Взгляд
13 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:55  |  vz.ru
Разделы

Как США могут избавить Европу от российского газа

Обещания США спасти Европу от засилья российского газа ничего не стоят Павел Львов/РИА «Новости»
США продолжают запугивать Россию остановкой поставок газа и успокаивать Европу обещаниями позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем заморского СПГ. Однако удастся ли США повторить этот успех на протяжении года и спасти Европу от засилья российского трубопроводного газа? Подробности...
Перейти в раздел…

Байден превратился в игрушку американских спецслужб

США намерены добиться полного подчинения Украины Celestino Arce/NurPhoto/Reuters
Президент США Джо Байден лично предупредил глав союзных стран о предстоящем 16 февраля «нападении» России на Украину. Некоторые американские СМИ утверждают, что операция начнется даже раньше. Тем временем и США, и Россия приступили к эвакуации сотрудников диппредставительств в Киеве. В экспертной среде уверены: на провокацию в Донбассе способны только украинские военные, а заявления о «вторжении» вредят прежде всего самому Байдену. Подробности...
Перейти в раздел…

Как забытый русский путешественник смог проникнуть в самое сердце Африки

Василий Юнкер нашел особый подход к жителям Африки Общественное достояние
13 февраля исполнилось 130 лет со дня смерти Василия Юнкера – русского путешественника, первооткрывателя внутренних регионов Африки. Он смог найти общий язык с аборигенами этого континента, причем настолько, что они помогли сделать ему ряд важнейших открытий. Что совершил этот человек и как ему это удалось? Подробности...
Перейти в раздел…

Байден лишил Украину неба

Нидерландская KLM одной из первых отменила рейсы на Украину из-за «русского вторжения» Artur Widak/Reuters
Международные и украинские авиаперевозчики спешно и массово отменяют рейсы в Киев и Одессу. Британские страховщики отказываются покрывать риски для самолетов в небе Украины из-за риска «русского вторжения». Власти в Киеве бьют тревогу и считают ущерб, но у них нет шансов повлиять на главного заказчика психоза скорой войны. Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

Куда Россия спрятала 100 тысяч солдат на границе с Украиной

Игорь Лесев
Игорь Лесев, писатель, журналист
Если в Москве когда-то будет принято решение военного воздействия на Украину, вряд ли об этом накануне расскажут по CNN или напишут в Bild. Каждый раз, как Россия проводит военную операцию, это становится для всего мира сюрпризом. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

В 1962 году это сработало

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
В классические времена конфликты, подобные нынешнему вокруг безопасности в Европе, решались войной и установлением нового баланса сил, но сейчас война между претендентами, которые обладают ядерным оружием, практически невозможна по причине крайне высоких рисков. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Иностранные агенты кошмарят российский бизнес

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Законопослушный, открытый российский собственник в своей стране защищен меньше, чем иностранный. Тот, кто по-честному работает в России, создает рабочие места в России, оказывается под ударом. А под защитой оказывается иностранный агент. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

Тиктокеры из США на войне с Россией

Лукашенко отомстил Литве за санкции

Лавров и Трасс: «Разговор немого с глухим»

Перейти в раздел…

Умерла актриса Евгения Брик

Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
Подробности...

Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
Подробности...

Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы предпочитатете хранить свои сбережения?
  • В наличных

  • В банке

  • В ценных бумагах

  • Нет сбережений
Вы боитесь заболеть коронавирусом?
  • Да, ещё не болели

  • Да, уже болели

  • Нет, ещё не болели

  • Нет, уже болели
За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
  • Биатлон

  • Бобслей

  • Керлинг

  • Конькобежный спорт

  • Лыжные виды спорта

  • Санный спорт

  • Фигурное катание

  • Хоккей
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно об эвакуации дипломатов США из Киева во Львов
    Стали известны подробности обнаружения американской подлодки у Курил Пассажирскому самолету украинской авиакомпании запретили лететь на Украину В «Слуге народа» назвали ситуацию с «вторжением» России спецоперацией США На домах в Москве появились баннеры в поддержку Валиевой
    В США заявили, что вторжение на Украину может начаться «в любой день» Словаки подарили цветы и аплодировали сотрудникам посольства России (видео) Штайнмайер призвал Путина «ослабить петлю на шее Украины» В ЛДПР отреагировали на слухи о смерти Жириновского
    Администрация США исключила превентивные санкции против России из-за кризиса на Украине Посол Украины упрекнул Германию в лицемерии из-за экспорта товаров двойного назначения в Россию Американский профессор назвал причину «веры» США во «вторжение» России на Украину Российский лыжник Устюгов решил не бежать марафон на Олимпиаде в Пекине

    «еще один грех на душу»


    Захарова: США врали, врут и будут врать, создавая предлоги для нападения

    впервые за 42 года


    Российские лыжники завоевали олимпийское золото в эстафете

    сложности перевода


    Интервью посла России в Швеции вышло под заголовком «Извините за язык – но мы срали на санкции Запада»

    Видео

    английская дипломатия


    Глава МИД Британии наговорила глупостей Лаврову

    Рудольф Абель


    Как предатель сдал Америке лучшего разведчика СССР

    умственные способности


    Байдена подозревают в маразме по ложной причине

    митрополит Филипп II


    За что русский царь убил главу русского православия

    соцсеть TikTok


    Молодежь во всем мире программируют на ненависть к России

    абсурдные проекты


    Владимир Прохватилов: Американская оборонка впала в глубокий кризис

    настроения общества


    Вадим Трухачёв: Словакия выходит на антироссийскую «передовую»

    прагматичный подход


    Евгений Крутиков: Российская дипломатия показывает западной мастер-класс

    на ваш взгляд


    Как вы предпочитатете хранить свои сбережения?

    Байден лишил Украину неба

    Нидерландская KLM одной из первых отменила рейсы на Украину из-за «русского вторжения»
    		   13 февраля 2022, 20:24
    Фото: Artur Widak/Reuters
    Текст: Михаил Мошкин

    Международные и украинские авиаперевозчики спешно и массово отменяют рейсы в Киев и Одессу. Британские страховщики отказываются покрывать риски для самолетов в небе Украины из-за риска «русского вторжения». Власти в Киеве бьют тревогу и считают ущерб, но у них нет шансов повлиять на главного заказчика психоза скорой войны.

    Сразу несколько авиакомпаний из Евросоюза и Соединенных Штатов – в частности, американская Delta Airlines, ирландская Ryanair, нидерландская KLM и польская LOT – одновременно отменили рейсы на Украину, сообщил в воскресенье TACC со ссылкой на данные из киевской воздушной гавани Борисполь и международного аэропорта Одессы. Германская Lufthansa «следит за ситуацией», что также не исключает прекращения рейсов.

    Сворачивание авиасообщения с Украиной происходит на фоне нагнетания на Западе паники в связи с якобы скорым «вторжением» российских войск. Надо сказать, что киевская власть пытается переломить тенденцию. В воскресенье советник главы офиса президента Украина Михаил Подоляк заверял, что Киев «не видит смысла» закрывать воздушное пространство страны, поскольку это напомнило бы «частичную блокаду». Небо над Украиной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков, заверила пресс-служба министерства инфраструктуры страны.

    Но тренд вряд ли удастся переломить – так, компания KLM, которая одной из первых оповестила о прекращении рейсов, объяснила свое решение угрозой российского «вторжения». Чуть позже в воскресенье стало известна наиболее вероятная причина массового сворачивания воздушного сообщения с Украиной. Британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов по всему миру письмо с предупреждением – через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве.

    «Эти уроды вводят воздушную блокаду. Ни один самолет не вылетит из Украины и не влетит в Украину примерно с середины дня понедельника», – прокомментировал действия британцев источник киевского портала «Страна.ua» на украинском страховом рынке. Так же происходящее оценил и депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Собственники самолетов, находящихся в лизинге у авиакомпаний по всему миру, запрещают полеты «своих бортов» – и скорее всего, с понедельника будет приостановлено все авиасообщение с Украиной, цитировал украинского парламентария ТАСС.

    Отметим, что с ограничениями на полеты уже столкнулись и собственно украинские перевозчики. Самолет компании SkyUp, выполнявший рейс с португальской Мадейры в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета на заход лайнера в воздушное пространство Украины. Представитель ирландской лизинговой фирмы, передавшей самолет в распоряжение SkyUp, категорически запретил полет своего воздушного судна на Украину. Борт пришлось посадить в Кишиневе.

    Хотя официально воздушное пространство Украины не закрыто, перевозчикам с большой вероятностью придется отказаться от рейсов на Украину, с Украины и через украинское воздушное пространство. Причина – в страховке, указал исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. «У страхования авиаперевозчиков есть специфика, – пояснил собеседник. – Как правило, ни одна страховая фирма полностью не принимает на себя риски по таким крупным клиентам, как авиакомпании. Поэтому существует международный рынок перестрахования. Речь идет о следующем – страховая компания выдает полис, и при этом договаривается с другими страховщиками о том, что они консолидированно несут ответственность».

    Как правило, страховое покрытие не предусматривает такой риск, как военные действия, пояснил Пантелеев. «Учитывая сложную ситуацию вокруг Украины, страховые компании могут сделать соответствующую оговорку: в связи с высокими рисками они перестают покрывать страховкой полеты на Украину, с Украины и в украинском воздушном пространстве», – указал эксперт.

