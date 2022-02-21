Чужое горе Донбасса

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21 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:04  |  vz.ru
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Чем опасна дорогая нефть

У дорогой нефти есть оборотная сторона медали для России REUTERS/Pavel Mikheyev
Всего за полтора года после нефтяного апокалипсиса 2020 года нефти удалось подняться с минус 40 долларов до 90 долларов за баррель. Экономисты говорят, что не за горами и 100 долларов. Россия смогла наверстать все то, что потеряла годом ранее, и даже преумножить свои доходы. Но есть и оборотная сторона дорогой нефти. Подробности...
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Судьбу Донбасса Москва попробует решить с Америкой

Стороны конфликта в Донбассе готовы к самому жесткому сценарию Alexander Ermochenko/Reuters
ДНР и ЛНР эвакуируют мирное население в Россию, в республиках объявлена мобилизация. Это произошло после того, как обострилась ситуация на линии разграничения и стало понятно – ВСУ готовы к наступлению на Донбасс. Впрочем, удержать Киев от военного решения проблемы еще можно, считают эксперты. Но договариваться об этом Москве после ухода Ангелы Меркель в отставку теперь придется не с Берлином, а с Вашингтоном. Подробности...
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Какие мигранты заслуживают депортации из России

Путин призвал полицию принять жесткие меры против нелегальной миграции Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая на коллегии МВД, Путин велел резко ужесточить борьбу с нелегальной миграцией. В частности, выдворять из страны за любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка. Ясно, что после таких указаний массовые депортации нарушителей неизбежны. Но по каким критериям отбирать нарушителей для высылки? И будет ли успех такой работы МВД измеряться лишь количеством высланных из страны? Подробности...
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Украина превратилась в главную содержанку Европы

Стоявшие на майдане люди явно рассчитывали на какое-то другое будущее своей страны REUTERS/Valentyn Ogirenko
Европейский союз, похоже, начал осознавать, в какую финансовую пропасть его затягивает Украина. «Дайте деньги» – прямо требует от Брюсселя Зеленский, однако чиновники ЕС считают, что уже дали Киеву «очень много». Во сколько обходится Европе содержание Украины и сколько на эти же цели в свое время потратила Россия? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Чужое горе Донбасса

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Нюта уже отличает гром от обстрелов, прячется под папу, вжимаясь в него, когда начинают стрелять. Раньше удавалось обманывать ее, говоря, что это «дождик кап-кап, гром пук-пук», сейчас двухлетнюю девочку уже не обманешь. Подробности...

Почему больше никто не верит Америке

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Американцы ни разу не предъявили мировой общественности тело якобы уничтоженного главаря террористов, будь то Усама бен Ладен, Аль-Багдади или на этот раз Аль-Курейши. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

А зачем нам демократия?

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Главная цель демократии – уничтожение культуры, культурных кодов народа, обращение народа в население, стирание его исторической памяти. Только когда мы это поймем, только тогда мы и начнем находить союзников. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
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Канада отменила демократию

Обсуждение: 11 комментариев

Обстрел Донбасса. Началось?

Лукашенко обидел Армению

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Российские фигуристки получили медали на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова награждены золотой и серебряной медалью соответственно по итогам личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Торжественная церемония прошла на объекте «Медал плаза». Третья российская фигуристка, Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы в личных соревнованиях, стала четвертой
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Жертвами паводка в Рио-де-Жанейро стали десятки человек

В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
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Бронетехника РФ покидает Белоруссию после учений «Союзная решимость – 2022»

Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
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    Анна Долгарева

    Чужое горе Донбасса

    Анна Долгарева
    журналист, поэт, военный корреспондент
    		21 февраля 2022, 12:00

    Человек абсолютно беспомощен, когда рядом с ним происходит чужое горе. Чтобы не сойти с ума от этой беспомощности, человек начинает придумывать разные психзащиты.

    Например: – Они сами виноваты! Или: – Все на самом деле не так! Или же включается другой механизм: снять с себя последнюю рубашку, чтобы бросить ее в жерло чужого горя, отдать эту последнюю рубашку искупительной жертвой, чтобы не так сильно обжигало. Конечно, когда я пишу это, я думаю про Донбасс.

    У меня своя психзащита: когда там начинается ад, я туда еду. Снимаю, записываю, разговариваю с жителями обстреливаемых поселков, с измученными чумазыми военными, и вроде как при деле. Мне говорят, что я ищу смерти или спрашивают, как я это выдерживаю. А это моя собственная защита от обжигающего пламени чужого горя, и я там – и вроде как была с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был. Это было недавно: я иду по поселку Трудовские к западу от Донецка. По нему стреляют день и ночь, оттуда эвакуируют людей, но большинство этих людей останется. Потому что восемь лет канонада не замолкает, потому что они привыкли.

    – Тут каждый дом разрушен. Мы окна 3 раза уже меняли, двери меняли. Так что у нас тут каждый дом побывал на войне. Вот напротив под дом – прилетела мина и не взорвалась. Под фундамент. С хвостом такая, толстая мина. Лежала тут, наверное, месяца три, – рассказывает Лариса, женщина средних лет, живущая здесь все эти годы. На руках у нее внучка, двухлетняя Нюта, непривычно молчаливая; я все никак не могу привыкнуть к тому, какие тихие тут дети.

