Эксперт объяснил решение США вывести войска из Афганистана

|
15 апреля, четверг | Последнее обновление — 15:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин потребовал избавиться от «унижающих» бюрократических процедур в соцсфере
Разделы
Хуже всего, когда замечают то одно, то другое по мере мелкой личной надобности – ни Марфа, ни Мария, ни лебедь, ни щука, ни дядька, ни бузина. А можно видеть и то, и другое и радоваться вертикали, помноженной на горизонталь.
Подробности...
«Западные партнеры» хотели бы, чтобы Россия ввязалась в войну прямо сейчас. А для нас желательно оттянуть ее на как можно более долгий срок, но следующие семь лет провести с мыслью о том, что нам надо быть к ней готовыми по крайней мере еще в нескольких аспектах, кроме военного.
Подробности...
Россия запретила полеты в Турцию и Танзанию. И к этому абсолютно логичному (со всех точек зрения) решению российской власти есть лишь одна единственная претензия – что решение это приняла именно российская власть.
Подробности...
В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
Подробности...
Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
Подробности...
Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
Подробности...
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
|
|
Эксперт объяснил решение США вывести войска из Афганистана
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Решение Байдена о выводе войск из Афганистана было частью его избирательной кампании и, возможно, он рассчитывает справиться с этой проблемой лучше, чем республиканцы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя заявление президента США Джо Байдена о выводе американских войск из Афганистана в кратчайшие сроки.
«Решение вывести войска из Афганистана обусловлено тем, что это было частью предвыборной кампании Байдена. Он много критиковал своего предшественника Дональда Трампа за замедление этого процесса. Кроме того, для демократов сейчас это удачный инструмент продемонстрировать свое превосходство, показав, что они справились с проблемой лучше республиканцев», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Максимально короткие сроки вывода войск – до 11 сентября 2021 года – Кортунов объясняет возможными договоренностями с «Талибаном» (запрещенное в России террористическое движение). Во время переговоров с талибами Байден утверждал, что ему удастся добиться более благоприятных условий, чем Трампу», – полагает эксперт. При этом глава РСМД добавил, что ситуация осложняется еще и невозможностью предугадать степень исполнения «Талибаном» каких-либо взятых на себя обязательств.
Говоря о будущем Афганистана после вывода американских войск, Кортунов предположил изменение расстановки сил в стране. «Талибан», скорее всего, будет превращаться в основную политическую силу в Афганистане. Возможно, появится и какое-то коалиционное правительство», – прогнозирует эксперт, добавляя, что любая коалиция в стране будет временной. «В каком-то смысле Афганистан возвращается к тому состоянию, в котором он был до интервенции НАТО», – считает собеседник.
При этом одним из плюсов вывода войск является открывающиеся возможности для блокировки наркотрафика из Афганистана. «Американцы закрывали глаза на производство опиатов, потому что это поддерживало стабильность в стране, и главные потребители этого «продукта» находились не в США, а преимущественно в России и Европе», – отмечает Кортунов. Он также подчеркнул, что это достаточно серьезный вопрос для России, и она будет вести переговоры об усилении противодействия производству опиатов со стороны «Талибана».
Эксперт также заметил, что Россия не может в полной мере приветствовать вывод войск из Афганистана, поскольку США вносили свою лепту в сохранение стабильности в стране, которая может оказывать негативное влияние на республики Средней Азии. «Впрочем, теперь Афганистан рискует стать полем противостояния для большого круга региональных игроков, и это дает России возможность влиять на дальнейшее развитие ситуации в регионе», – резюмировал Кортунов.
Накануне главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран НАТО в ходе состоявшейся в среду видеоконференции решили начать вывод войск из Афганистана. В Сенате стремительный вывод войск США из Афганистана назвали «фатальной ошибкой». В свою очередь министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал решение о выводе воинского контингента НАТО из Афганистана «историческим» и «эпохальным». При этом Россия призвала избежать военной эскалации в регионе.
Во вторник появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Позже Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство.
Также стало известно, что Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.
США решили ввести санкции против суверенного долга России
|
|
Новые антироссийские санкции США будут включать ограничения, связанные с суверенным долгом России, сообщили источники Reuters.
