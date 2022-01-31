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31 января, понедельник  |  Последнее обновление — 15:23  |  vz.ru
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Российская экономика готова к санкциям лучше, чем в 2014 году

Список санкций против России растет как на дрожжах Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press
Запад запугивает Россию беспрецедентными санкциями, список которых очень быстро расширяется. Проблема Запада в том, что возможностей для удара по России без серьезных последствий для самих США и тем более для Европы уже не осталось. Да и сама экономика России сейчас объективно лучше подготовлена к атаке, чем была в 2014 году. Способен ли Запад пойти на самые жесткие меры? Подробности...
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Санкции Байдена становятся угрозой для США

Российская промышленность будет не по зубам США Сергей Бобылев/ТАСС
Администрация президента США Джо Байдена подготовила беспрецедентно жесткие санкции на случай, если Россия «вторгнется на Украину». Меры будут направлены против промышленного и финансового секторов. Но вашингтонские и европейские элиты всерьез беспокоят негативные последствия для самих США и их союзников. Ответ России может выбить американскую финансовую систему из седла. Подробности...
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Для борьбы с минами ВМФ России требуются особые подводные аппараты

Необитаемый подводный аппарат «Марлин-350» Лев Федосеев/ТАСС
В ряде СМИ проскользнула удивительная новость. Новейшие противоминные корабли ВМФ России проекта «Александрит» получат малогабаритные необитаемые подводные аппараты (НПА) «Марлин-350». Решение это давно назревало, минная угроза – одна из самых серьезных, стоящих сегодня перед российским Военно-морским флотом. Однако «Александритам», возможно, нужны другие помощники.  Подробности...
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Откуда возникли семь главных русофобов Америки

Американский Роб Портман возглавил список русофобов Америки J. Scott Applewhite/AP/ТАСС
Среди американских политиков, выступающих с яркими антироссийскими (и проукраинскими) заявлениями, более всего выделяются семь человек – членов Конгресса США. Кто эти люди, почему они так любят Украину и ненавидят Россию – и какими реальными политическими и личными интересами они руководствуются? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Как освободить мир от либеральных диктатур

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
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Операция в Казахстане может сильно изменить ОДКБ

Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
Последние несколько лет ОДКБ подвергалась критике за свою пассивную реакцию на конфликты в ближнем зарубежье. Миротворческая операция в Казахстане может изменить этот негативный образ, но также породить новые риски. Подробности...

Леонид Куравлев никогда не совпадал с паспортом

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Он был всегда больше того, что ему написали в сценарии. И всегда – не выбивался, нет, но с извиняющейся улыбкой выходил из канона, предписанного амплуа. И всегда строил свой. Подробности...
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Умер сценарист и режиссер Виктор Мережко

В Петербурге в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, умер сценарист, режиссер, народный артист России Виктор Мережко. Он был сооснователем киноакадемии «Ника» и ее первым президентом, вел популярные телепередачи «Кинопанорама» и «Моё кино»
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    Американский Роб Портман возглавил список русофобов Америки
    		   31 января 2022, 14:58
    Фото: J. Scott Applewhite/AP/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Среди американских политиков, выступающих с яркими антироссийскими (и проукраинскими) заявлениями, более всего выделяются семь человек – членов Конгресса США. Кто эти люди, почему они так любят Украину и ненавидят Россию – и какими реальными политическими и личными интересами они руководствуются?

    Ряд экспертов признают систему парламентских выборов в США одной из наиболее эффективных. Никаких партийных списков, исключительно мажоритарные округа и жесточайшая конкурентная борьба в них – как на уровне партийных праймериз, так и общих выборов (которые для членов Сената проходят раз в шесть лет, а для членов Палаты представителей – вообще раз в два года).

    В теории конгрессмены и сенаторы должны ежедневно пахать, не разгибая спины, в интересах собственного избирательного округа для того, чтобы их переизбрали. Однако на практике, как может показаться, у представителей Конгресса есть более интересные темы для обсуждения. Далекие от интересов их штатов.

    Так, издание The Axios констатирует примерно с октября резкий всплеск интереса у конгрессменов к украинской (и антироссийской) тематике – в постах, релизах и официальных заявлениях конгрессменов ее стали упоминать примерно в 20 раз чаще. И Axios даже составил список лидеров в этом благородном риторическом деле.

    Перед нами – этакая омерзительная семерка политиков, среди которых пять сенаторов (Роб Портман из Огайо, Крис Мерфи из Коннектикута, Тед Круз из Техаса, Джин Шахин из Нью-Гемпшира, Джим Инхоф из Оклахомы), а также два члена Палаты представителей (Майк Вейтс из Флориды и Билли Лонг из Миссури).

    С чем же связана такая активность? Причин тут несколько: профессиональные, коллективные и личные.

    Так, на четвертом и шестом местах расположились внешнеполитические «профессионалы». «Джин Шахин является членом комитета по международным делам, поэтому активно высказывается по внешнеполитической повестке. И на фоне заявлений Байдена о грядущем возможном вторжении России на Украину, сенатор Шахин не может оставить это без комментариев.

    Кроме того, когда она была председателем подкомитета по Европе в комитете по международным делам, Джин Шахин занималась ратификацией договора об СНВ, подписанным Обамой и Медведевым. Так что для нее российская проблематика не является чужой», – говорит газете ВЗГЛЯД преподаватель Университета Ратгерса Сергей Костяев.

