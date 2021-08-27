Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ

После взрывов в столице Афганистана вооруженные силы США подготовят планы нанесения ударов по позициям группировки «Исламское государство* в Хорасане», являющейся ответвлением террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Я также приказал своим военачальникам разработать оперативные планы нанесения ударов по объектам и руководству «ИГ* в Хорасане». Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем», – приводит слова Байдена ТАСС.

Он выразил уверенность, что террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России) «не одержит победу». «Мы спасем американцев [в Афганистане]. Мы вывезем наших афганских союзников, <…> Америку не запугать», – заверил Байден. «Мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим поплатиться», – добавил политик.

Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 90 человек, еще 158 пострадали. Кроме того, погибли 12 американских военных – 11 морпехов и военный врач. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Байден, ссылаясь на мнение разведки, также возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам. При этом стало известно, что США передали талибам список желающих уехать из Афганистана американцев, обладателей грин-карт и сотрудничавших со Штатами афганцев.

Напомним, Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. После терактов в аэропорту Кабула Байден заявил, что Соединенные Штаты якобы уже эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. Однако ранее в администрации Байдена считали, что на эвакуацию всех помогавших американским войскам афганцев потребуется более двух лет.

После терактов в Кабуле США пообещали продолжить вывоз людей из Афганистана. Запрещенное в России движение «Талибан» пообещало не препятствовать всем желающим покинуть Афганистан после завершения вывода сил США из аэропорта Кабула. Однако талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что США смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа.

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