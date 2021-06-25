Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Россиянку Сапегу в Минске перевели под домашний арест

25 июня, пятница  |  Последнее обновление — 09:52  |  vz.ru
Разделы

Санкции ЕС против Белоруссии сблизят Минск с Москвой

Европа впервые вводит экономические санкции против Белоруссии Karolis Kavolelis/Reuters
Евросоюз впервые ввел секторальные санкции против Белоруссии. Основной удар европейцы пытаются нанести по поступлениям валюты в республику от экспорта двух главных товаров – калийных удобрений и нефтепродуктов. Речь может идти о потере Белоруссией 1,2 млрд долларов. Однако у Минска есть множество вариантов для обхода санкций. Правда, большинство из них требует участия России.  Подробности...
Перейти в раздел…

Пандемия вмешалась в ход выборов в Госдуму

Система видеофиксации и наблюдатели защитят трехдневное голосование от подтасовок Юрий Смитюк/ТАСС
Старт думской кампании почти совпал с новой волной ковида в России. Однако это вряд ли приведет к падению явки избирателей на сентябрьских выборах. Пример Южной Кореи, Канады и других стран, проводивших выборы на фоне пандемии, говорит о том, что явка может быть даже выше, чем в обычные годы. По мнению экспертов, достичь такого результата помогли новые практики голосования. Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия советских подводников опровергает миф о начале Великой Отечественной

Главными жертвами начала Великой Отечественной на море стали советские подводные лодки navy.su
Даже сейчас, в день 80-летия начала Великой Отечественной, ведутся споры о том, насколько внезапным было нападение Германии на СССР – и насколько были готовы советские вооруженные силы к его отражению. Крупные потери советского Балтийского флота уже в первые дни войны ставят под сомнение очень распространенный миф о начале Великой Отечественной. Подробности...
Перейти в раздел…

России придется развязывать «афганский узел»

Американцы в точности повторяют ошибки СССР в Афганистане Будан В., Нетелев Р./ТАСС
Ситуация в Афганистане ухудшается с каждым днем – талибы уже захватили ряд ключевых районов и вышли на границу с Таджикистаном и Узбекистаном. В том, что нынешнее правительство в Кабуле не продержится долго после вывода войск США из страны, сомнений ни у кого нет. Какую опасность несет переход власти к талибам для окружающих Афганистан стран и что им делать в этой ситуации? Подробности...
Перейти в раздел…

Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем Минск может ответить на санкции Запада

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Реальная угроза обрубить поставки топлива на Украину, электроэнергии – в Прибалтику, а калийных удобрений – на мировой рынок может подействовать только здесь и сейчас. Реализация этой угрозы сопряжена с огромными потерями для Минска, но она более чем ощутима для Запада. Подробности...

Россия должна стать страной азиатского футбола

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Нынешний чемпионат Европы по футболу заставил задуматься над тем, стоит ли впредь России в нём участвовать. Может быть, нашей стране вообще пора покинуть УЕФА и присоединиться к Азиатской конфедерации? Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Царизм и КГБ против черной заразы

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
А всего-то нужно признать, что в случае, когда обществу угрожала или угрожает опасность, самые жесткие меры оказывались и оказываются уместными. Тут и с нашими либералами не грех согласиться. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
Перейти в раздел…

Правила войны с Россией для украинца

Кого в России чаще обманывают

Новые ограничения для непривитых

Перейти в раздел…

Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
Подробности...

В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
Подробности...

Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID?
  • Вспышка заболеваемости

  • Невозможность посещать кафе и рестораны

  • Невозможность поехать на российские курорты

  • Требование работодателя привиться
Как вы отнесетесь к появлению представителя ЛГБТ в сборной России по футболу?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Будет зависеть от его результатов
Как изменилось отношение к риску заболеть коронавирусом за период пандемии в вашем окружении?
  • Тревожность усилилась

  • Тревожность ослабла

  • Стабильно высокая тревожность

  • Стабильно низкая тревожность
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Россиянку Сапегу в Минске перевели под домашний арест
    Страны ЕС не смогли договориться о совместном с Россией саммите Российские дипломаты раскритиковали заявление Пентагона о британском эсминце Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения жилого дома Актера «Папиных дочек» Анатолия Хропова избили в Москве
    ВОЗ признала «дельту» вдвое более заразным штаммом коронавируса Испанцы испугались войны из-за британского эсминца у Крыма Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Лесков
    В ЕС задумались о санкциях из-за «будущей вредоносной деятельности» России На Западе оценили «суровый ответ» России на вторжение британского эсминца Японию не устроила реакция России на протест из-за учений на Курилах Разработчик рассказал об уникальных возможностях РЛС «Подсолнух-Э»

    черное море


    Выяснилось, кто принимал решение о проходе британского эсминца возле Крыма

    «отгородиться стеной»


    Зеленский не исключил референдум о разрыве Украины с Донбассом

    тренировочный полет


    Названа причина крушения вертолета Росгвардии под Петербургом

    Видео

    морские границы


    Западные СМИ: Россия знает, что может вытирать ноги о Британию

    «квартирный вопрос»


    «Друзья Донбасса» отомстили премьеру Швеции

    внешнеполитический принцип


    Что Госдеп прячет за радужным флагом

    ПРО США Aegis Ashore


    Америка получила возможность нанести удар по Уралу

    российская сборная


    Илья Переседов: Футбол в России надо заменить лаптой и городками

    противопрививочники


    Сергей Мардан: Ковид-диссидентов нужно принудить или изолировать

    выборы в Армении


    Геворг Мирзаян: Армяне сдали свою страну

    Случайный выстрел


    Как перевернулось дело инспектора из-под Новосибирска, застрелившего нарушителя

    на ваш взгляд


    Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID? Вспышка заболеваемости

    России придется развязывать «афганский узел»

    Американцы в точности повторяют ошибки СССР в Афганистане    25 июня 2021, 09:00
    Фото: Будан В., Нетелев Р./ТАСС
    Текст: Андрей Самохин,
    Николай Васильев

    Ситуация в Афганистане ухудшается с каждым днем – талибы уже захватили ряд ключевых районов и вышли на границу с Таджикистаном и Узбекистаном. В том, что нынешнее правительство в Кабуле не продержится долго после вывода войск США из страны, сомнений ни у кого нет. Какую опасность несет переход власти к талибам для окружающих Афганистан стран и что им делать в этой ситуации?

    В четверг на девятой Московской международной конференции по безопасности секретарь Совбеза России Николай Патрушев сосредоточился на резком ухудшении ситуации в Афганистане, откуда уже в начале осени должен завершиться вывод американских войск – спустя двадцать лет после вторжения в ответ на теракты 11 сентября. Патрушев надеется, что США и НАТО не откажутся от обещаний «по оказанию афганскому правительству финансовой помощи, поддержке местных сил безопасности, обеспечению работы международного аэропорта Кабула и решению других первоочередных задач».

    Деградация обстановки в Афганистане, подчеркнул Патрушев, будет способствовать росту внутренней террористической угрозы и объемов производства наркотиков. Наркотрафик из страны увеличился в сорок раз за время пребывания в стране западного контингента.

    Об угрозе возобновления гражданской войны в Афганистане со всеми негативными последствиями говорил на этой же конференции министр обороны России Сергей Шойгу. Он призвал задействовать возможности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которой представлены все граничащие с Афганистаном государства, включая Пакистан и Иран, иначе «развязать «афганский узел» невозможно».

    В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения «Талибан» (деятельность организации запрещена на территории России), которые уже овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Одним из успехов талибов стал захват на этой неделе ключевого района в северной провинции Кундуз. Также боевики после часа боев взяли под контроль пограничный поселок и речной порт Шерхан-Бандар на границе с Таджикистаном. 

    Не спокойно и на границе с Узбекистаном. По сообщению МИД страны, более полусотни афганских пограничников и вооруженных бойцов местного ополчения перешли на этой неделе афгано-узбекскую границу в районе уезда Шортепа. Как заявляют в Ташкенте, «после проведения необходимых процедур дознания и следственных действий указанные афганские граждане возвращены на родину». Этим событиям предшествовал осуществленный 22 июня захват «Талибаном» перехода на афгано-таджикской границе. 

    В четверг Узбекистан начал внезапную проверку боеготовности своих войск. В частности, в Ташкентском и Юго-Западном особом военных округах, а также в воинских частях и отделениях войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил. А на территории Ангренского и Термезского общевойсковых учебных полигонов пройдут батальонные тактические учения. Отметим, что вслед за Ташкентом оборону границы усиливает и Тегеран. По неподтвержденной информации, которая начала распространяться в Тelegram-каналах, иранцы уже перебрасывают на границу с Афганистаном тяжелую технику, включая танки Т-72С и БМП-2.

    Афганское правительство во главе с проамериканским Ашрафом Гани может потерять контроль над страной уже через полгода после вывода американских войск. Об этом говорится в докладе разведывательных служб США. Как пишет газета The Wall Street Journal, боевики «Талибана» произвели серию терактов после решения президента Соединенных Штатов Джо Байдена ускорить вывод войск.

    Российские специалисты тоже считают падение правящего в Афганистане режима делом кратчайшего времени – сразу после вывода американских войск. Бывший спецназовец ГРУ и ветеран войны в Афганистане Ренат Шафиков сравнил ситуацию с той, что сложилась после ухода советских войск в конце 80-х годов. «Я регулярно езжу в Афганистан и вижу, что большая часть страны уже перешла под контроль талибов. Они могут спокойно взять в «клещи» весь север страны. А правительственные войска просто капитулируют», – рассказал Шафиков.

    Ситуация усугубляется тем, что в приграничной зоне племен пакистанские власти позволяют талибам формировать временные администрации, управлять отдельными городами и целыми районами. Это происходит с середины нулевых. Шафиков утверждает, что у «Талибана» нет серьезных противников в стране. Последние остатки Северного Альянса (объединение ряда полевых командиров Северного Афганистана, сформировавшееся в 1996 году) лишились своих лидеров и подорвали доверие населения к своим действиям. «Талибы представляют там единственную объединительную силу. Тем более, что они преодолели острые противоречия между пуштунами, таджиками и хазарейцами», – указал собеседник.

    Шафиков считает, что «Талибан» вдобавок получает поддержку от Турции и, возможно, США. «России в этой ситуации тоже надо искать выходы на руководителей «Талибана» и вести с ними переговоры», – полагает ветеран ГРУ.

    По мнению руководителя научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексея Малашенко, талибы хотят создать свое национальное государство. Но после захвата власти, считает эксперт, они начнут воевать друг с другом, что станет очередным витком гражданской войны. «Возникнет умеренное «Исламское государство*». Американцы не станут просто так давать Афганистану деньги. Соответственно, это будет малоустойчивая многовекторная система, бардак никуда не денется», – прогнозирует политолог.

    При этом Малашенко считает угрозу Афганистана для соседей сильно преувеличенной. По его мнению, талибы «будут заняты созданием своего государства» и «вряд ли их интересы будут выходить далеко за пределы Афганистана».

    Лучшим решением проблемы он считает оказание финансовой и гуманитарной помощи местному населению. «Нищий и вечно воюющий Афганистан никому не нужен, поэтому странам выгодно создать возможности для «самокормления» страны», – уверен эксперт. Он полагает, что в первую очередь такую помощь могут оказать Пакистан, Иран и Индия.

    Россия тем временем планирует в ближайшее время обсудить обстановку со странами ОДКБ и приграничными с Афганистаном государствами. «Мы не очень верим в то, что там будут мир и спокойствие. 20 лет присутствия контингента НАТО на этой территории не привели к тому, чтобы в Афганистане удалось добиться стабильности», – заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •