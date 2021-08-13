Эксперт сравнил позорное бегство США из Афганистана с эвакуацией из Сайгона

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13 августа, пятница  |  Последнее обновление — 15:12  |  vz.ru
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Почему в России возник дефицит бензина

Цены на АЗС все растут и растут Максим Богодвид/РИА «Новости»
Правительство принимает срочные меры по борьбе с повышением цен на один из ключевых для россиян товаров – бензин. Звучала даже идея полностью запретить экспорт топлива за границу, чтобы нарастить предложение внутри страны и тем самым сбить цены. Почему в итоге эта инициатива одобрена не была, но предпосылки для роста цен все же остались? Подробности...
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Что заставляет россиян быть патриотами

Поводом для гордости за Россию стали успехи наших спортсменов на токийской Олимпиаде Виталий Тимкив/РИА Новости
Судя по опросам, у россиян в последнее время появилось достаточно новых причин быть патриотами. Свежий повод – победы наших олимпийцев в Токио, что вызвало чувство гордости за страну более чем у 70% сограждан, говорят социологи. Причем запрос общества на самоуважение растет – и политики обязаны на него ответить. Как «фактор гордости» скажется на сентябрьских выборах и президентской кампании – 2024?  Подробности...
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Комплексы С-500 получат особенные ракеты

Ракеты комплекса С-500 станут угрозой даже для космических спутников Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Перспективные зенитно-ракетные комплексы С-500 (они же – «Прометей») еще не приняты на вооружение, но выпуск ракет для них, если верить источникам, уже начался. Почему производство этих ракет началось так срочно, в чем уникальность этого вида оружия и какие регионы России ЗРК С-500 будут прикрывать в первую очередь? Подробности...
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США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну

Америка очень хочет снова на Луну, но пока не может nasa.gov
Через пятьдесят лет после триумфальных полетов американцев на Луну выяснилось, что США не в состоянии повторить это достижение. Новая американская лунная программа столкнулась с целым рядом колоссальных технических трудностей. Оказалось, что за несколько десятилетий США растеряли специалистов и знания, позволившие им выиграть космическую гонку с СССР. Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Русофобию надо пресекать яростно и жестко

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Наши великие спортсмены, особенно с Кавказа, могут написать у себя в соцсетях: ты неправильно себя ведешь, Куат. Не по-мусульмански, не по-братски. Давай-ка, извинись перед пожилой женщиной. Подробности...
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Когда России станут безразличны соседи

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Мы привыкли думать, что для России главное – это чтобы у соседей все было тихо и мирно, а новости приходили только хорошие. Но это точка зрения может оказаться устаревшей. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Наша империя вдруг оказалась бессильной

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
В этот день случился «Курск». Трагедия, в которой была не только смерть многих хороших людей. «Курск» – это что-то большее. Это веха в нашей имперской истории. Подробности...
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Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 10 комментариев
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Эксперт сравнил позорное бегство США из Афганистана с эвакуацией из Сайгона

       13 августа 2021, 14:54
    Фото: af.usembassy.gov
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «То, что американцам приходится вывозить коллаборантов и перебрасывать спецназ для эвакуации своего персонала – это такое же позорное бегство, которое США испытали в 1975 году во Вьетнаме», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее Вашингтон сообщил об отправке в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации своего посольства из Афганистана.

    «Стоит учесть, что выводом воинского контингента из Афганистана занималось министерство обороны. Пентагон настоял на том, чтобы войска, побросав оружие и технику, быстро вышли из страны. У Госдепа были свои планы на сотрудников посольства в Кабуле. Они собирались вывести их позже или, в случае спокойного развития ситуации, вообще не выводить. Но поскольку события в Афганистане развиваются быстро, Госдеп свою позицию изменил и призвал военных помочь с эвакуацией», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    «При этом США прекрасно понимали, что их уход из Афганистана приведет к обвальному падению сил безопасности, которые они создавали за миллиарды долларов. Мне кажется, к такой ситуации привела несогласованность между ведомствами, каждое из которых решало собственные задачи. Такое часто бывает в США, несмотря на предостережения разведок», – отметил политолог.

