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13 августа, пятница | Последнее обновление — 15:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Талибы обесточили Кабул
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Талибы обесточили Кабул
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Талибы (террористическое движение «Талибан» запрещено в России) находятся в 50 километрах от Кабула, они уже обесточили город, заявил президент работающей в Афганистане итальянской гуманитарной организации Pangea Лука Ло Прести.
Ло Прести сообщил, что в Кабуле остаются 22 сотрудника организации, которые помогают «тысячам местных жителей», в основном женщинам и детям. Поддержка касается медицины, микрокредитования и детского образования, передает РИА «Новости».
«Мы очень волнуемся, потому что талибы находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции», – сказал он.
По его словам, работники НПО остаются без возможности подзарядить телефон, поэтому масштабы отключения пока неясны. В данный момент Ло Прести, находящийся в Италии, пытается найти способы обеспечить безопасность своего персонала и понять, как можно будет продолжить работу по поддержке населения.
«Афганистан мы не оставим. Последнее, что мы от них получили утром, перед тем, как телефоны разрядились, что они хотят продолжить работу», – сказал глава Pangea.
Он считает взятие Кабула неминуемым, поскольку наступление «Талибана», по его мнению, «невозможно затормозить».
«Мир прячется за позором военного поражения», – сказал он, добавив, что намерен обсудить с правительством Италии вопрос оказания гуманитарной помощи пострадавшему населению Афганистана.
Между тем представитель «Талибана» Забиулла Муджахид сообщил, что боевики захватили город Фирузкух – столицу афганской провинции Гор в центральной части Афганистана. Под контроль талибов перешли, в частности, губернаторский дворец, полицейский участок и другие государственные учреждения.
Глава провинциального совета Фазел Хак Эхзан заявил The Associated Press, что боевики вошли в Фирузкух, в городе идут бои.
Официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что ситуация в Афганистане становится все более непредсказуемой и имеет все признаки гуманитарной катастрофы, но худшее еще впереди и «самая большая волна голода быстро приближается».
«Не секрет, что ситуация ухудшилась и становится все более непредсказуемой. Конфликт начал разворачиваться быстрее, чем мы предполагали», – добавил он.
В данный момент, по его словам, каждый третий житель Афганистана не знает, что будет есть завтра, а 2 млн детей необходимо дополнительное питание. При этом после второй волны засухи за год урожай прогнозируется меньше обычного.
В этой связи Программа в два раза увеличила свой план по Афганистану и рассчитывает к декабрю предоставлять продовольственную помощь 9 млн человек. Для этого Программа призывает доноров выделить дополнительно 200 млн долларов.
Ранее стало известно, что США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства, которое будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием».
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что для оказания помощи в эвакуации на место будут направлены два батальона морской пехоты США и один – из сухопутных сил США. Они прибудут в Афганистан в течение ближайших двух суток. Кроме того, в Кабул направили британский и канадский спецназ, их задача – обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации.
Американская разведка считает, что с нынешними темпами продвижения «Талибан» уже через месяц захватит Кабул. Такая перспектива заставляет волноваться администрацию президента США Джо Байдена.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.
При этом Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Политолог Дмитрий Дробницкий сравнил в комментарии газете ВЗГЛЯД позорное бегство США из Афганистана с эвакуацией из Сайгона.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
США отправят в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства
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В ближайшие дни в Кабул прибудет около 3 тыс. военных США для эвакуации американских дипломатов из Афганистана, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Кроме того, Великобритания направит около 600 военных в Афганистан для содействия эвакуации своих граждан.
Кирби сообщил, что у США «более 650 военных в Кабуле», еще 3 тыс. «к ним присоединятся». США направят в Кабул два батальона морпехов и батальон из состава сухопутных сил. Ожидается, что это будет «очень временная миссия для очень конкретной цели». При этом она увеличит американское военное присутствие до уровней, превышающих численность контингента США на момент объявления о завершении операции в Афганистане.
Кроме того, в Кувейт прибудет бригадная тактическая группа, которая обычно насчитывает 4 тыс. человек. Еще 1 тыс. человек из состава ВВС – «инженеры, медицинский персонал, военная полиция и так далее» – будет в Катаре содействовать вывозу афганских переводчиков, передает РИА «Новости».
