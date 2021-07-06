Американцы не смогли выйти из Афганистана по-советски

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6 июля, вторник  |  Последнее обновление — 17:50  |  vz.ru
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Французы устроили скандал из-за шампанского в России по ошибке

Французские виноделы обсуждают проблему, которой не существует Артем Геодакян/ТАСС
Французские виноделы устроили настоящую истерику из-за того, что Россия якобы запретила называть им напиток из Шампани шампанским. Французы заявили, что приостановят поставки, а потом начнут писать на этикетках «игристое вино», как того требует закон. На самом деле документ не направлен против продукции из Шампани. Более того, теперь ни один российский винодел не имеет права писать слово «шампанское» на бутылках со своим игристым без одного важного уточнения. Подробности...
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В Эстонии захотели забрать у России «подарок» Ленина

Ивангород, на который претендует Эстония, был построен русскими еще во времена Ивана Грозного Matthias Graben/Image Broker/Global Look Press
На президентский пост в Эстонии баллотируется политик, открыто заявляющий о территориальных претензиях к России. Бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас уверен – «нет никакой необходимости узаконивать преступную оккупацию» городов Печоры, Изборск и территорий к востоку от Нарвы. Имеют ли эти земли хоть какое-то отношение к Эстонии и почему местные политики решили угрожать суверенитету России? Подробности...
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Вред от гей-рекламы «Вкусвилла» будет понятен позднее

Пять дней никакого скандала не было, но на шестой публикацию решили удалить vkusvill.ru
После того, как сеть супермаркетов «Вкусвилл» опубликовала в соцсетях партнерский материал про однополую семью, скандал в Сети и, как считается, угрозы вынудили ее руководство отказаться от этой затеи и принести извинения. И противники, и сторонники гей-рекламы уверены, что бренд «похоронил свою репутацию». Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Как защитить ВМФ России от новой украинской ракеты

Украинская противокорабельная крылатая ракета «Нептун» president.gov.ua/
wikimedia.org
Президент Украины объявил о принятии на вооружение средства для «противодействия российской агрессии» – противокорабельной крылатой ракеты «Нептун». Каким образом Киеву удалось создать такое оружие, какую угрозу оно может представлять для кораблей ВМФ РФ и что Россия могла бы ей противопоставить? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Россия должна воспользоваться мощью Китая

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Наш отказ от присоединения к антикитайской коалиции должен корреспондировать с неприсоединением Китая к антироссийской коалиции, в том числе, путём поддержки России в ООН и признания российского Крыма. Подробности...

Геям-водопроводчикам неловко от назойливости ЛГБТ-движения

Дмитрий Ольшанский
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Каждый, кто хотя бы немного осведомлен о том, как устроен мир однополых отношений, знает, что вот эти экзотические граждане, которые маршируют на парадах, густо штукатурятся и, главное, разговаривают с внешним миром в агрессивно–наступательном жанре – они лишь небольшая, крикливая и радикальная часть большой реальности. Подробности...

Лучше бы «зеленая феминистка» молчала

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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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    Американцы не смогли выйти из Афганистана по-советски

    Советские войска уходили из Афганистана с развернутыми знаменами    6 июля 2021, 17:20
    Фото: В. Киселев/РИА Новости
    Текст: Елена Лексина,
    Наталья Макарова,
    Михаил Мошкин

    Военные США ночью тайком покинули базу в Баграме под Кабулом, не предупредив афганских союзников. Сейчас талибы уже контролируют большую часть территории страны. Проамериканский режим в стране продержится, по самым оптимистичным оценкам, максимум полгода. Советские войска покидали Афганистан совершенно иначе.

    Радикальное движение «Талибан», запрещенное в России, отныне отвечает за таможенные сборы на КПП Шерхан-Бандар – одном из ключевых пунктов перехода через реку Пяндж на таджикско-афганской границе. Более 130 афганских пограничников и бойцов правительственной армии еще 22 июня покинули этот построенный американцами контрольно-пропускной пункт, и нашли убежище в Таджикистане. А в воскресенье и понедельник еще около  тысячи афганских военных сдали второй главный погранпереход в Ишкашиме, и также перешли в Таджикистан. Об этом  сообщила The Wall Street Journal.