    «Но запрещенный в России «Талибан» вряд ли пойдет с боем на охраняемый американцами аэропорт Кабула. Уверен, для эвакуации сотрудников посольства Штаты перебросят квалифицированных военных с хорошим техническим оснащением. Наверное, у них будет и поддержка с воздуха, и артиллерия, и разведка. В таких условиях талибы не будут наступать, потому что овчинка не стоит выделки. Но если они все-таки пойдут в атаку – бойня будет большая», – подчеркнул эксперт.

    «При этом части правительственных сил не станут помогать американцам. Они разбегутся. В Афганистане нет регулярной армии, которая из-за мощного наступления танковых клиньев сдает города. Все происходит иначе: когда подходит толпа талибов, одни разбегаются, а другие прикрывают свои пожитки и заключают с талибами сделки. В это же время мирные жители просто остаются на месте и ждут, когда власть переменится», – указал Дробницкий.

    «Впрочем, среди тех, кому американцы пообещают эвакуацию, и тех, кому грозят репрессии, наверняка могут найтись те, кто согласится пострелять в талибов», – допустил американист.

    «Саму же эвакуацию можно сравнивать с операцией «Порывистый ветер», когда Вашингтон в 1975 году эвакуировал американских граждан из Сайгона во время вьетнамской войны. То, что американцам приходится вывозить коллаборантов и перебрасывать спецназ для охраны наиболее важных пунктов при эвакуации своего персонала – это такое же поражение и позорное бегство. Конечно, специалисты по военной истории могут найти множество различий, но администрация Байдена не сможет избежать таких сравнений», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее стало известно, что США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства, которое будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием». 

    Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что для оказания помощи в эвакуации на место будут направлены два батальона морской пехоты США и один – из сухопутных сил США. Они прибудут в Афганистан в течение ближайших двух суток.

    Американская разведка считает, что с нынешними темпами продвижения «Талибан» уже через месяц захватит Кабул – столицу Афганистана. Такая перспектива заставляет волноваться администрацию президента США Джо Байдена.

    В то же время глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. При этом Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

    Вслед за США об отправке сил специального назначения в Кабул объявили Великобритания и Канада, их задача – обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации из Афганистана.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.


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    США отправят в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства
       13 августа 2021, 04:25
    Фото: Robyn Haake/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В ближайшие дни в Кабул прибудет около 3 тыс. военных США для эвакуации американских дипломатов из Афганистана, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Кроме того, Великобритания направит около 600 военных в Афганистан для содействия эвакуации своих граждан.

    Кирби сообщил, что у США «более 650 военных в Кабуле», еще 3 тыс. «к ним присоединятся». США направят в Кабул два батальона морпехов и батальон из состава сухопутных сил. Ожидается, что это будет «очень временная миссия для очень конкретной цели». При этом она увеличит американское военное присутствие до уровней, превышающих численность контингента США на момент объявления о завершении операции в Афганистане.

    Кроме того, в Кувейт прибудет бригадная тактическая группа, которая обычно насчитывает 4 тыс. человек. Еще 1 тыс. человек из состава ВВС – «инженеры, медицинский персонал, военная полиция и так далее» – будет в Катаре содействовать вывозу афганских переводчиков, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заверил, что военных в Кабул направят «с одной и только одной целью – помочь сокращению гражданского присутствия» США в Афганистане. Он призвал не рассматривать переброску контингента как продолжение военной миссии.

    Кирби заявил, что после завершения миссии по сокращению дипперсонала в Кабуле «менее тысячи американских солдат останутся на земле, чтобы поддержать дипломатическое присутствие». Кирби также сказал, что «это не миссия НАТО», но американский контингент готов оказать помощь союзникам, если те решат вывозить свой гражданский персонал из Афганистана.

    Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что «утвердил развертывание дополнительного военного персонала для поддержки дипломатического присутствия в Кабуле, оказания помощи гражданам Великобритании при выезде из страны и поддержки переселения бывших афганских сотрудников, которые рисковали своей жизнью, служа вместе» с британцами. Развертывание дополнительных сил он объяснил «ростом насилия и быстрым ухудшением ситуации с безопасностью» в Афганистане.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин провели переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и проинформировали его о выводе гражданских работников США из Кабула, а также вновь подтвердили приверженность мирному урегулированию, сообщил госдепартамент.

    Напомним, посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику. Госдеп сообщил об эвакуации «значительного числа» сотрудников американского посольства в Кабуле. Разведка США предсказала захват Кабула боевиками движения «Талибан» (запрещено в России) уже через месяц.

