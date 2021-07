В НАТО поблагодарили Грузию за посредничество между Азербайджаном и Арменией В Литве военных обвинили в краже сухих пайков для армии США США попросили Казахстан, Таджикистан и Узбекистан приютить тысячи афганцев 2 июля 2021, 14:02

США обратились к руководству Таджикистана, Казахстана и Узбекистана временно разместить на своей территории около 9 тыс. граждан Афганистана, которые помогали американцам, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Соответствующее решение приняла администрация главы Белого дома Джо Байдена в связи с выводом войск США из страны. Кроме этого, Вашингтон обсуждает возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. На данный момент страны обговаривают детали проекта соответствующего соглашения, передает Sputnik Таджикистан со ссылкой на Bloomberg. Ранее о решении США разместить тысячи афганцев на территории других государств сообщила газета New York Times. Из-за помощи, оказанной США, на жителей страны могут напасть участники запрещенного в России радикального движения «Талибан», намеренные отомстить. Однако Вашингтон не гарантирует выдачу этим афганцам американских виз, добавило издание. Ситуацию в Афганистане уже обсудили министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и государственный секретарь США Энтони Блинкен. «Обе стороны подчеркнули, что справедливое и прочное урегулирование в Афганистане будет способствовать региональному экономическому росту и интеграции», – отметили в МИД республики. Ранее сообщалось, что переговоры между представителями афганских властей и радикального движения «Талибан» идут медленно и не приносят существенных результатов. «Талибан» потребовал вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В апреле Госдепартамент Соединенных Штатов призвал американцев срочно покинуть Афганистан. В мае стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

Актриса из «Счастливы вместе» умерла от коронавируса 1 июля 2021, 17:00

Российская актриса театра и кино Наталья Смирнова, сыгравшая роль Дуси-Агрегат в сериале «Счастливы вместе», умерла в возрасте 60 лет от коронавируса. «Cегодня от ковида в 10.30 ушла наша близкая подруга актриса Наталья Смирнова, почти 30 лет дружбы и вот… очень больно!», – написал друг актрисы Олег Перанов в Facebook, пишет «Московский комсомолец». Смирнова родилась в 1961 году, она служила в Театре Наций и театре «Современник». Сыграла около 90 эпизодических ролей более чем в 30 фильмах и сериалах. Среди них «Врачебная тайна», «Частный заказ», «Кремлевские курсанты», сериалах «Маргоша», «Каменская», «Склифосовский». Песков рассказал о мерах в случае отказа «Дефендера» покинуть воды России 1 июля 2021, 15:04

Российские военные и пограничники были бы вынуждены действовать жестко и решительно, если бы британский эсминец «Дефендер» не покинул территориальные воды России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Британский корабль действительно вторгся в территориальные воды РФ. Капитан, как Путин показывал, все-таки себе нажал кнопку и собрался с мыслями в какой-то момент. А если бы он этого не сделал? Тогда очевидно, что российские пограничники, военные были бы вынуждены действовать жестко, по уставу, решительно», – заявил Песков, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Соломин призвал срочно лечить Богомолова, пригласившего трансгендера на роль в «Вишневом саде» 1 июля 2021, 19:15 Текст: Вера Басилая

Режиссера Константина Богомолова надо срочно положить в больницу и лечить, а подобные «эксперименты» не надо вообще каким-либо образом освещать, заявил актер, режиссер театра и кино Юрий Соломин, прокомментировав решение дать роль в спектакле «Вишневый сад» трансгендеру Наталье Максимовой. «В больницу надо срочно положить – может быть, можно как-то вылечить! Кого? Естественно, Богомолова. Или операцию сделать. А больше никак. И того, кто это разрешил, – тоже. Если [что-то] вырежут, то все будет нормально и можно дальше работать. А почему ж нет?», – цитирует ФАН Соломина. По его словам, подобные «эксперименты» не надо вообще каким-либо образом освещать. «Даже говорить не хочу об этом, и по телевидению советую тоже не рассказывать. А то потом будут писать очень много: «Как же мы [это допустили]?» Этим должны заниматься органы, которые за это отвечают, то бишь, Министерство культуры». По словам актера театра и кино, театрального режиссера Игоря Яцко, он бы точно так не сделал, как его коллега. Сам он уже не первый год ставит в театре «Школа драматического искусства» аналогичный спектакль. «Я далек от таких решений. И так бы не смог... У нас «Вишневый сад» идет, приходите смотреть – буду рад. Я ничего не добавил и не убавил, оставил Чехова таким, какой он есть. Там огромная глубина, мистерия по-русски!». «Факт подобного рода раздражает меня настолько, что я со всеми теми, кто занимается подобными делами: меняют понимание о том, что такое хорошо, а что такое – плохо, серьезно разобрался бы! То, что творится у нас сейчас, в том числе и на телевидении, – это настолько мерзко, подло, пошло, примитивно и безответственно, что даже невозможно себе представить весь уровень беспутства!», – заявил актер театра и кино Олег Белов. По его мнению, исходя не только из общих фраз, но и из его личного опыта, он знает: что бы ни делалось, все время получаются только какие-то гадости для страны и для народа. «Это кретины, просто кретины! Все это настолько сильно вызывает у меня отвращение, прям вот просто до рвоты, что я готов взять автомат и… Они же растлевают народ! Все это настолько ужасно и «низкодуховно», чисто по-человечески!» Ранее худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов сообщил, что на роль в спектакле «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова пригласили трансгендера Наталью Максимову. В ходе пресс-конференции в ТАСС Богомолов сказал, что постановкой займется выпускник режиссерского факультета ГИТИСа Микита Ильинчик. Как заявил Богомолов, «современный театр» заключается в том, что нужно «нравиться зрителям и при этом сохранять себя». Журналист и блогер Максим Кононенко заявил газете ВЗГЛЯД, что трансгендерная женщина Наталья Максимова «освежит» старую пьесу Антона Чехова. Напомним, недавно споры вызвал дебют Ольги Бузовой на сцене МХАТа в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Худрук МХАТа Эдуард Бояков признал, что театр «хайпанул» на решении пригласить Бузову в спектакль о Сталине. Видеофрагмент выступления Бузовой на сцене МХАТа с оригинальным звуком опубликован в соцсетях. Журова о запрете купальников российских синхронисток на ОИ: Медведь – общее животное 1 июля 2021, 18:59

«У нас это животное даже не является символом страны, у нас другие госсимволы, которые как раз запрещены на Олимпийских играх. Медведь – общее животное», – сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России, депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя запрет российским синхронисткам выступать на Олимпийских играх 2020/2021 в купальниках с изображением медведя. Пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Светлана Ромашина рассказала, что синхронисткам из России запретили выступать в купальниках с изображением медведя на Олимпийских играх в Токио. МОК объяснил это решение тем, что медведь ассоциируется с Россией. Кроме того, из композиции «Калинка» попросили убрать слово «Россия», которое звучало на английском языке. «Это уже суперрусофобские настроения, которые продолжаются по отношению к нашей стране, они явные. Медведь – стереотип, Россия – значит медведь, хотя я не понимаю этого. У нас это животное даже не является символом страны, у нас другие госсимволы, которые как раз запрещены на Олимпийских играх. Есть очень много различных клубов, которые используют изображение медведя, но это же не ассоциируется со страной. Медведь – общее животное», – говорит Журова. Она отмечает, что раз уж на международном уровне медведя ассоциируют с Россией, то тогда стране нужно выдать патент на обладание этим животным. В таком случае хотя бы будут понятны запреты, предъявленные синхронисткам. «Это выглядит смешно. Причем это даже не политизировано, а просто стереотипно и по-русофобски. Ну и второй вариант, почему так произошло? Комиссия, которая принимала данное решение, просто боится любых санкций по отношению к себе, когда им позвонят и скажут, что же вы такое допустили», – считает собеседница. Если предметно читать ранее принятое по отношении к России решение Спортивного арбитражного суда, то в нем точно нет ни единого слова про стереотипные изображения и так далее, продолжает депутат. В решении есть лишь запрет на государственные символ, гимн, герб, но про медведя не сказано ни слова. «Несомненно, это перегибы, конкретные, и подстраховка абсолютная. Тогда давайте следующий этап: запретим русским на международных соревнованиях говорить на русском языке, это же тоже ассоциируется с нашей страной. Пусть говорят на английском или молчат, что уж там. Поэтому, конечно, с медведем это странный перебор и абсолютно непонятный», – рассуждает Журова. Она подчеркнула, что не знает, будет ли российская команда это как-то опротестовывать, но как минимум все, кто об этом узнают, поймут, что это решение – «полный абсурд». Напомним, в конце прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS), рассматривавший дело Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), принял решение о запрете российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Ален Делон поделился впечатлениями от встречи с Путиным 2 июля 2021, 01:58

Французский актер Ален Делон в интервью международному франкоязычному телеканалу «ТВ-5» сообщил, что встречался с президентом России Владимиром Путиным и считает деятельность российского лидера на высшем государственном посту успешной. «Мне довелось встречаться с Владимиром Путиным. Он очень способный человек. Весьма непросто управлять такой огромной страной столько лет, а он это делает», – приводит слова Делона ТАСС. «Не знаю, как он добивается этого, но понимаю, что это весьма непросто», – сказал артист, добавив, что не боится критики, которую могут вызвать такие слова у его недоброжелателей. Напомним, в 2019 году Делон был удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви» 72-го Каннского кинофестиваля «за выдающуюся карьеру в кинематографе». Тимошенко предсказала потерю Украиной 72% земель 1 июля 2021, 19:29

Новый закон Украины, позволяющий банкам с иностранными инвестициями владеть сельскохозяйственными землями в стране, приведет к потере 72% территорий государства, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. «С землей позволено вести себя как вандалам – снимать верхний слой черноземов. Государство полностью исключается из любых функций, которые контролируют ее использование, запрещается любой экологический контроль. Это все вычеркнуто из Земельного кодекса. С 1 июля наша земля, 72% территории Украины, начинает уходить», – цитирует Тимошенко РИА «Новости». По ее словам, закон нарушает не меньше 22 статей Конституции и лишает фермеров прав постоянного пользования сельхозугодьями. 28 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске с 1 июля 2021 года рынка земли, который Верховная рада приняла 31 марта 2020 года. Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита. Он вступил в силу 1 июля. Украинцев предупредили о риске начала голода 2 июля 2021, 07:57

Открытие рынка земли грозит Украине потерей контроля над экспортом аграрной продукции, в результате «самим нечего будет кушать», заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов. По прогнозам эксперта, следствием передачи сельскохозяйственных земель Украины иностранным собственникам станет рост доли аграрной продукции в украинском экспорте, передает РИА «Новости». «Но другое дело, что государство утратит во многом контроль над политикой в этой сфере». – заметил Суслов в эфире телеканала «Первый независимый». По словам экс-министра, приход иностранных компаний позволит мощным иностранным государствам активнее вмешиваться в определение политики Украины в этой области. «То есть может создаться такая ситуация, что самим нечего будет кушать, но экспорт мы остановить не сможем, если в этом будут заинтересованы транснациональные корпорации», – предупредил Суслов. Напомним, в четверг на Украине открылся рынок сельхозземель, который Рада приняла 31 марта 2020 года, а президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 апреля 2020 года Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита. Немцы назвали «стратегическую ошибку» Запада в отношении России 2 июля 2021, 09:05 Текст: Алина Назарова

