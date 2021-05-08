Стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана

Стремление союзников США вывести войска из Афганистана в те же сроки, что и Вашингтон, может привести к проблемам в сфере безопасности, из-за чего западным дипломатам придется покинуть Кабул, сообщили представители Белого дома The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что ряд союзников США, в том числе Германия, попросили Вашингтон замедлить темпы вывода войск, чтобы успеть решить логистические проблемы, связанные с возвращением своих солдат. Хотя Байден обещал, что ни одного американского солдата не останется в Афганистане к 11 сентября, военные планируют вернуть основную часть военнослужащих домой уже ко Дню независимости 4 июля. Однако, как отмечает издание, уложиться в эти сроки успевают не все, передает ТАСС.

По мнению автора материала, особенные проблемы создает то, что вместе с остальными союзниками США свои силы из Афганистана намерена вывести Турция, которая ранее собиралась оставить военных для защиты международного аэропорта Кабула. С уходом турецких военнослужащих западные дипломаты в Афганистане могут лишиться единственного безопасного способа покинуть страну в случае попытки талибов взять столицу, говорится в статье.

Накануне в Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан» на фоне вывода американских сил. Госдепартамент США уже призвал американских граждан срочно покинуть Афганистан.

В понедельник появилась информация, что США и запрещенное в России террористическое движение «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к началу июля. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не собираются уходить из Афганистана, несмотря на вывод американских войск. Между тем председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана, о чем главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран Североатлантического альянса договорились двумя неделями ранее. В Сенате США стремительный вывод американских войск из Афганистана назвали «фатальной ошибкой». В свою очередь министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал решение о выводе воинского контингента НАТО из Афганистана «историческим» и «эпохальным».

13 апреля появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство.

Также стало известно, что Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. Напомним, в марте запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.