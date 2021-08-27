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27 августа, пятница  |  Последнее обновление — 12:51  |  vz.ru
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За что Россия получила миллиарды долларов от МВФ

Зачем Россия получила помощь от МВФ REUTERS/Yuri Gripas
Россия получила от МВФ почти 18 млрд долларов. Это помощь нашей экономике в условиях пандемии. Проблема в том, что это, по сути, виртуальные деньги, которые перевести в реальные доллары и евро не так-то просто. Почему западный валютный фонд так щедр к России, и главное – зачем нам вообще понадобились эти деньги? Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Российским школьникам предложили новую традицию

Путин поддержал введение традиции поднятия флага России в школах Нина Зотина/РИА Новости
В российских школах могут ввести церемонию торжественного поднятия флага. Такое предложение общественников поддержал Владимир Путин. Однако эксперты предупреждают ответственных за реализацию идеи: столь важная для патриотического воспитания процедура не должна превратиться в формальность и казенщину. Как внедрить в школы новую для современной России традицию? Подробности...
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Теракт в Кабуле нанес серьезный урон репутации Байдена

Джо Байден должен взять на себя ответственность и уйти в отставку, считают конгрессмены-республиканцы Stefani Reynolds/CNP/Global Look Press
В Кабуле произошло то, что экс-президент США Трамп назвал «самой позорной вещью, которая происходила с Америкой». За считанные дни до ухода сил западной коалиции из Афганистана ИГ совершило один из самых кровавых терактов последнего времени – погибло более ста человек, из них 13 военных США. Байден обещает нанести удар возмездия. Чем смогут ответить исламистам на пинок в спину бегущие из Афганистана американцы? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Однополярный мир закончился в Афганистане

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Спустя 20 лет генералам нового мирового порядка остаются жалкие ошметки американской мечты. Бегство из Афганистана грозит вернуть США в статус-кво той региональной державы, в котором она благополучно пребывала почти всю свою недолгую историю. Подробности...

Что ждать Москве от нового кандидата на пост канцлера ФРГ

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Олаф Шольц – действующий министр финансов правительства Меркель и кандидат в канцлеры от партии СДПГ. На сегодня – за месяц до выборов – главный кандидат на пост канцлера ФРГ. Подробности...
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Google в России ждет «приземление»

Александр Малькевич
Александр Малькевич, первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург»
Рассмотрение дела Google стало первым случаем, когда российский суд признал свою компетенцию по разрешению спора с участием лица под санкциями. Но судиться с транснациональными ИТ-компаниями в российской юрисдикции в принципе непросто. Подробности...
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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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    Теракт в Кабуле нанес серьезный урон репутации Байдена

    Джо Байден должен взять на себя ответственность и уйти в отставку, считают конгрессмены-республиканцы    27 августа 2021, 12:22
    Фото: Stefani Reynolds/CNP/Global Look Press
    Текст: Елена Лексина,
    Наталья Макарова,
    Михаил Мошкин

    В Кабуле произошло то, что экс-президент США Трамп назвал «самой позорной вещью, которая происходила с Америкой». За считанные дни до ухода сил западной коалиции из Афганистана ИГ* совершило один из самых кровавых терактов последнего времени – погибло более ста человек, из них 13 военных США. Байден обещает нанести удар возмездия. Чем смогут ответить исламистам на пинок в спину бегущие из Афганистана американцы?

    В пятницу утром стало известно, что число жертв взрывов, прогремевших в четверг у аэропорта Кабула, превысило сто человек. The Wall Street Journal сообщило о гибели 90 афганцев и 13 американских военнослужащих – морских пехотинцев и военврача. В целом в результате взрывов в Кабуле пострадали свыше 1,3 тыс. человек, сообщил источник в афганском министерстве здравоохранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было.

    В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам. Более того, по меньшей мере 28 из 103 человек, которые погибли при взрывах возле аэропорта Кабула, были талибами, сообщил ТАСС со ссылкой на Reuters. «Мы потеряли больше людей, чем американцы», – подчеркнул представитель «Талибана».

    Ответственность за подрывы террористов-смертников взяла на себя группировка «Исламское государство*». Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину на «Исламское государство в Хорасане» (группировка запрещена в России) – региональный «филиал» террористической сети ИГ. После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление по поводу осведомленности властей США о местонахождении главарей «Исламского государства». «То есть США знали, где находятся лидеры и объекты ИГИЛ*?!» – написала дипломат в своем Telegram-канале.

    В Вашингтоне на фоне сообщений о массовой гибели американских военных в Кабуле, прозвучали очередные призывы республиканцев подвергнуть импичменту президента-демократа Байдена. «Джо Байден должен взять на себя ответственность и уйти в отставку. Мы должны обеспечивать безопасность наших военных и защищать нашу страну», – заявил конгрессмен Грег Стьюби, передает ТАСС. Другой парламентарий, Майкл Клауд, призвал к одновременной отставке президента, госсекретаря Энтони Блинкена и главы Комитета начальников штабов генерала Марка Милли. К отставке Байдена призвала и Никки Хейли, которая при Дональде Трампе была постпредом США в ООН.

    Сам Трамп в интервью Fox News заявил, что взрывы в аэропорту Кабула показали слабость американских войск под управлением нынешней администрации. Экс-президент США обвинил нынешнего хозяина Белого дома в том, что тот испортил план предыдущей администрации по выводу войск из Афганистана, отмечает ТАСС. Байден первым делом вывел военных и оставил гражданских и оставшихся немногочисленных военнослужащих под ударом, указал Трамп. По его словам, случившийся в четверг теракт – «самая позорная вещь, которая происходила с Америкой».