    То, что через границу перешли 1037 военнослужащих армии Афганистана, отступившие после боев с талибами, в понедельник подтвердили в погранвойсках Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, уточняет ТАСС.

    Wall Street Journal цитирует представителя «Талибана» по имени Сухайль Шахин. Он утверждает – после захвата «главных торговых ворот» в Таджикистан, талибы уже связались с властями этой постсоветской республики, а также с представителями Узбекистана, на предмет восстановления нормальной работы границы. В любом случае, «Талибан» действительно восстановил контроль над пунктами погранперехода, откуда его боевиков выбили более двух десятилетий назад.  

    Напомним, что бегство проамерикански настроенных афганцев принимает такой масштаб, что США были вынуждены обратиться к Узбекистану, Таджикистану и Казахстану с просьбой разместить у себя этих беженцев.

    Москва и Душанбе поддерживают рабочие контакты по линии оборонных ведомств и погранслужб, проинформировал во вторник замглавы МИД России Андрей Руденко. Многое будет зависеть от того, как будут развиваться события в Северном Афганистане, подчеркнул заместитель министра. «Мы понимаем, что там достаточно напряженная обстановка, поскольку, по некоторым данным, до 70% границы с Таджикистаном контролируется движением «Талибан», – цитировал Руденко ТАСС.

    В понедельник американский военный портал FDD's Long War Journal опубликовал сообщение, из которого следует – под властью «Талибана» находятся практически все уезды в провинциях близ туркменской, узбекской и таджикской границ. Это разительно отличается от ситуации начала 2000-х, когда северо-восток страны был оплотом антиталибского Северного альянса. В целом по стране  талибы контролируют 188 уездов и ведут бои еще за 135, в то время как под властью кабульского правительства остается лишь 70 уездов.

    Реванш «Талибана», который так и не разгромили ни правительственные войска, ни их американские партнеры, происходит на фоне спешного вывода оставшегося контингента США из страны.

    В конце прошлой недели прошла эвакуация американских военных из основного опорного пункта – с базы ВВС Баграм близ Кабула, которая к слову, выполняла ту же роль в 1980-е во времена «ограниченного контингента советских войск в Демократической республике Афганистан». Во вторник стало известно – американцы ушли из Баграма внезапно под покровом темноты, не поставив в известность афганских союзников. «Ночью на базе внезапно погасло освещение, возник гул...  Через некоторое время в воздух поднялся американский военно-транспортный самолёт. Это был C-17A Globemaster. А минут через 20 освещение включилось. И лишь к утру мы поняли, что американские военные покинули Баграм... Никакой официальной церемонии убытия не было», – цитировал портал «Военное обозрение» нового афганского командира авиабазы Мир-Ассадулу Кохистани.

    После закрытия баграмской базы в стране останется лишь около тысячи американских солдат, которые будут охранять аэропорт Кабула и посольство США. В ближайшее время число  военных может снизиться до 650.

    Не только стратегически значимую авиабазу ВВС в Баграме, но и другие свои опорные пункты в Афганистане американцы покинули по-английски, без предупреждения, заметил  руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко. По его словам, после отбытия американцев, на базу «нанесли визит» не только грабители, но и боевики «Талибана». «Попытку талибов атаковать базу успешно отразили афганские силы безопасности», – сообщил востоковед. Но, добавил он, поведение американцев в Баграме лишний раз свидетельствует: открытая военная часть миссии США в Афганистане завершилась неудачно.

