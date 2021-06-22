Вашингтон заявил о единстве позиций США, России и Китая по Афганистану

США, Россия и Китай согласны, что конфликт в Афганистане не может быть урегулирован военным путем, заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.

По ее словам, с тем, что «военное решение невозможно», в СБ ООН согласны представители «Европы, России и Китая». Как заявила Томас-Гринфилд, США «подчеркивают, что военный путь не приведет к легитимности», когда обращаются к радикальному движению «Талибан» (запрещено в России).

Постпред США при ООН уверена, что «мир не признает создание в Афганистане с помощью силы исламского эмирата», существует лишь «один путь вперед – инклюзивное политическое урегулирование путем переговоров под руководством афганцев», передает ТАСС.

Тем временем Agence France-Presse со ссылкой на местные власти сообщает, что талибы захватили Шерхан – пограничный поселок и речной порт в Афганистане на границе с Таджикистаном. Это стало «самым значительным» их достижением с момента начала вывода войск США из Афганистана, передает RT.

Шерхан, по сообщению местных властей, был захвачен «после часа боев». Армейский офицер сообщил, что военные «были вынуждены покинуть все контрольно-пропускные пункты», а к утру боевики «были повсюду, их сотни». «Талибан» (запрещен в России) подтвердил, что «контролирует Шерхан-Бандар и все пограничные переходы с Таджикистаном в Кундузе».