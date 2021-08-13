В Кабул направили британский и канадский спецназ

Вслед за США об отправке сил специального назначения в Кабул объявили Великобритания и Канада, их задача – обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации из Афганистана.

Официальный Лондон призвал своих граждан при первой возможности покинуть Афганистан, в котором «из-за растущего насилия стремительно ухудшается ситуация с безопасностью», передает Deutsche Welle.

На территории страны в данный момент находятся порядка 4 тыс. британцев. Спецподразделения призваны помочь в эвакуации также и местным жителям, работавшим по контракту с силами международной антитеррористической коалиции.

Между тем в Совете Безопасности ООН внесен подготовленный Эстонией и Норвегией проект заявления, в котором радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) осуждается за нападения на города и поселки, приводящие к большому числу жертв среди гражданского населения.

В документе, который цитируют международные СМИ со ссылкой на дипломатов, отмечается, что ООН «не поддерживает и не будет поддерживать создание какого-либо правительства в Афганистане, навязанного военной силой».

Ранее глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил, что власти страны обратились к России с просьбой поставить боевые вертолеты. Спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что такой запрос поступил, но предметные переговоры пока не ведутся.

Между тем США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства. Американская разведка предсказала скорый захват столицы Афганистана боевиками.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.

При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.