    Коментарии (28)
    Талибы захватили третий по величине афганский город Герат
       12 августа 2021, 19:01
    Фото: Nwaid Tanha/EPA/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Участники движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) захватили третий по величине город в Афганистане Герат, правительственные силы отступили, сообщает AFP.

    «Нам пришлось покинуть город во избежание дальнейших разрушений», – заявил источник агентства, передает РИА «Новости».

    Захват города подтвердил представитель талибов Кари Юсуфа Ахмади в своем Twitter. В сообщении говорится, что Герат «был также захвачен». Здания в провинции, включая штаб полиции, перешли под контроль талибов, а правительственные силы «сложили свое оружие».

    Ранее талибы захватили штаб полиции Герата.

    До этого талибы заявили, что заняли второй по величине город Афганистана Кандагар. До этого сообщалось, что талибы захватили больницу в Кандагаре. Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.

    Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.

    После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.

    Коментарии (62)
    Посольство США в Афганистане призвало американцев срочно покинуть страну

    12 августа 2021, 18:12

    Текст: Елена Мирошниченко

    Посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику, говорится в заявлении посольства.

    «Посольство США призывает американских граждан немедленно покинуть Афганистан, воспользовавшись доступными коммерческими рейсами», – приводит сообщение РИА «Новости».

    Сообщается, что в случае финансовой невозможности купить авиабилет американцы должны связаться с диппредставительством для получения займа.

    «Если вы являетесь гражданином США и откладываете свой отъезд в ожидании иммиграционной визы для супруга или несовершеннолетнего ребенка, немедленно свяжитесь с нами», – уточнили в посольстве.

    Ранее боевики движения «Талибан» (запрещено в России) заняли второй по величине город Афганистана Кандагар.

    До этого сообщалось, что талибы захватили больницу в Кандагаре. Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.

    Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.

    После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.

    Коментарии (27)
    Кабул попросил Россию о поставках ударных вертолетов
       13 августа 2021, 12:23
    Фото: Нозим Каландаров/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Афганистан обратился к Москве по вопросу поставок ударных вертолетов, однако предметные переговоры пока не ведутся, заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

    Кабулов завил, что «было обращение, обращение изучается», но переговоры пока не ведутся, передает РИА «Новости».

    Он также считает, что взятие Кандагара талибами не означает, что они готовы захватить столицу Афганистана. Мирные переговоры в Афганистане «будут так или иначе», поскольку «талибы (движение «Талибан» запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) не в состоянии и не взяли пока Кабул». Возможность эвакуации российского посольства не рассматривается.

    Кабулов также заявил, что Кандагар взят талибами «не в результате боевых действий и мужественного сопротивления афганских войск, а взят в результате бегства той самой афганской армии, которую бодро готовили американцы и натовцы вместе взятые».

    Ранее глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил, что власти страны обратились к России с просьбой поставить боевые вертолеты.

    Между тем США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства. Американская разведка предсказала скорый захват столицы Афганистана боевиками.

    Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.

    При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.

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    Коментарии (28)
    Талибы заявили о контроле над афганским Кандагаром
       12 августа 2021, 17:51
    Фото: REUTERS
    Текст: Елизавета Булкина

    Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) заняли второй по величине город Афганистана Кандагар, сообщил пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид в Twitter.

    До этого правительственные силы подтвердили захват города Газни, находящегося на пути к Кандагару, передает «Коммерсант».

    Последний раз талибы захватывали Кандагар в 1994 году. Город сдал мулла Накибулла без боя. Кандагар был фактической столицей Исламского Эмирата Афганистан — шариатского государства, существовавшего с 1996 по 2001 год.

    До этого сообщалось, что талибы захватили больницу в Кандагаре. Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.

    Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.

    После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.

    Коментарии (15)
    Талибы заявили о взятии столицы провинции Бадгис
       12 августа 2021, 21:18
    Фото: REUTERS
    Текст: Вера Басилая

    Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) заявило о захвате еще одного административного центра – города Калайи-Нау, столицы провинции Бадгис, большинство солдат правительственных войск сдались.

    «Этим вечером (город) Калайи-Нау, столица провинции Бадгис... был захвачен», – сообщил в Twitter представитель талибов Кари Юсуф Ахмади, передает РИА «Новости».

