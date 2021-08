Американцев в Афганистане ждет новое унижение Теракт в Кабуле нанес серьезный урон репутации Байдена 27 августа 2021, 12:22

В Кабуле произошло то, что экс-президент США Трамп назвал «самой позорной вещью, которая происходила с Америкой». За считанные дни до ухода сил западной коалиции из Афганистана ИГ* совершило один из самых кровавых терактов последнего времени – погибло более ста человек, из них 13 военных США. Байден обещает нанести удар возмездия. Чем смогут ответить исламистам на пинок в спину бегущие из Афганистана американцы? В пятницу утром стало известно, что число жертв взрывов, прогремевших в четверг у аэропорта Кабула, превысило сто человек. The Wall Street Journal сообщило о гибели 90 афганцев и 13 американских военнослужащих – морских пехотинцев и военврача. В целом в результате взрывов в Кабуле пострадали свыше 1,3 тыс. человек, сообщил источник в афганском министерстве здравоохранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам. Более того, по меньшей мере 28 из 103 человек, которые погибли при взрывах возле аэропорта Кабула, были талибами, сообщил ТАСС со ссылкой на Reuters. «Мы потеряли больше людей, чем американцы», – подчеркнул представитель «Талибана». Ответственность за подрывы террористов-смертников взяла на себя группировка «Исламское государство*». Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину на «Исламское государство в Хорасане» (группировка запрещена в России) – региональный «филиал» террористической сети ИГ. После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление по поводу осведомленности властей США о местонахождении главарей «Исламского государства». «То есть США знали, где находятся лидеры и объекты ИГИЛ*?!» – написала дипломат в своем Telegram-канале. В Вашингтоне на фоне сообщений о массовой гибели американских военных в Кабуле, прозвучали очередные призывы республиканцев подвергнуть импичменту президента-демократа Байдена. «Джо Байден должен взять на себя ответственность и уйти в отставку. Мы должны обеспечивать безопасность наших военных и защищать нашу страну», – заявил конгрессмен Грег Стьюби, передает ТАСС . Другой парламентарий, Майкл Клауд, призвал к одновременной отставке президента, госсекретаря Энтони Блинкена и главы Комитета начальников штабов генерала Марка Милли. К отставке Байдена призвала и Никки Хейли, которая при Дональде Трампе была постпредом США в ООН. Сам Трамп в интервью Fox News заявил, что взрывы в аэропорту Кабула показали слабость американских войск под управлением нынешней администрации. Экс-президент США обвинил нынешнего хозяина Белого дома в том, что тот испортил план предыдущей администрации по выводу войск из Афганистана, отмечает ТАСС. Байден первым делом вывел военных и оставил гражданских и оставшихся немногочисленных военнослужащих под ударом, указал Трамп. По его словам, случившийся в четверг теракт – «самая позорная вещь, которая происходила с Америкой». «Реакция действующего президента США на теракты в целом критичная. Байден долго не выходил к прессе, а когда вышел, его речь оказалась очень слабой, – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Малек Дудаков. – Президент США угрожал террористам ударами, но возникает вопрос: как это сделать, если американское присутствие в Афганистане в ближайшие дни закончится?». «Многие винят Джо Байдена за беспорядочное бегство, которое США осуществили с выводом войск из Афганистана. Все это привело к усилению террористической активности, вылившейся в большой теракт, в котором погибло 13 американских солдат», – отметил собеседник. Террористы ИГ*, пожалуй, выбрали для своего удара самую уязвимую точку в глобальном присутствии Соединенных Штатов. Кабульский аэропорт остается последним плацдармом американцев после спешного вывода военного контингента США из страны. Кроме того, к утру четверга в районе аэропорта собрались около полутора тысяч граждан США и обладателей американских виз, надеявшихся на эвакуацию в Соединенные Штаты. Байден в четверг подчеркнул, что операцию по эвакуации планируется завершить в установленный срок – к 31 августа. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, талибы грозили применить силу, если американцы не уложатся в срок. «Нападение ИГИЛ в Кабуле в четверг... сорвало усилия по эвакуации и превратило кризис в катастрофу, – констатирует лондонская The Guardian. – Самый мрачный день президентства Джо Байдена не оставил ему хороших вариантов. Теперь он должен решить – сокращать, поддерживать или продлевать крайний срок 31 августа для полного вывода войск США». Газета The New York Times выпустила передовицу с заголовком «Байден столкнулся с трагедией, которую он обещал избежать». Авторы указывают, что «именно этого больше всего опасался президент Байден». «Его решение прекратить самую долгую войну Америки было продиктовано его решимостью не жертвовать даже еще одним военнослужащим ради усилий, которые, как он давно считал, больше не в интересах Соединенных Штатов», – указывает New York Times. При этом отметим, что нынешние теракты в Кабуле – увы, далеко не уникальное событие. Как отмечает РИА Новости, число крупных террористических атак в Афганистане только за последние четыре года американского присутствия в стране исчисляется десятками. В ряде случаев количество жертв превышало сто человек. Так, например, в январе 2018 года прогремел взрыв в дипломатическом квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан. Погибло 103 человека, 235 были ранены. Ответственность на себя взял «Талибан». В ноябре 2018-го, в день выборов в нижнюю палату парламента, талибы устроили по всей стране почти двести взрывов и вооруженных атак – по данным ООН, жертвами стали 56 человек, в подавляющем большинстве афганские граждане, 379 были ранены. В январе 2019 года талибы атаковали военную базу правительственных сил в провинции Вардак – погибло более 120 афганских военных. В августе того же года в одном из свадебных залов Кабула произошел взрыв – 80 человек погибли, ответственность за теракт взяло на себя ИГ. Нынешние взрывы в аэропорту Кабула выглядят как работа террористов ИГ, окопавшихся в Кабуле, предполагает полковник в отставке, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук. Собеседник напомнил, что ИГ, в отличие от «Талибана», проповедует мировое господство. «Они могли совершить эти теракты, во-первых, для того, чтобы показать неспособность талибов навести порядок в стране. А во-вторых, чтобы американцы вновь начали боевые действия против талибов. Это чистейшей воды провокация», – считает Матвийчук. Эксперт пояснил, что талибы очень негативно относятся к ИГ. «Они борются с ними уже несколько лет. Я думаю, что у талибов есть силы и возможности для того, чтобы противостоять ИГ», – уверен военный эксперт. «После терактов «Талибан» проведет акцию устрашения по всему Афганистану, а также постарается натравить местное население афганцев против игиловцев, которых рассматривают как чужаков. В результате талибанские дружины будут созданы по всему периметру страны», – прогнозирует Матвийчук. На эту тему Вместе с тем эксперт по Афганистану предполагает, что теракты в Кабуле подтолкнут США и «Талибан» к поиску компромисса по вопросу вывода американских войск из Афганистана. «Американцы при всем желании не успеют вывести войска до 31 августа, поэтому скорее всего попросят талибов дать им отсрочку. Более того, они могут обвинить в этом талибов, поскольку те не обеспечивают безопасность в стране. Взамен «Талибан» может потребовать разблокировки их счетов. Это будет своеобразный торг», – полагает Матвийчук. При этом, по мнению эксперта, решение Байдена нанести удар по лидерам и объектам ИГ – это попытка Соединенных Штатов сохранить свое лицо. «США хотят показать, что контролируют ситуацию в Кабуле. Но даже если они атакуют какие-то объекты террористической группировки и ликвидируют кого-либо из ее лидеров, это не решает кардинально проблему присутствия ИГ на территории Афганистана», – считает Матвийчук. Дудаков также полагает, что не следует ожидать масштабной операции США в ответ на теракты. «Дело в том, что у американцев нет военно-технических возможностей что-либо осуществлять на фоне эвакуации. Поэтому все останется на уровне риторики», – убежден политолог-американист. Кроме того, Дудаков полагает, что желание республиканцев отправить Байдена в отставку останется несбыточным. «Импичмент ему не могут объявить, потому что демократы контролируют обе палаты Конгресса, – пояснил американист. – Понятно, что американский лидер в отставку не уйдет сейчас. Хотя, конечно, происходящее – это большой удар по репутации его команды». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД