В Италии решение о выводе войск из Афганистана назвали «эпохальным»

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал решение о выводе воинского контингента НАТО из Афганистана «историческим» и «эпохальным».

«Мы пришли к историческому решению. Спустя 20 лет присутствия НАТО в Афганистане 1 мая начнется вывод войск НАТО, включая итальянский контингент. Эпохальное решение», – приводит слова итальянского министра ТАСС.

«Это не означает, что мы оставим эту страну. Мы продолжим оказывать поддержку через проекты экономического развития», – добавил он. Ди Майо уточнил, что вывод натовского контингента должен быть закончен до 11 сентября.

Итальянский контингент насчитывает около 800 военнослужащих. Италия неоднократно заявляла ранее о намерении сократить его численность или прекратить участие в операции, но в итоге по просьбе США сохраняла свое присутствие, преимущественно в районе Герата. Всего за время участия в миссии в Афганистане погибли 53 итальянца, из которых более 30 стали жертвами терактов и атак террористов-смертников.

Накануне главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран НАТО в ходе состоявшейся в среду видеоконференции решили начать вывод войск из Афганистана. В Сенате стремительный вывод войск США из Афганистана назвали «фатальной ошибкой».

Во вторник появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Позже Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство.

Между тем глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.