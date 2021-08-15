Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана, слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности.

«Он (Байден) убегает из Афганистана вместо того, чтобы следовать плану, который наша администрация оставила для него. Плану, который защищал наш персонал и собственность, а также гарантировал, что у «Талибана» (запрещенное в России движение) даже в мыслях не было бы захватить наше посольство или обеспечить базу для новых нападений на США», – приводит текст заявления Трампа ТАСС.

Бывший президент Соединенных Штатов выразил уверенность, что талибы больше не боятся или не уважают США. «Какой будет позор, когда «Талибан» поднимет свой флаг над посольством США в Кабуле. Это полный провал из-за слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности», – подчеркнул экс-глава Белого дома.

Ранее Байден объявил, что для обеспечения безопасной эвакуации дипломатов из Афганистана США развернут в республике 5 тыс. американских военнослужащих.

В субботу Пентагон начал подготовку полной эвакуации сотрудников посольства США из Кабула, к вечеру США решили ускорить эвакуацию американских дипломатов из Афганистана. При этом в пятницу США начали перебрасывать дополнительные войска в Афганистан. Пентагон пообещал в ближайшие дни оправить в Кабул около 3 тыс. военных США для эвакуации американских дипломатов. Ранее посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику.

В субботу талибы захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли под контроль столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, а также объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика. Днем ранее силы движения подошли к Кабулу, обесточив столицу Афганистана.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике, отметив, что американские войска спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Между тем сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.