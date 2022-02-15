Зачем США предали Украину

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15 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 17:29  |  vz.ru
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Над миром нависла угроза продуктового голода

Над миром нависла угроза продуктового голода из-за сырьевого кризиса Денис Кожевников/ТАСС
Мировая экономика столкнулась с нехваткой и удорожанием критически важных сырьевых активов. Дорогие газ и нефть привели к беспрецедентному дефициту промышленных металлов и стоимости удобрений. Это провоцирует дальнейший разгон инфляции. Особенно опасно подорожание еды. Двенадцать лет назад неурожай зерна стал одной из причин «арабской весны». Подробности...
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Байден превратился в игрушку американских спецслужб

США намерены добиться полного подчинения Украины Celestino Arce/NurPhoto/Reuters
Президент США Джо Байден лично предупредил глав союзных стран о предстоящем 16 февраля «нападении» России на Украину. Некоторые американские СМИ утверждают, что операция начнется даже раньше. Тем временем и США, и Россия приступили к эвакуации сотрудников диппредставительств в Киеве. В экспертной среде уверены: на провокацию в Донбассе способны только украинские военные, а заявления о «вторжении» вредят прежде всего самому Байдену. Подробности...
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Как дрался насмерть русский броненосец «Полтава»

Броненосец «Полтава» вскоре после постройки Public domain
Ровно 120 лет назад, 15 февраля 1892 года, началось сооружение эскадренного броненосца «Полтава» – головного в серии трех однотипных кораблей. «Полтаве» была суждена долгая по корабельным меркам и крайне тяжелая жизнь. Какую роль сыграл этот корабль в Русско-японской войне, как погиб и каким образом тем не менее возвращен в строй? Подробности...
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Бегство американцев во Львов даст вздохнуть Киеву

В отличие от Киева, Львов давно стал оплотом агрессивного украинского национализма Zuma/ТАСС
Посольство США на Украине переехало из Киева во Львов. Мера названа временной, но в столице Украины американцы уничтожили телефоны, компьютеры и сетевое оборудование, что говорит о невозможности быстрого возвращения. Эксперты прогнозируют: хозяин уехал – и слуги за ним. «Шпрехен-фюреров» и прочих украинских националистов в Киеве и на востоке страны станет заметно меньше. К чему готовится мать городов русских? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Почему войны не будет

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Есть единственная ситуация, в которой Россия и признает Л/ДНР, и будет открыто воевать за них: полномасштабное наступление ВСУ на Донбассе, целью которого будет попытка решить конфликт силой. Подробности...

Спорт – это война

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Пора уже осознать, что спорт – это война. Это одно из полей геополитических битв, причем так происходит уже не первое десятилетие. Сказки про «спорт вне политики», к сожалению, остаются красивыми благоглупостями. Подробности...
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Мир Толкина разрушает не темная кожа актеров, а идеология

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Очарование мира Средиземья никак не пострадает от темнокожих актеров, а вот делать эльфов и хоббитов выразителями повесточки – есть пошлость невыносимая. Подробности...
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Как заставить Киев выполнить «Минск-2»

США предали Украину

Обсуждение: 4 комментария

Тиктокеры из США на войне с Россией

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Бронетехника РФ покидает Белоруссию после учений «Союзная решимость-2022»

Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость-2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

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    Зеленскому пришлось «скандалить» с США из-за нагнетания темы «вторжения России». Не помогло
    		   15 февраля 2022, 17:00
    Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
    Текст: Дмитрий Бавырин

    «Украинская земля промерзла, гусеничная техника может двигаться хоть до Киева. Путин будет выглядеть странно, если не воспользуется таким шансом». Этими словами канал CNN как будто бы уговаривает Россию напасть на Украину. Но все говорит в пользу того, что назначившие войну на среду американцы врут – войны не будет. Украину накроет катастрофа другого рода.

    В среду украинцы наденут жовто-блакитные ленты и выйдут на улицы своих городов, чтобы отпраздновать новый праздник – День единения. Таков наказ президента Владимира Зеленского. Таков ответ Украины на «полномасштабное вторжение России», которое назначено американской разведкой как раз на среду.

    Учитывая, что объявление о новом празднике было анонсировано как специальное обращение главы государства, суть сказанного могло вызвать у его особо впечатлительных сограждан нервный смех. Потому что в предложенных обстоятельствах от Зеленского логичнее было бы ждать фраз в духе «все под ружье!» и «спасайся кто может!».  

    Но дело в том, что само украинское руководство в нападение русской армии не верит – и уже устало повторять, что не верит. Большая война идет уже прямо сейчас, только это война другого рода – информационного, так что вывешивание ленточек – далеко не самый глупый и даже вполне адекватный способ участия в такой войне. По крайней мере, хуже от этого не станет – при том, что Украине становится все хуже и хуже с каждым днем. Не по вине России, а по вине Америки. 

    Вашингтон стал закоперщиком великого исхода. Кажется, только Северная Корея и Сирия еще не призвали своих граждан срочно покинуть Украину, но Ирак, например, призвал, и Палестинская автономия тоже, а вместе с ними еще несколько десятков стран.

    Параллельно из Украины убегает бизнес – убегает как ногами, так и путем вывода инвестиций. Идет к тому, что страна может лишиться гражданской авиации – страховщики отказываются обслуживать полеты «из-за высоких рисков», как следствие, владельцы взятых в лизинг бортов требуют у украинских перевозчиков вернуть их обратно.

    Если такая же схема распространится на корабли, катастрофа для украинских экспортеров неминуема, не говоря уже об украинской национальной валюте, которая продолжает обваливаться на фоне паникерских заявлений из США. 

    Со времен чернобыльской аварии ни у кого не получалось превращать Украину в зону отчуждения столь быстро, как это получается у администрации президента Джо Байдена и «мейнстримных» СМИ США. Под соусом спасения страны от агрессивных действий России ее буквально душат и получается, что душат в объятиях.

    Зеленский, возможно, сам не понимает, что происходит, но понимает, чем всё это ему грозит. Вне зависимости от самой возможности влиять на кризис, отвечать за последствия ему – в условиях, что привлечение иностранных инвестиций, которое теперь обнуляется на наши глазах, он считал своей главной заслугой на посту президента.

    Казалось бы, решение есть, ведь известен источник паники – весь кризис происходит по принципу «если американцы прыгнут с крыши, то мы тоже прыгнем». Именно США выступили закоперщиками мифа о «вторжении России» два месяца назад, они же довели истерику до пика и пошли дальше всех, спешно эвакуировав посольство из Киева во Львов с попутным уничтожением документов на всех возможных носителях, включая смартфоны. 

    Теперь это так работает – кризис завершится тогда, когда американцы решат вернуть свое посольство обратно, переключатель в их руках, за ними последнее слово. Они «разглядели угрозу», им же решать, когда она миновала, а Украине остается терпеть реальные экономические удары от как бы информационной войны.

    Зеленский пробовал спорить, на все лады сигнализируя, что Киев сейчас не ждет войны больше, чем один, два, три года назад. Он даже, по собственному признанию, скандалил. Он торговался, попросив у Байдена «отступных» – визита в гости и введения против России «превентивных санкций», но получил отказ по обоим просьбам. Теперь ни войны, ни мира, а от Украины скоро камня на камне не останется. 

    Так становится вполне полнокровной та версия происходящего, которая еще неделю назад казалась сугубо украинской паранойей. Эту версию обсасывают в украинских СМИ уже больше месяца, а суть ее в том, что американцы играют «договорняк» с Россией. Якобы Белый дом и Кремль сговорились против Киева: не меняя общей риторики (потому что смену риторики нечем объяснить), решили сделать жизнь Украины абсолютно невыносимой, вынудив Зеленского выполнить Минские соглашения, которые при нем принято считать «неприемлемыми» и «погибельными»

    Кстати, особенно часто эту версию можно было услышать на телеканале «НАШ» – последнем оппозиционном телеканале Украины, ориентированном в том числе на условно пророссийскую аудиторию. В минувшую пятницу СНБО ввел против канала санкции (это привычный метод борьбы со СМИ для строящего личную диктатуру Зеленского), что означает его закрытие. При этом принадлежит «НАШ» Евгению Мураеву – тому самому политику, которого американская разведка назвала «будущим лидером пророссийского правительства Украины» (то есть того правительства, чью власть в среду начнут устанавливать русские танки).

    Важное ли это обстоятельство с точки зрения теории о заговоре против Украины, пусть каждый решает сам. В любом случае, если эта версия кажется надуманной, есть другая - та, которой придерживается президент РФ Владимир Путин.

    Ее суть в том, что Украина для США – это всего лишь инструмент по сдерживанию России, а собственные интересы украинцев Америку не интересуют и никогда не интересовали.

    Эта версия категорически не нравится украинским патриотам (точнее, им не нравится сама мысль о том, что Украину свели к роли ржавого шила в боку России), но факт остается фактом: украинская экономика сейчас действительно находится в заложниках у американской внешней политики и явно находится там вопреки своей воле.

    Такое объяснение в корне противоречит первому, поскольку исключает возможность «сговора» между Москвой и Вашингтоном. Скорее всего, истинная цель Байдена – вымотать нервы Кремлю и спровоцировать его на ошибки (любые), а если не получится – лишний раз демонизировать Россию в рамках общей стратегии сдерживания и спустя какое-то время объявить о том, что войну удалось предотвратить благодаря усилиям Белого дома.

    По крайней мере, нет ни малейших сомнений, что американцам, эту войну придумавшим, хватит цинизма и наглости на подобную приписку заслуг. Спикер Палаты представителей и однопартиец Байдена Нэнси Пелоси уже заявила: если Россия все-таки не нападет на Украину, это станет заслугой наших санкций. Скорее всего, скоро эти позицию подхватят американские СМИ и партнеры США за рубежом.

    Ирония в том, что параллельно Вашингтон действительно создал условия, когда Украине стало выгодно искать надежного мира с Россией. Часть украинской элиты через посла в Лондоне и бывшего главу МИД Пристайко уже сигнализирует о готовности к компромиссам по ключевым разногласиям, например, по вступлению в НАТО.

    А накануне сам Зеленский, если верить канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, пообещал гостю из Германии подготовить предложение по предоставлению ДНР и ЛНР особого автономного статуса. Это один из ключевых пунктов Минских соглашений, имплементация которых застряла по вине Киева. Если эту ситуацию переломить, все поймут, что война отменяется.

    Действительно ли информационная спецоперация американцев подтолкнула Зеленского к выходу из минского тупика, станет понятно довольно скоро. Но часто ли руководство независимой Украины за все ее историю принимало выгодные для Украины решения, чтобы можно было рассчитывать на это теперь? 

    Хорошо еще, если решения принимаются не во вред Украине. Как, например, решение о празднике с жовто-блакитными ленточками.


     
     
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