По их сведениям, о рестрикциях может быть объявлено в четверг. Как подчеркивает The New York Times, президент США Джо Байден подпишет указ, согласно которому будут расширены ограничения на работу американских банков с долговыми ценными бумагами России, передает ТАСС.
В частности, будет введен запрет на покупку американскими финансовыми институтами долговых ценных бумаг напрямую у Центрального банка России, Министерства финансов Российской Федерации и ее суверенного фонда. По сведениям издания, ограничительные меры могут вступить в силу 14 июня.
Ранее в четверг сообщалось, что Соединенные Штаты намерены ввести против России санкции в связи с якобы имевшим место вмешательством в американские президентские выборы и подозрениями в причастности к взлому программного обеспечения компании SolarWinds.
Накануне стало известно, что посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.
Между тем во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу.
В прошлый четверг стало известно о подготовке высылки российских дипломатов из США под предлогом приписываемых Москве «злонамеренных» действий против Вашингтона. В связи с этим министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «тупой» линию Вашингтона в отношении Москвы, подчеркнув, что она не приносит никакого результата. Он также предупредил, что Россия ответит на любые недружественные действия США. В Кремле отметили меткость формулировок главы российского внешнеполитического ведомства.
В марте Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Экономист оценил последствия санкций США против госдолга России
|
|
«США не станут стрелять себе в ногу, они защитят американцев от убытков, а нам позволят торговать через посредников», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич, комментируя сообщение The Wall Street Journal о скрытом «смягчающем» факторе санкций США против госдолга России.
«Если речь идет о санкциях в отношении сугубо суверенного долга России, то эта мера означает для США ровно одно – выстрелить себе в ногу. Дело в том, что это накажет не Россию, а американских и британских подданных, которые покупали наш долг. Они тогда не смогут с этим долгом совершать операции. Ценность долга упадет, и мы выкупим его за бесценок», – пояснил экономист Антон Любич.
«Смягчающий» фактор санкций как раз означает, что США себе в ногу стрелять не будут, – продолжил эксперт. – Американские граждане в таком случае смогут торговать облигациями, которые они купили».
«Смягчение» вводится для того, чтобы цены на эти облигации не рухнули и сами же американцы не понесли убытков. Для нас это означает возможность договариваться с посредником о покупке бумаг у тех эмитентов, с которыми американцам нельзя работать. А затем посредник перепродаст их американцам, заинтересованным в их приобретении», – пояснил Любич.
«Россия как государство – не в должниках, – подчеркнул собеседник. – Мы – мировые кредиторы. У нас денег больше, чем долгов. Мы берем в долг не потому, что у нас денег нет, а по соображениям кассовой дисциплины. Иногда выгоднее не свои деньги со счета снять, где ставка выше, а взять их в долг».
Любич полагает, что «США будут вводить санкции против долга российских компаний, чтобы именно они не могли привлекать деньги на долговом рынке». В данном случае самое уязвимое – это банковский сектор. «Американцы не будут бить туда, где не больно, они будут искать уязвимые места. Их задача – затормозить российскую экономику. В отрицательные значения мы вряд ли уйдем, но будем расти существенно медленнее из-за санкций», – заключил экономист.
В четверг газета Wall Street Journal сообщила, что США решили ввести санкции против госдолга России. По данным газеты, президент США Джо Байден издаст указ о расширении запретов на торговые операции американских банков с российскими государственными долговыми обязательствами. Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы запретят финансовым учреждениям США покупать новый госдолг напрямую у Банка России, российского Минфина и ФНБ, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.
Кроме того, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемого Москве вмешательства в выборы и кибератак через SolarWinds. Как сообщает телеканал CNN, США уже в четверг планируют объявить о высылке российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка.
В среду посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.
По мнению политолога Станислава Ткаченко, таким образом Россия предлагает свои условия для того, чтобы будущая встреча лидеров России и США прошла в нормальной обстановке. «В противном случае, если накануне саммита с участием двух президентов нам объявят санкции – это будет выглядеть странно. В чем тогда смысл такой встречи? Потому Москва действует совершенно правильно», – сказал Ткаченко.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков прокомментировал встречу посла США с Ушаковым
|
|
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт встречи американского посла в Москве Джона Салливана с помощником российского лидера Юрия Ушакова, но добавил, что это не значит, что встреча лидеров России и США начала готовиться.
