В Кабул направили британский и канадский спецназ

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13 августа, пятница  |  Последнее обновление — 13:59  |  vz.ru
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Почему в России возник дефицит бензина

Цены на АЗС все растут и растут Максим Богодвид/РИА «Новости»
Правительство принимает срочные меры по борьбе с повышением цен на один из ключевых для россиян товаров – бензин. Звучала даже идея полностью запретить экспорт топлива за границу, чтобы нарастить предложение внутри страны и тем самым сбить цены. Почему в итоге эта инициатива одобрена не была, но предпосылки для роста цен все же остались? Подробности...
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Что заставляет россиян быть патриотами

Поводом для гордости за Россию стали успехи наших спортсменов на токийской Олимпиаде Виталий Тимкив/РИА Новости
Судя по опросам, у россиян в последнее время появилось достаточно новых причин быть патриотами. Свежий повод – победы наших олимпийцев в Токио, что вызвало чувство гордости за страну более чем у 70% сограждан, говорят социологи. Причем запрос общества на самоуважение растет – и политики обязаны на него ответить. Как «фактор гордости» скажется на сентябрьских выборах и президентской кампании – 2024?  Подробности...
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Комплексы С-500 получат особенные ракеты

Ракеты комплекса С-500 станут угрозой даже для космических спутников Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Перспективные зенитно-ракетные комплексы С-500 (они же – «Прометей») еще не приняты на вооружение, но выпуск ракет для них, если верить источникам, уже начался. Почему производство этих ракет началось так срочно, в чем уникальность этого вида оружия и какие регионы России ЗРК С-500 будут прикрывать в первую очередь? Подробности...
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Санду добилась прорыва в отношениях с Россией

Встреча Санду и Козака создает хорошие предпосылки для визита президента Молдавии в Москву Maia Sandu/Facebook
Кишинев отказался от блокады Приднестровья и намерен выстраивать конструктивные отношения с Москвой. Об этом заявила президент республики Майя Санду по итогам переговоров с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. О чем еще удалось договориться представителям двух стран и как прошедшая встреча отразится на самой Молдавии?  Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Русофобию надо пресекать яростно и жестко

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Наши великие спортсмены, особенно с Кавказа, могут написать у себя в соцсетях: ты неправильно себя ведёшь, Куат. Не по-мусульмански, не по-братски. Давай-ка, извинись перед пожилой женщиной. Подробности...

Когда России станут безразличны соседи

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Мы привыкли думать, что для России главное – это чтобы у соседей все было тихо и мирно, а новости приходили только хорошие. Но это точка зрения может оказаться устаревшей. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Наша империя вдруг оказалась бессильной

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
В этот день случился «Курск». Трагедия, в которой была не только смерть многих хороших людей. «Курск» – это что-то большее. Это веха в нашей имперской истории. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
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Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 10 комментариев
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Какие угрозы для России вы считаете наиболее опасными?
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Нужно ли запрещать въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих за рубежом?
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Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
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    Какие угрозы для России вы считаете наиболее опасными?

    В Кабул направили британский и канадский спецназ

    13 августа 2021, 13:55

    Текст: Наталья Ануфриева

    Вслед за США об отправке сил специального назначения в Кабул объявили Великобритания и Канада, их задача – обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации из Афганистана.

    Официальный Лондон призвал своих граждан при первой возможности покинуть Афганистан, в котором «из-за растущего насилия стремительно ухудшается ситуация с безопасностью», передает Deutsche Welle.

    На территории страны в данный момент находятся порядка 4 тыс. британцев. Спецподразделения призваны помочь в эвакуации также и местным жителям, работавшим по контракту с силами международной антитеррористической коалиции.

    Между тем в Совете Безопасности ООН внесен подготовленный Эстонией и Норвегией проект заявления, в котором радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) осуждается за нападения на города и поселки, приводящие к большому числу жертв среди гражданского населения.

    В документе, который цитируют международные СМИ со ссылкой на дипломатов, отмечается, что ООН «не поддерживает и не будет поддерживать создание какого-либо правительства в Афганистане, навязанного военной силой».

    Ранее глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил, что власти страны обратились к России с просьбой поставить боевые вертолеты. Спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что такой запрос поступил, но предметные переговоры пока не ведутся.

