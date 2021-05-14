Президент Афганистана не исключил начала гражданской войны

После ухода американских войск в Афганистане может начаться гражданская война, заявил президент страны Ашраф Гани, подчеркнув, что этого нельзя допустить.

«Вероятность начала гражданской войны есть. Но этого нельзя допустить», – заявил он в интервью изданию Spiegel. Об этом сообщает РИА «Новости».



Вместе с тем президент Афганистана напомнил, что когда в 2014 году боевая миссия НАТО была преобразована в миссию по обучению, многие увидели в этом приближение «заката республики».



«Но у нас всё получилось. Это всё вопрос повествования: чем чаще говорят о сценарии дестабилизации, тем больше мы сталкиваемся с насилием», – добавил Ашраф Гани.

В прошлую субботу стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Днем ранее в Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан» на фоне вывода американских сил. Госдепартамент США уже призвал американских граждан срочно покинуть Афганистан.

3 мая появилась информация, что США и запрещенное в России террористическое движение «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к началу июля. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не собираются уходить из Афганистана, несмотря на вывод американских войск. Между тем председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана, о чем главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран Североатлантического альянса договорились двумя неделями ранее. В Сенате США стремительный вывод американских войск из Афганистана назвали «фатальной ошибкой». В свою очередь министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал решение о выводе воинского контингента НАТО из Афганистана «историческим» и «эпохальным».

13 апреля появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство.

Также стало известно, что Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. Напомним, в марте запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.