    Дальше – посреди дороги насыпаны деревья и ветки. Это такая граница. За ней уже территория ВСУ. То есть, блокпост ДНР стоит до въезда на Трудовские, а сам поселок находится в серой зоне. Мы идем по улице Томской. Здесь вообще осталось мало целых домов, но самое странное, что посреди руин до сих пор кое-где живут люди.

    Фото: Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    – Этой улице вообще достаётся конкретно, потому что вот она – Марьинка, вот Новомарьинка, оттуда всё летит, – объясняет другая местная жительница, Антонина, в куртке, накинутой прямо на халат.

    Они с Ларисой — местные активистки, которые радуются каждому человеку с «Большой Земли». Заводят меня в один из местных домов, объясняют: это журналист, Тань, расскажи, как к тебе прилетело. Полная улыбчивая Таня первым делом пытается напоить меня чаем, потерпев же неудачу, рассказывает, как год назад у нее чуть не погиб муж. Он мылся в летней кухне, только-только домылся, зашел в прихожую, и тут в летнюю кухню попал снаряд. Я слышала много таких историй о том, как повезло, и много историй о том, как не повезло.

    – У нас тут многие поумирали просто так, – говорит еще Лариса. – Из пожилых. Бахать начало, так сердце не выдержало, и всё. «Скорые»-то к нам не приезжают, «серая зона», до блокпоста доезжают и всё. Сейчас мы к моей куме подойдем, у нее попадание в крышу было, она вам расскажет. У нее кожу тогда сняло со спины, только на копчике оставило. И это в 12 часов ночи. Я ее отвозила в больницу. Мы её на машину погрузили, а представь – спины нет. Целлофаном – сын припёр целлофан из дома – мы её вот в это обернули. Антонине говорю Васильевне: «Тоня, свети на спину». Я ж рукой провела, я чувствую ­– осколки дерева. Говорю: свети на спину, я ей хотя бы колючки повытягиваю…

    Здесь миллионы историй — трагических и трагикомических, черных и светлых. Вот, например, Нюта: ей два года, и родилась она вопреки всем обстрелам, вопреки всем смертям, прямо посреди войны, словно торжество жизни над ее отсутствием. Вот она – мусолит леденец, смотрит своими глазищами.

    – Мы тут на всю улицу праздник устраивали, когда дети женились, – говорит Нютина бабушка. Нам говорили – молодцы, Шевцовы! Праздник устроили... Нас попросили соседи. Обычно как? Молодые – их вывели со двора – они быстренько юркнули в машину и всё. А тут соседка, тётя Аня, она умерла уж, говорит: «Ларис, пусть дети хотя бы постоят возле двора чуть-чуть, мы на них хоть посмотрим». Я пришла, говорю: «Ира, Андрюша, ну вот так и так, люди просят хотя бы на вас посмотреть». Так они минут 15 стояли. А у неё с Канады было платье с большим шлейфом. И вместо веночка и фаты у неё шляпа была. Шляпка такая маленькая, ну как... как ладонь такая шляпка... Они смеялись. В девятнадцатом забеременела. И вот мы родились 10 сентября. Да, Нюта? Поэтому нам 2 годика. А что делать, вот так и живём... Молодец, грызи-грызи...

    Нюта уже отличает гром от обстрелов, прячется под папу, вжимаясь в него, когда начинают стрелять. Раньше удавалось обманывать ее, говоря, что это «дождик кап-кап, гром пук-пук», сейчас уже не обманешь.

     – А вот здесь, – продолжает экскурсию Лариса, – жил Анатолий, его на День Победы убило. Был такой обыкновенный день – наш, обычный, с постреливанием. Ну, к нему военные приехали где-то часов в 10-11, поздравили с праздником. Привезли тормозок, привезли тортик... Вечером пришёл внук с работы, сели тортик поесть. Потом внук собрался, пошёл к другу, а Анатолий вышел на улицу в туалет. Он сделал шаг – и рядом, буквально метрах в трёх, прилетела мина. И всё. Он даже не понял, что умер, потому что, сказали, у него внутренности были все испещрены... Там фарш был.

    Анатолий Назарович Пучкин, 1939 года рождения, погиб 8 мая 2021 года на этой самой Томской улице. Не совсем на День Победы, выходит: на день скорби.

    – Он хотел Украину, – добавляет Антонина. – Он хотел, чтобы Украина вернулась назад. Чтобы было прежнее время. Украина его и приговорила.

    Сейчас я вижу в социальных сетях очень много комментариев по теме Донбасса. По теме беженцев, по теме обстрелов, вижу много рассуждений, кто виноват и что делать. И вижу бесконечное наслоение психологических защит: чтобы не обжечься о чужое горе, люди предпочитают прятаться от него, не смотреть, не видеть.

    Все, что я могу – рассказывать и показывать.

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