    Между тем США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства. Американская разведка предсказала скорый захват столицы Афганистана боевиками.

    Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.

    При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.


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    Эксперт: Стратегия СССР в Афганистане превзошла американскую
       12 августа 2021, 14:46
    Фото: AP/ТАСС
    Текст: Елена Лексина

    «Современная армия Афганистана, в отличие от времен СССР, оказалась небоеспособной, потому что она держалась только за счет автоматов и танков США и их союзников по НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Ранее разведка США предсказала скорый захват Кабула талибами.

    «Когда Советский Союз выводил войска из Афганистана, была разработана целая программа обеспечительных мер для укрепления режима президента Мохаммада Наджибуллы, который правил там до 1992 года», – считает полковник в отставке, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук.

    По его словам, со стороны Москвы оказывалась поддержка по усилению армии Афганистана, в частности, местным специалистам передавался опыт и знания советской военной науки. «Кроме того, СССР выделял Кабулу большие средства и поставлял военную технику, включая ракетные вооружения. В результате режим Наджибуллы простоял после вывода советских войск почти три года и пал вслед за распадом СССР», – указывает собеседник.  

    «В отличие от Советского Союза, американцы приняли решение о выводе войск в срочном порядке и без предварительных консультаций с руководством Афганистана, – объясняет Матвийчук. – Причины такого решения известны только им самим. Мы лишь можем предполагать, было ли это вызвано неспособностью вести боевые действия, нежеланием этого делать или намерением сохранить возможность для возникновения кризисных ситуаций».

    В итоге, по мнению эксперта, «армия Афганистана оказалась небоеспособной». «Выяснилось, что она держалась только за счет автоматов и танков США и их союзников по НАТО. Как только они начали уходить, армия рухнула. На сегодняшний день талибы заняли почти все ключевые провинции Афганистана, включая и оппозиционные северные территории. По сути, они получили карт-бланш на дальнейшее наступление», – уверен Матвийчук.

    «Разведка США предполагала, что режим правительственных сил Афганистана продержится гораздо дольше трех месяцев, но этого не случилось. Поэтому теперь они делают такие алармистские заявления. Тем более угроза захвата талибами Кабула вполне реалистична», – заключил эксперт.

    Ранее американская разведка сообщила, что с нынешними темпами продвижения «Талибан» (движение запрещено в России) уже через месяц захватит Кабул – столицу Афганистана. Такая перспектива заставляет волноваться администрацию президента США Джо Байдена.

    Администрация Байдена полагала, что афганские военные будут защищать ключевые города, а потому вряд ли следует ожидать захвата какой-либо провинции боевиками до осени. Однако теперь там опасаются, что Кабул будет захвачен уже через месяц, пишет The Wall Street Journal.

    В Вашингтоне также полагают, что гражданские лица, солдаты и другие будут стремиться покинуть город в преддверии нападения талибов. Сложившаяся ситуация встревожила и союзников США по коалиции, заставив их поставить под сомнение ценность обязательств Вашингтона за рубежом. Между тем американские военные и Госдепартамент готовятся к возможной эвакуации посольства в Кабуле.

    Ранее в четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.

    До этого движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном. После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.

    В то же время министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что сегодняшняя обстановка в республике намного сложнее, чем после вывода советских войск из Афганистана. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.

    При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.

    Коментарии (6)
    В США назвали условия для «вторжения» России в Прибалтику

    13 августа 2021, 08:34

    Текст: Наталья Ануфриева

    Успех гипотетического вторжения России в Прибалтику будет зависеть от захвата данного региона «менее чем за сто часов» – до того, как НАТО успеет дать адекватный ответ, считает обозреватель американского журнала National Interest Себастьен Роблин.

    Роблин заявил, что данный сценарий, который он, впрочем, оценивает как маловероятный, подразумевает проход через Сувалкский коридор – участок границы между Польшей и Литвой шириной в сорок миль. На его взгляд, эта «брешь» может стать «ахиллесовой пятой» НАТО при вооруженном конфликте с Москвой, передает РИА «Новости».

    «Россия попытается вторгнуться в Прибалтику только в том случае, если почувствует отсутствие возможностей и решимости у НАТО», – утверждает он.

    Обозреватель также считает, что Россия может атаковать Сувалкский коридор с нескольких направлений, чтобы перерезать колонны войск Североатлантического альянса, которые отправят на помощь странам Балтии.

    «Москва будет делать ставку на то, что страны Западной Европы не захотят рискнуть ядерной войной, чтобы освободить уже завоеванные страны Балтии», – подчеркнул Роблин.

    Публицист заключил, что укрепление обороноспособности Сувалкского коридора путем размещения там дополнительных сил НАТО сможет снизить риск разрушительной войны с Россией.

    Ранее Себастьен Роблин допустил «осаду и физическую оккупацию» Калининграда в случае вооруженного конфликта с Россией.

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    Коментарии (57)
    США отправят в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства
       13 августа 2021, 04:25
    Фото: Robyn Haake/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В ближайшие дни в Кабул прибудет около 3 тыс. военных США для эвакуации американских дипломатов из Афганистана, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Кроме того, Великобритания направит около 600 военных в Афганистан для содействия эвакуации своих граждан.

    Кирби сообщил, что у США «более 650 военных в Кабуле», еще 3 тыс. «к ним присоединятся». США направят в Кабул два батальона морпехов и батальон из состава сухопутных сил. Ожидается, что это будет «очень временная миссия для очень конкретной цели». При этом она увеличит американское военное присутствие до уровней, превышающих численность контингента США на момент объявления о завершении операции в Афганистане.

    Кроме того, в Кувейт прибудет бригадная тактическая группа, которая обычно насчитывает 4 тыс. человек. Еще 1 тыс. человек из состава ВВС – «инженеры, медицинский персонал, военная полиция и так далее» – будет в Катаре содействовать вывозу афганских переводчиков, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заверил, что военных в Кабул направят «с одной и только одной целью – помочь сокращению гражданского присутствия» США в Афганистане. Он призвал не рассматривать переброску контингента как продолжение военной миссии.

    Кирби заявил, что после завершения миссии по сокращению дипперсонала в Кабуле «менее тысячи американских солдат останутся на земле, чтобы поддержать дипломатическое присутствие». Кирби также сказал, что «это не миссия НАТО», но американский контингент готов оказать помощь союзникам, если те решат вывозить свой гражданский персонал из Афганистана.

    Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что «утвердил развертывание дополнительного военного персонала для поддержки дипломатического присутствия в Кабуле, оказания помощи гражданам Великобритании при выезде из страны и поддержки переселения бывших афганских сотрудников, которые рисковали своей жизнью, служа вместе» с британцами. Развертывание дополнительных сил он объяснил «ростом насилия и быстрым ухудшением ситуации с безопасностью» в Афганистане.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин провели переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и проинформировали его о выводе гражданских работников США из Кабула, а также вновь подтвердили приверженность мирному урегулированию, сообщил госдепартамент.

    Напомним, посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику. Госдеп сообщил об эвакуации «значительного числа» сотрудников американского посольства в Кабуле. Разведка США предсказала захват Кабула боевиками движения «Талибан» (запрещено в России) уже через месяц.

    Коментарии (26)
    Талибы захватили третий по величине афганский город Герат
       12 августа 2021, 19:01
    Фото: Nwaid Tanha/EPA/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Участники движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) захватили третий по величине город в Афганистане Герат, правительственные силы отступили, сообщает AFP.

    «Нам пришлось покинуть город во избежание дальнейших разрушений», – заявил источник агентства, передает РИА «Новости».

    Захват города подтвердил представитель талибов Кари Юсуфа Ахмади в своем Twitter. В сообщении говорится, что Герат «был также захвачен». Здания в провинции, включая штаб полиции, перешли под контроль талибов, а правительственные силы «сложили свое оружие».

    Ранее талибы захватили штаб полиции Герата.

    До этого талибы заявили, что заняли второй по величине город Афганистана Кандагар. До этого сообщалось, что талибы захватили больницу в Кандагаре. Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.

    Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.

    После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.

    Коментарии (62)
    Посольство США в Афганистане призвало американцев срочно покинуть страну

    12 августа 2021, 18:12

    Текст: Елена Мирошниченко

    Посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику, говорится в заявлении посольства.

    «Посольство США призывает американских граждан немедленно покинуть Афганистан, воспользовавшись доступными коммерческими рейсами», – приводит сообщение РИА «Новости».

    Сообщается, что в случае финансовой невозможности купить авиабилет американцы должны связаться с диппредставительством для получения займа.

    «Если вы являетесь гражданином США и откладываете свой отъезд в ожидании иммиграционной визы для супруга или несовершеннолетнего ребенка, немедленно свяжитесь с нами», – уточнили в посольстве.

    Ранее боевики движения «Талибан» (запрещено в России) заняли второй по величине город Афганистана Кандагар.

    До этого сообщалось, что талибы захватили больницу в Кандагаре. Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.

    Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.

    После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.

    Коментарии (27)
    Шойгу прибыл на полигон в Китае
       13 августа 2021, 07:22
    Фото: mil.ru
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Министры обороны России и Китая Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ прибыли на полигон Цинтунся, где проводится активная часть совместных учений двух стран «Сибу/Взаимодействие–2021».

    В ходе активной части маневров военнослужащие России и Китая организуют ведение совместной разведки, поиск и обнаружение условного противника, проведут наземно-воздушную антитеррористическую операцию с десантированием и захватом опорных пунктов «террористов» с целью создания благоприятных условий для проведения совместного наступления. Также будет отработано материально-техническое обеспечение войск, выполнение огневых задач с привлечением авиации и беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости».

    По данным российского военного ведомства, общая численность сил, принимающих участие в совместных маневрах, составляет более 10 тыс. человек. В манёврах задействованы, в частности, 200 единиц бронетехники, 90 артиллерийских орудий, более 100 самолетов и вертолетов, привлечены подразделения Сухопутных войск и ВВС Национально-освободительной армии Китая (НОАК). С российской стороны привлечены мотострелковые подразделения одного из объединений Восточного военного округа, самолеты Су-30СМ армии ВВС и ПВО ВВО, офицеры органов управления.

    Учения проводятся в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между военными ведомствами России и КНР. Задачи маневров – демонстрация решимости и способности развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, наращивание уровня военного сотрудничества и дружбы между вооружёнными силами двух стран.

    Руководство маневрами осуществляется совместно командованием воинских контингентов двух стран, для чего сформирован соответствующий орган руководства. На этапе подготовки проведено комплексное планирование, отработаны вопросы управления, контроля обстановки, организации разведки, оповещения, огневого поражения противника и информационной безопасности. Совместной группировкой войск командует замкомандующего Западным объединенным командованием НОАК Люй Сяо. Российскую сторону в штабе руководства представляет заместитель командующего войсками ВВО Михаил Носулев.

    Напомним, в четверг Шойгу прилетел в Китай для наблюдения за российско-китайскими учениями.

    Коментарии (14)
    Талибы заявили о контроле над афганским Кандагаром
       12 августа 2021, 17:51
    Фото: REUTERS
    Текст: Елизавета Булкина

    Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) заняли второй по величине город Афганистана Кандагар, сообщил пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид в Twitter.

    До этого правительственные силы подтвердили захват города Газни, находящегося на пути к Кандагару, передает «Коммерсант».

    Последний раз талибы захватывали Кандагар в 1994 году. Город сдал мулла Накибулла без боя. Кандагар был фактической столицей Исламского Эмирата Афганистан — шариатского государства, существовавшего с 1996 по 2001 год.

    До этого сообщалось, что талибы захватили больницу в Кандагаре. Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.

    Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.

    После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.

    Коментарии (15)
    Талибы заявили о взятии столицы провинции Бадгис
       12 августа 2021, 21:18
    Фото: REUTERS
    Текст: Вера Басилая

    Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) заявило о захвате еще одного административного центра – города Калайи-Нау, столицы провинции Бадгис, большинство солдат правительственных войск сдались.

    «Этим вечером (город) Калайи-Нау, столица провинции Бадгис... был захвачен», – сообщил в Twitter представитель талибов Кари Юсуф Ахмади, передает РИА «Новости».

    По его словам, многие солдаты сдались, в руки талибов попало большое количество оружия, боеприпасов и транспортных средств.

    Между тем стало известно о планах США эвакуировать сотрудников посольства в Кабуле. Ранее талибы захватили третий по величине город в Афганистане Герат.

