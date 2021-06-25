России придется развязывать «афганский узел»

Ситуация в Афганистане ухудшается с каждым днем – талибы уже захватили ряд ключевых районов и вышли на границу с Таджикистаном и Узбекистаном. В том, что нынешнее правительство в Кабуле не продержится долго после вывода войск США из страны, сомнений ни у кого нет. Какую опасность несет переход власти к талибам для окружающих Афганистан стран и что им делать в этой ситуации?

В четверг на девятой Московской международной конференции по безопасности секретарь Совбеза России Николай Патрушев сосредоточился на резком ухудшении ситуации в Афганистане, откуда уже в начале осени должен завершиться вывод американских войск – спустя двадцать лет после вторжения в ответ на теракты 11 сентября. Патрушев надеется, что США и НАТО не откажутся от обещаний «по оказанию афганскому правительству финансовой помощи, поддержке местных сил безопасности, обеспечению работы международного аэропорта Кабула и решению других первоочередных задач».

Деградация обстановки в Афганистане, подчеркнул Патрушев, будет способствовать росту внутренней террористической угрозы и объемов производства наркотиков. Наркотрафик из страны увеличился в сорок раз за время пребывания в стране западного контингента.

Об угрозе возобновления гражданской войны в Афганистане со всеми негативными последствиями говорил на этой же конференции министр обороны России Сергей Шойгу. Он призвал задействовать возможности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которой представлены все граничащие с Афганистаном государства, включая Пакистан и Иран, иначе «развязать «афганский узел» невозможно».

В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения «Талибан» (деятельность организации запрещена на территории России), которые уже овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Одним из успехов талибов стал захват на этой неделе ключевого района в северной провинции Кундуз. Также боевики после часа боев взяли под контроль пограничный поселок и речной порт Шерхан-Бандар на границе с Таджикистаном.

Не спокойно и на границе с Узбекистаном. По сообщению МИД страны, более полусотни афганских пограничников и вооруженных бойцов местного ополчения перешли на этой неделе афгано-узбекскую границу в районе уезда Шортепа. Как заявляют в Ташкенте, «после проведения необходимых процедур дознания и следственных действий указанные афганские граждане возвращены на родину». Этим событиям предшествовал осуществленный 22 июня захват «Талибаном» перехода на афгано-таджикской границе.

В четверг Узбекистан начал внезапную проверку боеготовности своих войск. В частности, в Ташкентском и Юго-Западном особом военных округах, а также в воинских частях и отделениях войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил. А на территории Ангренского и Термезского общевойсковых учебных полигонов пройдут батальонные тактические учения. Отметим, что вслед за Ташкентом оборону границы усиливает и Тегеран. По неподтвержденной информации, которая начала распространяться в Тelegram-каналах, иранцы уже перебрасывают на границу с Афганистаном тяжелую технику, включая танки Т-72С и БМП-2.

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Афганское правительство во главе с проамериканским Ашрафом Гани может потерять контроль над страной уже через полгода после вывода американских войск. Об этом говорится в докладе разведывательных служб США. Как пишет газета The Wall Street Journal, боевики «Талибана» произвели серию терактов после решения президента Соединенных Штатов Джо Байдена ускорить вывод войск.

Российские специалисты тоже считают падение правящего в Афганистане режима делом кратчайшего времени – сразу после вывода американских войск. Бывший спецназовец ГРУ и ветеран войны в Афганистане Ренат Шафиков сравнил ситуацию с той, что сложилась после ухода советских войск в конце 80-х годов. «Я регулярно езжу в Афганистан и вижу, что большая часть страны уже перешла под контроль талибов. Они могут спокойно взять в «клещи» весь север страны. А правительственные войска просто капитулируют», – рассказал Шафиков.

Ситуация усугубляется тем, что в приграничной зоне племен пакистанские власти позволяют талибам формировать временные администрации, управлять отдельными городами и целыми районами. Это происходит с середины нулевых. Шафиков утверждает, что у «Талибана» нет серьезных противников в стране. Последние остатки Северного Альянса (объединение ряда полевых командиров Северного Афганистана, сформировавшееся в 1996 году) лишились своих лидеров и подорвали доверие населения к своим действиям. «Талибы представляют там единственную объединительную силу. Тем более, что они преодолели острые противоречия между пуштунами, таджиками и хазарейцами», – указал собеседник.

Шафиков считает, что «Талибан» вдобавок получает поддержку от Турции и, возможно, США. «России в этой ситуации тоже надо искать выходы на руководителей «Талибана» и вести с ними переговоры», – полагает ветеран ГРУ.

По мнению руководителя научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексея Малашенко, талибы хотят создать свое национальное государство. Но после захвата власти, считает эксперт, они начнут воевать друг с другом, что станет очередным витком гражданской войны. «Возникнет умеренное «Исламское государство*». Американцы не станут просто так давать Афганистану деньги. Соответственно, это будет малоустойчивая многовекторная система, бардак никуда не денется», – прогнозирует политолог.

При этом Малашенко считает угрозу Афганистана для соседей сильно преувеличенной. По его мнению, талибы «будут заняты созданием своего государства» и «вряд ли их интересы будут выходить далеко за пределы Афганистана».

Лучшим решением проблемы он считает оказание финансовой и гуманитарной помощи местному населению. «Нищий и вечно воюющий Афганистан никому не нужен, поэтому странам выгодно создать возможности для «самокормления» страны», – уверен эксперт. Он полагает, что в первую очередь такую помощь могут оказать Пакистан, Иран и Индия.



Россия тем временем планирует в ближайшее время обсудить обстановку со странами ОДКБ и приграничными с Афганистаном государствами. «Мы не очень верим в то, что там будут мир и спокойствие. 20 лет присутствия контингента НАТО на этой территории не привели к тому, чтобы в Афганистане удалось добиться стабильности», – заявил министр обороны России Сергей Шойгу.