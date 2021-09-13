Афганистан принес Байдену новые неприятности

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13 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 21:58  |  vz.ru
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Аномальный рост цен убивает мечты Америки

Американская недвижимость еще никогда не стоила так дорого Adam Cairns/Imagn Content Services/Reuters
Только за последние месяцы цена на жилье в ряде регионов США выросла на десятки процентов. По некоторым данным, найти дом дешевле двухсот тысяч долларов (порядка 15 млн рублей) в Америке уже почти невозможно. Происходящее будет иметь большие последствия для всего, что принято называть американской мечтой – поскольку собственный дом является едва ли не главной ее составляющей. Подробности...
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Европа навсегда попрощается с «меркелизмом»

Как метод политической борьбы, «меркелизм» уникален, свойственен одной лишь Меркель Focke Strangmann/EPA/ТАСС
Чем ближе уход Ангелы Меркель с поста канцлера на почетную пенсию, тем чаще в СМИ и речах немецких политиков проскальзывает слово «меркелизм». Чаще о нем говорят, как о чем-то, что хотелось бы сохранить. Но что такое «меркелизм»? Каковы его отличительные особенности? И почему надеждам на «меркелизм без Меркель» не суждено сбыться?  Подробности...
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Китай опять стал источником коронавирусной угрозы

В настоящее время проводится секвенирование вирусного генома 19 образцов ROMAN PILIPEY/ЕРА/ТАСС
Появление нового очага распространения коронавируса в Китае спровоцировало прогнозы о новой глобальной пандемии. На этом фоне глава Белого дома Джо Байден объявил о принудительной вакцинации значительной массы населения. Должна ли Россия перенять опыт США для недопущения нового «коронакризиса». Подробности...
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Чехия может улучшить отношения с Россией за счет Украины

Прага может отказать Киеву в выдаче Франчетти в обмен на шаги России по смягчению дипломатического кризиса franchettialeksandr/Instagram
В аэропорту Праги задержан гражданин России Александр Франчетти по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина. Решится или нет Чехия выдать гражданина России Украине и как эти действия отразятся на российско-чешских отношениях? Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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Чем России запомнится Меркель

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Заслуга уходящего канцлера хотя бы в том, что в сложных обстоятельствах она смогла сохранить особый характер отношений Москвы и Берлина. Подробности...

Байден подружил арабов с турками

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
В этой новой конфигурации вовлеченной в региональные процессы России придется заново откалибровать свою внешнюю политику на Ближнем Востоке. Но и Турция, и монархии Персидского залива еще долго вынуждены будут прислушиваться к Москве. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

«Северный поток – 2» изменил географию Европы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Хотела Украина изменить свое несчастное географическое положение, избавиться от российского соседа, и вот мы видим, что она уже близка к цели, потому что скоро протяженная российско-украинская граница может стать непроницаемой даже для молекул газа. Подробности...
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Как отравиться арбузом

Путин и Лукашенко возродили Союзное государство

Уничтожить репетиторов ради детей

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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Афганистан принес Байдену новые неприятности

    Джо Байдену придется оправдываться за очередное поражение в прямом эфире    13 сентября 2021, 21:00
    Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    США продолжают совершать кровавые ошибки в Афганистане. Вместо уничтожения гнезда террористов в Кабуле убит сотрудник американского благотворительного фонда, погибли семеро детей. Пентагон продолжает настаивать том, что ВВС якобы действовали на основе «точных разведданных», но сообщения о трагическом промахе уже подтвердили на уровне ООН. Скажется ли произошедшее на репутации президента Байдена?

    В понедельник верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет подтвердила сведения, попавшие в американскую прессу – в результате атаки американского беспилотника по предполагаемым террористам в Афганистане погибли десять мирных жителей. Среди жертв – семеро детей, сообщил представитель Детского фонда ООН в Кабуле Герве де Лис, которого цитирует ТАСС. О кровавом инциденте в Кабуле Бачелет сообщила, выступая на ежегодной сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

    Ранее о подробностях авиаудара, который ВВС США нанесли 29 августа, сообщили источники The New York Times. Целью атаки был обозначен автомобиль со взрывчаткой, который, как предполагалось, могли использовать боевики «Исламского государства* в Хорасане» (организация признана террористической и запрещена в России).

    На самом деле жертвой удара дрона стал Земари Ахмади – мирный гражданин Афганистана, который работал инженером в представительстве американской благотворительной организации Nutrition and Education International (NEI). Более того, на момент гибели афганец ждал ответа на запрос об убежище в Соединенных Штатах для себя и своей семьи.

    По версии The New York Times, утром Ахмади позвонил начальник и попросил привезти ноутбук. Весь день автомобиль инженера сопровождал американский дрон, так как военные США считали, что мужчина выехал из дома, где якобы скрывались боевики. Ахмади загружал в автомобиль канистры с водой, чтобы отвезти семье. 

    По сведениям NYT, при взрыве, помимо самого водителя, погибли десять человек, членов семьи Ахмади – и тогда впервые прозвучало сообщение о смерти семерых детей. Источники издания обратили внимание на то, что за ударом дрона не последовало взрыва, который ожидали военные. Это может говорить в пользу того, что в багажнике автомобиля не было взрывчатых веществ, отмечает New York Times.

    По официальной версии Пентагона, с воздуха нанесли удар по автомобилю, который перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту (дом Земари Ахмади действительно находится недалеко от воздушной гавани афганской столицы).

    Комментируя сообщения о гибели лояльного американцам гражданина Афганистана и его семьи, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби утверждал, что «удар был основан на хорошей развединформации». По словам Кирби, власти США «продолжают верить, что он предотвратил неминуемую угрозу аэропорту» Кабула.

    В Пентагоне также заявили, что «не хотят опережать результатов оценки», которую должно дать центральное командование. Официальный представитель Пентагона отметил, что «никакие другие военные не прикладывают столько усилий, сколько американские, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения».

    Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в своем выступлении отметила – атака американского дрона произошла через три дня после того, как в результате теракта у аэропорта Кабула погибли по меньшей мере 142 мирных жителя, 13 американских военнослужащих и 28 боевиков движения «Талибан*» (запрещено в России). Ответственность за теракт взяло на себя «ИГ* в Хорасане».

    По всей видимости, операция по ликвидации «боевиков ИГ» была задумана как превентивная мера – дабы предотвратить очередную атаку на кабульский аэропорт. Но антитеррористический удар стал еще одной трагической ошибкой американцев – причем уже после их ухода из Кабула.

    «Когда казалось, что после бегства американцев из Афганистана хуже уже быть не может, оказалось – может», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Так, по его мнению, в США отреагировали на авиаудар. «Американцы и ранее много раз ошибались со своими так называемыми высокоточными ударами, – отметил аналитик. – Но раньше им это прощали политики, союзники, либеральные СМИ и все на свете. Прощали до тех пор, пока американцы не потерпели поражение в прямом эфире.

    Весь мир видел афганцев, падающих с самолета, теракт в аэропорту. И теперь «промаху Акелы» прощения нет».

    Дробницкий подчеркнул, что теперь команде президента Джо Байдена стали предъявлять претензии не только за Афганистан, но и за те проколы, на которые раньше не обращали внимание на фоне заграничных побед США. «Вдруг все увидели рост преступности в городах, кризис на южной границе, инфляцию. Но триггером послужила именно телекартинка с поражением США», – сказал специалист.

    По мнению эксперта-американиста, будущее нынешней администрации и самого Байдена зависит от того, сможет ли его команда создать какой-то новый прорывный смысл для американской нации. «Неожиданно оказалось, что вся повестка команды Байдена рухнула в одночасье. И теперь они в панике. Если в ближайшее время в Белом доме не создадут новую стратегическую концепцию, идею, то можно будет сказать, что деятельность нынешней администрации с треском провалилась», – детализировал Дробницкий.

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    Обсуждение:  57 комментариев
    Схожего мнения придерживается профессор Университета штата Теннесси (США), эксперт Валдайского клуба Андрей Коробков. «Афганские события уронили популярность Байдена настолько, что какие-то дополнительные инциденты уже мало на что повлияют. Последний опрос показал, что лишь порядка 25% американцев поддерживают действия Байдена в Афганистане. Даже среди демократов его популярность упала в связи с этими событиями. Но, конечно, такие дополнительные штрихи могут еще больше ослабить его поддержку среди либерального крыла», – отметил эксперт.

    При этом, указал Коробков, инцидент, подобный нынешнему, далеко не уникален. Эксперт напомнил, как в 1999 году ВВС США нанесли удар по некоему объекту в Судане, где, как считалось, производится химическое оружие по заказу Усамы бен Ладена. На самом деле это оказалась фармацевтическая фабрика, которая не имела никакого отношения к военному производству, отметил эксперт. Неточные и ошибочные атаки не были редкостью и во время американской кампании против Сербии в том же 1999 году.

    «Такие инциденты, увы, типичны», – заметил собеседник. Но сейчас, когда после провала афганской миссии, который воспринимается как провал администрации Байдена, известия о гибели мирных жителей (и в первую очередь детей) стали дополнительным шоком, полагает эксперт. «В ситуации сегодняшнего кризиса Байден, видимо, потерял свое лицо в плане внешней политики уже окончательно, это признает уже большинство экспертов», – резюмировал Коробков.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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