В США начали новый этап борьбы с «Северным потоком – 2» США хотят отступить из Афганистана в Среднюю Азию 3 июля 2021, 11:30

Фото: U.S. Army/flickr.com

Текст: Елена Лексина,

Андрей Резчиков,

Наталья Макарова

Спешный уход американцев из Афганистана во многом напоминает их бегство из Сайгона в 1975 году, кроме одного момента: сейчас Штаты не спешат забрать с собой лояльные местные кадры. Убежищем для тысяч афганцев Вашингтон видит страны Средней Азии. А Таджикистану вдобавок предлагается стать базой для разведопераций США в захваченном талибами Афганистане. Пойдет ли на это страна-участница ОДКБ? CША попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории около 9 тысяч граждан Афганистана, – это люди, которые активно помогали американцам и теперь боятся мести со стороны талибов. Просьба исходит лично от главы Белого дома Джо Байдена, сообщил в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники. Более того, Вашингтон обсуждает и возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана, и страны уже обговаривают детали соответствующего соглашения, утверждает Bloomberg. МИД Узбекистана не стал ни подтверждать, ни опровергать это сообщение. Что касается Таджикистана, то глава МИДа этой республики Сироджиддин Мухриддин действительно прибыл днем ранее с визитом в Вашингтон, где провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Как сообщил в пятницу ТАСС, дипломаты обсудили ситуацию в Афганистане, – причем, работа спецслужб действительно упоминалась, что косвенно подтверждает слова источников Bloomberg. «Участники подтвердили приверженность своих стран совместному противодействию угрозам безопасности в регионе, сотрудничеству в усилиях по борьбе с терроризмом, повышению профессионализма служб безопасности», – говорится в официальном сообщении. В свою очередь, Москва тоже пристально наблюдает за переменами, происходящими в Афганистане. В пятницу секретарь Совбеза Николай Патрушев провел переговоры с советником президента Афганистана по нацбезопасности Хамдуллой Мохибом. Темой обсуждения стало положение в стране на фоне вывода западных войск. В пятницу американские войска и их союзники полностью покинули свою главную базу – аэродром Баграм, расположенный в 60 км к северо-западу от Кабула. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне. К слову, во время афганской войны 1979-89 годов там же находилась главная база советских ВВС. После закрытия баграмской базы в стране останется лишь около тысячи американских солдат, которые будут охранять аэропорт Кабула и американское посольство. В ближайшее время их число может снизиться до 650, сообщали источники Associated Press. По мере ухода американских интервентов, отряды «Талибан» берут явный реванш, занимая каждый день все новые территории. В пятницу глава сформированного властями Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла констатировал – переговоры кабульского правительства и талибов не приносят результатов. Зато «Талибан» наращивает темп наступательных операций, признал Абдулла. По оценке разведслужб США, проамериканский режим президента Ашрафа Гани может потерять контроль над страной в течение полугода. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, талибы уже захватили ряд ключевых районов в этом регионе, и вышли на границу с Таджикистаном и Узбекистаном. Почему «green card» афганцам не светит Тысячи лояльных США афганцев отчаянно пытаются покинуть свою родину, пишет USA Today. Люди опасаются, что «талибы», вернувшись к власти, сведут счеты с ними. «Они убьют нас... Вы увидите трупы на каждой улице», – сказал USA Today Омид Махмуди, который три года работал переводчиком и советником по культуре при американском контингенте. Ситуацию можно сравнить с уходом американцев из Южного Вьетнама в 1975-м, или с тем, что происходило в Ираке в 2011 году – во время вывода основной группировки американских войск. Но есть важное отличие – лояльные США вьетнамцы и иракцы могли бежать из Сайгона и Багдада прямо за океан. В 1975-м, после падения Сайгона тогдашний президент США Джеральд Форд подписал акт о миграции, по которому более 100 тысяч беженцев из Вьетнама, а также Лаоса и Камбоджи получили право на въезд в Штаты. В 1979-м президент Джимми Картер удвоил квоту принимаемых беженцев из Вьетнама и других стран Индокитая – с 7 тысяч до 14 тысяч в месяц. Большинство вьетнамских мигрантов сразу получили «грин-кард» – вид на жительство. Число натурализовавшихся в Америке иракцев куда меньше, но известно, что ежегодно США принимают 2,5 тысячи беженцев из этой страны. В случае же с Афганистаном ситуация иная. Как писала ранее New York Times, Вашингтон не гарантирует выдачу виз проамерикански настроенным афганцам и лишь готов помочь