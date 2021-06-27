Группа военнослужащих армии Афганистана после вооруженного столкновения с отрядом (запрещенной в России террористической организации) «Талибан» перешла границу с Таджикистаном, говорится в заявлении пресс-службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

«В результате ожесточенного боестолкновения, продолжавшегося до 12.50 (10.50 мск), 17 военнослужащих правительственных войск Афганистана в целях сохранения жизни и личного состава были вынуждены отступить на территорию Республики Таджикистан через первый пост погранотряда «Шахритус», – приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы ГКНБ, переданного информагентством Ховар.

В ГКНБ отметили, что таджикские пограничники из чувств гуманизма и добрососедства пропустили афганских военных на территорию республики. По данным ГКНБ, в воскресенье вооруженный отряд талибов атаковал пограничный пункт в населенном пункте Чукчук уезда Калдор провинции Балх. Ситуация в районе остается напряженной, продолжаются бои между талибами и правительственными войсками.

Накануне стало известно, что Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск из Афганистана.

Напомним, 9 июня афганские боевики убили десять сотрудников британо-американской НКО. Тремя днями ранее в результате нападения боевиков запрещенной в России террористической организации «Талибан» в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана погибли по меньшей мере 14 силовиков, еще 37 попали в плен.

В мае президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В том ж месяце стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Тем временем в Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан».

В апреле Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Афганистан. В марте запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.