    «Американцы уходят молча и тайком, а Советский Союз выводил свои войска гордо и со знаменами», –

    привел аналогию в беседе газетой ВЗГЛЯД руководитель Российского союза ветеранов Афганистана, бывший сенатор Франц Клинцевич. В 1986-1988 годах собеседник служил в 345-м отдельном парашютно-десантном полку 40-й армии, которая была основой нашего «ограниченного контингента». Полк, к слову, дислоцировался, в том числе на базе ВВС Баграм. В 1988-м, в рамках межафганского урегулирования был начат вывод советских войск, продолжавшийся до февраля 1989 года.

    Сейчас можно указать на различия в завершениях нашей и американской операций, заметил Клинцевич. СССР объявил о выводе войск за год до начала операции, после чего постепенно выводил свои войска до 15 февраля 1989 года. «У нас были добрые отношения с афганскими силами, с режимом Мохаммада Наджибуллы. Позорного бегства, какое демонстрируют американцы, у нас не было», – указал полковник Клинцевич.

    После вывода советских войск правительство Наджибуллы сопротивлялось «душманам» еще более трех лет. Лишь в 1992-м, в условиях полного прекращения российской помощи это афганское правительство было уничтожено моджахедами – которых, напомним, поддерживали США, Пакистан и Саудовская Аравия.

    Для сравнения, по оценке разведслужб США, нынешний проамериканский режим президента Ашрафа Гани может потерять контроль над Афганистаном в течение полугода. «Более того, марионеточная афганская власть со своими вооруженными силами в отсутствие американцев станет выстраивать отношения с талибами. А большое количество подразделений перейдет на их сторону», – прогнозирует Клинцевич.

    «Все это происходит из-за провала стратегии американцев, – уверен собеседник. – Длительное время американцы пытались выстроить отношения организацией «Талибан». На какое-то время им это удалось, но сейчас они вернулись к прежней ситуации. Доказательство тому – активизация талибов на афганско-таджикской границе сразу после начала операции по выводу войск».

    «Задача американских войск в Афганистане была в стабилизации ситуации в стране, создании там дееспособных сил безопасности, правительства, армии. По факту – США не выполнили ни одной из задач в республике», – указал военный эксперт, полковник запаса Игорь Коротченко. Он подчеркнул – американцы оставляют после себя страну с бессильным правительством и единственной прибыльной отраслью – производством наркотиков на государственном уровне.

    «Когда мы уходили из Афганистана, правительство, которое мы поддерживали в Кабуле, контролировало значительную часть территории республики. К тому же, советские войска занимались не только военными операциями, но и гуманитарными – восстановлением мостов, дорог, разминированием территорий. Все это содействовало мирному развитию Афганистана», – заметил Клинцевич. По его мнению, очевидно, что США не ставили для себя задачу восстановления и развития Афганистана, и это стало очевидной причиной их провала.

    «Вместе с тем, не надо «плясать на костях» и радоваться неудачам американской операции,

    потому что уход США из Афганистана – это угроза безопасности России, – уверен Коротченко. – Сегодня дестабилизация постсоветских режимов в Средней Азии становится вполне вероятной. Еще не ясно, как будут развиваться события дальше, как мы будем справляться с тем, что «Талибан» может победить в Афганистане и начать экспансию и экспорт исламского экстремизма в постсоветские государства. Для нас это серьезный внешний вызов».

    Клинцевич, в свою очередь, полагает – США создают очень опасную ситуацию, прося соседние с Афганистаном среднеазиатские страны принять беженцев. «Самые активные и лояльные американскому режиму афганцы вынуждены покидать страну, обрекая своих родственников на погибель. Заявленное количество афганцев – 9 тысяч – вызовет серьезное социальное напряжение в Таджикистане, Узбекистане и Казахстане, если те согласятся их принять», – считает эксперт. 

    Собеседник также обратил внимание на то, что в соседнем Узбекистане был отменен ранее введенный запрет на ношение женщинами хиджаба. «Начинаются исламистские игры. Меня очень воодушевляет разговор президента Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном с обещанием поддержки России. Стратегия же американцев заключается в расшатывании всех без исключения среднеазиатских республик.  Это очень опасная игра», – констатировал Клинцевич.


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