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заверил, что военных в Кабул направят «с одной и только одной целью – помочь сокращению гражданского присутствия» США в Афганистане. Он призвал не рассматривать переброску контингента как продолжение военной миссии.
Кирби заявил, что после завершения миссии по сокращению дипперсонала в Кабуле «менее тысячи американских солдат останутся на земле, чтобы поддержать дипломатическое присутствие». Кирби также сказал, что «это не миссия НАТО», но американский контингент готов оказать помощь союзникам, если те решат вывозить свой гражданский персонал из Афганистана.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что «утвердил развертывание дополнительного военного персонала для поддержки дипломатического присутствия в Кабуле, оказания помощи гражданам Великобритании при выезде из страны и поддержки переселения бывших афганских сотрудников, которые рисковали своей жизнью, служа вместе» с британцами. Развертывание дополнительных сил он объяснил «ростом насилия и быстрым ухудшением ситуации с безопасностью» в Афганистане.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин провели переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и проинформировали его о выводе гражданских работников США из Кабула, а также вновь подтвердили приверженность мирному урегулированию, сообщил госдепартамент.
Напомним, посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику. Госдеп сообщил об эвакуации «значительного числа» сотрудников американского посольства в Кабуле. Разведка США предсказала захват Кабула боевиками движения «Талибан» (запрещено в России) уже через месяц.
Талибы захватили третий по величине афганский город Герат
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Участники движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) захватили третий по величине город в Афганистане Герат, правительственные силы отступили, сообщает AFP.
«Нам пришлось покинуть город во избежание дальнейших разрушений», – заявил источник агентства, передает РИА «Новости».
Захват города подтвердил представитель талибов Кари Юсуфа Ахмади в своем Twitter. В сообщении говорится, что Герат «был также захвачен». Здания в провинции, включая штаб полиции, перешли под контроль талибов, а правительственные силы «сложили свое оружие».
Ранее талибы захватили штаб полиции Герата.
До этого талибы заявили, что заняли второй по величине город Афганистана Кандагар. До этого сообщалось, что талибы захватили больницу в Кандагаре. Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.
Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.
После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Посольство США в Афганистане призвало американцев срочно покинуть страну
Посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику, говорится в заявлении посольства.
«Посольство США призывает американских граждан немедленно покинуть Афганистан, воспользовавшись доступными коммерческими рейсами», – приводит сообщение РИА «Новости».
Сообщается, что в случае финансовой невозможности купить авиабилет американцы должны связаться с диппредставительством для получения займа.
«Если вы являетесь гражданином США и откладываете свой отъезд в ожидании иммиграционной визы для супруга или несовершеннолетнего ребенка, немедленно свяжитесь с нами», – уточнили в посольстве.
Ранее боевики движения «Талибан» (запрещено в России) заняли второй по величине город Афганистана Кандагар.
До этого сообщалось, что талибы захватили больницу в Кандагаре. Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.
Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.
После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Кабул попросил Россию о поставках ударных вертолетов
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Афганистан обратился к Москве по вопросу поставок ударных вертолетов, однако предметные переговоры пока не ведутся, заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Кабулов завил, что «было обращение, обращение изучается», но переговоры пока не ведутся, передает РИА «Новости».
Он также считает, что взятие Кандагара талибами не означает, что они готовы захватить столицу Афганистана. Мирные переговоры в Афганистане «будут так или иначе», поскольку «талибы (движение «Талибан» запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) не в состоянии и не взяли пока Кабул». Возможность эвакуации российского посольства не рассматривается.
Кабулов также заявил, что Кандагар взят талибами «не в результате боевых действий и мужественного сопротивления афганских войск, а взят в результате бегства той самой афганской армии, которую бодро готовили американцы и натовцы вместе взятые».
Ранее глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил, что власти страны обратились к России с просьбой поставить боевые вертолеты.
Между тем США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства. Американская разведка предсказала скорый захват столицы Афганистана боевиками.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.
При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
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Талибы заявили о контроле над афганским Кандагаром
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Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) заняли второй по величине город Афганистана Кандагар, сообщил пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид в Twitter.