    По его словам, многие солдаты сдались, в руки талибов попало большое количество оружия, боеприпасов и транспортных средств.

    Между тем стало известно о планах США эвакуировать сотрудников посольства в Кабуле. Ранее талибы захватили третий по величине город в Афганистане Герат.

    До этого талибы заявили, что заняли второй по величине город Афганистана Кандагар.

    США предсказали захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.

    Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.

    После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.

    Коментарии (50)
    Талибы захватили центр самой крупной провинции Афганистана
       13 августа 2021, 07:57
    Фото: Новости на Первом Канале/Youtube
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) взяли под свой контроль город Лашкаргах – административный центр провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщил источник в афганских службах безопасности.

    По его информации, талибы ввели режим прекращения огня на 48 часов для эвакуации мирных жителей и военных из города, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    В свою очередь официальный представитель «Талибана» (запрещено в России) Забихулла Муджахид заявил в соцсетях, что провинции Герат, Кандагар, Гильменд и Бадгис находятся полностью в руках талибов.

    «Лашкаргах был эвакуирован. Была достигнута договоренность о 48-часовом прекращении огня, чтобы эвакуировать армию и чиновников», – сообщил источник РИА «Новости».

    По заявлению талибов, в ходе операции боевики захватили офис губернатора, штаб полиции и другие ее подразделения. Предположительно, некоторые военные сдались, некоторые погибли.

    Гильменд – это самая крупная по площади провинция Афганистана, она расположена на юге страны – границе с Пакистаном, на востоке граничит с провинцией Кандагар. Ранее Гильменд считалась одним из главных оплотов «Талибана».

    Напомним, от авиаударов США в Лашкаргахе были разрушены школа и государственная больница, погибли 20 человек из числа мирного населения. В районах города скрывались талибы.  СМИ сообщали, что США направили бомбардировщики B-52 для борьбы с боевиками в Афганистан, талибы понесли серьезные потери после авиаударов.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.

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    Коментарии (6)
    Афганистан заявил о планах закупить у России боевую авиацию

    12 августа 2021, 17:43

    Текст: Алексей Дегтярев

    Кабул готов закупить у Москвы боевые вертолеты и ждет соответствующего ответа от российской стороны, заявил министр иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар.

    «Мы для укрепления наших военно-воздушных сил просили и предлагали приобрести у российской стороны новые вертолеты. И, естественно, речь идет о том, что эти вертолеты будут приобретены нашими ресурсами, нашими финансами. И я ожидаю по этому вопросу ответа от России», – сказал глава афганского ведомства в эфире «Эхо Москвы».

    Он добавил, что Кабул попросил Москву и еще об одном виде сотрудничества.

    «Речь идет о ремонте вертолетов типа Ми-17 или Ми-35, которые ранее были прямо или опосредованно приобретены у России», – добавил Атмар.

    Напомним, в Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с запрещенным и признанным террористическим в России движением «Талибан», боевики которого овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама.

    Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ.

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    Местные власти подтвердили захват талибами Кандагара

    13 августа 2021, 01:20

    Текст: Антон Антонов

    Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) захватили Кандагар, сообщили местные власти.

    Власти подтвердили, что город был захвачен в четверг вечером. Чиновники и их окружение, предположительно, бежали в аэропорт, чтобы покинуть город, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

    Напомним, прежде о захвате города сообщали сами талибы. Последний раз талибы захватывали Кандагар в 1994 году. Город сдал мулла Накибулла без боя. Кандагар был фактической столицей Исламского Эмирата Афганистан — шариатского государства, существовавшего с 1996 по 2001 год.

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    Госдеп подтвердил эвакуацию сотрудников посольства в Кабуле

    12 августа 2021, 21:22

    Текст: Елена Мирошниченко

    В Госдепартаменте США подтвердили, что Вашингтон сокращает дипломатический персонал из Афганистана и временно перебрасывает дополнительные войска в страну для обеспечения эвакуации в связи с наступлением боевиков движения «Талибан» (запрещено в России).

    «Мы продолжаем сокращать наше гражданское присутствие в Кабуле в свете меняющейся ситуации в сфере безопасности ... Для содействия сокращению министерство обороны временно разместит дополнительные силы в (кабульском) международном аэропорту имени Хамида Карзая», – сказал официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, его слова приводит РИА «Новости».