    «Реакция действующего президента США на теракты в целом критичная. Байден долго не выходил к прессе, а когда вышел, его речь оказалась очень слабой, – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Малек Дудаков. –

    Президент США угрожал террористам ударами, но возникает вопрос: как это сделать, если американское присутствие в Афганистане в ближайшие дни закончится?».

    «Многие винят Джо Байдена за беспорядочное бегство, которое США осуществили с выводом войск из Афганистана. Все это привело к усилению террористической активности, вылившейся в большой теракт, в котором погибло 13 американских солдат», – отметил собеседник.

    Террористы ИГ*, пожалуй, выбрали для своего удара самую уязвимую точку в глобальном присутствии Соединенных Штатов. Кабульский аэропорт остается последним плацдармом американцев после спешного вывода военного контингента США из страны. Кроме того, к утру четверга в районе аэропорта собрались около полутора тысяч граждан США и обладателей американских виз, надеявшихся на эвакуацию в Соединенные Штаты. Байден в четверг подчеркнул, что операцию по эвакуации планируется завершить в установленный срок – к 31 августа. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, талибы грозили применить силу, если американцы не уложатся в срок.

    «Нападение ИГИЛ в Кабуле в четверг... сорвало усилия по эвакуации и превратило кризис в катастрофу, – констатирует лондонская The Guardian. – Самый мрачный день президентства Джо Байдена не оставил ему хороших вариантов. Теперь он должен решить – сокращать, поддерживать или продлевать крайний срок 31 августа для полного вывода войск США». Газета The New York Times выпустила передовицу с заголовком «Байден столкнулся с трагедией, которую он обещал избежать». Авторы указывают, что «именно этого больше всего опасался президент Байден». «Его решение прекратить самую долгую войну Америки было продиктовано его решимостью не жертвовать даже еще одним военнослужащим ради усилий, которые, как он давно считал, больше не в интересах Соединенных Штатов», – указывает New York Times.

    При этом отметим, что нынешние теракты в Кабуле – увы, далеко не уникальное событие. Как отмечает РИА Новости, число крупных террористических атак в Афганистане только за последние четыре года американского присутствия в стране исчисляется десятками. В ряде случаев количество жертв превышало сто человек.

    Так, например, в январе 2018 года прогремел взрыв в дипломатическом квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан. Погибло 103 человека, 235 были ранены. Ответственность на себя взял «Талибан». В ноябре 2018-го, в день выборов в нижнюю палату парламента, талибы устроили по всей стране почти двести взрывов и вооруженных атак – по данным ООН, жертвами стали 56 человек, в подавляющем большинстве афганские граждане, 379 были ранены. В январе 2019 года талибы атаковали военную базу правительственных сил в провинции Вардак – погибло более 120 афганских военных. В августе того же года в одном из свадебных залов Кабула произошел взрыв – 80 человек погибли, ответственность за теракт взяло на себя ИГ.

    Нынешние взрывы в аэропорту Кабула выглядят как работа террористов ИГ, окопавшихся в Кабуле, предполагает полковник в отставке, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук. Собеседник напомнил, что ИГ, в отличие от «Талибана», проповедует мировое господство.

    «Они могли совершить эти теракты, во-первых, для того, чтобы показать неспособность талибов навести порядок в стране.

    А во-вторых, чтобы американцы вновь начали боевые действия против талибов. Это чистейшей воды провокация», – считает Матвийчук.

    Эксперт пояснил, что талибы очень негативно относятся к ИГ. «Они борются с ними уже несколько лет. Я думаю, что у талибов есть силы и возможности для того, чтобы противостоять ИГ», – уверен военный эксперт.

    «После терактов «Талибан» проведет акцию устрашения по всему Афганистану, а также постарается натравить местное население афганцев против игиловцев, которых рассматривают как чужаков. В результате талибанские дружины будут созданы по всему периметру страны», – прогнозирует Матвийчук.

    Вместе с тем эксперт по Афганистану предполагает, что теракты в Кабуле подтолкнут США и «Талибан» к поиску компромисса по вопросу вывода американских войск из Афганистана. «Американцы при всем желании не успеют вывести войска до 31 августа, поэтому скорее всего попросят талибов дать им отсрочку. Более того, они могут обвинить в этом талибов, поскольку те не обеспечивают безопасность в стране. Взамен «Талибан» может потребовать разблокировки их счетов. Это будет своеобразный торг», – полагает Матвийчук.

    При этом, по мнению эксперта, решение Байдена нанести удар по лидерам и объектам ИГ – это попытка Соединенных Штатов сохранить свое лицо. «США хотят показать, что контролируют ситуацию в Кабуле. Но даже если они атакуют какие-то объекты террористической группировки и ликвидируют кого-либо из ее лидеров, это не решает кардинально проблему присутствия ИГ на территории Афганистана», – считает Матвийчук. Дудаков также полагает, что не следует ожидать масштабной операции США в ответ на теракты. «Дело в том, что у американцев нет военно-технических возможностей что-либо осуществлять на фоне эвакуации. Поэтому все останется на уровне риторики», – убежден политолог-американист.

    Кроме того, Дудаков полагает, что желание республиканцев отправить Байдена в отставку останется несбыточным. «Импичмент ему не могут объявить, потому что демократы контролируют обе палаты Конгресса, – пояснил американист. – Понятно, что американский лидер в отставку не уйдет сейчас. Хотя, конечно, происходящее – это большой удар по репутации его команды».

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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