    «Не надо проводить какую-то кампанию по «убеждению» перевозчиков – достаточно поговорить с компанией, которая занимается перестрахованием. Сотни фирм, работающих на страховом рынке, стремятся обезопасить себя тем, что они сами страхуются, причем – у небольшого числа компаний. Достаточно повлиять на одну или несколько фирм-перестраховщиков, чтобы передумали достаточно многие», – в свою очередь сказал газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. В данном случае, решающим оказалось слово британских «перестраховщиков».

    В первую очередь их позицию учтут компании-лессоры – то есть фирмы, которые сдают воздушные суда в лизинг перевозчикам, указал Пантелеев. «Лизинговые компании – понимая, что теперь полеты на Украину, с Украины и через воздушное пространство этой страны не покрыты страховкой – сообщают фирмам-эксплуатантам: полеты на принадлежащих этим лизинговым компаниям воздушных судах в обозначенный регион невозможны». После этого перевозчики по всему миру и начинают массово сворачивать рейсы. Причем, с ущербом для себя.

    Пантелеев напомнил, что после инцидента с принудительной посадкой борта Ryanair в Минске, и жесткой реакции ЕС, европейские авиакомпании отказались от полетов в Белоруссию и от пролетов через ее воздушное пространство.

    «Теперь нужно будет облетать две страны – и Белоруссию, и Украину.

    Соответственно, нужно будет идти либо над Черным морем, либо ближе к Балтике. Для польских и других европейских авиаперевозчиков это неприятная ситуация – придется тратить больше времени на полет и больше авиационного керосина», – указал исполнительный директор агентства «Авиапорт».

    На ваш взгляд

     
    Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?





    Обсуждение:  88 комментариев

    Но на бизнес авиаперевозок уже оказали воздействие извне через страховщиков. И теперь компаниям, пусть и в ущерб себе придется следовать общему тренду – поддерживать панику вокруг «российского вторжения», которое якобы должно случиться со дня на день, отмечают эксперты. В этот тренд вписывается и показательный отзыв на родину западных дипломатов и сотрудников международных организаций, отметил Погребинский.

    «Рядом с моим домом находится британское посольство. Вчера они спустили свои флаги, – рассказал киевский политолог. «В моем доме живут дипломаты. Я с ними пересекаюсь – на улице, во дворе – и могу сказать: никто из них не считает, что здесь скоро будут русские танки», – добавил собеседник. Но, отмечает он, очевидно, что дипломатов уже проинструктировали по поводу текущих событий.

    «Одновременно мейнстримные масс-медиа Запада согласованно доводят общественные настроения до такой степени, при которой «высокая степень вероятности вторжения России» кажется реальным фактом», – заметил Погребинский. Он напомнил, что агентство Bloomberg уже оповестило – «агрессия» якобы начнется уже в предстоящий вторник.

    «Если такая кампания запущена, то дальше включается механизм необратимых действий, которые невозможно не выполнить – потому что невыполнение поставит под вопрос саму сверхзадачу, – рассуждает эксперт. – Есть регламент, по которому должны происходить такие-то и такие-то события. В этот регламент входит и отзыв дипломатов из страны – и отступить от него означает поставить под сомнение сверхцель.

    Если «русские должны войти в Киев», то как здесь могут оставаться журналисты и дипломаты? Иначе в сценарий не поверят».

    В ситуации, когда призыв «бежать с Украины от русских» фактически исходит от президента США, в крайне незавидном положении оказывается президент Украины. «Владимира Зеленского загнали в ловушку. Он со своей стороны не может открыто нападать на Байдена. С другой стороны – ему нужно хоть как-то успокоить население», – отметил директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

    «Могу напомнить слова Зеленского неделю назад. К тому моменту, не менее 12,5 млрд долларов ушли из Украины. Совершенно понятно, что инвесторы бегут. От растущей нестабильности на Украине выигрывают разве что финансовые спекулянты», – констатировал Охрименко. «Понятно, что истерика сказывается и на экспортно-импортных операциях. Если курс доллара «улетит», то это приведет к раскручиванию инфляции. Девальвация гривны в свою очередь, грозит снижением ВВП. Кроме того, очевидно, что разговоры о «вторжении» вносят панику в обществе. Кто-то закупает гречку, а кто-то предпочитает скупать доллары. Население начинает массово забирать депозиты из банков», – констатировал экономист.

    Сейчас через некоторые Telegram-каналы вбрасываются информация о том, что в понедельник украинскую валюту ожидает критический обвал на Межбанковской бирже – до 30 гривен за доллар (нынешний курс – 28 к 1). «На этих настроениях, естественно, заинтересованные круги планируют заработать. Используют панику, сильно нагнетают», – отметил Охрименко.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •