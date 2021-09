США извратили уроки трагедии 11 сентября Афганистан принес Байдену новые неприятности 13 сентября 2021, 21:00

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

США продолжают совершать кровавые ошибки в Афганистане. Вместо уничтожения гнезда террористов в Кабуле убит сотрудник американского благотворительного фонда, погибли семеро детей. Пентагон продолжает настаивать том, что ВВС якобы действовали на основе «точных разведданных», но сообщения о трагическом промахе уже подтвердили на уровне ООН. Скажется ли произошедшее на репутации президента Байдена? В понедельник верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет подтвердила сведения, попавшие в американскую прессу – в результате атаки американского беспилотника по предполагаемым террористам в Афганистане погибли десять мирных жителей. Среди жертв – семеро детей, сообщил представитель Детского фонда ООН в Кабуле Герве де Лис, которого цитирует ТАСС. О кровавом инциденте в Кабуле Бачелет сообщила, выступая на ежегодной сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Ранее о подробностях авиаудара, который ВВС США нанесли 29 августа, сообщили источники The New York Times. Целью атаки был обозначен автомобиль со взрывчаткой, который, как предполагалось, могли использовать боевики «Исламского государства* в Хорасане» (организация признана террористической и запрещена в России). На самом деле жертвой удара дрона стал Земари Ахмади – мирный гражданин Афганистана, который работал инженером в представительстве американской благотворительной организации Nutrition and Education International (NEI). Более того, на момент гибели афганец ждал ответа на запрос об убежище в Соединенных Штатах для себя и своей семьи. По версии The New York Times, утром Ахмади позвонил начальник и попросил привезти ноутбук. Весь день автомобиль инженера сопровождал американский дрон, так как военные США считали, что мужчина выехал из дома, где якобы скрывались боевики. Ахмади загружал в автомобиль канистры с водой, чтобы отвезти семье. По сведениям NYT, при взрыве, помимо самого водителя, погибли десять человек, членов семьи Ахмади – и тогда впервые прозвучало сообщение о смерти семерых детей. Источники издания обратили внимание на то, что за ударом дрона не последовало взрыва, который ожидали военные. Это может говорить в пользу того, что в багажнике автомобиля не было взрывчатых веществ, отмечает New York Times. По официальной версии Пентагона, с воздуха нанесли удар по автомобилю, который перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту (дом Земари Ахмади действительно находится недалеко от воздушной гавани афганской столицы). На эту тему Комментируя сообщения о гибели лояльного американцам гражданина Афганистана и его семьи, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби утверждал, что «удар был основан на хорошей развединформации». По словам Кирби, власти США «продолжают верить, что он предотвратил неминуемую угрозу аэропорту» Кабула. В Пентагоне также заявили, что «не хотят опережать результатов оценки», которую должно дать центральное командование. Официальный представитель Пентагона отметил, что «никакие другие военные не прикладывают столько усилий, сколько американские, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения». Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в своем выступлении отметила – атака американского дрона произошла через три дня после того, как в результате теракта у аэропорта Кабула погибли по меньшей мере 142 мирных жителя, 13 американских военнослужащих и 28 боевиков движения «Талибан*» (запрещено в России). Ответственность за теракт взяло на себя «ИГ* в Хорасане». По всей видимости, операция по ликвидации «боевиков ИГ» была задумана как превентивная мера – дабы предотвратить очередную атаку на кабульский аэропорт. Но антитеррористический удар стал еще одной трагической ошибкой американцев – причем уже после их ухода из Кабула. «Когда казалось, что после бегства американцев из Афганистана хуже уже быть не может, оказалось – может», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Так, по его мнению, в США отреагировали на авиаудар. «Американцы и ранее много раз ошибались со своими так называемыми высокоточными ударами, – отметил аналитик. – Но раньше им это прощали политики, союзники, либеральные СМИ и все на свете. Прощали до тех пор, пока американцы не потерпели поражение в прямом эфире. Весь мир видел афганцев, падающих с самолета, теракт в аэропорту. И теперь «промаху Акелы» прощения нет». Дробницкий подчеркнул, что теперь команде президента Джо Байдена стали предъявлять претензии не только за Афганистан, но и за те проколы, на которые раньше не обращали внимание на фоне заграничных побед США. «Вдруг все увидели рост преступности в городах, кризис на южной границе, инфляцию. Но триггером послужила именно телекартинка с поражением США», – сказал специалист. По мнению эксперта-американиста, будущее нынешней администрации и самого Байдена зависит от того, сможет ли его команда создать какой-то новый прорывный смысл для американской нации. «Неожиданно оказалось, что вся повестка команды Байдена рухнула в одночасье. И теперь они в панике. Если в ближайшее время в Белом доме не создадут новую стратегическую концепцию, идею, то можно будет сказать, что деятельность нынешней администрации с треском провалилась», – детализировал Дробницкий.

Зависит от их действий в ближайшее время

В любом случае нет

Схожего мнения придерживается профессор Университета штата Теннесси (США), эксперт Валдайского клуба Андрей Коробков. «Афганские события уронили популярность Байдена настолько, что какие-то дополнительные инциденты уже мало на что повлияют. Последний опрос показал, что лишь порядка 25% американцев поддерживают действия Байдена в Афганистане. Даже среди демократов его популярность упала в связи с этими событиями. Но, конечно, такие дополнительные штрихи могут еще больше ослабить его поддержку среди либерального крыла», – отметил эксперт. При этом, указал Коробков, инцидент, подобный нынешнему, далеко не уникален. Эксперт напомнил, как в 1999 году ВВС США нанесли удар по некоему объекту в Судане, где, как считалось, производится химическое оружие по заказу Усамы бен Ладена. На самом деле это оказалась фармацевтическая фабрика, которая не имела никакого отношения к военному производству, отметил эксперт. Неточные и ошибочные атаки не были редкостью и во время американской кампании против Сербии в том же 1999 году. «Такие инциденты, увы, типичны», – заметил собеседник. Но сейчас, когда после провала афганской миссии, который воспринимается как провал администрации Байдена, известия о гибели мирных жителей (и в первую очередь детей) стали дополнительным шоком, полагает эксперт. «В ситуации сегодняшнего кризиса Байден, видимо, потерял свое лицо в плане внешней политики уже окончательно, это признает уже большинство экспертов», – резюмировал Коробков.