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16 февраля, среда  |  Последнее обновление — 09:15  |  vz.ru
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Американцы все больше недовольны состоянием своей экономики CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
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Призыв коммунистов признать ДНР и ЛНР окажет России медвежью услугу

Эксперты не исключают, что Кремль последует призыву парламентариев, но явно не «завтра» Игорь Маслов/РИА «Новости»
Призыв российских парламентариев признать независимость Донецка и Луганска вызвал сенсацию мирового масштаба. На Украине и на Западе этому призыву внешне возмутились, но в глубине души, похоже, обрадовались. Подписант Минских соглашений Петр Порошенко даже заявил, что теперь Киев может спокойно их разорвать. Почему же сами думцы считают, что дали в руки российской дипломатии дополнительный козырь для торга с США? Подробности...
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Как дрался насмерть русский броненосец «Полтава»

Броненосец «Полтава» вскоре после постройки Public domain
Ровно 120 лет назад, 15 февраля 1892 года, началось сооружение эскадренного броненосца «Полтава» – головного в серии трех однотипных кораблей. «Полтаве» была суждена долгая по корабельным меркам и крайне тяжелая жизнь. Какую роль сыграл этот корабль в Русско-японской войне, как погиб и каким образом тем не менее возвращен в строй? Подробности...
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Украина готовит против Донбасса два основных удара

Украина готова в любой момент атаковать Донбасс Andrew Marienko/AP/ТАСС
Вероятность наступления Украины против Донбасса «очень высока, выше, чем ранее», заявили в Кремле. Есть и ряд других признаков того, что прямо сейчас Киев готовится реализовать военный план «реинтеграции Донбасса». Как выглядит этот план, какие украинские войска планируется использовать – и какая роль в его реализации отводится России? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Запад играет во вторжение на Украину

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Украинцы спрашивают, когда ждать сапог русского солдата и трак танка на Крещатике. Нам здесь читать это безумно, у нас Валиева на восточных горизонтах, но запад-то воспринимает всерьёз. Подробности...

Спорт – это война

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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Сергей Худиев, публицист, богослов
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Как заставить Киев выполнить «Минск-2»

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При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
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    Эксперты не исключают, что Кремль последует призыву парламентариев, но явно не «завтра»
    		   16 февраля 2022, 08:50
    Фото: Игорь Маслов/РИА «Новости»
    Текст: Елена Лексина,
    Ростислав Зубков,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Призыв российских парламентариев признать независимость Донецка и Луганска вызвал сенсацию мирового масштаба. На Украине и на Западе этому призыву внешне возмутились, но в глубине души, похоже, обрадовались. Подписант Минских соглашений Петр Порошенко даже заявил, что теперь Киев может спокойно их разорвать. Почему же сами думцы считают, что дали в руки российской дипломатии дополнительный козырь для торга с США?

    Заседание Госдумы во вторник началось с доклада первого зампреда комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбека Тайсаева, который – в числе однопартийцев из КПРФ – был автором проекта обращения к президенту о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По словам думца, признав самопровозглашенные республики Донбасса в качестве самостоятельных государств, Москва поможет «остановить кровопролитие», в ходе которого – по данным ООН – за восемь лет погибли 10 тысяч человек и получили ранения еще 50 тысяч.

    Депутат напомнил, что в Донбассе живет более 600 тысяч граждан РФ, за которых Москва уже «несет прямую ответственность». Парламентарий также провел аналогию с Южной Осетией, когда признание ее независимости в 2008 году помогло остановить там насилие со стороны грузинских войск.

    Затем слово было предоставлено замглавы того же комитета по делам СНГ, члену «Единой России» Артему Турову. Ранее он внес альтернативный проект обращения, отличие которого заключалось в том, что сначала документ предлагалось направить в МИД для консультаций, и лишь после этого – главе государства.

    Либо Донбасс, либо «холодильник»

    Думцы из фракции «Новые люди» выступили против варианта КПРФ. Так, Ксения Горячева предложила сперва узнать мнение по этому поводу самих жителей Донбасса, проведя там еще один референдум (в мае 2014 года в ДНР и ЛНР прошло всеобщее голосование, по итогам которого власти республик объявили о суверенитете). Тайсаев возразил: «Мнение Донбасса известно – к нам обращаются сотни тысяч местных жителей с просьбами скорее принять это решение». Другой депутат от «Новых людей» Антон Ткачев напомнил о том, что признание республик Донбасса грозит нашей стране новыми санкциями Запада, после чего спросил коллег, уверены ли они в том, что россияне ради этого «готовы отказаться от зарплаты и части холодильника».

