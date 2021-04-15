В Сенате раскритиковали «стремительный вывод» войск США из Афганистана

Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл назвал «фатальной ошибкой такой стремительный вывод американских войск из Афганистана».

«Это отступление перед лицом врага, который еще не был побежден, и отречение от американского лидерства», – приводит слова Макконнелла ТАСС.

«Лидеры обеих партий, в том числе и я, выступили с критикой, когда предыдущая администрация выдвинула концепцию безрассудного ухода из Сирии и Афганистана», – указал Макконнелл.

В свою очередь влиятельный американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) назвал решение американского президента Джо Байдена о выводе американских войск из Афганистана «наихудшим вариантом развития событий». «Решение о выводе американских войск из Афганистана ошибочно. Отличных результатов нет, это наихудший вариант развития событий», – заявил Грэм.

Как считает республиканец, это решение «аннулирует гарантию, которая предотвратила бы еще одно 11 сентября». Речь идет о 2001 годе, когда в США была совершена крупнейшая в мировой истории серия террористических актов. Она стала причиной начала операции США и Великобритании в Афганистане около 20 лет назад.

Сенатор-демократ Джин Шахин также подвергла критике своего однопартийца Байдена, занимающего пост главы американской администрации. «Я очень разочарована решением президента установить в сентябре крайний срок вывода [ВС США] из Афганистана. Хотя это решение было принято в координации с нашими союзниками, США пожертвовали слишком многим для обеспечения стабильности в Афганистане, чтобы уйти без поддающихся проверке заверений в безопасном будущем», – отметила Шахин.

Накануне главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран НАТО в ходе состоявшейся в среду видеоконференции решили начать вывод войск из Афганистана. Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.

Во вторник появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Позже Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. При этом глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию.

В ноябре 2020 года 45-й президент США Дональд Трамп выразил надежду на возвращение всех американских военных из Ирака и Афганистана к маю 2021 года. Трамп обвинял Пентагон в ведении войн ради обогащения компаний, «которые производят бомбы, самолеты и все остальное».