    По его словам, планы эвакуации обсудили в четверг с афганским руководством госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин.

    Ранее в СМИ появилась информация, что Госдеп вскоре объявит об эвакуации «значительного числа» сотрудников американского посольства в Кабуле в связи с наступлением боевиков движения «Талибан» (запрещено в России).

    Ранее стало известно, что талибы захватили третий по величине афганский город Герат. До этого талибы заявили, что заняли второй по величине город Афганистана Кандагар.

    Разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.

    Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.

    После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.

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    Лавров отреагировал на прогноз США насчет сроков захвата Кабула талибами

    12 августа 2021, 15:54

    Текст: Наталья Ануфриева

    Россия полагается на оценку военных США о том, что Кабул может оказаться в руках движения «Талибан» (запрещено в России) через один-три месяца, так как все происходящее в Афганистане является следствием пребывания там американского контингента, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, из-за того, что «все происходящее в Афганистане – результат двадцатилетнего пребывания там военных США, мы полагаемся на их оценки», передает ТАСС.

    Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.

    До этого движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.

    После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.

    Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.

    При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.

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    Талибы захватили больницу в афганском Кандагаре

    12 августа 2021, 16:32

    Текст: Елизавета Булкина

    Боевики движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) захватили больницу в Кандагаре, в городе идут бои.

    «Талибы добрались до центральной части города Кандагар. Региональная больница была захвачена, и бои идут на главной площади города», – передает РИА «Новости»  со ссылкой на источник.

    Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.

    До этого движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.

    После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.

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    Стало известно о планах США эвакуировать сотрудников посольства в Кабуле

    12 августа 2021, 20:52

    Текст: Елизавета Булкина

    Ожидается, что Госдепартамент США вскоре объявит об эвакуации «значительного числа» сотрудников американского посольства в Кабуле в связи с наступлением боевиков движения «Талибан» (запрещено в России), сообщило агентство Reuters.

    Источник из числа официальных лиц уточнил, что эвакуацию будут помогать проводить военные. американские военные. В район Кабула будут направлены дополнительные силы, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что талибы захватили третий по величине афганский город Герат. До этого талибы заявили, что заняли второй по величине город Афганистана Кандагар.

    Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.

    Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.

    После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.

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    ООН начал передислокацию персонала в Афганистане из-за боев

    12 августа 2021, 20:42

    Текст: Дарья Григоренко

    ООН хочет сохранить присутствие в Афганистане, но проводит передислокацию сотрудников в ряде районов страны из-за продолжающихся боев, сообщил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

    «В отдельных районах имеет место передислокация персонала, и я очень стараюсь получить более четкую картину, где мы еще остаемся... Наш персонал, гуманитарные работники полны решимости оставаться и поддерживать народ Афганистана, но очевидно, что нам тоже приходится брать в расчет очень сложную ситуацию с безопасностью», – пояснил Дюжаррик, передает РИА «Новости».

    По его словам, международный персонал ООН в Афганистане насчитывает 720 человек, из которых 300 работают непосредственно в стране, а остальные трудятся дистанционно, в том числе из-за коронавирусной угрозы. В миссиях ООН также трудятся 3,4 тыс. местных жителей, добавил он.

    Ранее участники движения «Талибан» захватили третий по величине город в Афганистане Герат, правительственные силы отступили. Кроме того, талибы захватили штаб полиции Герата.

    До этого талибы заявили, что заняли второй по величине город Афганистана Кандагар. Также талибы захватили больницу в Кандагаре. Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.

    Помимо этого, движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.

    После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.

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    Посол Афганистана призвал США вновь ввести санкции против «Талибана»

    12 августа 2021, 16:50

    Текст: Елена Мирошниченко

    Посол Афганистана в США Адела Раз призвала Вашингтон и его союзников вновь ввести санкции против руководства «Талибана» (запрещено в России), включая запрет на поездки.

    В интервью телеканалу NewsNation она рассказала, что предлагаемые ограничения могут включать в себя, в том числе, запрет на будущие поездки. Она со скептицизмом отнеслась к вопросу об урегулировании афганского конфликта, передает РИА «Новости».

    «Есть ли хотя бы один пример (достижения мира с террористами)?» – задалась вопросом Раз.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ.

    Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

    Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.

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