|
13 августа, пятница | Последнее обновление — 04:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США собрались отправить в столицу Афганистана 3 тыс. военных
Разделы
В этот день случился «Курск». Трагедия, в которой была не только смерть многих хороших людей. «Курск» – это что-то большее. Это веха в нашей имперской истории.
Подробности...
По мнению германского министра, непривитые – это враги народа и государства. Вот так буквально. То, что написал сатирический Бродер, просто детский лепет перед реальными текстами политиков.
Подробности...
В большой индустриальной войне много простых в производстве и сбалансированных по боевым возможностям средних танков было лучше, чем небольшое количество грозных, но сложных в производстве и материалоемких тяжелых.
Подробности...
Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
Подробности...
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
Подробности...
Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
|
|
США собрались отправить в столицу Афганистана 3 тыс. военных
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В ближайшие дни в Кабул прибудет около 3 тыс. военных США для эвакуации американских дипломатов из Афганистана, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Кроме того, Великобритания направит около 600 военных в Афганистан для содействия эвакуации своих граждан.
Кирби сообщил, что у США «более 650 военных в Кабуле», еще 3 тыс. «к ним присоединятся». США направят в Кабул два батальона морпехов и батальон из состава сухопутных сил. Ожидается, что это будет «очень временная миссия для очень конкретной цели». При этом она увеличит американское военное присутствие до уровней, превышающих численность контингента США на момент объявления о завершении операции в Афганистане.
Кроме того, в Кувейт прибудет бригадная тактическая группа, которая обычно насчитывает 4 тыс. человек. Еще 1 тыс. человек из состава ВВС – «инженеры, медицинский персонал, военная полиция и так далее» – будет в Катаре содействовать вывозу афганских переводчиков, передает РИА «Новости».
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заверил, что военных в Кабул направят «с одной и только одной целью – помочь сокращению гражданского присутствия» США в Афганистане. Он призвал не рассматривать переброску контингента как продолжение военной миссии.
Кирби заявил, что после завершения миссии по сокращению дипперсонала в Кабуле «менее тысячи американских солдат останутся на земле, чтобы поддержать дипломатическое присутствие». Кирби также сказал, что «это не миссия НАТО», но американский контингент готов оказать помощь союзникам, если те решат вывозить свой гражданский персонал из Афганистана.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что «утвердил развертывание дополнительного военного персонала для поддержки дипломатического присутствия в Кабуле, оказания помощи гражданам Великобритании при выезде из страны и поддержки переселения бывших афганских сотрудников, которые рисковали своей жизнью, служа вместе» с британцами. Развертывание дополнительных сил он объяснил «ростом насилия и быстрым ухудшением ситуации с безопасностью» в Афганистане.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин провели переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и проинформировали его о выводе гражданских работников США из Кабула, а также вновь подтвердили приверженность мирному урегулированию, сообщил госдепартамент.
Напомним, посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику. Госдеп сообщил об эвакуации «значительного числа» сотрудников американского посольства в Кабуле. Разведка США предсказала захват Кабула боевиками движения «Талибан» (запрещено в России) уже через месяц.
Эксперт: Стратегия СССР в Афганистане превзошла американскую
|
|
«Современная армия Афганистана, в отличие от времен СССР, оказалась небоеспособной, потому что она держалась только за счет автоматов и танков США и их союзников по НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Ранее разведка США предсказала скорый захват Кабула талибами.
«Когда Советский Союз выводил войска из Афганистана, была разработана целая программа обеспечительных мер для укрепления режима президента Мохаммада Наджибуллы, который правил там до 1992 года», – считает полковник в отставке, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук.
По его словам, со стороны Москвы оказывалась поддержка по усилению армии Афганистана, в частности, местным специалистам передавался опыт и знания советской военной науки. «Кроме того, СССР выделял Кабулу большие средства и поставлял военную технику, включая ракетные вооружения. В результате режим Наджибуллы простоял после вывода советских войск почти три года и пал вслед за распадом СССР», – указывает собеседник.
