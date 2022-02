Западные СМИ пообещали украинцам российские лагеря «Ложь, фальсификации и ошибки». Почему на Западе отказались верить США на слово 6 февраля 2022, 16:36

Фото: Susan Walsh/АР/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Общественность и ведущие СМИ в Америке отказываются верить на слово властям про «вторжение» России на Украину, требуя доказательств, которых Белый дом не дает. Репутационный кризис объясняется как многочисленными фактами лжи, фальсификаций и ошибок со стороны Вашингтона, так и сложностями американских властей в работе с разведкой, указывают эксперты. Как власти США намерены компенсировать исчерпанный кредит доверия? Журналисты в США перестают верить на слово заявлениям Вашингтона относительно разведывательной и военной сфер, пишет издание Associated Press. В частности, это проявилось в отношении заявлений о якобы подготовке Россией видео со взрывами, фейковыми трупами и «скорбящими» актерами. Власти США утверждают, что таким образом Москва хочет получить повод для «вторжения» на Украину. Вашингтон на просьбы журналистов подтвердить свои заявления ответил: «Вы должны поверить нам на слово». Власти США также допустили, что «журналисты играют на руку пропаганде других стран, даже когда задают такие вопросы». В итоге «отсутствие прозрачности уменьшило и без того почти исчерпанный кредит доверия к Вашингтону», говорится в материале AP. Доверие «истощилось за десятилетия из-за случаев, когда имели место ложь, фальсификации и ошибки», пишет издание. В результате произошли «язвительные пикировки журналистов с пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки и представителем Госдепартамента Недом Прайсом». Отмечается, что они «выделялись даже на фоне обычно напряженных отношений между властями и СМИ». Кроме того, в четверг на «Борту № 1» по пути в Нью-Йорк Псаки рассказала о рейде спецназа США в Сирии, в результате которого погиб лидер ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в России) Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши. При этом Аиша Раско из NPR сказала, что «могут быть люди, которые скептически относятся» к информации американских властей на фоне сообщений о том, что террорист погиб от взрыва бомбы, и США не имеют к этому никакого отношения. Доверие в дефиците Американские политики регулярно обещают восстановить доверие к Вашингтону, но после войны во Вьетнаме и Уотергейтского скандала оно остается дефицитным товаром. Особенный урон был нанесен откровенной ложью Билла Клинтона, скрывавшего роман со стажером Белого дома Моникой Левински. Пробирка Пауэлла После терактов 11 сентября 2001 года президент Джордж Буш – младший заявил, что США необходимо провести вооруженную операцию в Ираке, чтобы уничтожить оружие массового уничтожения, производимое режимом Саддама Хусейна. В 2003 году госсекретарь США Колин Пауэлл в ходе выступления в Совбезе ООН в качестве подтверждения легитимности вторжения в Ирак продемонстрировал пробирку с белым порошком – показывая, сколько иракского ОМУ хватит для уничтожения тысяч людей. Но в итоге в Ираке ОМУ не было найдено. Сирийский фейк В апреле 2018 года неправительственная организация «Белые каски» (которую финансируют США и Британия) обвинила «режим Башара Асада» в применении химоружия в сирийском городе Дума. Через неделю США, Великобритания и Франция, не дождавшись выводов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), нанесли удар по территории, контролируемой законным правительством Сирии. Но как свидетельствуют данные, представленные Россией в ООН, в виде жертв якобы от примененного законными властями республики химоружия подбрасывались тела заранее убитых людей, и вся якобы «химатака войск Асада» была фейком. Провал разведданных в Афганистане В августе прошлого года ВВС США, действуя на основе «точных разведданных», нанесли удар по автомобилю со взрывчаткой, которую могли использовать боевики ИГИЛ в Хорасане. На самом деле жертвой удара дрона стал Земари Ахмади – мирный афганец, который работал инженером в представительстве американской благотворительной организации Nutrition and Education International (NEI). Как позже заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, всего в результате атаки погибли десять мирных жителей, среди которых семеро детей. Обращает на себя внимание и сам факт неверной оценки американской разведкой наступательных возможностей «Талибана*», приведшей к фактическому бегству американцев и их союзников из уже захваченного Кабула. Кадры с хаосом и паникой в аэропорту Кабула подробно обсуждались по всему миру. Байден не держит обещание Сменивший Трампа Байден пообещал восстановить доверие к заявлениям Белого дома, но через год после его вступления в должность доверия так и не прибавилось. Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал американские власти за предложения «верить им на слово». «Какое прелестное и трогательное предложение! Неудивительно, что корреспондент Associated Press Мэтт Ли позволил себе не поверить очередной «лапше» про русских на брифинге Госдепа. Мэтт хотел одного – доказательств, но их как всегда не было», – написал политик в своем Telegram. «Судя по всему, Белый дом сам перестает верить в успешность своей информационной политики, во всяком случае – касательно «украинского кейса». Переломным моментом стало заявление Псаки о том, что власти США передумали характеризовать «будущее вторжение России» на Украину, как «неизбежное». Пикантность ситуации состоит в том, что Вашингтону нужно срочно менять свою информационную политику, но в какую сторону ­– совершенно непонятно», – пояснил газете ВЗГЛЯД профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. При этом он допустил, что для подтверждения своих обвинений в адрес России Вашингтон будет не менять тактику, а вести ситуации к большей напряженности и действительно инициирует съемку и вброс ролика о том, как Россия якобы снимает фейковое видео про Украину. Эксперт также отметил: в бездоказательных обвинениях Госдеп ссылается на «разведданные», но этой информации также далеко не всегда можно верить. «У Госдепа сразу несколько трудностей в работе с разведкой. Во-первых, иногда власти США действительно не могут подтвердить заявления, поскольку тогда придется расшифровать источник данных и глубину работы американской разведки», – указал аналитик. К тому же, по его словам, сама разведка тоже регулярно проваливается в анализе достоверности информации. «Например, разведка США не смогла спрогнозировать скорость наступления «Талибана» (организация, запрещенная ООН), при этом имея в Афганистане прямое присутствие. То же самое можно сказать про «успех» ракетных ударов США по Сирии в апреле 2018 года», – детализировал собеседник. Политолог также допустил, что иногда разведка сознательно дает внешнеполитическому ведомству неполные или непроверенные данные. «Давняя борьба разведки с Госдепом никуда не делась. К тому же и там, и там есть группы, ориентированные как на деэскалацию по ряду внешнеполитических направлений, так и на создание напряженности. Это тоже влияет на предоставляемые данные», – заметил Ткаченко. Белый дом привлечет лояльные СМИ Нынешняя обструкция Белого дома и Госдепа со стороны AP и ряда других СМИ – практически беспрецедентна, но это не вынудит власти США менять принципы информационной работы, считает американист Малек Дудаков. «Думаю, Вашингтон не станет особо рефлексировать по поводу таких демаршей – он будет продолжать делать абсурдные вбросы, но через более лояльные СМИ, например – через CNN. Хотя, возможно, и неверифицированных обвинений станет несколько меньше», – уверен эксперт. Причина падения уровня информационного направления состоит в «короткой скамейке запасных» нынешней администрации и в качестве кадров, добавил собеседник. «У Байдена команда по большей части состоит из карьерных аппаратчиков без успешного бэкграунда во внешней политике. Очевидно, людей уровня Киссинджера или Райз в США уже нет. Поэтому имеем то, что имеем», – подчеркнул Дудаков. Что касается провалов разведки, то тут аналитик назвал один нюанс: власти США нередко берут raw intelligence – сырые разведданные, которые можно подверстать под любую повестку, и используют их так, как им выгодно. «К примеру, по наступлению «Талибана» у разведки было пять сценариев развития ситуации, но ни один из них не был приоритетным, и власти не знали, какому верить. При обвинениях России в создании фейковых видео про Украину власти США, вероятно, взяли один из десятка прогнозов развития ситуации – самый хайповый, который потенциально вызовет максимальный резонанс в обществе», – детализировал политолог. Аналитик также отметил: поведение же самих СМИ, начинающих выводить власти на «чистую воду», продиктовано падением доверия к ним со стороны простых американцев. «Согласно исследованиям Pew Research и Gallup, только 15-20% граждан США верят Конгрессу и 20-25% – средствам массовой информации. Конечно, СМИ тоже заинтересованы в том, чтобы вернуть себе статус «информационных ориентиров», который имел место лет пятьдесят назад», – сказал политолог.