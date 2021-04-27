США призвали своих граждан срочно покинуть Афганистан

Госдепартамент США распорядился об отъезде из Афганистана американских госслужащих, которые могут работать удаленно, и призвал всех своих граждан покинуть страну как можно скорее.

«Госдепартамент распорядился об отъезде из посольства США в Кабуле госслужащих <...>, должностные обязанности которых могут выполняться из других мест», – цитирует сообщение ТАСС.

В сообщении уточняется, что Госдепартамент США рекомендует своим гражданам США воздерживаться от поездок в Афганистан в связи с «COVID-19, [опасностью] терроризма, гражданских беспорядков, похищений и вооруженного конфликта». Также отмечается, что всем гражданам США, которые хотят покинуть Афганистан, необходимо улететь как можно скорее доступными коммерческими рейсами.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты переправляют из Кувейта в Афганистан реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) для поддержки вывода войск.

В воскресенье командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер заявил о начале вывода войск с ряда баз в этой стране.

Ранее в середине апреля появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Позже Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство.

14 апреля главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран НАТО в ходе состоявшейся видеоконференции решили начать вывод войск из Афганистана. В Сенате стремительный вывод войск США из Афганистана назвали «фатальной ошибкой». В свою очередь министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал решение о выводе воинского контингента НАТО из Афганистана «историческим» и «эпохальным». При этом Россия призвала избежать военной эскалации в регионе.

Также стало известно, что Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.

Политолог Андрей Кортунов рассказал газете ВЗГЛЯД, что «решение Байдена о выводе войск из Афганистана было частью его избирательной кампании и, возможно, он рассчитывает справиться с этой проблемой лучше, чем республиканцы».