«В отличие от Советского Союза, американцы приняли решение о выводе войск в срочном порядке и без предварительных консультаций с руководством Афганистана, – объясняет Матвийчук. – Причины такого решения известны только им самим. Мы лишь можем предполагать, было ли это вызвано неспособностью вести боевые действия, нежеланием этого делать или намерением сохранить возможность для возникновения кризисных ситуаций».
В итоге, по мнению эксперта, «армия Афганистана оказалась небоеспособной». «Выяснилось, что она держалась только за счет автоматов и танков США и их союзников по НАТО. Как только они начали уходить, армия рухнула. На сегодняшний день талибы заняли почти все ключевые провинции Афганистана, включая и оппозиционные северные территории. По сути, они получили карт-бланш на дальнейшее наступление», – уверен Матвийчук.
«Разведка США предполагала, что режим правительственных сил Афганистана продержится гораздо дольше трех месяцев, но этого не случилось. Поэтому теперь они делают такие алармистские заявления. Тем более угроза захвата талибами Кабула вполне реалистична», – заключил эксперт.
Ранее американская разведка сообщила, что с нынешними темпами продвижения «Талибан» (движение запрещено в России) уже через месяц захватит Кабул – столицу Афганистана. Такая перспектива заставляет волноваться администрацию президента США Джо Байдена.
Администрация Байдена полагала, что афганские военные будут защищать ключевые города, а потому вряд ли следует ожидать захвата какой-либо провинции боевиками до осени. Однако теперь там опасаются, что Кабул будет захвачен уже через месяц, пишет The Wall Street Journal.
В Вашингтоне также полагают, что гражданские лица, солдаты и другие будут стремиться покинуть город в преддверии нападения талибов. Сложившаяся ситуация встревожила и союзников США по коалиции, заставив их поставить под сомнение ценность обязательств Вашингтона за рубежом. Между тем американские военные и Госдепартамент готовятся к возможной эвакуации посольства в Кабуле.
Ранее в четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.
До этого движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном. После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.
В то же время министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что сегодняшняя обстановка в республике намного сложнее, чем после вывода советских войск из Афганистана. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.
При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Берлин объявил Афганистан нежизнеспособным без международной помощи
|
|
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о возможном прекращении финансовой поддержки Афганистана, если радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) попытается установить там халифат. По мнению министра, страна без международной помощи нежизнеспособна.
Маас заявил в эфире общественно-правовой медиакомпании ZDF, что Германия дает Афганистану 430 млн евро каждый год, но не даст больше ни цента, «если талибы полностью захватят эту страну, введут законы шариата и страна станет халифатом», передает Deutsche Welle.
По мнению министра, Афганистан без международной помощи нежизнеспособен, и талибы это тоже отчетливо понимают.
Между тем посольство ФРГ в Афганистане предупреждает, что возможности оказания гражданам Германии консульской помощи «крайне ограничены». Немецкое правительство настоятельно призывает своих граждан к скорейшему выезду из страны.
В последние недели США, Великобритания и другие страны также призвали своих граждан срочно покинуть Афганистан, а Франция или Индия уже совершили репатриационные полеты, отмечает агентство DPA.
Напомним, в четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.
До этого движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном. После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул. Кроме того, американская разведка предсказала скорый захват талибами столицы Афганистана.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Талибы захватили третий по величине афганский город Герат
|
|
Участники движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) захватили третий по величине город в Афганистане Герат, правительственные силы отступили, сообщает AFP.
«Нам пришлось покинуть город во избежание дальнейших разрушений», – заявил источник агентства, передает РИА «Новости».
Захват города подтвердил представитель талибов Кари Юсуфа Ахмади в своем Twitter. В сообщении говорится, что Герат «был также захвачен». Здания в провинции, включая штаб полиции, перешли под контроль талибов, а правительственные силы «сложили свое оружие».
Ранее талибы захватили штаб полиции Герата.
До этого талибы заявили, что заняли второй по величине город Афганистана Кандагар. До этого сообщалось, что талибы захватили больницу в Кандагаре. Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.
Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.
После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Посольство США в Афганистане призвало американцев срочно покинуть страну
Посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику, говорится в заявлении посольства.
«Посольство США призывает американских граждан немедленно покинуть Афганистан, воспользовавшись доступными коммерческими рейсами», – приводит сообщение РИА «Новости».
