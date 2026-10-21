Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
Мосгорсуд утвердил семилетний приговор бывшему мужу блогера Лерчек
Мосгорсуд оставил в силе семилетний приговор бывшему супругу блогера Лерчек
Апелляционная инстанция Московского городского суда признала законным приговор бывшему мужу блогера Валерии Чекалиной Артему Чекалину, получившему семь лет лишения свободы за незаконные денежные операции.
Судебная коллегия отклонила жалобы защиты и самого осужденного на решение первой инстанции. Таким образом, обвинительный приговор официально вступил в законную силу, передает ТАСС.
Чекалин был признан виновным в совершении незаконных денежных операций на общую сумму более 250 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду прокурор попросил Мосгорсуд оставить в силе приговор экс-супругу блогера Лерчек. В начале месяца правоохранительные органы отменили возбуждение уголовного дела против следователя по делу Лерчек. Летом защита потребовала оправдать самого блогера по производству о выводе денег за границу.