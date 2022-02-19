Судьбу Донбасса Москва попробует решить с Америкой

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19 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 19:25  |  vz.ru
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Почему всегда дешевые капуста и морковь резко подорожали

За год капуста подорожала почти в три раза Лысцева Марина/ТАСС
Россияне привыкли, что «борщевой набор» – капуста, картофель, свекла, морковь и лук – всегда дешевый. Однако всего за один 2021 год этот набор подорожал в полтора раза. Особенно сильно – почти в три раза – выросла цена капусты. Это уникальное удорожание овощей открытого грунта. До пандемии целых десять лет их ценники не дорастали даже до уровня инфляции. Что происходит и кто виноват? Подробности...
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Президент Бразилии послал из Кремля сигнал всему миру

«Для меня большая честь получить ваше приглашение. Мы испытываем чувство солидарности с Россией», – заявил Болсонару Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Скандальный бразильский лидер Жаир Болсонару побывал на переговорах с Владимиром Путиным в Москве и дал понять буквально всему миру, что прилетел в гости к другу и союзнику. Чем объясняется этот резкий геополитический разворот от политика, который прежде во всем ориентировался на США и даже мешал сотрудничеству своей родины с Москвой? Подробности...
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Какие мигранты заслуживают депортации из России

Путин призвал полицию принять жесткие меры против нелегальной миграции Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая на коллегии МВД, Путин велел резко ужесточить борьбу с нелегальной миграцией. В частности, выдворять из страны за любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка. Ясно, что после таких указаний массовые депортации нарушителей неизбежны. Но по каким критериям отбирать нарушителей для высылки? И будет ли успех такой работы МВД измеряться лишь количеством высланных из страны? Подробности...
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Как Украина готовится к штурму Донбасса

Украинские войска активно готовятся к наступлению в Донбассе Vadim Ghirda/АР/ТАСС
Впервые за долгое время Украина подвергла массовому обстрелу территорию непризнанных донецких республик. Это произошло на следующие сутки после того, как Россия начала отвод войск со своих западных границ по завершении крупных учений. Какие еще признаки свидетельствуют о том, что перед нами – подготовительные мероприятия перед масштабным наступлением на Донбасс? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Когда США приблизятся к демократии советского уровня

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Почему в США, стране образцовой демократии, за всё время их существования президентом ни разу не стал простой фермер или рабочий? А вот в тоталитарном СССР генеральными секретарями и министрами становились дети рабочих и крестьян. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Почему признание ЛДНР не противоречит «Минску-2»

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Россия вольна определять дальнейшую судьбу Минского процесса, исходя из своих национальных интересов и гуманитарных соображений. Именно поэтому Москва может признать ЛДНР сейчас или позже. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Что будет, если Россия признает ДНР и ЛНР

Игорь Лесев
Игорь Лесев, писатель, журналист
Россия подошла к своему Рубикону на донбасском направлении. Минские соглашения в политической части Зеленским и Ко не будут, да и не могут быть выполнены. Поэтому судьба Украины теперь зависит только от Владимира Путина. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Канада отменила демократию

Обсуждение: 9 комментариев

Обстрел Донбасса. Началось?

Лукашенко обидел Армению

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Российские фигуристки получили медали на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова награждены золотой и серебряной медалью соответственно по итогам личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Торжественная церемония прошла на объекте «Медал плаза». Третья российская фигуристка, Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы в личных соревнованиях, стала четвертой
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Жертвами паводка в Рио-де-Жанейро стали десятки человек

В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
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Бронетехника РФ покидает Белоруссию после учений «Союзная решимость – 2022»

Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

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    Игорь Лесев: Что будет, если Россия признает ДНР и ЛНР

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    При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?

    Судьбу Донбасса Москва попробует решить с Америкой

    Стороны конфликта в Донбассе готовы к самому жесткому сценарию
    		   19 февраля 2022, 19:00
    Фото: Alexander Ermochenko/Reuters
    Текст: Андрей Резчиков

    ДНР и ЛНР эвакуируют мирное население в Россию, в республиках объявлена мобилизация. Это произошло после того, как обострилась ситуация на линии разграничения и стало понятно – ВСУ готовы к наступлению на Донбасс. Впрочем, удержать Киев от военного решения проблемы еще можно, считают эксперты. Но договариваться об этом Москве после ухода Ангелы Меркель в отставку теперь придется не с Берлином, а с Вашингтоном.

    В субботу лидеры Донецкой и Луганской народных республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации местного населения. Эти решения последовали за начавшейся накануне вечером экстренной эвакуацией мирного населения в Россию из-за резкого обострения обстановки на линии разграничения с Украиной. В обеих республиках установлен запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Пасечник также подписал указ о переводе госорганов, предприятий и организаций на условия военного времени.

    В Донецке и Луганске сообщили, что вооруженные силы Украины (ВСУ) в последние сутки вели активный минометный и артиллерийский огонь по непризнанным республикам. По информации ДНР, по их территории выпустили около 600 снарядов. В ЛНР говорят о более 30 обстрелах своей территории за сутки. В Киеве традиционно отрицают эти сообщения и заявляют об огне со стороны неподконтрольных территорий. 

    В субботу ситуация продолжила ухудшаться. Рано утром появились сообщения о взрыве снаряда уже на территории России – в Тарасовском районе Ростовской области в километре от госграницы России с Украиной. Следователи Главного следственного управления возбудили уголовное дело по этому факту. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. А через несколько часов в этом же районе местные жители нашли место разрыва еще одного снаряда.

    Информации о человеческих жертвах на территории ДНР и ЛНР в результате обострения конфликта пока не поступало – известно лишь о ранении мирной жительницы. Но получили повреждения несколько объектов гражданской инфраструктуры. Так, в ночь на субботу в Луганске произошли два взрыва на газопроводе. А в ДНР был поврежден Южно-Донбасский водовод. Теперь без воды могут остаться более 40 городов и сел. По этой трубе вода поступает жителям по обе стороны линии разграничения.

    На утро субботы, по данным СМИ, из Донбасса было эвакуировано более 10 тыс. человек. В ЛНР говорят о 25 тыс. эвакуированных. Всего в МЧС ДНР планирует эвакуировать в Ростовскую область около 700 тысяч жителей. О том, сколько плариуется эвакуировать из ЛНР не сообщалось. Но, по данным Госкомитета статистики ЛНР, на территории самопровозглашенной республики постоянно проживают чуть более 1,4 млн человек.

    Людей начали вывозить в основном на автобусах, но в субботу для этой цели запустили готовить поезда. Первыми эвакуируются жители из приграничных с Украиной районов.  Основная масса людей размещается в пионерских лагерях и санаториях на территории соседней Ростовской области. Каждый прибывающий беженец получит по 10 тысяч рублей единовременной выплаты по распоряжению президента России Владимира Путина. На эти цели уже выделено 5 млрд рублей из федерального бюджета. Готовность принять беженцев выразили более 20 регионов, в том числе Оренбургская и Пензенская областиЯкутия и Башкирия, Крым. Ждут их и в Абхазии

    Но главный вопрос – чем закончится новое обострение ситуации в Донбассе. В субботу народная милиция ДНР опубликовала планы наступления ВСУ, которые удалось добыть разведке. Они предполагают нанесение главного удара на направлении Краматорск – Дебальцево, а затем выход к границе с Россией в течение двух суток с рубежа Алчевск – Енакиево.  «Ближайшая задача – в течение трех суток выйти на рубеж Алчевск – Енакиево. Дальнейшая задача группировки – выход в течение двух суток к границе Российской Федерацией», – рассказал замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он заявляет, что украинское командование планирует блокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск, а также уничтожить военную и гражданскую инфраструктуру в ДНР и ЛНР.

    Политолог и публицист Владимир Корнилов считает, что публичный отказ Киева от Минских соглашений оставляет за собой только один вариант развития ситуации – возобновление войны: «Украина резко повысила ставки, начав более широкомасштабный конфликт, чем был до этого. Значительно увеличилась частота обстрелов и попаданий в инфраструктурные объекты Донбасса».  Однако свою задачу, полагает он, Киев этим наступлением не решит, а лишь ухудшит свое положение.

    «В конце концов «Минск-1» и «Минск-2» были условиями завершения широкомасштабных боевых действий. По итогам возобновления этой войны, возможно, Украину вынудят подписать условный «Минск-3», потому что попытки принудить ее к выполнению Минских соглашений завершились безрезультатно», – гооворит Корнилов.

    Впрочем, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает маловероятным принудить Украину силой сесть за стол переговоров и подписать «Минск-3». По его мнению, «настоящими субъектами переговоров были Путин и Меркель (Ангела Меркель была канцлером ФРГ до Олафа Шольца)».

    «Сейчас Меркель нет, а Байден не может быть субъектом переговоров, потому что США не заинтересованы в стабилизации ситуации на Украине.

    Поэтому мечтать о «Минске-3» не приходится», – пояснил собеседник. 

    Единственно возможным вариантом Жарихин назвал «замораживание ситуации на той линии, которая возникнет после нападения Киева и ответа республик Донбасса при поддержке России». «Киев уже упустил возможности вернуть республики Донбасса. Поэтому так или иначе после всех печальных событий эти две республики будут признаны Россией с соответствующими проблемами, которые возникнут у всех», – предположил эксперт.

    Такой сценарий, по его словам, возможен, если в руководстве США победит «партия войны» и президент Украины Владимир Зеленский получит команду наступать. Но «после вероятного военного конфликта нынешняя киевская власть вряд ли удержится, а против России введут санкции по полной программе», говорит эксперт. «Проблемы будут и у республик Донбасса. Это не слишком сладкий хлеб – быть признанными только одной страной. Это знают в Абхазии и Турецкой Республике Северного Кипра. Но при этом выигрывают США, которые консолидируют Европу и создадут проблемы для России экономического и военно-политического плана. Таким образом американцы постараются нейтрализовать Россию в процессе противостояния между США и Китаем», – предположил Жарихин.

    «Многие в России считают, что предотвратить конфликт можно только путем признания этих республик, подписать с ними соглашения и ввести войска на линию соприкосновения», – считает гендиректор российского совета по международным делам, член дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Но, если Россия признает республики Донбасса и введет войска, то, по его мнению, «роли поменяются».

    «Мы все время обвиняли Киев в том, что он не выполняет Минские соглашения, не мотивирован делать это, подходит выборочно. И Запад вынужден был реагировать, хотя и не столь энергично, как нам хотелось бы, но все-таки этот вопрос ставили перед Киевом те, кто туда ездил. А если мы признаем ДНР и ЛНР, то роли поменяются – и уже нас будут обвинять, что мы фактически разорвали Минские соглашения. И в этих условиях придется начинать переговорный процесс практически с нуля и, возможно, на это уйдет очень много времени», – пояснил эксперт.

    Впрочем, Жарихин считает, что остается возможность победы если не «партии мира», то хотя бы прагматиков, которые не решатся «толкать Россию в объятия Китая» и сохранят в ближайшее время ситуацию на нынешнем уровне противостояния и территориального размежевания.

    С ним согласен и политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко. По его словам, самым удачным выходом из ситуации была бы договоренность между США и Россией. Здесь возможны три варианта: замораживание конфликта, что чревато очередным обострением. Второй вариант – принуждение Киева выполнить Минские соглашения («Минск-2»). Третий – подписание нового договора о судьбе Донбасса – условный «Минск-3». «Сейчас происходит своеобразный Карибский кризис 62-го года, после которого СССР и США стояли нос к носу, ракета к ракете, но все закончилось компромиссом. И здесь, я верю, победит здравый смысл», – надеется Скачко.

    Стоит отметить, что Россия и США уже согласовали дату переговоров по ситуации на Украине: представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что госсекретарь США Энтони Блинкен согласился на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в среду, 23 февраля. 

    «Он принял приглашение и встретится со своим российским партнером в среду, если, конечно, они не начнут вторжение», — сказала она.  Ранее Блинкен во время телефонного разговора с Лавровым заявил, что возможности для урегулирования кризиса вокруг Украины по-прежнему сохраняются.

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