    Так, госпожа Шахин вместе с главой комитета по международным делам Сената Бобом Менендесом разработала законопроект по введению жесткого пакета санкций против России (куда входят и действия лично против президента Путина).

    «Конгрессмен Майк Вейтс является членом комитета Палаты представителей по вооруженным делам, а до этого он был советником Белого дома по вопросам внешней политики. Поэтому конгрессмен часто комментирует внешнеполитические вопросы, включая кражу интеллектуальной собственности китайцами, политику США в отношении Кубы. Ну и сейчас высказывает свое мнение из-за обострения ситуации на Украине», – продолжает Сергей Костяев.

    К коллективным относятся партийные особенности. «Шахин и Мерфи – давние сторонники антироссийских инициатив в Конгрессе от демократов. Оставшиеся пять из семи человек – это республиканцы. Им положено возмущаться и критиковать Байдена, говорить о его недееспособности как главнокомандующего» – поясняет газете ВЗГЛЯД и. о. директора Института международных исследований МГИМО Максим Сучков.

    И выгоднее всего сейчас Байдена критиковать именно за недостаток помощи Украине и попытки переговоров с Россией. «Вся эта кампания давно себя зарекомендовала на российском направлении. То есть неважно, что делает Россия – на Украине, в Сирии, по вопросу Навального – все эти политики в первых рядах тех, кто требует вводить санкции.

    Они нашли свою нишу на «валютном рынке» – ведь Россия нынче особенно легко конвертируемая в политический капитал «валюта» на американском внутриполитическом рынке», – продолжает Максим Сучков. И эта валюта сейчас особенно ценна – осенью в США состоятся промежуточные выборы, на которых республиканцы хотят отбить у демократов Конгресс. Личные же у всех свои. Иногда даже связанные с переизбранием.

    Так, безусловным лидером списка Axios является сенатор Роб Портман, почти в полтора раза опережающий ближайшего соперника. И это лидерство объясняется просто: господин Портман является сопредседателем украинского кокуса Сената (кокус – это группа конгрессменов, которая объединяется для реализации какого-то общего интереса).

    С 2014 года Портман активно топит за украинский Майдан. «Вместо того, чтобы находиться под авторитарной властью, они решили стать страной, которая следует пути демократии, свободы, свободных рынков», – говорил сенатор.

    При этом он не скрывает причины своей украинской заинтересованности. По его словам, она связана с тем, что значительная часть жителей Огайо (особенно в районе Кливленда) имеют украинские корни. А также с тем, что его предшественник на посту сенатора от Огайо – бывший губернатор штата и мэр Кливленда Джордж Войнович – «втянул меня в эти восточно- и центральноевропейские вопросы». «Огайо – четвертый штат Америки по численности украинцев – после Нью-Йорка, Калифорнии и Нью-Джерси. И хотя как-то принято ассоциировать с украинцами Чикаго, в Огайо их все-таки больше, чем в Иллинойсе», – говорит Максим Сучков.

    Да, господин Портман заявил, что не собирается переизбираться в 2022 году (когда истекают его сенатские полномочия). Однако после 2023 года он хочет продолжить работу «в частном секторе» штата – и его проукраинская позиция будет оценена десятками тысяч потенциальных клиентов.

    На втором месте после Портмана идет сенатор Крис Мерфи из Коннектикута – и у него тоже шкурный интерес. Причем несколько более значимый, чем у Портмана.

    «Сенатор Крис Мерфи заинтересован во внешнеполитической проблематике, потому что он является членом комитета по ассигнованиям Сената, где отстаивает интересы подрядчиков Пентагона. В его штате Коннектикут эти компании строят подлодки, самолеты F-35 и вертолеты. И поскольку сейчас администрация Байдена рассматривает варианты увеличения американского контингента в Европе, то встанет вопрос о заказе новых вооружений – на чем заработают подрядчики Пентагона, находящиеся в штате Коннектикут, который представляет сенатор Мерфи», – поясняет Сергей Костяев.

    И сенатор Мерфи получит от этих подрядчиков не только денежную благодарность (которая не обязательно будет выражаться в форме чемодана с долларами – в США есть множество вариантов относительно безопасной передачи взяток), но и электоральную. Новые контракты будут означать новые рабочие места для жителей Коннектикута, новые отчисления налогов в бюджет штата – чем сенатор Мерфи обязательно похвастается перед избирателями в преддверии выборов в Сенат в 2024 году.

    Третье место занимает сенатор Тед Круз из Техаса. И здесь интерес прежде всего карьерный. «Сенатор Тед Круз не оставляет надежд избраться куда-нибудь повыше», – говорит Максим Сучков. В частности, попробовать еще раз избраться на пост кандидата в президенты от Республиканской партии, а оттуда замахнуться и на Белый дом.

    Именно поэтому Тед Круз – один из самых активных игроков на «валютном рынке». Он постоянно эксплуатирует тему российской, а также китайской угрозы. У находящегося на седьмом месте Билли Лонга тоже карьерный интерес – в 2022 году он хочет перейти из Палаты представителей в Сенат.

    Так что российско-украинская тематика и антироссийские выступления – это не просто какая-то блажь для конгрессменов США. Это способ самореализации, финансовый интерес, а также инструмент реализации карьерных амбиций.


     
     
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