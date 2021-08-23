Байден назвал вывод войск из Афганистана логичным и верным решением

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил мнение, что вывод американских войск из Афганистана войдет в историю как «логичное, рациональное и правильное решение».

«Идея [вывода войск США из Афганистана], которая, как я думаю, останется в истории, заключается в том, что это было логичное, рациональное и правильное решение», – приводит слова Байдена ТАСС.

При этом, по его мнению, такие страны, как Россия и Китай, только приветствовали бы ситуацию, при которой США продолжали бы войну в Афганистане. «Вы находитесь в Пекине, вы находитесь в Москве, рады ли вы тому, что мы ушли? Они ничего бы не хотели сильнее, чем то, чтобы мы оставались завязшими там, полностью занятыми тем, что там происходит», – заявил глава американской администрации.

В прошлое воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства Соединенных Штатов и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. При этом перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.

Из-за паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос в аэропорту Кабула талибы возложили на США.

Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Байден выразил надежду, что США смогут завершить эвакуацию американцев из Афганистана к 31 августа.

В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.

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