    Тайсаев парировал тем, что «народ России полностью поддерживает постановление и готов отказаться не только от тринадцатой зарплаты». По его мнению, россияне готовы отказаться «и от много другого» ради спасения Донбасса. Коммунист Николай Коломейцев обратил внимание на то, что обращение – «дополнительный козырь Путину в тяжелейших переговорах с Западом».

    Принятие постановления еще не означает признания ЛНР и ДНР, добавил другой коммунист, глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников. «Решение принимает президент, это его компетенция. Госдума же своими постановлениями формулирует подходы», – пояснил он. В итоге Госдума одобрила проект, причем на основе рейтингового голосования 351 голосом парламентариев против 310 был поддержан документ, внесенный КПРФ, а не единороссами.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, свой проект обращения КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла еще 19 января. В обращении коммунисты ссылались на «прославление фашистов Бандеры и Шухевича» властями Украины, срыв Минских соглашений и геноцид в Донбассе.

    «Признание независимости республик Донбасса – вопрос субъективного желания, а не объективных условий. Для этого нет никаких препятствий, – заявлял еще до голосования газете ВЗГЛЯД депутат от «Справедливой России» Михаил Делягин. – ВСУ могут и дальше атаковать позиции защитников Донецка и Луганска, пока мы не заключим с самопровозглашенными республиками договор о военной взаимопомощи», – пояснил парламентарий. Однако, с другой стороны, официальное признание ДНР и ЛНР зафиксирует, что Донбасс уже не будет принимать участие во внутриукраинских выборах, что ослабит «русский голос» на Украине, оговорился парламентарий. В ходе голосования во вторник Делягин предпочел из двух вариантов проект, предложенный коммунистами.

    В отличие от коллеги, другой первый зампред комитета по делам СНГ, единоросс Константин Затулин во вторник предпочел вариант, предложенный в правящей партии. «Я был и остаюсь против немедленного признания ДНР и ЛНР. Не потому, что я им не сочувствую. Наоборот, я всегда приветствовал практические меры помощи, – пояснил депутат газете ВЗГЛЯД. – Я поддержал предоставление гражданства РФ жителям Донбасса, как и инициативу о немедленном вооружении донецкого и луганского ополчения современными средствами борьбы с «Джавелинами», «Байрактарами» и так далее. Это реальная поддержка. Я уверен: если украинская армия решится на наступление, Россия должна будет вмешаться. Можно публично предупредить:

    вопрос о признании республик встанет на повестку, если начнутся масштабные действия против Донбасса, как это было в 2008 году

    в отношении Южной Осетии», – напомнил он. Но признавать сейчас ДНР и ЛНР – это синоним выхода из Минска-2, подчеркнул депутат. «Заметьте, что мы только предложили президенту рассмотреть такую возможность, а уже как обрадовались в Киеве. И там, и на Западе. Это уже подали как «решение» Москвы признать республики. Мы сами себе оказываем медвежью услугу. На Украине уже кричат: Минск-2 можно выкинуть в помойку, Россия сама от него отказалась. И Запад подключится: «Вы нас упрекаете, что мы не заставляем Киев выполнять Минские договоренности, а сами решением парламента предлагаете нарушить их самую главную часть», – предостерегает Затулин.

    В свою очередь директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский признался, что давно ожидал от парламента России подобного жеста – ожидал «после известного «ультиматума Путина» по гарантиям безопасности и после безуспешных попыток расставить все точки над «i» на недавней встрече советников лидеров «нормандского формата». Инициатива Госдумы продолжает линию, начатую ультиматумом, считает политолог. «Как говорит Лавров, есть какие-то подвижки в ответе на ультиматум, но по ключевым вопросам ответа нет. Что касается Минских соглашений, то ответ фактически есть – Киев продолжает морочить голову», – сказал Погребинский.

