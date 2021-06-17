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Байден заявил о готовности России помочь США с Афганистаном и Ираном
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин на саммите в Женеве предложил американцам «помочь по Афганистану и по Ирану».
«Он сказал, что надеется, что мы сможем поддерживать мир и безопасность. И я сказал, что это во многом связано с вами (Россией). Он указал, что готов, цитирую, помочь по Афганистану – я не буду сейчас вдаваться в подробности – и помочь по Ирану», – приводит слова американского президента ТАСС.
«Мы много говорили о том, что мы хотим сделать в отношении обеспечения стабильности и экономической безопасности, физической безопасности для народа Сирии и Ливии. Мы обсуждали это», – добавил глава Белого дома.
Напомним, 9 июня афганские боевики убили десять сотрудников британо-американской НКО. Тремя днями ранее в результате нападения боевиков запрещенной в России террористической организации «Талибан» в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана погибли по меньшей мере 14 силовиков, еще 37 попали в плен.
Ранее президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны по ухода американских войск. 7 мая в Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан» на фоне вывода американских сил. Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Афганистан. Также стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана.
3 мая появилась информация, что США и запрещенное в России террористическое движение «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к началу июля. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не собираются уходить из Афганистана, несмотря на вывод американских войск. Между тем сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана, о чем главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран Североатлантического альянса договорились двумя неделями ранее. В Сенате США стремительный вывод американских войск из Афганистана назвали «фатальной ошибкой».
13 апреля появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство.
При этом стало известно, что Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. Напомним, в марте запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.
Путин: У России есть только одно обязательство по Украине
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе переговоров согласились с тем, что урегулирование на Украине должно проходить по Минским соглашениям, заявил российский лидер на пресс-конференции после саммита.
«Что касается Украины, то да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно. Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что тема вступления Украины в Североатлантический альянс затрагивалась «мазком».
Путин также заявил, что у России только одно обязательство по Украине – реализация минских соглашений, если Киев готов к этому.
«Что касается обязательств по поводу Украины, у нас обязательство только одно - способствовать реализации минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения», – рассказал российский лидер.
Путин также обратил внимание, что еще в ноябре прошлого года украинская делегация представила свои соображения о том, как она думает реализовывать минские соглашения. По его словам, это не секретный документ, в нем написано, что прежде всего нужно представить предложения по политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и в конституцию. Для этого нужно внести изменения в саму конституцию – там так прописано, отметил Путин.
Он также отметил, что в документе обозначено, что граница между РФ и Украиной по донбасской линии начинает заниматься пограничными войсками Украины на следующий день после проведения выборов.
«Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть вооруженные силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс. Первое. Второе: они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части. И третье - выборы провести через три месяца после этих двух шагов», – отметил Путин. Он добавил, что это ничего общего не имеет с минскими соглашениями.
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
Переговоры завершились в 17.05 по местному времени (18.05 мск).
В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Путин заявил о возвращении к работе послов России и США
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Президент России Владимир Путин заявил, что послы России и США возвращаются к работе.
«Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву соответственно американского посла, в Вашингтон – российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен. Они возвращаются к месту своей службы постоянной. Когда конкретно – завтра, послезавтра – это вопрос чисто технического характера», – заявил Путин на пресс-конференции после саммита в Женеве, передает РИА «Новости».
В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Ранее в Вашингтоне допустили возвращение послов в столицы США и России после саммита в Женеве.
Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет.
Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.
Путин дал характеристику Байдену
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Президент России Владимир Путин охарактеризовал своего американского коллегу Джо Байдена как опытного политика и конструктивного собеседника.
«Разговор был весьма конструктивным, я лишний раз убедился в том, что президент Байден очень опытный. Мы с ним с глазу на глаз разговаривали почти два часа. Не со всеми лидерами так подробно идет разговор с глазу на глаз», – сказал российский президент на пресс-конференции после саммита в Женеве, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Байден – очень взвешенный и конструктивный собеседник.
Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.
Встреча мировых лидеров в Женеве завершилась в 17.05 по местному времени (18.05 мск).
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин благодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
Путин и Байден закончили переговоры в узком составе
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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в узком составе завершены, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Закончили узкий [состав]», – сказал Песков, передает ТАСС.
Переговоры в узком составе длились почти два часа, хотя по плану они должны были идти час с четвертью.
