Прокурор попросил Мосгорсуд оставить в силе приговор экс-супругу блогера Лерчек

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Против доводов апелляционных жалоб мы возражаем и настаиваем на своей позиции, поданной ранее», – цитирует представителя гособвинения Светлану Тарасову ТАСС.

Прокуратура считает, что наказание Чекалину назначено в соответствии с законом, соразмерно содеянному и оснований для его изменения нет.

Чекалин был осужден на семь лет колонии за незаконные денежные операции на сумму более 250 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу эксперты Минюста выявили пропажу изъятых у блогера Лерчек браслета и часов. В начале месяца было отменено возбуждение уголовного дела против следователя по делу Лерчек. В августе суд Москвы принял апелляционную жалобу Лерчек.