м. в корпусе-пристройке к собору Святого Петра. Франциск объяснил это так: «Папские апартаменты в Апостольском дворце большие и со вкусом обставлены, но они похожи на перевернутую воронку: в них очень тесный вход. Путь людей ко мне затруднен, а я не могу жить без людей. Мне нужно прожить свою жизнь с другими» (фото: REUTERS/Stoyan Nenov)

    Президент России Владимир Путин и Франциск были лично знакомы. Они трижды виделись очно – во время кратких визитов главы государства в Ватикан в 2013, 2015 и 2019 годах, а также общались по телефону. Путин ежегодно в марте направлял папе поздравления с годовщиной избрания на престол Святого Петра, а каждый декабрь в Ватикане получали послания от российского лидера по случаю Нового года и Рождества (фото: Stefano Spaziani/picture alliance/ТАСС)

    Понтифик был реформатором, ввел много новшеств, стараясь идти в ногу со временем. Он признал возможность проповедей через интернет, открыл путь для причисления к лику святых первого представителя поколения «миллениалов» – 15-летнего Карло Акутиса, покровителя интернета (его изображают на иконах с ноутбуком в руках) (фото: REUTERS/Max Rossi)

    Франциск издал три энциклики, основных папских документа по важнейшим общественно-политическим и богословским вопросам. «Свет веры» (Lumen Fidei) посвящена вопросам веры (ее основная часть была написана предшественником Франциска Бенедиктом XVI до его отречения в 2013 году). «Хвала тебе» (Laudato si, 2015) касается проблем экологии, взаимоотношения человека и природы, «Все братья» (Fratelli tutti, 2020) говорит о мирном сосуществовании народов (фото: Osservatore Romano/Vatican Media/Reuters)

    В послании к пастве по случаю 50-го Всемирного дня социальных коммуникаций папа заявил: «Интернет есть дар Божий. Он предоставляет нам поистине безграничные возможности для человеческого единения и проявления солидарности» (фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Также он стал первым папой, кто встретился с главой РПЦ – в феврале 2016 года понтифик виделся в Гаване с патриархом Кириллом. Беседа длилась более двух часов и была посвящена ряду важных проблем, включая гонения христиан на Ближнем Востоке, военно-политическое противостояние и религиозный раскол на Украине, кризис семьи в современном обществе. По итогам встречи патриарх и папа торжественно подписали совместную декларацию, состоящую из 30 пунктов (фото: Сергей Пятаков/РИА Новости)

    В ходе визита в Канаду папа заявил, что попытки насильственно ассимилировать канадских индейцев с христианским сообществом за счет обучения их детей в католических школах были геноцидом (фото: CIRO FUSCO/EPA/ТАСС)

    Несмотря на всю серьезность должности, папа не прочь был блеснуть своим умением находить смешное в любых ситуациях. Даже будучи тяжело больным, он однажды сказал проведавшей его премьер-министру Италии: «Медики велели беречься, иначе я окажусь на небесах» (фото: ANGELO CARCONI/EPA/ТАСС)

    Папа проводил исторические встречи с главами других конфессий. В марте 2021 года во время разговора с духовным лидером шиитов Ирака (первый в истории папства) аятоллой Али Систани он подчеркнул необходимость диалога разных религий во имя установления мира. В октябре 2017 года во время паломничества в Швецию в ходе совместной службы с лютеранами в городе Лунд папа попросил о прощении за все акты насилия, совершенные католиками в годы Реформации (фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press)

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