им перебраться в Среднюю Азию. «Речь идет о нескольких десятках тысяч человек. В этой связи перед США встает ряд проблем. Во-первых, такой шаг станет недвусмысленным сигналом сложить оружие для нынешних сил безопасности в Афганистане, сформированных под руководством Вашингтона. Во-вторых, огромный приток афганских беженцев вызовет серьезный скандал в самих США», – пояснил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. На эту тему «Если возникнет дополнительное давление на американскую миграционную систему, то конгрессмены могли бы задать вопрос: «Мы, что, проиграли афганскую кампанию также, как и вьетнамскую?» Кроме того, Республиканская партия в целом негативно относится к ввозу в страну людей с иным культурным кодом», – указал американист. Эти факторы заставили Белый дом искать иные способы спасения лояльных к США афганцев – разместить их в Средней Азии, считает Дробницкий. Однако такая идея не может не вызвать тревогу у Москвы, отметил он, – ведь на территории сопредельных с Россией государств (напомним, что источник Bloomberg упомянул и граничащий с нашей страной Казахстан) появятся тысячи людей, привыкших держать в руках оружие. «С точки зрения американских бюрократов, это решение выглядит изящно, но что получится в итоге – будет уже головной болью Москвы», – отметил американист. Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние дни солдаты правительственной армии Афганистана уже несколько раз были вынуждены переходить бывшую советскую границу, спасаясь от наступающих талибов. 22 июня более 130 афганских солдат ушли в Таджикистан после боя с талибами. 23 июня более полусотни афганских пограничников и ополченцев перешли узбекскую границу. 27 июня еще одна группа из 17 военнослужащих перешла границу с Таджикистаном. ЦРУ хочет закрепиться под крылом у ОДКБ Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков подчеркивает, что «Талибан» контролирует уже больше половины территории Афганистана. «В Душанбе уже говорили о готовности принять некоторое количество беженцев, понимая, что судьба этих людей незавидна. На родине они могут быть подвергнуты репрессиям – вплоть до смертной казни», – сказал Леонков. Эксперта в сообщениях настораживает другой момент – предложение американцев вести разведку с территории бывших республик СССР, в том числе из Таджикистана и Казахстана, которые входят вместе с Россией в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «Россия и страны ОДКБ однозначно приняли решение о том, что на их территории не должно быть ничего американского: ни баз, ни временных пунктов пребывания, ни аэродромов для беспилотной разведывательной авиации, – напомнил Леонков. – Bloomberg, возможно, обладает некой информацией, но, скорее, выдает желаемое за действительное. В ОДКБ пока не принимали решения о том, чтобы впустить к себе американские военные части для мониторинга территории Афганистана». Как отметил Дробницкий, «Москве надо будет очень хорошо поработать со своими среднеазиатскими партнерами, если Вашингтон захочет реализовать эту идею». Бывший офицер спецназа ГРУ, ветеран войны в Афганистане Ренат Шафиков не исключает, что базы Пентагона действительно могут вернуться в Узбекистан, который не входит в ОДКБ. «Для США ОДКБ представляет противовес. Уверен, что американцы не откажутся от попыток разместить базы также в Таджикистане и Киргизии, они заинтересованы остаться в регионе», – сказал ветеран ГРУ. Он напомнил, что в начале нулевых, когда американские войска только вошли в Афганистан, Узбекистан и Киргизия согласились разместить у себя базы Пентагона. При этом эксперт убежден, что талибы «никогда не перейдут на территорию того же Узбекистана или Таджикистана, поскольку их интересует власть только в самом Афганистане». Поэтому, полагает Шафиков, для США наступление талибов – лишь предлог, чтобы вернуться в Среднюю Азию, где они хотят закрепить свое господство. Тем временем, Байден попытался лично развеять слухи о том, что отступление войск США из Афганистана превращается в бегство. «Мы движемся в точности по графику, находимся в той точке, где и рассчитывали быть», – заявил президент. Хозяин Белого дома уклонился от прямого ответа на вопрос о том, грозит ли падение правительству Афганистана. «Послушайте, мы ведем эту войну 20 лет. 20 лет. Я встречался с руководством Афганистана здесь, в Белом доме, в Овальном кабинете. Считаю, что у них есть потенциал, позволяющий поддерживать правительство», – отметил Байден, имея в виду свои недавние переговоры с Ашрафом Гани и Абдуллой Абдуллой. Впрочем, Байден признал, что им придется вести «больше переговоров» с талибами. А его пресс-секретарь Джен Псаки уточнила: вывод войск из Афганистана должен завершиться к концу августа.