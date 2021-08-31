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31 августа, вторник  |  Последнее обновление — 11:08  |  vz.ru
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Водородные планы Украины зависят от российского газа

У Украины нет возможностей для производства и экспорта водорода Fabian Sommer/DPA/Picture alliance/ТАСС
Украина всерьез решила заняться производством нового топлива. Президент страны требует проработать вопрос создания трубопровода для экспорта водорода в Европу, а «Нафтогаз» подписал с немецким трейдером меморандум о развитии водородных проектов. Киев пытается найти замену доходам от транзита российского газа по ее территории. Получится ли у него это? Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Россия опробовала пожизненное наказание для русофобов

Комик Мирзализаде теперь сможет шутить про Россию только из-за рубежа Stand-Up Club #1/YouTube
Скандал вокруг белорусского стендап-комика Идрака Мирзализаде завершен – отныне ему пожизненно запрещен въезд в Россию. Виной всему – оскорбительная «шутка» про русских, за которую комик так и не покаялся. Эксперты называют данное решение правильным, однако указывают, что данная норма должна быть более четко регламентирована и распространяться на всех позволяющих русофобские высказывания иностранцев. Подробности...
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США сделали Талибану крайне опасный подарок

Это оружие теперь принадлежит на США, а Талибану EPA/ТАСС
Соединенные Штаты завершили одно из своих самых позорных военных вторжений - последний американский военный на последнем военно-транспортном самолете покинул Афганистан. И внезапно выяснилось, что благодаря Америке террористическая организация Талибан оказалась снабжена более современным оружием, чем британская армия. Как такое произошло и какие последствия это вызовет? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Семья – это и есть национальная идея

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Семья находится под ударом как стихийных, так и совершенно сознательных сил, которые ее разрушают. И нам – как отдельным людям, так и обществу в целом – необходимо решать, по какую сторону линии фронта мы хотим встать. Подробности...
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Байден превращается в американскую версию Андропова

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Завершившаяся военная кампания США в Афганистане показала: американская система сохраняет возможность для принятия верных внешнеполитических решений, но даже на самом высоком уровне утеряна способность к их реализации. Подробности...
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Следующий немецкий канцлер в любом случае будет «зеленым»

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
У России есть серьезный повод задуматься о будущем своих отношений с Германией. «Энергопереход» изменит их в любом случае – и в самое ближайшее время. Подробности...
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Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    США сделали Талибану крайне опасный подарок

    Это оружие теперь принадлежит на США, а Талибану    31 августа 2021, 10:42
    Фото: EPA/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Соединенные Штаты завершили одно из своих самых позорных военных вторжений - последний американский военный на последнем военно-транспортном самолете покинул Афганистан. И внезапно выяснилось, что благодаря Америке террористическая организация Талибан оказалась снабжена более современным оружием, чем британская армия. Как такое произошло и какие последствия это вызовет?

    30 августа Соединенные Штаты завершили вывод своих войск из Афганистана. Однако это событие стало не столько концом 20-летнего процесса, сколько началом многих новых. Вывод стал кирпичом, брошенным в пруд международных отношений – и круги по воде, которые по нему разойдутся, затронут многие другие страны.

    Круги эти связаны не столько с самим выводом, сколько с теми обстоятельствами, которые сопровождали этот вывод. Американцы бросили союзников из числа их афганских помощников – и вся американская клиентелла в мире уже делает выводы на предмет надежности США. Американцы позволили талибам разговаривать с собой ультиматумами (из серии «до 31 августа вы должны убраться, иначе...») – и все террористические организации в мире теперь знают, что американцы поддаются на шантаж.

    Однако помимо этого Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия. И не простого, а современного и очень дорогого. В целом талибам досталось 75 тысяч машин, 200 самолетов и вертолетов (тех же «Черных Ястребов» у Талибана, по словам конгрессмена Джима Бэнкса, теперь больше, чем у 85% стран мира), 600 тысяч стволов стрелкового оружия. А также приборы ночного видения, бронежилеты, медицинское оборудование. «Теперь у талибов шлемы и навешанное на них оборудование более дорогие и продвинутые нежели те, которые носят даже британские солдаты», - возмущается Daily Mail.

    Американские СМИ уже делают подборки этих типов вооружений – и выглядят они весьма впечатляюще. Если говорить об общей стоимости брошенного, то, по словам конгрессмена Джима Бэнкса, американцы оставили в Афганистане оружия более чем на 85 миллиардов долларов.

    Для сравнения, это почти в 2 раза больше, чем оборонный бюджет России на 2021 год, и в 1000 (одну тысячу) раз больше, чем все годовые военные расходы Таджикистана.

    Конечно, вашингтонские чиновники пытаются оправдываться. «Эти "Черные ястребы" были даны не Талибану. Их получили афганские силовики для того, чтобы защищать себя – и получили в ответ на специальную просьбу президента Гани, который прибыл в Овальный кабинет и попросил дополнительную воздушную технику» – оправдывается советник Байдена по нацбезопасности Джек Салливан. По словам чиновника, президенту Байдену пришлось выбирать. «Он мог им ее не дать, понимая, что она в итоге может оказаться в руках Талибана, либо мог им дать в надежде на то, что они используют ее для защиты их страны». И Байден, по словам Салливана, считает, что в той ситуации, с учетом всех раскладов на тот момент, он принял правильное решение.

    Если исходить из логики Джейка Салливана, то она объясняет, почему США не эвакуировали это вооружение в ходе полуторалетней подготовки к эвакуации. Коллапс афганской армии, которая должна была сражаться американским оружием, произошел лишь считанные недели назад (по словам чиновников из Белого Дома и Пентагона потому, что американцы могли дать афганским силам оружие, но не могли дать им волю к сражению за их страну). Конечно, вывозить можно было и за несколько недель, однако, как верно отмечают в британском Минобороны, приоритетом был все-таки вывоз гражданских.