Говоря о встрече Путина и Байдена, Песков указал, что речь шла об одной из третьих стран, но это возможно только с учетом дальнейших шагов со стороны США. По его словам, пока говорить о месте и времени встречи лидеров России и США преждевременно, передает РИА «Новости».
«Пока говорить о месте и времени преждевременно, это все еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам, в том числе и дальнейшие конкретные действия. Конкретных мест пока нет», – сказал Песков.
Напомним, американский посол в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где ему заявили о готовности Москвы на решительный ответ в случае новых санкций Вашингтона.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
США передумали вводить военные корабли в Черное море
|
|
Американское посольство в Анкаре уведомило Турцию об отмене прохода двух военных кораблей ВМС США через Босфор в Черное море, сообщил источник в турецком МИД.
«Да, посольство США уведомило наше министерство об этом», – приводит слова источника РИА «Новости».
Ранее в среду отряд кораблей ЧФ в составе фрегата «Адмирал Макаров», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», тральщика «Иван Голубец», а также больших десантных кораблей вышел в море для проведения стрельб по надводным и воздушным целям.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил о переброске войск НАТО к границам России. В тот же день в МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. В понедельник глава МИД Сергей Лавров обратил внимание на агрессивную риторику США в связи с проходом американских военных кораблей в Черное море.
В прошлую пятницу США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор. Днем ранее стало известно о планах США отправить корабли в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности».
В начале апреля в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Белый дом охарактеризовал разговор Байдена с Путиным как конструктивный
|
|
Белый дом видит в будущем саммите России и США возможность обсудить сферы, где две страны могут успешно работать вместе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена Белый дом назвал конструктивным, передает РИА «Новости».
«У президента Байдена состоялся вчера конструктивный разговор с Владимиром Путиным», – сказала Псаки.
Она вновь подтвердила, что Вашингтон стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой. «Наша задача в США – иметь предсказуемые отношения с Россией, стабилизировать эти отношения. И конечно же, проведение дискуссии, проведение саммита было бы возможностью обсудить сферы, где мы согласны друг с другом и можем работать вместе», – добавила пресс-секретарь Белого дома, передает ТАСС.
Накануне по инициативе США состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. Президент США в ходе телефонной беседы высказал
заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил
российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила
стать площадкой для саммита России и США.
В среду пресс-секретарь главы Дмитрий Песков сообщил, что тон разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена был деловым, было обсуждено большое число тем. В Кремле считают преждевременным говорить о конкретике по возможной встрече президентов России и США.
Эксперт объяснил отмену визита кораблей ВМС США в Черное море
|
|
«Это решение сигнализирует о попытках администрации Байдена снизить градус напряженности в отношениях с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя сообщения о решении Вашингтона отменить проход двух военных кораблей ВМС США через Босфор в Черное море.
«Президент США Джо Байден ранее уже продемонстрировал России готовность идти на диалог, позвонив Владимиру Путину и предложив провести совместный саммит на территории нейтральной страны. Поэтому решение не направлять корабли в Черное море вполне укладывается в текущую стратегию новой администрации», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
По словам эксперта, таким образом глава США, вероятно, пытается снизить градус напряженности в отношениях с Москвой и показать, что он готов отойти от идеи конфронтации как минимум на какое-то время.
При этом отказ США направить корабли в Черное море вряд ли повлияет на положение черноморских союзников Вашингтона по НАТО. «Очевидно, здесь их основные союзники – это Турция и Грузия, как причерноморские державы. Для них это сигнал о том, что США могут ввести свои боевые корабли в Черное море, если ситуация обострится. Но сейчас американцы, судя по всему, не готовы пойти на такой шаг», – полагает политолог.
По мнению Дудакова, это решение может несколько встревожить Украину, как страну, которая сейчас активно просит финансовой и военной помощи у администрации Байдена. «Украину такой поворот, вероятно, фрустрирует. Но я не думаю, что это сильно повлияет на настроения в Киеве», – заключил эксперт.