Читатели немецкой газеты Der Spiegel оценили заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что Европа не заинтересована в разрушении экономических отношений с Россией, поскольку это приведет к сближению Москвы и Пекина. Соответствующее заявление глава немецкого внешнеполитического ведомства сделал во вторник после разговора со своим польским коллегой Збигневом Рау в Варшаве, передает РИА «Новости». «Большая стратегическая ошибка западом уже совершена. И она состояла в том, что мы не «привязали» Россию к Западу еще в ту пору, когда она была к этому готова. Почему это не было сделано? Просто из-за высокомерия Запада», – считает Frank-oLnWVjXWR. «Я не поклонник нынешнего нашего министра иностранных дел, но в данном случае, насчет опасности изоляции России от совершенно прав», – полагает Manfred-hkemnKTGg. «Пора нашим соседям в Польше и другим друзьям на востоке похоронить свою отдельную холодную войну друг с другом. Франция и Германия показали, что из врагов могут получаться друзья. В Польше и странах Прибалтики русофобия очень распространена. Но Советы оставили их в покое уже 30 лет назад», – отметил Hdwinkel. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о наметившемся прогрессе в реализации идеи прямого диалога Евросоюза с Россией, но добавила, что пока цель не достигнута. До этого французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция и Германия на саммите ЕС в Брюсселе выступили за единый европейский подход к отношениям с Россией. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова к продолжению равноправного диалога с ЕС, однако такой диалог не может быть обставлен угрозами санкций, на которые со стороны России последует соразмерный ответ. Анонсирован первый полет идущего на замену «кукурузникам» самолета 1 июля 2021, 15:35

Самолет «Байкал», который должен сменить советские кукурузники, может совершить первый полет в 2021 году. Перед этим его представят на международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в июле, сообщил исполнительный директор Уральского завода гражданской авиации, который будет производить воздушное судно, Сергей Федоров. «Самолеты «Байкал» находятся на этапе создания опытного образца. Мы надеемся, что данный самолет продемонстрируем на МАКС в большой степени готовности – понятно, что он не будет летать. Ожидаем, что в этом году, возможно, состоится первый вылет самолета», – передает ТАСС слова Федорова. Разработчиком «Байкала» является компания «Байкал Инжиниринг» (дочерняя структура «УЗГА»). «Байкал» будет оснащен отечественным двигателем ВК-800, который УЗГА разрабатывает совместно с «ОДК-Климов». Этот самолет создается для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий. В январе 2020 года президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о проектировании и запуске его в серийное производство. Напомним, в апреле глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что начало испытаний опытного образца отечественного легкого самолета «Байкал» запланировано на конец 2021 года. В Кремле назвали Украину несамостоятельным государством 1 июля 2021, 14:55

Украина – несамостоятельное государство и находится под прямым влиянием напряженности по всему периметру российских границ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Это красная линия. Украина – не самостоятельное государство, это государство, которое находится под прямым влиянием напряженности по всему периметру наших границ», – сказал Песков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал. «Для президента Путина это является очень большой, глубокой обеспокоенностью. Это является, наверное, причиной для принятия мер по обеспечению безопасности наших границ, по обеспечению того самого паритета на европейском континенте. Ни у кого не должно быть сомнений, что президент Путин понимает всю потенциальную опасность таких устремлений Украины, и президент Путин, руководство России заранее занимаются архитектурой тех мер безопасности, которые застрахуют нас на случай продолжения этих провокационных проявлений Украины», – отметил он. В ответ на слова лидера Украины Владимира Зеленского про флаг Украины над Госдумой, Песков заявил, что над ней «развевался и будет дальше развеваться все-таки российский триколор». Ранее Зеленский, отвечая на слова президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что он считает русский и украинский народы единым целым, сказал, что в таком случае в Москве в ходу были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. К американскому плану введения мирового цифрового налога присоединились 130 стран 2 июля 2021, 09:42 Текст: Алина Назарова