    Однако это не объясняет, почему США, не имевшие возможность вывезти оружие, не ликвидировали его в тот момент, когда стало понятно, что оно перейдет к талибам.

    «Если такие группировки, как Талибан, получат доступ к американскому вооружению и оборудованию, то это создает колоссальную угрозу для американцев, наших союзников и гражданских лиц в Афганистане, - уверяет член Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США Скотт Франклин. – Поэтому задачей правительства США должно стать уничтожение как можно большего количества этого оружия при помощи авиаударов, а также ликвидацию любых представителей Талибана или ИГ*, которые до него доберутся».

    Но США не уничтожали, и на прямые вопросы журналистов «почему» представитель Пентагона отвечал, что он не готов отвечать. Более того Джейк Салливан заявил, что не знает, сколько точно оружия попало в руки талибов. И он, по мнению экспертов, даже не кривит душой – в афганской армии действительно царил такой организационный бардак, что там не считали, сколько единиц оружия у них есть.

    Неудивительно, что сейчас администрацию резко критикуют за такой подарок Талибану.

    25 сенаторов потребовали у Пентагона подсчитать, сколько и что именно попало в руки талибов – они громко возмущаются тем, что «что высокотехнологичное военное оборудование, купленное на деньги налогоплательщиков США, попало в руки талибов и их союзников-террористов».

    Другие критики уверяют, что в том числе благодаря такому попаданию Америка сейчас оказалась в худшей ситуации, чем до начала вторжения в Афганистан. «Сейчас у Талибана есть колоссальные объемы тяжелого вооружения, артиллерии, бронемашин, амуниции. У нас же нет ни баз, ни лояльного правительства, ни даже Северного Альянса. Так что мы оказались в куда более худшей ситуации (чем в 2001 году – прим. ВЗГЛЯД)», - говорит конгрессмен Майк Уолц.

    «Эта ситуация вызывает так много вопросов! Она не была продиктована какой-то необходимость, их никто не заставлял это делать. Речь идет о предательстве многого и многих», - заявил председатель комитета по международным делам британского парламента Том Тагенхат. Причем под «многими» он имел в виду и афганских военных. Дело в том, что, по словам Джима Бэнкса, в руки талибов попали американские биометрические устройства, в которых записаны персональные данные (биографии, отпечатки, сканы сетчатки глаза) афганцев, оказывавших помощь американцам в их войне против Талибана.

    Но действительно ли Соединенные Штаты заслуживают такой критики? Да, в американской администрации царит настоящий бардак и вывод войск Афганистана происходил в режиме ошпаренного ежика – однако, возможно, оружие было оставлено не случайно.

    Так, эксперты, считающие Талибан прямой угрозой национальной безопасности России и среднеазиатских стран, утверждают, что США намеренно вооружили Талибан для будущих вторжений в Узбекистан и Таджикистан, а также дестабилизации китайского Синьцзян-Уйгурского округа (населенного мусульманами).

    Эта версия имеет право на существование, если бы не два момента. Во-первых, Талибан не заинтересован в таких вторжениях – талибы уже не раз заявляли, что им нужны деньги на восстановление страны и что они готовы учитывать интересы Москвы и Пекина в вопросах безопасности. Во-вторых, в списке оставленного оружия значатся ПЗРК – системы, при помощи которых можно легко сбивать самолеты. Причем не только военные, но и гражданские. Именно поэтому США, поставлявшие ПЗРК моджахедам для войны с советской авиацией, после вывода советских войск из Афганистана постарались вернуть все не использованные комплекты – и сделали то же самое после свержения Каддафи, противники которого тоже получали ПЗРК. Сейчас, понятно, талибы им ничего не отдадут. И если из американского ПЗРК (который талибы банально продадут террористам) будет сбит западный гражданский борт, то имиджевые потери Штатов от такого «подарка» будут катастрофичными.

    Еще одной версией – куда более правдоподобной – является инвестиционная.

    Дело в том, что оружие (не важно, американское, китайское или российское) недостаточно только приобрести. Его надо еще и обслуживать – проводить ТО, иметь бесперебойный канал поставки запчастей. Именно поэтому, например, аятоллы после Исламской Революции захватили в Иране поставленные шаху американские вертолеты AH1 Cobra, но очень быстро потеряли возможность их эксплуатировать. Попытки Тегерана искать запчасти на черном рынке были вскрыты США в 2011 году, поэтому иранцам пришлось заняться модернизацией вертолетов с опорой на собственные технические силы.

    Учитывая, что технические возможности Талибана в разы уступают иранским, а уровень индустриализации Афганистана и близко не стоит к иранскому, проводить обслуживание американской техники будет непросто. Причем не только вертолетов, но и бронемашин (о чем сейчас в массе и говорят американские эксперты, пытающиеся нивелировать угрозу от захвата талибами этого оружия). А если она в силу своего количества станет основой вооружений новой афганской армии, то проблема с техобслуживанием вообще превратится для правительства Талибана в вопрос национальной безопасности. Единственным способом решения которого станет восстановление сотрудничества с Соединенными Штатами.

    Версия интересная, однако этот «хитрый план» Байдена снова разбивается о структуру брошенного вооружения. Те же ПЗРК. Поэтому с большой долей вероятности можно все-таки сделать вывод о том, что причиной оружейного подарка талибам стал все-таки хаос в американской администрации. Хаос, за который теперь придется расплачиваться всем. 

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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