Напомним, в четверг американское посольство в Анкаре уведомило Турцию об отмене прохода двух военных кораблей ВМС США через Босфор в Черное море. При этом в среду отряд кораблей ЧФ в составе фрегата «Адмирал Макаров», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», тральщика «Иван Голубец», а также больших десантных кораблей вышел в море для проведения стрельб по надводным и воздушным целям.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил о переброске войск НАТО к границам России. В тот же день в МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. В понедельник глава МИД Сергей Лавров обратил внимание на агрессивную риторику США в связи с проходом американских военных кораблей в Черное море.
В прошлую пятницу США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор. Днем ранее стало известно о планах США отправить корабли в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности».
В начале апреля в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США собрались ввести против России новые санкции
|
|
Соединенные Штаты намерены ввести против России санкции в связи с якобы имевшим место вмешательством в американские президентские выборы и подозрениями в причастности к взлому программного обеспечения компании SolarWinds, сообщил источники Bloomberg.
Как сообщается, санкции могут коснуться около десятка россиян, а также около 20 юридических лиц. Уточняется, что рестрикции могут быть введены уже в четверг. Источники также сообщили, что власти США намерены выслать из страны десять российских официальных лиц и дипломатов, передает ТАСС.
Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к кибератаке в США через ПО SolarWinds, равно как утверждения американской стороны о российском вмешательстве в американские выборы.
Накануне стало известно, что посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу.
В прошлый четверг стало известно о подготовке высылки российских дипломатов из США под предлогом приписываемых Москве «злонамеренных» действий против Вашингтона. В связи с этим министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «тупой» линию Вашингтона в отношении Москвы, подчеркнув, что она не приносит никакого результата. Он также предупредил, что Россия ответит на любые недружественные действия США. В Кремле отметили меткость формулировок главы российского внешнеполитического ведомства.
В марте Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.
Стало известно о планах США выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка
|
|
США планируют объявить о высылке российских дипломатов из Вашингтона (округ Колумбия) и Нью-Йорка, у них будет 30 дней, чтобы покинуть страну, передает телеканал CNN со ссылкой на источник.
«Российские дипломаты, которых высылают, находятся в Вашингтоне, округ Колумбия, и в Нью-Йорке, у них будет 30 дней, чтобы покинуть страну», – сообщает телеканал со ссылкой на неназванного американского чиновника, якобы знакомого с соответствующими планами, передает РИА «Новости».
Телеканал также сообщает, что «администрация (США), как ожидается, примет меры против России в четверг и координирует свои действия с европейскими союзниками».
Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. По информации источников, США могут объявить об этих мерах уже в четверг.
Накануне стало известно, что посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу.
В Кремле прокомментировали сообщения о новых санкциях США
|
|
Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и ответит на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что вероятные санкции США не будут способствовать встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
«Мы осуждаем любые санкционные устремления, считаем их незаконными. В любом случае действует принцип взаимности в этом деле – взаимности так, чтобы нам наилучшим образом обеспечить свои интересы», – сказал он, передает ТАСС.
В то же время Песков назвал вероятным «сливом» сообщения американских СМИ о новых санкциях против России. «Понятно, что дыма без огня не бывает – и скорее всего речь идет о каких-то уже сливах в американские газеты. Пока не будем ничего комментировать по газетным сообщениям. Дождемся, если будут объявлены какие-то конкретные решения официального Вашингтона», – сказал представитель Кремля.
Он также указал, что вероятные санкции США не будут способствовать встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. «То, что, скажем так, обсуждаемые вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече – это однозначно. А помешает или не помешает – это будет все-таки решение президентов. Было предложение от президента США, и далее это будет предметом для решения президента России», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
По данным СМИ, новые санкции Вашингтона в отношении Москвы запретят финансовым учреждениям США покупать новый госдолг напрямую у Банка России, российского Минфина и ФНБ, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.
В то же время агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. Как сообщает телеканал CNN, США уже в четверг планируют объявить о высылке российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка.
В среду посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.
Американские СМИ указали на возможность обхода санкций США против госдолга России
|
|
Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы запретят финансовым учреждениям США покупать новый госдолг напрямую у Банка России, российского Минфина и ФНБ, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
По данным газеты, президент США Джо Байден издаст указ о расширении запретов на торговые операции американских банков с российскими государственными долговыми обязательствами. «Распоряжение запретит финансовым учреждениям США покупать новые бонды напрямую у российского Центробанка, Министерства финансов и огромного Фонда национального благосостояния страны после 14 июня», – пишет газета, передает РИА «Новости».
«Однако одним смягчающим фактором является то, что учреждения США по-прежнему смогут торговать облигациями на вторичном рынке, сохранив при этом некоторые иностранные инвестиции, имеющие важное значение для российской экономики», – отмечает издание.
Таким образом, по сути введенные в августе 2019 года санкции, запрещавшие американским банкам участвовать в первичном размещении валютного российского госдолга (евробондов), расширяются на рублевые облигации (ОФЗ).
Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. Как сообщает телеканал CNN, США уже в четверг планируют объявить о высылке российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка.
В среду посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.
МИД отреагировал на призыв Байдена «делать больше» для Афганистана
Москва готова работать с Вашингтоном по урегулированию ситуации в Афганистане, но с учетом интересов своей национальной безопасности, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
«Конечно, мы готовы. Но мы готовы работать в интересах национальной безопасности и региональных интересов России», – сказал Кабулов, передает РИА «Новости».
Комментируя в целом призыв Байдена, высокопоставленный дипломат отметил, что в Москве «не относятся так трепетно к словам иностранных руководителей». Заслуги России признаны и без этого во всем мире и в самом Афганистане», – добавил он.
В среду президент США Джо Байден призвал Пакистан, Россию, Китай, Индию и Турцию «делать больше» для Афганистана.
Во вторник появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Сам Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство.
При этом Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию.
Байден объяснил решение вывести войска США из Афганистана
|
|
Присутствие американских военнослужащих в Афганистане не поможет Кабулу создать устойчивое правительство, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме по поводу вывода ВС США из Афганистана.
«После тесных консультаций с нашими союзниками и партнерами <...>, а также с [президентом Афганистана Ашрафом] Гани и многими другими [лидерами] по всему миру я пришел к выводу, что пришло время завершить самую длинную войну, в которой участвовала Америка», – приводит слова Байдена ТАСС.
По словам главы действующей американской администрации, более 10 лет назад 44-й президент США Барак Обама попросил его посетить Афганистан и рассказать о ситуации в этой республике. «То, что я увидел во время этой поездки, укрепило мою убежденность в том, что только народ Афганистана имеет право и обязанность руководить своей страной, а увеличение и бесконечные американские ВС не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство», – сказал глава Белого дома.
«Я считал, что наше присутствие в Афганистане должно быть сосредоточено прежде всего на той причине, по которой мы отправились в Афганистан: для обеспечения того, чтобы Афганистан не использовался в качестве базы, с которой можно было бы вновь совершать нападения на нашу родину. Мы добились этого, мы достигли этой цели», – считает глава Белого дома.
Байден напомнил, что американские военнослужащие покидают территорию Афганистана через 10 лет после ликвидации главаря террористической сети «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена.
«США начнут окончательный вывод [войск из Афганистана] 1 мая. Мы не будем проводить это в торопливой манере, а будем действовать ответственно, продуманно и безопасно, – заявил Байден. – Будем осуществлять вывод в полной координации с нашими союзниками и партнерами. «Талибан» (запрещенное в России террористическое движение) должен знать: если они нападут на нас при выводе, то мы защитим себя и партнеров, используя все имеющиеся средства».
«Военнослужащие США, а также силы наших союзников по НАТО и партнеров по операции выйдут из Афганистана до того, как мы отметим 20-летие атак 11 сентября», – заверил глава американской администрации.
Он также сообщил, что Соединенные Штаты попросят другие страны, включая Россию, Китай, Индию и Пакистан, делать больше для поддержки Афганистана. «Мы обратимся к другим странам региона, особенно к Пакистану, а также к России, Китаю, Индии и Турции с просьбой делать больше для поддержки Афганистана. Все они в значительной степени заинтересованы в стабильном будущем Афганистана», – отметил американский президент.
Ранее главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран НАТО в ходе состоявшейся в среду видеоконференции решили начать вывод войск из Афганистана.
Накануне появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. При этом глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности реагирования США на угрозы и сбора информации. Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Анкара подтвердила отмену прохода кораблей США в Черное море
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Вашингтон отменил проход американских военных кораблей в Черное море.
