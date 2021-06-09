Афганские боевики убили десять сотрудников британо-американской НКО

По меньшей мере десять сотрудников британо-американской некоммерческой организации (НКО) HALO Trust, которая специализируется на обезвреживании мин и неразорвавшихся боеприпасов, были убиты боевиками в масках в Афганистане, еще 14 были ранены, сообщил телеканал 1TV.

По данным источников телеканала, инцидент произошел в провинции Баглан в Афганистане. Официальные лица Афганистана считают, что нападение было совершено боевиками запрещенной в России террористической организации «Талибан», передает ТАСС.

HALO Trust основана в 1988 году и работает над разминированием и обезвреживанием снарядов по всему миру. Ее штат насчитывает более 8 тыс. сотрудников.

В минувшее воскресенье в результате нападения боевиков запрещенной в России террористической организации «Талибан» в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана погибли по меньшей мере 14 силовиков, еще 37 попали в плен.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны по ухода американских войск. 8 мая стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Днем ранее в Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан» на фоне вывода американских сил. Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Афганистан.

3 мая появилась информация, что США и запрещенное в России террористическое движение «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к началу июля. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не собираются уходить из Афганистана, несмотря на вывод американских войск. Между тем сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана, о чем главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран Североатлантического альянса договорились двумя неделями ранее. В Сенате США стремительный вывод американских войск из Афганистана назвали «фатальной ошибкой». В свою очередь министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал решение о выводе воинского контингента НАТО из Афганистана «историческим» и «эпохальным».

13 апреля появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство.

Также стало известно, что Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. Напомним, в марте запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.