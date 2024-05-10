Владельца упавшего в Мойку в Петербурге автобуса штрафовали 23 раза

Суд в Петербурге 23 раза штрафовал владельца упавшего в Мойку автобуса за проблемы с лицензией

Tекст: Вера Басилая

Как следует из решения суда от 19 января 2024 года «Такси» было оштрафована на 200 тыс. рублей за нарушение условий лицензии, такой же штраф был присужден компании 21 января 2024 года, передает ТАСС.

В объединенной службе судов города сообщили, что Московский и Октябрьский районные суды Санкт-Петербурга с 1 июня 2022-го по 10 мая 2024 года 23 раза привлекали ООО «Такси», всего на общую сумму 3 млн 600 тыс. рублей.

После падения автобуса в реку СК возбудил второе уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее было возбуждено уголовное дело за нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек. Сообщалось, что в аварии погибли четыре человека.

Автобус с пассажирами в салоне упал в реку Мойку в центре Петербурга. В оперативных службах сообщили, что водитель пассажирского автобуса не справился с управлением.