Сообщается, что в случае финансовой невозможности купить авиабилет американцы должны связаться с диппредставительством для получения займа.
«Если вы являетесь гражданином США и откладываете свой отъезд в ожидании иммиграционной визы для супруга или несовершеннолетнего ребенка, немедленно свяжитесь с нами», – уточнили в посольстве.
Ранее боевики движения «Талибан» (запрещено в России) заняли второй по величине город Афганистана Кандагар.
До этого сообщалось, что талибы захватили больницу в Кандагаре. Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.
Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.
После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Разведка США предсказала скорый захват Кабула талибами
|
|
Американская разведка считает, что с нынешними темпами продвижения «Талибан» (движение запрещено в России) уже через месяц захватит Кабул – столицу Афганистана. Такая перспектива заставляет волноваться администрацию президента США Джо Байдена.
Администрация Байдена полагала, что афганские военные будут защищать ключевые города, а потому вряд ли следует ожидать захвата какой-либо провинции боевиками до осени. Однако теперь там опасаются, что Кабул будет захвачен уже через месяц, пишет The Wall Street Journal.
В Вашингтоне также полагают, что гражданские лица, солдаты и другие будут стремиться покинуть город в преддверии нападения талибов.
Сложившаяся ситуация встревожила и союзников США по коалиции, заставив их поставить под сомнение ценность обязательств Вашингтона за рубежом. Между тем американские военные и Госдепартамент готовятся к возможной эвакуации посольства в Кабуле.
Ранее в четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.
До этого движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.
После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.
При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Талибы заявили о контроле над афганским Кандагаром
|
|
Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) заняли второй по величине город Афганистана Кандагар, сообщил пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид в Twitter.
До этого правительственные силы подтвердили захват города Газни, находящегося на пути к Кандагару, передает «Коммерсант».
Последний раз талибы захватывали Кандагар в 1994 году. Город сдал мулла Накибулла без боя. Кандагар был фактической столицей Исламского Эмирата Афганистан — шариатского государства, существовавшего с 1996 по 2001 год.
До этого сообщалось, что талибы захватили больницу в Кандагаре. Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.
Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.
После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Талибы заявили о взятии столицы провинции Бадгис
|
|
Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) заявило о захвате еще одного административного центра – города Калайи-Нау, столицы провинции Бадгис, большинство солдат правительственных войск сдались.
«Этим вечером (город) Калайи-Нау, столица провинции Бадгис... был захвачен», – сообщил в Twitter представитель талибов Кари Юсуф Ахмади, передает РИА «Новости».
По его словам, многие солдаты сдались, в руки талибов попало большое количество оружия, боеприпасов и транспортных средств.
Между тем стало известно о планах США эвакуировать сотрудников посольства в Кабуле. Ранее талибы захватили третий по величине город в Афганистане Герат.
До этого талибы заявили, что заняли второй по величине город Афганистана Кандагар.
США предсказали захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.
Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.
После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Талибы впервые захватили расположение штаба военной части армии Афганистана
Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) впервые захватили под контроль 217-й Памирский корпус в провинции Кундуз на севере Афганистана. В руки талибов попали несколько вертолетов, оружие и боеприпасы.
«Талибы захватили все оружие и боеприпасы командного корпуса. Аэропорт Кундуза также находится под контролем боевиков. Несколько вертолетов, припаркованных в аэропорту из-за неисправности, также перешли в руки талибов», – передает Anadolu Agency слова депутата регионального совета провинции Кундуз Эмруддина Вели.
Также сообщается, что талибы захватили аэропорт в провинции Джаузджан, который оставался последним пунктом обороны правительственных сил на севере страны. По информации властей, после захвата талибами аэропорта Джаузджан часть правительственных войск направилась в город Мазари-Шариф, а часть – сдалась боевикам.
Ранее сообщалось, что Талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула. До этого в четверг стало известно, что талибы захватили большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.
Афганистан заявил о планах закупить у России боевую авиацию
Кабул готов закупить у Москвы боевые вертолеты и ждет соответствующего ответа от российской стороны, заявил министр иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар.
«Мы для укрепления наших военно-воздушных сил просили и предлагали приобрести у российской стороны новые вертолеты. И, естественно, речь идет о том, что эти вертолеты будут приобретены нашими ресурсами, нашими финансами. И я ожидаю по этому вопросу ответа от России», – сказал глава афганского ведомства в эфире «Эхо Москвы».
Он добавил, что Кабул попросил Москву и еще об одном виде сотрудничества.
«Речь идет о ремонте вертолетов типа Ми-17 или Ми-35, которые ранее были прямо или опосредованно приобретены у России», – добавил Атмар.
Напомним, в Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с запрещенным и признанным террористическим в России движением «Талибан», боевики которого овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ.
Лавров отреагировал на прогноз США насчет сроков захвата Кабула талибами
Россия полагается на оценку военных США о том, что Кабул может оказаться в руках движения «Талибан» (запрещено в России) через один-три месяца, так как все происходящее в Афганистане является следствием пребывания там американского контингента, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По словам Лаврова, из-за того, что «все происходящее в Афганистане – результат двадцатилетнего пребывания там военных США, мы полагаемся на их оценки», передает ТАСС.
Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.
До этого движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.
После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.
Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.
При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Талибы захватили больницу в афганском Кандагаре
Боевики движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) захватили больницу в Кандагаре, в городе идут бои.
«Талибы добрались до центральной части города Кандагар. Региональная больница была захвачена, и бои идут на главной площади города», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.
До этого движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.
После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Госдеп подтвердил эвакуацию сотрудников посольства в Кабуле
В Госдепартаменте США подтвердили, что Вашингтон сокращает дипломатический персонал из Афганистана и временно перебрасывает дополнительные войска в страну для обеспечения эвакуации в связи с наступлением боевиков движения «Талибан» (запрещено в России).
«Мы продолжаем сокращать наше гражданское присутствие в Кабуле в свете меняющейся ситуации в сфере безопасности ... Для содействия сокращению министерство обороны временно разместит дополнительные силы в (кабульском) международном аэропорту имени Хамида Карзая», – сказал официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, его слова приводит РИА «Новости».
По его словам, планы эвакуации обсудили в четверг с афганским руководством госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин.
Ранее в СМИ появилась информация, что Госдеп вскоре объявит об эвакуации «значительного числа» сотрудников американского посольства в Кабуле в связи с наступлением боевиков движения «Талибан» (запрещено в России).
Ранее стало известно, что талибы захватили третий по величине афганский город Герат. До этого талибы заявили, что заняли второй по величине город Афганистана Кандагар.
Разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.
Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.
После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Посол Афганистана призвал США вновь ввести санкции против «Талибана»
Посол Афганистана в США Адела Раз призвала Вашингтон и его союзников вновь ввести санкции против руководства «Талибана» (запрещено в России), включая запрет на поездки.
В интервью телеканалу NewsNation она рассказала, что предлагаемые ограничения могут включать в себя, в том числе, запрет на будущие поездки. Она со скептицизмом отнеслась к вопросу об урегулировании афганского конфликта, передает РИА «Новости».
«Есть ли хотя бы один пример (достижения мира с террористами)?» – задалась вопросом Раз.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.
Талибы заявили о захвате штаба полиции города Герата
Участники движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) захватили штаб полиции третьего по величине города в Афганистане – Герата, заявили представители талибов.
«Полицейское управление Герата захвачено», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Сообщается, что в распоряжение боевиков попала военная техника, оружие и боеприпасы.
Ранее талибы заявили, что заняли второй по величине город Афганистана Кандагар. До этого сообщалось, что талибы захватили больницу в Кандагаре. Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.
Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.
После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Стало известно о планах США эвакуировать сотрудников посольства в Кабуле
Ожидается, что Госдепартамент США вскоре объявит об эвакуации «значительного числа» сотрудников американского посольства в Кабуле в связи с наступлением боевиков движения «Талибан» (запрещено в России), сообщило агентство Reuters.
Источник из числа официальных лиц уточнил, что эвакуацию будут помогать проводить военные. американские военные. В район Кабула будут направлены дополнительные силы, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что талибы захватили третий по величине афганский город Герат. До этого талибы заявили, что заняли второй по величине город Афганистана Кандагар.
Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.
Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.
После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
|
|