До этого правительственные силы подтвердили захват города Газни, находящегося на пути к Кандагару, передает «Коммерсант».
Последний раз талибы захватывали Кандагар в 1994 году. Город сдал мулла Накибулла без боя. Кандагар был фактической столицей Исламского Эмирата Афганистан — шариатского государства, существовавшего с 1996 по 2001 год.
До этого сообщалось, что талибы захватили больницу в Кандагаре. Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.
Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.
После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Талибы заявили о взятии столицы провинции Бадгис
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Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) заявило о захвате еще одного административного центра – города Калайи-Нау, столицы провинции Бадгис, большинство солдат правительственных войск сдались.
«Этим вечером (город) Калайи-Нау, столица провинции Бадгис... был захвачен», – сообщил в Twitter представитель талибов Кари Юсуф Ахмади, передает РИА «Новости».
По его словам, многие солдаты сдались, в руки талибов попало большое количество оружия, боеприпасов и транспортных средств.
Между тем стало известно о планах США эвакуировать сотрудников посольства в Кабуле. Ранее талибы захватили третий по величине город в Афганистане Герат.
До этого талибы заявили, что заняли второй по величине город Афганистана Кандагар.
США предсказали захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.
Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.
После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Талибы захватили центр самой крупной провинции Афганистана
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Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) взяли под свой контроль город Лашкаргах – административный центр провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщил источник в афганских службах безопасности.
По его информации, талибы ввели режим прекращения огня на 48 часов для эвакуации мирных жителей и военных из города, передает ТАСС со ссылкой на AFP.
В свою очередь официальный представитель «Талибана» (запрещено в России) Забихулла Муджахид заявил в соцсетях, что провинции Герат, Кандагар, Гильменд и Бадгис находятся полностью в руках талибов.
«Лашкаргах был эвакуирован. Была достигнута договоренность о 48-часовом прекращении огня, чтобы эвакуировать армию и чиновников», – сообщил источник РИА «Новости».
По заявлению талибов, в ходе операции боевики захватили офис губернатора, штаб полиции и другие ее подразделения. Предположительно, некоторые военные сдались, некоторые погибли.
Гильменд – это самая крупная по площади провинция Афганистана, она расположена на юге страны – границе с Пакистаном, на востоке граничит с провинцией Кандагар. Ранее Гильменд считалась одним из главных оплотов «Талибана».
Напомним, от авиаударов США в Лашкаргахе были разрушены школа и государственная больница, погибли 20 человек из числа мирного населения. В районах города скрывались талибы. СМИ сообщали, что США направили бомбардировщики B-52 для борьбы с боевиками в Афганистан, талибы понесли серьезные потери после авиаударов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
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Афганистан заявил о планах закупить у России боевую авиацию
Кабул готов закупить у Москвы боевые вертолеты и ждет соответствующего ответа от российской стороны, заявил министр иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар.
«Мы для укрепления наших военно-воздушных сил просили и предлагали приобрести у российской стороны новые вертолеты. И, естественно, речь идет о том, что эти вертолеты будут приобретены нашими ресурсами, нашими финансами. И я ожидаю по этому вопросу ответа от России», – сказал глава афганского ведомства в эфире «Эхо Москвы».
Он добавил, что Кабул попросил Москву и еще об одном виде сотрудничества.
«Речь идет о ремонте вертолетов типа Ми-17 или Ми-35, которые ранее были прямо или опосредованно приобретены у России», – добавил Атмар.
Напомним, в Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с запрещенным и признанным террористическим в России движением «Талибан», боевики которого овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ.
Местные власти подтвердили захват талибами Кандагара
Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) захватили Кандагар, сообщили местные власти.
Власти подтвердили, что город был захвачен в четверг вечером. Чиновники и их окружение, предположительно, бежали в аэропорт, чтобы покинуть город, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.
Напомним, прежде о захвате города сообщали сами талибы. Последний раз талибы захватывали Кандагар в 1994 году. Город сдал мулла Накибулла без боя. Кандагар был фактической столицей Исламского Эмирата Афганистан — шариатского государства, существовавшего с 1996 по 2001 год.
Госдеп подтвердил эвакуацию сотрудников посольства в Кабуле
В Госдепартаменте США подтвердили, что Вашингтон сокращает дипломатический персонал из Афганистана и временно перебрасывает дополнительные войска в страну для обеспечения эвакуации в связи с наступлением боевиков движения «Талибан» (запрещено в России).
«Мы продолжаем сокращать наше гражданское присутствие в Кабуле в свете меняющейся ситуации в сфере безопасности ... Для содействия сокращению министерство обороны временно разместит дополнительные силы в (кабульском) международном аэропорту имени Хамида Карзая», – сказал официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, его слова приводит РИА «Новости».
По его словам, планы эвакуации обсудили в четверг с афганским руководством госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин.
Ранее в СМИ появилась информация, что Госдеп вскоре объявит об эвакуации «значительного числа» сотрудников американского посольства в Кабуле в связи с наступлением боевиков движения «Талибан» (запрещено в России).
Ранее стало известно, что талибы захватили третий по величине афганский город Герат. До этого талибы заявили, что заняли второй по величине город Афганистана Кандагар.
Разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.
Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.
После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Лавров отреагировал на прогноз США насчет сроков захвата Кабула талибами
Россия полагается на оценку военных США о том, что Кабул может оказаться в руках движения «Талибан» (запрещено в России) через один-три месяца, так как все происходящее в Афганистане является следствием пребывания там американского контингента, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По словам Лаврова, из-за того, что «все происходящее в Афганистане – результат двадцатилетнего пребывания там военных США, мы полагаемся на их оценки», передает ТАСС.
Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.
До этого движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.
После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.
Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.
При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Талибы захватили больницу в афганском Кандагаре
Боевики движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) захватили больницу в Кандагаре, в городе идут бои.
«Талибы добрались до центральной части города Кандагар. Региональная больница была захвачена, и бои идут на главной площади города», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.
До этого движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.
После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Стало известно о планах США эвакуировать сотрудников посольства в Кабуле
Ожидается, что Госдепартамент США вскоре объявит об эвакуации «значительного числа» сотрудников американского посольства в Кабуле в связи с наступлением боевиков движения «Талибан» (запрещено в России), сообщило агентство Reuters.
Источник из числа официальных лиц уточнил, что эвакуацию будут помогать проводить военные. американские военные. В район Кабула будут направлены дополнительные силы, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что талибы захватили третий по величине афганский город Герат. До этого талибы заявили, что заняли второй по величине город Афганистана Кандагар.
Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.
Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.
После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
ООН начал передислокацию персонала в Афганистане из-за боев
ООН хочет сохранить присутствие в Афганистане, но проводит передислокацию сотрудников в ряде районов страны из-за продолжающихся боев, сообщил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
«В отдельных районах имеет место передислокация персонала, и я очень стараюсь получить более четкую картину, где мы еще остаемся... Наш персонал, гуманитарные работники полны решимости оставаться и поддерживать народ Афганистана, но очевидно, что нам тоже приходится брать в расчет очень сложную ситуацию с безопасностью», – пояснил Дюжаррик, передает РИА «Новости».
По его словам, международный персонал ООН в Афганистане насчитывает 720 человек, из которых 300 работают непосредственно в стране, а остальные трудятся дистанционно, в том числе из-за коронавирусной угрозы. В миссиях ООН также трудятся 3,4 тыс. местных жителей, добавил он.
Ранее участники движения «Талибан» захватили третий по величине город в Афганистане Герат, правительственные силы отступили. Кроме того, талибы захватили штаб полиции Герата.
До этого талибы заявили, что заняли второй по величине город Афганистана Кандагар. Также талибы захватили больницу в Кандагаре. Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.
Помимо этого, движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.
После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Посол Афганистана призвал США вновь ввести санкции против «Талибана»
Посол Афганистана в США Адела Раз призвала Вашингтон и его союзников вновь ввести санкции против руководства «Талибана» (запрещено в России), включая запрет на поездки.
В интервью телеканалу NewsNation она рассказала, что предлагаемые ограничения могут включать в себя, в том числе, запрет на будущие поездки. Она со скептицизмом отнеслась к вопросу об урегулировании афганского конфликта, передает РИА «Новости».
«Есть ли хотя бы один пример (достижения мира с террористами)?» – задалась вопросом Раз.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.
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