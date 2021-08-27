При взрывах в Кабуле пострадали более 1,3 тыс. человек

Пентагон заявил о непричастности талибов к терактам в Кабуле

Соединенные Штаты не располагают сведениями о том, что теракты в Кабуле были совершены с ведома представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России), сообщил глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.

«Я считаю, что сейчас нет никаких свидетельств, которые убедили бы меня в том, что они позволили этому произойти», – приводит ТАСС ответ генерала на вопрос о том, могли ли талибы не воспрепятствовать готовившейся атаке.

По его словам, представители «Талибана» (движение запрещено в России) заинтересованы в том, чтобы войска США были выведены из страны в намеченные сроки – к 31 августа, поскольку они «рассчитывают вернуть под свой контроль аэропорт». «Мы преследуем общие цели», – указал генерал.

Тем временем афганский телеканал 1-TV сообщил, что в Кабуле прогремел еще один взрыв. Всего к настоящему моменту, по поступающей информации, в афганской столице произошло шесть взрывов.

Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле, по последним данным, погибли более 60 афганцев, еще 150 пострадали. Кроме того, в результате взрыва погибли 12 американских военных – 11 морпехов и военный врач. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства в Афганистане, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России).

К утру четверга в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются на эвакуацию в Соединенные Штаты. При этом запрещенное в России движение «Талибан» пообещало не препятствовать всем желающим покинуть Афганистан после завершения вывода сил США из аэропорта Кабула. После взрывов в Кабуле США решили продолжить эвакуацию из Афганистана.

В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.

После захвата власти в Афганистане талибами американский президент Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших США афганцев. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает со Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа. В ответ талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.

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