О решении присоединении к новым рамкам международной налоговой реформы, включающей налог 15% на деятельность цифровых корпораций, заявили 130 государств, сообщает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Как подчеркивает ОЭСР, пакет положений, «состоящий из двух компонентов, окажет необходимую поддержку правительствам, которым нужно обеспечить дополнительные доходы для восстановления своих бюджетов и балансов, инвестиций в основные государственные услуги, инфраструктуру и меры, необходимые для содействия оптимизации эффективности и качества восстановления после COVID», передает ТАСС. «После долгих лет напряженной работы и переговоров этот исторический пакет обеспечит, чтобы крупные транснациональные корпорации выплачивали справедливую долю налогов повсюду», – отметил генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн. По его словам, данный пакет «не устраняет налоговую конкуренцию, но устанавливает согласованные на многосторонней основе ограничения на нее». «Он также учитывает различные интересы сторон переговоров, в том числе интересы малых стран и развивающихся юрисдикций. В интересах всех, чтобы мы достигли окончательного соглашения между всеми участниками данной инклюзивной структуры, как это запланировано, в конце этого года», – добавил Корманн. Как напомнили в ОЭСР, пакет документов из двух компонентов, ставший «результатом переговоров, проводившихся под эгидой ОЭСР на протяжении большей части последнего десятилетия, направлен на обеспечение того, чтобы транснациональные корпорации платили налоги там, где они действуют и получают прибыль». Тем самым они, в частности, будут «содействовать усилению юридической стабильности и стабильности международной налоговой системы», считают в организации. ОЭСР сообщает, что «первый компонент обеспечит более справедливое распределение прибыли и налоговых прав между странами в отношении крупнейших транснациональных корпораций, включая цифровые компании». «Это позволит перераспределить некоторые налоговые права в отношении этих корпораций от их родных стран к рынкам, где они ведут предпринимательскую деятельность и получают прибыль». Причем делаться это будет «независимо от того, присутствуют ли там эти компании физически». Второй компонент «направлен на ограничение конкуренции в налоговой сфере относительно корпоративного подоходного налога путем установления глобальной минимальной ставки корпоративного налога, которую страны могут применять для защиты своей налоговой базы». Как уточнила ОЭСР, в рамках первого компонента «ожидается, что права на налогообложение прибыли в размере более 100 млрд долларов будут ежегодно перераспределяться в рыночные юрисдикции». В то же время глобальный минимальный корпоративный подоходный налог по второму компоненту – с минимальной ставкой не менее 15% – «по оценкам, ежегодно будет приносить около 150 млрд долларов дополнительных глобальных налоговых поступлений». Экономисты ОЭСР уверены, что с данной «стабилизацией международной налоговой системы и повышением налоговой определенности для налогоплательщиков и налоговых администраций будут связаны и другие дополнительные выгоды». Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, приложивший немало усилий к ведению переговоров о новой системе налогообложения корпораций, подчеркнул в четверг, что считает достигнутую договоренность «самой важной за последние сто лет международной налоговой договоренностью». К соглашению, однако, не присоединилась небольшая группа стран, в частности Ирландия и Венгрия, с самого начала переговоров выступающие против такой налоговой договоренности. Министры финансов стран Группы семи (G7) 5 июня на встрече в Великобритании достигли договоренности о необходимости введения во всем мире минимального налога на прибыль крупных корпораций на уровне не менее 15%. Вторым элементом этой договоренности является изменение территориального принципа налогообложения – налог с прибыли транснациональных корпораций должен взиматься в тех государствах, где они зарабатывают за счет предоставления своих товаров или услуг, а не только исходя из места их регистрации, как это происходит сейчас. В первую очередь, это решение направлено на мировых IT-гигантов, таких как Facebook, Google, Apple, Amazon. Соглашение призвано создать условия, при которых технологические компании не будут выводить прибыль в юрисдикции с более льготным налогообложением. Данное решение было одобрено на саммите G7 11-13 июня в Великобритании. Теперь процесс глобальной налоговой реформы предстоит обсудить на других экономических площадках, в том числе в Группе двадцати и ОЭСР. Рада исключила русских из списка коренных народов Украины 1 июля 2021, 17:04

Верховная рада Украины приняла закон «О коренных народах Украины», в котором русские не включены в этот перечень. Такое решение на внеочередном заседании поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент страны Владимир Зеленский, передает РИА «Новости». В законе отмечается, что коренной народ Украины – это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. Напомним, в украинском документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений. В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства также сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Также Путин заявил, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает россиян и украинцев одним народом, хотя у них «общая победа над фашизмом и общие трагедии». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что не согласен со словами президента России о том, что украинцы и русские – единый народ. Политолог Богдан Безпалько заявил, что закон о коренных народах Украины по сути еще больше унизит русских. Заболевшего коронавирусом Мамонова положили в реанимацию 1 июля 2021, 17:12