    До этого талибы заявили, что заняли второй по величине город Афганистана Кандагар.

    США предсказали захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.

    Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.

    После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.

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    Талибы захватили центр самой крупной провинции Афганистана
       13 августа 2021, 07:57
    Фото: Новости на Первом Канале/Youtube
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) взяли под свой контроль город Лашкаргах – административный центр провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщил источник в афганских службах безопасности.

    По его информации, талибы ввели режим прекращения огня на 48 часов для эвакуации мирных жителей и военных из города, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    В свою очередь официальный представитель «Талибана» (запрещено в России) Забихулла Муджахид заявил в соцсетях, что провинции Герат, Кандагар, Гильменд и Бадгис находятся полностью в руках талибов.

    «Лашкаргах был эвакуирован. Была достигнута договоренность о 48-часовом прекращении огня, чтобы эвакуировать армию и чиновников», – сообщил источник РИА «Новости».

    По заявлению талибов, в ходе операции боевики захватили офис губернатора, штаб полиции и другие ее подразделения. Предположительно, некоторые военные сдались, некоторые погибли.

    Гильменд – это самая крупная по площади провинция Афганистана, она расположена на юге страны – границе с Пакистаном, на востоке граничит с провинцией Кандагар. Ранее Гильменд считалась одним из главных оплотов «Талибана».

    Напомним, от авиаударов США в Лашкаргахе были разрушены школа и государственная больница, погибли 20 человек из числа мирного населения. В районах города скрывались талибы.  СМИ сообщали, что США направили бомбардировщики B-52 для борьбы с боевиками в Афганистан, талибы понесли серьезные потери после авиаударов.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.

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    Коментарии (6)
    Кабул попросил Россию о поставках ударных вертолетов
       13 августа 2021, 12:23
    Фото: Нозим Каландаров/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Афганистан обратился к Москве по вопросу поставок ударных вертолетов, однако предметные переговоры пока не ведутся, заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

    Кабулов завил, что «было обращение, обращение изучается», но переговоры пока не ведутся, передает РИА «Новости».

    Он также считает, что взятие Кандагара талибами не означает, что они готовы захватить столицу Афганистана. Мирные переговоры в Афганистане «будут так или иначе», поскольку «талибы (движение «Талибан» запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) не в состоянии и не взяли пока Кабул». Возможность эвакуации российского посольства не рассматривается.

    Кабулов также заявил, что Кандагар взят талибами «не в результате боевых действий и мужественного сопротивления афганских войск, а взят в результате бегства той самой афганской армии, которую бодро готовили американцы и натовцы вместе взятые».

    Ранее глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил, что власти страны обратились к России с просьбой поставить боевые вертолеты.

    Между тем США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства. Американская разведка предсказала скорый захват столицы Афганистана боевиками.

    Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.

    При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.

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    Россия покажет Су-57Э и беспилотник «Орлан-Э» на выставке в Турции

    12 августа 2021, 19:00

    Текст: Вера Басилая

    «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») представит новинки российской военной продукции: истребитель пятого поколения Су-57Э и беспилотный летательный аппарат (БЛА) «Орион-Э» на выставке вооружений IDEF в турецком Стамбуле, сообщил гендиректор компании Александр Михеев.

    «Рособоронэкспорт» презентует в Стамбуле новейшие образцы российской продукции военного назначения, которые впервые будут демонстрироваться в Турции. Среди новинок истребитель пятого поколения Су-57Э, автомобиль К-63969 семейства «Тайфун-К», разведывательно-ударный БЛА «Орион-Э», катер БК-16Э для спецопераций, а также модернизированная самоходная гаубица «Мста-С» под калибр 155 мм, принятый в странах НАТО», – привели в пресс-службе компании слова Михеева, передает ТАСС.

    Как отметили в «Рособоронэкспорте», на выставке компания представит информацию о более чем 400 образцах российской продукции военного, двойного и гражданского назначения. Кроме того, в рамках единой российской экспозиции в IDEF 2021 также примут участие концерн ВКО «Алмаз – Антей» и группа компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

    «В рамках деловой программы IDEF 2021 «Рособоронэкспорт» проведет встречи и переговоры с представителями турецких вооруженных сил и иных силовых структур страны, а также с партнерами из других государств региона. На них «Рособоронэкспорт» планирует обсудить ход исполнения текущих контрактных обязательств и перспективные проекты в области военно-технического сотрудничества», – добавили в компании.