Представитель Кремля отметил, что в переговорах решили сделать перерыв, после него пройдет встреча в расширенном составе, сообщает РИА «Новости».
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.
Планировалось, что лидеры будут обсуждать вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Путин о Навальном: Он сознательно шел на то, чтобы быть задержанным
Президент России Владимир Путин считает, что блогер Алексей Навальный знал, что объявлен в России в розыск, он сознательно шел на то, чтобы его задержали.
«Он не явился (на регистрацию после выписки из больницы в Германии), проигнорировал требование закона, его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал (в Россию). Я исхожу из того, что он хотел, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел, поэтому о чем здесь можно говорить», – заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве, отвечая на вопрос об аресте и осуждении Навального. Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.
В Конгрессе США призвали ввести санкции против России по химоружию
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Республиканец из Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и его однопартиец из Сената Джеймс Риш призвали американского президента Джо Байдена ввести против России вторую часть санкций по химоружию.
Республиканцы назвали отсутствие второй части санкций «односторонней уступкой, которая демонстрирует слабость». «Не наложив эти обязательные санкции, ваша администрация отказывается от наилучшей возможности противостоять российским нарушениям», – приводит мнение конгрессменов-республиканцев РИА «Новости».
В марте США ввели санкции против России, обвинив ее в применении химоружия. В Кремле подчеркивали, что Россия уничтожила все химическое оружие и рассчитывает, что ее визави, включая США, тоже это сделают. Второй раунд санкций США ожидался до 2 июня.
Ранее президент Владимир Путин указал, что если после саммита в Женеве США введут против России новые санкции, то это очередная упущенная возможность в отношениях.
Напомним также, с 14 июня вступили в силу санкции США против госдолга России.
Путин ответил на вопрос о приглашении в Белый дом
Президент России Владимир Путин сообщил, что президент США Джо Байден не приглашал его в гости, поскольку для такого визита должны созреть условия.
«Президент Байден не приглашал меня в гости, я пока тоже не сделал такого предложения. Мне кажется, что для таких поездок, для таких встреч, для таких визитов должны созреть условия», – заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».
Путин также отметил, что в целом они с Байденом говорили на одном языке, но это не значит, что они должны «заглядывать друг другу в душу», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры в расширенном составе с участием делегаций.
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Путин заявил, что его «устроили» объяснения Байдена по поводу резких высказываний
Президент России Владимир Путин рассказал, что его «устроили» объяснения американского лидера Джо Байдена в телефонном разговоре по поводу резких высказываний в его адрес.
«По поводу резких заявлений: ну что сказать, все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились, меня эти объяснения устроили, он предложил встретиться – это же его инициатива, мы встретились», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом в Женеве, сообщают РИА «Новости».
Как подчеркнул глава государства, за все происходящее в стране несет ответственность политическое руководство и первые лица.
«По поводу того, кто, где, в чем виноват, кто убийца. Вы посмотрите, на улицах американских городов каждый день кого-то убивают, в том числе и лидеров различных организаций. Там слово не успеешь сказать, уже стреляют либо в грудь, либо в спину, вне зависимости от того, рядом с тобой дети или... Вот я помню, бросила машину женщина, побежала, ей в спину стреляют – застрелили. Ну ладно, это криминальные вещи», – сказал он.
«Афганистан возьмем. Там одним ударом по 120 человек убивали, свадьбы уничтожали. Допустим, это ошибка, такое тоже бывает. Но расстрелы с беспилотников или вертолетов явно гражданских лиц в Ираке – это что такое? Кто несет за это ответственность? Кто убийца?» – добавил президент.
Между тем российский лидер напомнил, что тюрьма Гуантанамо до сих пор действует. «По правам человека. Послушайте меня, Гуантанамо до сих пор работает, вообще не соответствует ничему – ни международному праву, ни американским законам, ничему. А до сих пор существует», – сказал он.
В Гуантанамо содержатся лица, обвиняемые властями США в различных преступлениях, в частности, в терроризме.
Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.
В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Путин ответил на вопрос о новых иллюзиях после встречи с Байденом
Президент России Владимир Путин заявил, что не имеет никаких иллюзий после встречи с президентом США Джо Байденом.
«У меня и старых-то не было, а вы говорите про новые. Иллюзий никаких нет и быть не может», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом в Женеве, отвечая на вопрос, не появилось ли новых иллюзий по результатам встречи, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.
В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Переговоры Путина и Байдена продолжились в расширенном составе
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры в расширенном составе с участием делегаций.
До этого на встрече лидеров присутствовали только главы МИД и Госдепа Сергей Лавров и Энтон Блинкен, передает ТАСС.
«Переговоры в расширенном составе начались», – сообщили в пресс-службе Кремля. Беседа в узком составе продлилась примерно 1 час 45 минут. После этого президенты ушли на короткий перерыв перед началом второй части переговоров.
Встреча в широком составе проходит в Желтом зале виллы Ла-Гранж с участием делегаций. С российской стороны это Лавров и его заместитель Сергей Рябков, замглавы администрации Кремля – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков и начальник Генерального штаба ВС России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
Для обсуждения отдельных региональных вопросов – по Украине и по Сирии соответственно – на саммит приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
В состав американской делегации, по сведениям телеканала СNN, вошли госсекретарь Блинкен, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин, а также заместитель главы внешнеполитического ведомства по политическим делам Виктория Нуланд.
Кроме того, на саммите присутствуют послы обеих стран – Анатолий Антонов и Джон Салливан.
Ранее Путин и Байден закончили переговоры в узком составе.
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Путин ответил на вопрос об обмене России и США осужденными
Госдеп США и МИД России поработают над вопросом об обмене осужденными, сообщил президент России Владимир Путин.
«Министерство иностранных дел России и Госдеп США поработают в этом направлении», – рассказал Путин в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о возвращении некоторых россиян, которые отбывают наказание в американских тюрьмах, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.
В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Завершилась встреча Путина и Байдена в расширенном составе
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В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Уточняется, что встреча Путина и Байдена в расширенном составе не была разделена на две части, об этом сообщает ТАСС. Саммит продлился около трех с половиной часов, включая перерыв.
Байден покинул виллу Ла Гранж, переговоры закончены. Отмечается, что американский лидер, покидая место встречи, показал жест в виде поднятого вверх большого пальца.
Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры в расширенном составе с участием делегаций.
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Байден: Отношения с Россией должны быть предсказуемыми и стабильными
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Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве заявил, что отношения с Россией должны быть предсказуемыми и стабильными.
«Президент Путин и я разделяем уникальную ответственность по управлению отношениями между двумя могущественными и гордыми странами. Отношениями, которые должны быть стабильными и предсказуемыми», – заявил Байден на пресс-конференции после встречи с Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».
Байден также заявил, что выполнил то, ради чего приехал на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер дал высокую оценку встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Было важно встретиться лично, чтобы не было никаких ошибок и искажений фактов того, что я хочу обсудить», – сказал он. По словам Байдена, они с Путиным обозначили различные области, где два государства могут работать для «достижения взаимных интересов». «Я должен сказать, что вся наша встреча, которая, я думаю, длилась четыре часа, была хорошей, позитивной», – рассказал президент.
Американский лидер добавил, что теперь у США и России есть четкая база для работы и выстраивания отношений. При этом он уточнил, что работы для развития отношений предстоит много.
Также Байден после переговоров с Путиным заявил, что личную встречу между лидерами заменить ничем нельзя.
«Замены... личной встречи между лидерами нет», – поделился Байден.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.
В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Байден признался, что читает почти все про Путина
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Президент США Джо Байден после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве заявил, что прочитал многое, что писал Путин, и несколько биографий о нем.
«Я ему сказал, что прочитал почти все, что он написал, речи, с которыми он выступал, я также прочитал пару хороших биографий», – цитирует слова Байдена РИА «Новости».
Ранее Байден заявил, что по итогам его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным появились подлинные перспективы для улучшения отношений России и Соединенных Штатов. В свою очередь Путин заявил, что переговоры с Байденом прошли хорошо. Российский лидер охарактеризовал своего американского коллегу как опытного политика и конструктивного собеседника.
Кроме того, лидеры России и США договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.
Вечером в Женеве завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Переговоры российского и американского лидера прошли в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
Путин оценил отношения с США цитатой Толстого
Президент России Владимир Путин, говоря о перспективах отношений с США, отметил, что в такой ситуации не может быть семейного доверия, но его зарницы промелькнули.
«Вы знаете, Лев Толстой как-то сказал: «В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими». Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его, мне кажется, промелькнули», – сказал Путин на пресс-конференции после окончания саммита России и США в Женеве. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.
В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.