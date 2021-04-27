США начали переброску РЗСО в Афганистан для поддержки вывода войск

Соединенные Штаты переправляют из Кувейта в Афганистан реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) для поддержки вывода войск, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

«Высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS перебрасываются из Кувейта в Афганистан для поддержки вывода войск», – говорится в Twitter Центрального командования.

В воскресенье командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер заявил о начале вывода войск с ряда баз в этой стране.

14 апреля главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран НАТО в ходе состоявшейся видеоконференции решили начать вывод войск из Афганистана. В Сенате стремительный вывод войск США из Афганистана назвали «фатальной ошибкой». В свою очередь министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал решение о выводе воинского контингента НАТО из Афганистана «историческим» и «эпохальным». При этом Россия призвала избежать военной эскалации в регионе.

Также стало известно, что Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.

Политолог Андрей Кортунов рассказал газете ВЗГЛЯД, что «решение Байдена о выводе войск из Афганистана было частью его избирательной кампании и, возможно, он рассчитывает справиться с этой проблемой лучше, чем республиканцы».