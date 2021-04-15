Эксперт объяснил решение США вывести войска из Афганистана

«Решение Байдена о выводе войск из Афганистана было частью его избирательной кампании и, возможно, он рассчитывает справиться с этой проблемой лучше, чем республиканцы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя заявление президента США Джо Байдена о выводе американских войск из Афганистана в кратчайшие сроки.

«Решение вывести войска из Афганистана обусловлено тем, что это было частью предвыборной кампании Байдена. Он много критиковал своего предшественника Дональда Трампа за замедление этого процесса. Кроме того, для демократов сейчас это удачный инструмент продемонстрировать свое превосходство, показав, что они справились с проблемой лучше республиканцев», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Максимально короткие сроки вывода войск – до 11 сентября 2021 года – Кортунов объясняет возможными договоренностями с «Талибаном» (запрещенное в России террористическое движение). Во время переговоров с талибами Байден утверждал, что ему удастся добиться более благоприятных условий, чем Трампу», – полагает эксперт. При этом глава РСМД добавил, что ситуация осложняется еще и невозможностью предугадать степень исполнения «Талибаном» каких-либо взятых на себя обязательств.

Говоря о будущем Афганистана после вывода американских войск, Кортунов предположил изменение расстановки сил в стране. «Талибан», скорее всего, будет превращаться в основную политическую силу в Афганистане. Возможно, появится и какое-то коалиционное правительство», – прогнозирует эксперт, добавляя, что любая коалиция в стране будет временной. «В каком-то смысле Афганистан возвращается к тому состоянию, в котором он был до интервенции НАТО», – считает собеседник.

При этом одним из плюсов вывода войск является открывающиеся возможности для блокировки наркотрафика из Афганистана. «Американцы закрывали глаза на производство опиатов, потому что это поддерживало стабильность в стране, и главные потребители этого «продукта» находились не в США, а преимущественно в России и Европе», – отмечает Кортунов. Он также подчеркнул, что это достаточно серьезный вопрос для России, и она будет вести переговоры об усилении противодействия производству опиатов со стороны «Талибана».

Эксперт также заметил, что Россия не может в полной мере приветствовать вывод войск из Афганистана, поскольку США вносили свою лепту в сохранение стабильности в стране, которая может оказывать негативное влияние на республики Средней Азии. «Впрочем, теперь Афганистан рискует стать полем противостояния для большого круга региональных игроков, и это дает России возможность влиять на дальнейшее развитие ситуации в регионе», – резюмировал Кортунов.

Накануне главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран НАТО в ходе состоявшейся в среду видеоконференции решили начать вывод войск из Афганистана. В Сенате стремительный вывод войск США из Афганистана назвали «фатальной ошибкой». В свою очередь министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал решение о выводе воинского контингента НАТО из Афганистана «историческим» и «эпохальным». При этом Россия призвала избежать военной эскалации в регионе.

Во вторник появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Позже Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство.

Также стало известно, что Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.