    «Как объявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, Зеленский пообещал ему наконец-то выполнить один из ключевых пунктов Минских соглашений – подготовить закон об особом статусе Донбасса», – напомнил эксперт. «Путин вряд ли поверит в это, но он должен дать Зеленскому время выполнить обещания, данные уже канцлеру Германии. То есть в любом случае Москва предоставит месяца два украинской стороне, чтобы та приняла наконец политическую часть Минских соглашений», – предрекает Погребинский. «В случае, если и этого не произойдет, тогда уже, скорее всего, Россия будет вынуждена признать ДНР и ЛНР», – подытожил киевский эксперт.

    На ваш взгляд

     
    При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?




    Некоторые парламентарии и эксперты считают, что их обращение даст Кремлю и МИДу новый козырь на переговорах с Западом, напоминает Затулин. «Конечно, авторов вдохновляет идея – дать президенту большее поле для маневра, предоставить ему возможность ссылаться, что у нас в парламенте есть и радикальные точки зрения. Это всем известный прием повышения ставок во время торга. Но все зашло очень далеко. Напряженность в зоне конфликта дает возможности не только нам, но и Вашингтону для запугивания мира «русской угрозой», для консолидации стран НАТО», – считает Затулин.

    «Кроме того, мы порождаем напрасные надежды у тех, кто зациклился на идее признания ДНР и ЛНР. Сегодня они ликуют. Завтра будет разочарование», – предупредил он. На его взгляд, признание независимости Донецка и Луганска означает, что «мы на годы и десятилетия вперед уходим от любой перспективы нормализации отношений, отдаем всю остальную Украину на откуп бандеровцам, которые будут промывать ей мозги. Частично это после 2014 года уже произошло», – отмечает Затулин.

    Как Путин оценил обращение

    Президент откликнулся на призыв думцев уже через несколько часов. Вслед за авторами обращения он расценил происходящее в Донбассе как геноцид, однако подчеркнул, что пока продолжит добиваться выполнения Минских соглашений. Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с Шольцем, Путин заявил, что «мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер, прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений».

    При этом Путин понимает чувства, которыми были движимы авторы обращения: «Депутаты парламента, как и в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение, мнение своих избирателей, тонко его чувствуют. И это совершенно очевидно: в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствуют жителям Донбасса». 

    В свою очередь Шольц назвал возможное признание республик катастрофой. «Это будет означать нарушение Минских договоренностей. Это будет означать, что процесс прервется, и это будет политической катастрофой», – подчеркнул немецкий гость. Из Брюсселя осудил действия думцев глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который также счел подобное признание «явным нарушением Минских соглашений». Президент Франции Эммануэль Макрон тоже попросил Путина не признавать независимость ДНР и ЛНР. Только что перебравшееся из Киева во Львов посольство США на Украине назвало инициативу Госдумы «попыткой нарушения» суверенитета Украины.

    А заседавшая одновременно с Госдумой Верховная рада Украины выпустила свое обращение на пару часов раньше, чем успели проголосовать коллеги в Москве – так сказать, на опережение. Она решительно осудила попытки легализовать «независимость самопровозглашенных образований, составляющих оккупационную администрацию РФ, созданную ею на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины», – цитирует заявление РИА «Новости». Рада тут же направила жалобу в целый ряд международных институтов: ООН, Еврокомиссию, Европарламент, ПАСЕ, в Парламентские ассамблеи ОБСЕ и НАТО.

    Чуть более прагматичный комментарий прозвучал из администрации президента Владимира Зеленского. «Даже сама постановка вопроса в России о признании оккупационных структур в ОРДЛО (отдельные районный Донецкой и Луганской областей, не подконтрольные правительству Киева – прим. ТАСС) является шагом к разрушению минских документов», – предупредил советник руководителя администрации Михаил Подоляк.

    Предшественник Зеленского Петр Порошенко, семь лет назад как раз и заключивший Минские договоренности, заявил, что теперь Киев вправе из них выйти. Правда, не немедленно – сперва «нужно найти альтернативу» в рамках политико-дипломатического урегулирования.

    Тем временем в самих Донецке и Луганске решение думцев встретили с ожидаемым одобрением. Лидер ДНР Денис Пушилин назвал его своевременным в «ситуации, когда Украина значительно нарастила присутствие своих вооруженных сил и техники на линии соприкосновения». А глава ЛНР Леонид Пасечник, сообщив, что жители ЛНР приветствуют инициативу, дипломатично добавил: «При этом мы с пониманием и с уважением отнесемся к любому решению высшего руководства РФ».

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