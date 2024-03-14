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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин предъявил Западу вексель, который тот не способен погасить

    В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понятие успеха надо переосмыслить

    Воин и ученый, земский учитель и врач, авиатор и землепроходец – они должны стать новой элитой страны. А не нувориши, для многих из которых история России, ее судьба и будущее – пустой звук.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Масленица против политической торговли страхом

    Важная часть организации выборов – информирование. Причем как о возможности проголосовать три дня, так и о месте участка. Ко мне из избирательной комиссии приходили аж два раза.

    3 комментария
    14 марта 2024, 18:30 • Инфографика

    Как растет сельскохозяйственный экспорт России

    Правда и победа

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    Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    Предшественник Мазепы перед расстрелом взывал к польскому королю

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    Кто удерживает Украину от вторжения в Приднестровье

    Молдавия усиливает давление на Приднестровье, а власти непризнанной республики дают понять, что в полной мере рассчитывают на поддержку Москвы. Уже высказываются опасения, что на населенный в значительной мере российскими гражданами регион может напасть и Украина. Почему она не сделала этого до сих пор? Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

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    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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