    Ранее сообщалось, что Турция задумалась о покупке российских истребителей Су-35 и Су-57.

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    На Украине заговорили о достройке корвета «Владимир Великий»

    12 августа 2021, 17:00

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинское минобороны намерено достроить первый корвет страны «Владимир Великий», заявил глава ведомства Андрей Таран.

    «Сейчас совместно с генеральным штабом вооруженных сил Украины прорабатывается вопрос достройки корабля уже по классу «фрегат». В таком формате в будущем «Владимир Великий» может заменить в боевом составе Военно-морских сил ВСУ «Гетмана Сагайдачного», – сказал Таран, передает РИА «Новости».

    На эти цели необходимо выделить порядка 310 млн долларов, добавил украинский министр.

    Еще в 2011 году был анонсирован проект под названием «Украинский корвет», головным кораблем которого должен был стать «Владимир Великий». Его строительство было заморожено в 2014 году. Позже программа по строительству была возобновлена. Построить его должны были в 2015 году, однако из-за недофинансирования процесс затягивается.

    Всего по проекту 2011 года планировалось построить 10 корветов проекта 58250 до 2026 года.

    В 2016 году сообщалось, что корвет решили назвать не «Владимир Великий», а «Винница», по мнению чиновников, «Владимир Великий» может вызвать ассоциацию с президентом России Владимиром Путиным.

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    Афганистан заявил о планах закупить у России боевую авиацию

    12 августа 2021, 17:43

    Текст: Алексей Дегтярев

    Кабул готов закупить у Москвы боевые вертолеты и ждет соответствующего ответа от российской стороны, заявил министр иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар.

    «Мы для укрепления наших военно-воздушных сил просили и предлагали приобрести у российской стороны новые вертолеты. И, естественно, речь идет о том, что эти вертолеты будут приобретены нашими ресурсами, нашими финансами. И я ожидаю по этому вопросу ответа от России», – сказал глава афганского ведомства в эфире «Эхо Москвы».

    Он добавил, что Кабул попросил Москву и еще об одном виде сотрудничества.

    «Речь идет о ремонте вертолетов типа Ми-17 или Ми-35, которые ранее были прямо или опосредованно приобретены у России», – добавил Атмар.

    Напомним, в Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с запрещенным и признанным террористическим в России движением «Талибан», боевики которого овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама.

    Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ.

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    Местные власти подтвердили захват талибами Кандагара

    13 августа 2021, 01:20

    Текст: Антон Антонов

    Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) захватили Кандагар, сообщили местные власти.

    Власти подтвердили, что город был захвачен в четверг вечером. Чиновники и их окружение, предположительно, бежали в аэропорт, чтобы покинуть город, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

    Напомним, прежде о захвате города сообщали сами талибы. Последний раз талибы захватывали Кандагар в 1994 году. Город сдал мулла Накибулла без боя. Кандагар был фактической столицей Исламского Эмирата Афганистан — шариатского государства, существовавшего с 1996 по 2001 год.

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    Талибы впервые захватили расположение штаба военной части армии Афганистана

    12 августа 2021, 15:05

    Текст: Елизавета Булкина

    Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) впервые захватили под контроль 217-й Памирский корпус в провинции Кундуз на севере Афганистана. В руки талибов попали несколько вертолетов, оружие и боеприпасы.

    «Талибы захватили все оружие и боеприпасы командного корпуса. Аэропорт Кундуза также находится под контролем боевиков. Несколько вертолетов, припаркованных в аэропорту из-за неисправности, также перешли в руки талибов», – передает Anadolu Agency слова депутата регионального совета провинции Кундуз Эмруддина Вели.

    Также сообщается, что талибы захватили аэропорт в провинции Джаузджан, который оставался последним пунктом обороны правительственных сил на севере страны. По информации властей, после захвата талибами аэропорта Джаузджан часть правительственных войск направилась в город Мазари-Шариф, а часть – сдалась боевикам.

    Ранее сообщалось, что Талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула. До этого в четверг стало известно, что талибы захватили большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.

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