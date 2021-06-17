Байден заявил о готовности России помочь США с Афганистаном и Ираном

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин на саммите в Женеве предложил американцам «помочь по Афганистану и по Ирану».

«Он сказал, что надеется, что мы сможем поддерживать мир и безопасность. И я сказал, что это во многом связано с вами (Россией). Он указал, что готов, цитирую, помочь по Афганистану – я не буду сейчас вдаваться в подробности – и помочь по Ирану», – приводит слова американского президента ТАСС.

«Мы много говорили о том, что мы хотим сделать в отношении обеспечения стабильности и экономической безопасности, физической безопасности для народа Сирии и Ливии. Мы обсуждали это», – добавил глава Белого дома.

Напомним, 9 июня афганские боевики убили десять сотрудников британо-американской НКО. Тремя днями ранее в результате нападения боевиков запрещенной в России террористической организации «Талибан» в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана погибли по меньшей мере 14 силовиков, еще 37 попали в плен.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны по ухода американских войск. 7 мая в Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан» на фоне вывода американских сил. Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Афганистан. Также стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана.

3 мая появилась информация, что США и запрещенное в России террористическое движение «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к началу июля. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не собираются уходить из Афганистана, несмотря на вывод американских войск. Между тем сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана, о чем главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран Североатлантического альянса договорились двумя неделями ранее. В Сенате США стремительный вывод американских войск из Афганистана назвали «фатальной ошибкой».

13 апреля появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство.

При этом стало известно, что Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. Напомним, в марте запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.