«Нам (США) устно сказали, что проход кораблей отменен. Однако если они поменяют свое решение, у них есть еще три дня, чтобы использовать прежнее уведомление и отправить корабли – уведомление будет еще действительно. Если в течение трех дней корабли не пройдут, то им снова нужно будет делать уведомление за 15 дней до предполагаемого прохода», – сказал Чавушоглу, передает РИА «Новости».
По его словам, за последнее время США направили 14 уведомлений о проходе своих военных кораблей в Черное море, из них пять потом были отменены.
Как ранее заявил источник в турецком МИД, посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен.
В среду в МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. В прошлую пятницу США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности».
Байден решил вывести войска из Афганистана вопреки советам помощников
Президент Соединенных Штатов Джо Байден принял решение о выводе американских войск из Афганистана к 11 сентября вопреки советам некоторых помощников, сообщил телеканал CNN.
По словам источников телеканала из числа бывших и действующих официальных лиц, некоторые сотрудники администрации Байдена «выражали опасения по поводу того, как полный вывод [сил США] скажется на контртеррористической миссии США». Согласно публикации, «они также выражали обеспокоенность относительно безопасности дипломатов США [в Афганистане]», передает ТАСС.
По сведениям канала, в число должностных лиц, которые придерживались особого мнения, входили председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Кеннет Фрэнклин Маккензи, а также ряд сотрудников Госдепартамента.
«Все соответствующие точки зрения были представлены, все аргументы были заслушаны», – отметил один из источников. По сведениям телеканала, консультации по этому вопросу продолжались несколько месяцев. На них Байдена не раз предупреждали об опасности того, что радикальное (запрещенное в России террористическое) движение «Талибан» «может восстановить силы». Американский лидер с раздражением реагировал на предложения оставить американские войска в Афганистане на продолжительный срок. Байден подчеркивал, что во время предвыборной гонки обещал обеспечить вывод войск США из страны.
Милли в ходе консультаций, в частности, заострял внимание на том, что данный шаг может привести к «краху правительства в Кабуле». Сотрудники Центрального разведывательного управления США отмечали, что вывод войск приведет к тому, что американская сторона будет получать меньше сведений о потенциальных угрозах, в том числе о возможных действиях террористов.
По сведениям канала, США сейчас не намерены закрывать посольство в Кабуле. Пока не решено, какой будет численность сил, обеспечивающих его безопасность. Вместе с тем американская сторона не исключает, что из-за возможных действий талибов работа посольства будет ограничена или приостановлена.
Накануне главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран НАТО в ходе состоявшейся в среду видеоконференции решили начать вывод войск из Афганистана. В Сенате стремительный вывод войск США из Афганистана назвали «фатальной ошибкой». Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал решение о выводе воинского контингента НАТО из Афганистана «историческим» и «эпохальным».
Во вторник появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Позже Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство.
Между тем глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.
В Совфеде пообещали «зеркальный ответ» на возможные санкции США
В случае введения новых санкций со стороны США Россия не оставит их без ответа, при высылке наших дипломатов последует зеркальный ответ «по соответствующим позициям», заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Если санкции будут введены, то Россия не оставит это без ответа, который будет зеркальным. Если будут высланы наши дипломаты, то с нашей стороны тоже будет высылка по соответствующим позициям», – сказал Джабаров, добавив, что окончательное решение принимает руководство страны.
Он также указал, что в случае введения новых санкций США против России не исключены затруднения в подготовке встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена. «Если Байден предложил эту встречу, это не должно сопровождаться подобными недружественными шагами», – добавил он, передает РИА «Новости».
Джабаров также указал, что Россия не боится возможных санкций США, направленных против ее суверенного долга, хотя не исключено, что они могут негативно повлиять на экономику страны. «Это может отразиться на нашей экономике, но бояться мы не будем ничего, нам это уже надоело», – заявил сенатор.
При этом он отметил, что от санкций против суверенного долга России серьезно пострадает и американская экономика. «Американские инвесторы потерпят серьезные потери, они вкладываются в него», – сказал Джабаров.
По данным СМИ, новые санкции Вашингтона в отношении Москвы запретят финансовым учреждениям США покупать новый госдолг напрямую у Банка России, российского Минфина и ФНБ, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.
Тем временем агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. Как сообщает телеканал CNN, США уже в четверг планируют объявить о высылке российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка.
В среду посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.
|
|