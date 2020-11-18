Трамп выразил надежду на возвращение всех военных США из Ирака и Афганистана

Глава американского государства Дональд Трамп надеется, что к маю все военные США вернутся из Ирака и Афганистана на родину, сообщил его советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

О'Брайен отметил, что «этот политический курс не является новым», возвращение американских солдат в США «было политикой президента с того момента, как он занял этот пост». И.о. главы Пентагона Кристофер Миллер подтвердил, что к 15 января американский контингент как в Афганистане, так и в Ираке сократят до 2,5 тыс. военных. Он «официально объявил», что министерство обороны США выполнит распоряжение Трампа «о продолжении передислокации сил». Остающиеся в Ираке и Афганистане военнослужащие сосредоточатся на защите американских диппредставительств, правительственных объектов, передает ТАСС.

Накануне о том, что Трамп собрался оставить в Афганистане и Ираке по 2,5 тыс. военных США сообщали СМИ. Сейчас в Афганистане остаются около 4,5 тыс. военных США, в Ираке – около 3 тыс. американских военных.

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