Музыкант Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщила его супруга Ольга Мамонова. «Он в Коммунарке (с коронавирусом), самочувствие плохое, он в реанимации», – пояснила «Интерфаксу» Мамонова. Петр Мамонов – актер, советский и российский музыкант, поэт, известен по музыкальному коллективу «Звуки Му», киноспектаклям. В апреле в Подмосковье нашли тело музыканта, культуролога, журналиста и сооснователя группы «Звуки Му» Александра Липницкого. Супруга артиста Инна сообщала в СМИ, что мужчина пытался на лыжах перейти замерзшую реку у поселка Николина Гора в Московской области и утонул. В ЛНР сбили два проводивших разведку украинских беспилотника 1 июля 2021, 18:40

Противовоздушная оборона Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбила два киевских беспилотных летательных аппарата, которые проводили разведку в районе поселков Донецкий и Калиново, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. «30 июня благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Донецкий и Калиново были обнаружены и сбиты два беспилотника ВСУ типа Autel robotics EVO-2, осуществлявшие полеты в зоне ответственности 24-й и 57-й бригад ВСУ и проводившие разведку наших позиций», – цитирует Луганское агентство новостей Филипоненко. Отмечается, что в настоящее время изучается информация на флеш-накопителях БПЛА. При этом официальный представитель Народной милиции добавил, что уже имеются данные о принадлежности беспилотников подразделениям ВСУ. Ранее в результате обстрелов под Донецком погибли четверо военнослужащих ДНР, пятеро получили ранения. Захарова: США заигрались в цензоров интернета 1 июля 2021, 18:28 Текст: Дарья Григоренко

Блокировка иранских сайтов со стороны Вашингтона в очередной раз доказывают, что США заигрались в цензоров интернета и забыли о своих обязательствах по международным документам в области прав человека, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Цинизм, с которым действуют в Вашингтоне, уже переходит все границы. Такое впечатление, что в США просто заигрались в цензоров интернета и при этом позабыли о своих обязательствах по международным документам в области прав человека», – пояснила Захарова, передает ТАСС. Она также уточнила, что не приходится говорить и об этике крупнейших компаний с огромными оборотами и высокими показателями котировок акций на мировых биржах. «Эти IT-гиганты – при этом мы понимаем, что они увязаны с официальным Вашингтоном – легко закрывают глаза на многостраничные кодексы и уставы своих организаций и запросто лишают даже целые страны, целые народы возможности заявить свою позицию миру», – добавила официальный представитель МИД России. По ее словам, в контексте Ирана все это делается в разгар очень непростых консультаций по Совместному всеобъемлющему плану действий в Вене, которые как раз связаны с безопасностью напрямую. «Нам известно, что некоторые из заблокированных ресурсов к настоящему моменту смогли вернуться в сеть с новыми доменными адресами, но это же нельзя считать выходом из ситуации. Мы призываем интернет-компании и непосредственно американские власти все-таки вернуться в какое-то правовое поле, отказаться от политически мотивированных блокировок, не поступаться демократическими ценностями в угоду интересам просто одной группы вашингтонской элиты, коль скоро от своих высоких заявлений в адрес других государств они еще не отказались в контексте свободы слова», – подчеркнула она. «И, конечно, беспристрастная оценка со стороны профильных международных структур и правозащитных организаций требуется, потому что созданная США опасная ситуация заслуживает внимания только что назначенного спецпосланника генерального секретаря ООН по цифровому сотрудничеству совершенно точно», – резюмировала дипломат. Напомним, что США заблокировали более 30 иранских сайтов, которые использовались Иранским союзом исламского радио и телевидения, заявил американский минюст. Кроме того, власти США заблокировали интернет-порталы иранских телеканалов Press TV и Al-Alam, уведомление о блокировке появляется при попытке зайти на сайты этих СМИ. Также был заблокирован телеканал Al-Masirah, он принадлежит мятежникам-хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах».